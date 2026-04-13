TEST Honda Prelude – Nová a delikátní podoba zábavy
Tohle tu ještě nebylo. Honda se rozhodla jít svou cestou a postavila sportovní kupé s hybridním pohonem o výkonu 135 kilowattů. Není to málo? Záleží, kdo jste, protože tenhle model míří do úzkého niche. A mě trefil přímo na komoru.
Design, interiér
Prelude, to je legendární jméno. A zvláště v Česku, protože v devadesátých letech byly čtvrtá a pátá generace jedněmi z prvních japonských sportovních kupé, které se daly oficiálně koupit na našem trhu. Prelude působila jako zjevení, měla pokročilé prvky jako natáčení zadních kol a silné vysokootáčkové motory. Pro celou generaci se tak stala symbolem dostupného sportovního auta z Japonska.
Když Honda loni představila novou, moderní generaci, sklidila smíšené reakce. Nadšení střídala skepse zejména kvůli použití hybridního pohonu původem z Hondy Civic. Může něco takového fungovat? Prvního kilometry během premiéry v okolí francouzského Nice řekly mnoho, ale až pořádný český test ukázal mnohem víc. Tohle auto umí být skvělé, jen ne pro každého.
Není malá
Podle mě je nová prelude pohledná ze všech úhlů, ale to je samozřejmě subjektivní. Předek sice až nápadně připomíná novou Toyotu Prius a záď mnoho lidí přirovnalo ke stylu porsche, ale za mě jde o velmi celistvý a zajímavý design. Určitě potěší, že třeba průduchy za předními koly jsou funkční, mají aerodynamický přínos. Zajímavostí je střecha, která je ze speciálního tenkého plechu a podle Hondy přispívá k tlumení vibrací. Poměrně tenká je také kapota, zde však předpokládám, že jde spíše o požadavky na bezpečnost, respektive na srážku s chodcem. Jinak je celá karoserie poměrně masivní a působí krásně monoliticky.
Každého asi napadlo srovnat novou prelude s Toyotou GR86, ale už bližší pohled na vnější rozměry prozradí, že Honda je úplně o něčem jiném. Na délku měří asi 4,5 metru, tedy zhruba o čtvrt metru více než GR86. Honda je také o 60 mm širší a asi o 50 mm vyšší. Rozdíl je znát i v hmotnosti. Prelude váží kolem 1480 kg, zatímco GR86 je přibližně o 200 kilogramů lehčí. Honda vypadá poměrně kompaktně, ale ve skutečnosti jde o pořádný kus auta, který cílí více na komfort a každodenní použití. Od teď ale můžeme zapomenout na jakákoli další srovnání, nová prelude je tak unikátní, že přímou konkurenci prostě nemá.
Prostě pro dva
Karoserie klasického kupé vždy byla a stále je mezi auty tím nejlepším místem pro dva lidi. Prelude není výjimkou. I dva dlouháni si tu natáhnou nohy. Se svými 190 centimetry jsem rychle našel požadovanou pozici za široce nastavitelným volantem. Sedačka řidiče je příjemně nízko, jak se na kupé sluší a patří. Spolujezdcova je však ukotvena zhruba o 2 centimetry výše, zde se v nejkolmější poloze opěradla mé vlasy lehce dotýkají stropnice. Celkově je ale vpředu obzvláště příjemně. K výbornému pocitu v kabině přispívají i pohledné materiály a zajímavé prošívání. Nejsou tu žádné upatlané lesklé plasty.
A pak ta ergonomie! V hondě jsou klasický tlačítka, po staru je i jejich rozmístění. Na tom není nic zpátečnického, to je prostě správně. Lehce zastarale působí jen displej a grafické rozhraní infotainmentu, na druhou stranu je to pořád příjemnější, než složitý tablet velikosti televize, minimálně ve sportovním autě. Povedený a moderní je digitální přístrojový štít, na kterém se pomocí tlačítek na volantu také vypínají asistenty. Nenašel jsem pouze tlačítko pro aktivaci/deaktivaci parkovacích senzorů.
Horší situace je vzadu, zde jde opravdu o čistě nouzové místo. Za dvě drobné postavy by se sice dvě děti vešly, cestování ve třech chlapech je však nepříjemné pro zadního cestujícího i spolujezdce. Nějaké místo na tělo by sice bylo, ale místa na nohy a hlavu je úsměvně málo. Rovněž prošívání a celkově zpracování materiálů je v zadní části lehce zjednodušené. Zadní sedačky jsou tak spíše praktickým úložným prostorem, i když těžší předměty sem samozřejmě nepatří.
Příjemným překvapením je zavazadelník. Jeho víko se otevírá i se sklem a samotný základní objem 264 litrů není špatný, navíc lze sklopit zadní opěradla a vytvořit až 760 litrů objemu.
Ve výbavě samozřejmě nechybí adaptivní tempomat s držení vozu v pruhu, hlídání mrtvého úhlu. A také kamera sledující pozornost řidiče, která v základním nastavení funguje poměrně přísně. Stačí se chvíli hrabat na displeji a řidiče záhy decentní tón a oranžová ikona na přístrojovém štítu vyzve, aby toho nechal. Bez příplatku dostanete také bezdrátové nabíjení telefonu čí výkonný audio systém Bose.
Motor, jízdní vlastnosti
Nyní k palčivému tématu výkonu. 135 kilowattů na 1480 kilogramů hmotnosti skutečně neoslní při dlouhém sprintu. Pokus o rychlé připojení na dálnici ve třech lidech tak může být i trochu frustrující. V čem však hybridní pohon exceluje je plynulost a rychlost reakcí. Pružné zrychlení v nejčastějších rychlostech, dejme tomu od 30 do 130 km/h, je zcela dostatečné.
Po městě a na technických okreskách není možné vybít baterii hybridního pohonu, před každou zatáčkou se nabije alespoň na svižný výjezd. Prelude není rychlý, ale po většinu času mu nechybí chuť do života, což je u sporťáku nejdůležitější. A v režimu GT umí být tichý i za hranicí povolené dálniční rychlosti, kdy hluk nevychází od kol ani od karoserie.
Pouze v dlouhém stoupání na horách se mi podařilo trakční baterii hybridu vybít, takže poté je znát i ztráta onoho návykového elánu. Po ještě delší době rychlé jízdy do kopce se mi dokonce na chvíli zobrazila na přístrojovém štítu želva, která radila zpomalit, byť další úbytek výkonu znát nebyl.
U hybridu samozřejmě nesmíme zapomenout ani na reálnou spotřebu. A zde prelude zcela obstál. Při běžné jízdě po městě si vezme 5 litrů na sto litrů, při sportování na okresce okolo sedmi. To je zhruba polovina až třetina proti běžným sportovním kupé, což v dnešní době není od věci. Prelude tak částečně kompenzuje malou, 40 litrovou nádrž.
Prelude dostal oproti Civicu navíc Systém Honda S+ Shift, který simuluje řazení osmistupňové převodovky. Působivé je to hlavně při podřazování, kdy systém rychle odřazuje i s meziplyny. Obvykle u automatu rád řadím pádly pod volantem, tady jsem nechával vše spíše na pohotové automatice. Na vjezdu a výjezdu ze zatáčky byl převodový poměr takřka vždy ideální. Tato virtuální převodovka mě rovněž potěšila třeba v podzemních garážích, kde je obvykle jednička příliš krátká a dvojka příliš dlouhá, prelude si najde ideální převod.
Nezvyklé je jen to, že nejde deaktivovat systém stop-start, dokonce ani ve sportovním režimu. Vlastně nepochybuji o tom, že v podání Hondy se to spolehlivosti nedotkne, ale dojet ke křižovatce za doprovodu ostrého simulovaného podřazování a poté být svědkem vypnutí motoru, to pro mě není úplné přirozené.
Zatáčí a brzdí božsky
Nyní se konečně dostáváme k jízdním vlastnostem. Stačí pár technických zatáček a řidič okamžitě pochopí, že tohle je něco velmi speciálního. Auto zatáčí s takovou chutí, že řidič si musí dávat pozor spíše na to, jak ostré pokyny mu vyšle. Přední náprava z Civicu Type R s oddělenou těhlicí funguje znamenitě. Těžkopádnější nedotáčivosti lze docílit snad jen při vyloženém slalomu na kluzkém povrchu. Auto zatáčí lépe než jsem si dokázal představit. Zejména paráda je to na technických silničkách, kterým Japonci říkají touge.
Na brzdách jsem si párkrát říkal, že záď už se musí odlehčit a ztratit grip, ale to se nikdy nestalo. Prelude tak spojuje dvě zásadní vlastnosti sportovního auta – dává pocit jistoty, ale zároveň nabízí obří možnosti ke zlepšování.
Ano, je to předokolka, ale efektivně a zábavně učí čisté jízdě, i bez pálení pneumatik. Stabilizační systém jde sice pouze omezit, ale nedává o sobě vědět, pokud to řidič vyloženě nepřepálí, takže neobtěžuje.
Komfort je i na devatenácti palcových kolech více než příjemný, zejména v komfortním nastavení adaptivních tlumičů. Maximální rychlost činí 188 km/h, není to tedy úplně na bleskové přesuny na německé dálnici, ovšem jako příjemné cestovní kupé střední velikosti je ale prelude prostě skvělá.
A na konec tu máme jednu z největších specialit nové prelude – brzdový systém. Jde o velké, značně naddimenzované brzdy ze silnějšího a těžšího Civicu Type R. Ani na horách nejeví známku vadnutí. Další specialitou je jemné přibrzďování kol dle potřeby, které má velkou zásluhu na oné úžasné schopnosti zatáčet. V neposlední řadě jsem byl nadšený z perfektního sladění celé soustavy, přechod mezi rekuperací a brzděním konvenčními brzdami je neznatelný.
Závěr
Nová Honda Prelude není sporťák v tradičním slova smyslu, ale právě v tom tkví její síla. Není nejrychlejší, není nejlehčí a ani se nesnaží hrát si na puristickou zadokolku. Místo toho nabízí velmi chytrý mix zábavy, jistoty a každodenní použitelnosti, který dnes na trhu prakticky nemá obdoby.
Pokud čekáte adrenalin na rovinkách, budete zklamaní. Pokud ale hledáte auto, které vás bude bavit v každé zatáčce, nebude vás unavovat při běžném ježdění a zároveň vás něčím naučí, Prelude dává překvapivě velký smysl. Není pro každého, ale pro ty správné lidi funguje naprosto přesně.
Cena 1.199.900 Kč působí na první pohled sebevědomě, ale vlastně je obhajitelná. Dostanete za ni technicky zajímavé, dobře vybavené a vyvážené kupé, které kombinuje nízkou spotřebu s překvapivě zábavnými jízdními vlastnostmi a vysokou každodenní použitelností. V době, kdy podobně zaměřená auta prakticky mizí z trhu, dává taková kombinace vzácný smysl. Ano, pohon z Civicu Type R by byl zajímavou druhou možností, ale i hybrid může dávat dokonalý smysl. Vůbec se nedivíme, že česká Honda eviduje už přes 30 objednávek a že kvóta pro český trh je aktuálně vyprodaná!
|Nejlevnější verze modelu
|1.199.900 Kč (2.0 i-MMD Hybrid, 135 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.199.900 Kč (2.0 i-MMD Hybrid, 135 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.199.900 Kč (2.0 i-MMD Hybrid, 135 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.217.900 Kč (2.0 i-MMD Hybrid, 135 kW)