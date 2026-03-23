TEST Hyundai Ioniq 6 N-Line – Futuristický streamliner pro rychlé přesuny
Kdo by to byl před 15 lety řekl, že auto korejské automobilky Hyundai zaujme i majitele vozů značky Porsche. Dnes je to ale realita a navíc model Ioniq 6 kromě vzhledu umí zaujmout spoustou dalších věcí.
Design, interiér
Korejské vozy urazily od vstupu na evropský trh obrovský kus cesty a v posledních letech se rozhodně nebojí experimentovat. Zatímco první elektrický ioniq byl jakýmsi konzervativním autem s designem nápadně podobným Toyotě Prius, dnešní modely sází na hravý retro design se spoustou detailů připomínajících pixely.
A ačkoli Ioniq 5 je velmi hranatý crossover, u manažerského sedanu zvolil Hyundai úplně opačný přístup. Nazývá model „streamlinerem“. Tento termín označuje vozidlo s aerodynamickým tvarem, který snižuje odpor vzduchu a většinou se používá pro vysokorychlostní vlaky.
Design ioniqu 6 určitě nebude po chuti každému, označit ho můžeme za polarizující a zajímavý. Slušivá červená metalíza jistě nahrává zvědavým pohledům kolemjdoucích při průjezdu městem, stejně jako agresivní tvar přídě ve výbavové linii N-Line. Za ioniqem se otáčeli i majitelé dražších vozů, vypíchnul bych například výraz obdivu řidiče vozu Porsche Panamera. Proč?
Protože Ioniq 6 často fanoušci ve skupinách na sociálních sítích označují za panameru či taycan pro chudé a právě model Taycan svými tvary lehce připomíná. Změny se u faceliftované verze odehrály po celé karoserii, tou nejvýraznější je dle mého názoru nová příď.
Původní ioniq měl relativně velké přední světlomety, jakýsi černý pruh na předním nárazníku a zepředu mu chyběla jasná identita. Nebýt velkého loga automobilky, mohlo by jít o model kterékoli asijské automobilky.
Po faceliftu získal ioniq 6 na jistotě, přední světla dodávají i v základní verzi pocit, že se auto mračí, nebo vás z něčeho podezřívá. Dala by se v přední části vidět také šelma, která číhá na příležitost vyrazit. Verze N-Line přidává ještě agresivní spodní část předního nárazníku.
Krátká zastávka u předních světlometů, které umějí dobře vykrývat protijedoucí vozy a pokud před vámi ani v protisměru pár sekund nic nejede, rozvine Ioniq 6 další vrstvu světel před autem, takže vidíte skoro jako za dne. Světla jsou opravdu silnou stránkou vozu.
Zboku si kromě inovované přední části všimnete také příplatkových kamer místo zpětných zrcátek (+40.000 Kč) a u verze N-Line zaujme černé lakování spodní části dveří. Kliky se vyklápí elektronicky, ale fungují dobře a nikdy s nimi nebyl problém.
Černý pruh spodní části vozu dostává za zadním kolem tvar exponenciály a prakticky celá zadní část je černá. To však platí pouze pro verzi N-Line a vrcholné N. Zádi dominuje druhá největší změna v podobě jednoduchého spoileru namísto dvoupatrové designové zvláštnosti, která byla charakteristická pro původní verzi.
Ve verzi N-Line chybí spojená zadní světla, což mně osobně přijde škoda. Na víku zavazadelníku jsou jen malé červeně svítící tečky a samozřejmě nesmí chybět již zmíněné černé lakování a agresivní difuzor. Zde je důležité podotknout, že ioniq 6 je dostupný pouze v karosářské variantě sedan, přístup do zavazadelníku o objemu 401 litrů je tak omezený. Zadní sedadla lze sklopit přímo ze zavazadelníku, není třeba obcházet auto.
Račte se usadit
Uvnitř je ioniq mnohem více evropský, než by zevnějšek naznačoval. Až na ovladače stahování bočních oken umístěné na středovém tunelu je vše tam, kde byste danou funkci čekali. Volant s velkým logem N krásně padne do ruky a má spoustu skvělých vychytávek.
Kvituji pádla pro nastavení rekuperace, která mají trochu zvláštní specifikum v podobě prolisu na levém pádlu a naopak výklenku na pádlu pravém. Nejspíše to má pomáhat intuitivnímu ovládání, důležité ale je, že tu vůbec jsou. O rekuperaci si ještě povíme dále, protože její ovládání je téměř dokonalé.
Stejně by se dala označit fyzická tlačítka na volantu. Logicky rozmístěné jsou ovladače tempomatu, zároveň kolébkový přepínač po obou stranách a rolovací kolečko taktéž na obou stranách. Ještě lepší jsou však tlačítka MODE a definovaná tlačítka se symbolem hvězdičky. Jedno je na volantu, jedno pod centrálním displejem.
Celkově tak v interiéru máte tři konfigurovatelná tlačítka, z toho dvě na volantu. Naprosto božské řešení. Centrální displej jde kompletně vypnout jako v původních modelech Saab a ovládání této funkce lze nastavit na jedno z konfigurovatelných tlačítek. Dokonce lze nastavit, zda budete ovládat hlasitost a přepínat skladby vlevo nebo vpravo (akorát se musíte smířit s tím, že ikonky se na volantu nezmění).
Konfigurovatelnost celého interiéru společně s množstvím fyzických tlačítek je opravdu něco, co ioniqu může většina moderních automobilů závidět. V kontrastu množství různých nastavení je zajímavé, že digitální přístrojový štít vypadá ve všech režimech velmi podobně a drží se klasického zobrazení dvou kulatých přístrojů. Musím vypíchnout nerušivé a vkusné ambientní osvětlení.
Ještě drobná poznámka k tomu, co vše můžete nastavit dle vlastního přání. Lze nastavit, zda se vám v přístrojovém štítu zobrazí kontrolka zapnutých světel a stěračů, varování před namrzlou vozovkou nebo již zmíněná kamera mrtvého úhlu při zapnutí směrovky. Nastavit ale také můžete, kolikrát vám bliká směrovka při mírném stlačení (1x až 7x).
Sedadla jsou komfortní, v testované výbavě navíc vyhřívaná (i vzadu) a ventilovaná. Nastavení vyhřívání či ventilace umí vůz ukládat, a pokud člověk odběhne například na nákup, po návratu do vozu se zapne zvolená funkce automaticky. Vyhřívání/ventilace se umí zapínat podle nastavení klimatizace.
Ioniq 6 má také dobrý kamerový systém kolem celého vozu, což se při jeho velikosti hodí. Zajímavé je, že přední i zadní kameru lze aktivovat i při jízdě, nezávisle na rychlosti. Většině automobilů se kamery při překročení určité rychlosti vypínají.
Chyby se najdou
Aby to nebyla samá chvála (kterou si však vůz zaslouží), nechal jsem si na konec asi největší problém celého interiéru, kterým je místo na zadních sedadlech. Ioniq 6 by měl být manažerským sedanem, ovšem jeho zadní sedadla jsou vhodná maximálně pro děti.
Místa na nohy je spousta, kvůli svažující se střeše je ale problém s místem na hlavu. Se svými 189 centimetry bych zde nechtěl absolvovat delší trasu, ani z půlhodinového přesunu bych nebyl nadšený. Je škoda, že se nenabízí verze kombi nebo shooting brake, která by tento problém vyřešila.
O něco menší, ovšem také nepříjemný problém je bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Nabíječka totiž není chlazená a telefon se velmi rychle zahřeje, přičemž test probíhal při venkovních teplotách kolem 10 °C, takže ani nechci vědět, jak rychle by se zařízení zahřálo ve slunném letním dnu.
Jediným designovým a technologickým výstřelkem jsou v jinak konzervativním interiéru displeje po stranách palubní desky, ve kterých se zobrazuje obraz z kamer nahrazujících zpětná zrcátka. Ani při slunečném dni se od displejů slunce neodráží a obraz je kvalitní.
Zpočátku je těžké si na kamery zvyknout a vzhledem k obrovským rozměrům auta není nejlehčí parkovat například šikmo do úzkých vrat, zvláště v noci. Pokud často děláte takové manévry, určitě bych místo příplatku za kamery nahrazující zpětná zrcátka jel raději na dovolenou. Ve výsledku bych kamery oželel asi ve všech případech, i když si na ně zvyknout jde.
Mají sice chytrou funkci promítnutí délky auta do obrazu, zároveň dobře fungují při jízdě v šeru i dešti a také díky existenci kamer mrtvého úhlu v digitálním přístrojovém štítu nemusíte při přejíždění mezi pruhy otáčet hlavou tolik jako v autě s běžnými zrcátky. Bohužel je ale stále řada situací, kdy v kameře zkrátka není vidět to, co v běžném zrcátku.
Myslím tím zejména člověka na motorce, který v pomalu jedoucí koloně kličkuje při západu slunce mezi auty. Nebo již zmíněné parkování, jelikož odhad v běžném zrcátku je zkrátka jednodušší, rychlejší, bezpečnější. Výhodou kamer je lepší aerodynamika a tím i spotřeba a dojezd, volba tedy závisí na vašich preferencích.
Motor, jízdní vlastnosti
Faceliftovaný ioniq 6 je vždy plně elektrický, žádný jiný pohon není možné objednat. Základní model má výkon 124 kW (170 k), akumulátor o kapacitě pouhých 63 kWh a pohon pouze zadních kol. Udávaný dojezd dle WLTP však činí slušných 521 km, a navíc ho koupíte za cenu jen lehce přes milion korun.
Vyšší výbavy jsou již spojeny s akumulátorem o kapacitě 84 kWh a výkonem 168 kW (229 k) s pohonem zadních kol nebo 239 kW (325 k) s pohonem všech kol. Nejsilnější variantu N-Line Premium jsme měli k dispozici pro tento test. Udávaný dojezd činí 570 km. A pokud chcete nabíjet co nejméně, stejná motorizace na 18" kolech ujede ve variantě Premium až 652 km.
U dojezdu rovnou zůstaneme, jelikož aerodynamický ioniq 6 umí relativně dobře predikovat, kolik kilometrů zvládne ujet. A to jsme ho rozhodně nešetřili, několikrát jsme využili nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 ve výši 150 km/h, což pro elektromobil není optimální způsob použití.
Ioniq nám na konci týdenního testu po najetých bezmála 800 kilometrech ukázal spotřebu 19,9 kWh/100 km, což je vzhledem k rychlým dálničním přesunům krásný výsledek. Reálný výpočet spotřeby bohužel pro porovnání nemáme, jelikož nám chybí hodnoty z jednoho nabíjení.
Pokud vynecháme nedohledatelné nabíjení, vychází náš týdenní průměr dokonce na krásných 18,8 kWh/100 km. To už k udávané hodnotě dle WLTP, která je pro verzi N-Line na 20" kolech 15,9 kWh/100 km, není daleko.
Ještě poslední poznámka k dojezdu: Ioniq 6 je jedním z aut, která vám ukazují kromě předpokládaného dojezdu také hodnotu maximální (v ideálních podmínkách) a minimální (když budete bezhlavě držet plynový pedál na podlaze). To pomáhá v rychlosti plánování případné zastávky na dobíjení. Dobrý je také ukazatel rozdílu předpokládaného dojezdu od dojezdu stávajícím stylem jízdy.
První třídou
Na začátku jsem design ioniqu 6 přirovnával k rychlovlakům, přičemž trochu se toto přirovnání hodí také při popisu jízdy. Ioniq je stabilní i ve vysokých rychlostech a možná právě díky tvaru karoserie v nich ani hluk v kabině není nijak nepříjemný.
Velmi dobře fungují také asistenty, jako je držení v pruzích či adaptivní tempomat, i když pokud řízení nenecháte přímo na autě a chcete řídit sami, upozornění na vzdálenost aut v okolí a upozornění na opuštění jízdního pruhu mohou zasahovat do řízení zbytečně brzy a ostře.
Sedíme ve verzi N-Line, takže člověk musí očekávat o něco tvrdší podvozek, zejména když nemáme vzduchové odpružení ani nastavitelnou tuhost. Nerovnosti ale Ioniq 6 filtruje dobře, ať už jde o nerovnosti příčné, podélné, vlnitý povrch nebo jedinou díru na dálnici, které se nevyhnete.
Přes svou vyšší hmotnost je díky své koncepci nízkého a dlouhého auta, naladění podvozku a relativně přesnému řízení vlastně docela zábavný také na okresních cestách, i když v nejvýkonnější variantě už byste měli vyhledávat spíše cesty první třídy s větším poloměrem zatáček.
Díky pohonu všech kol nemá ioniq problém výkon přenést na silnici a v praxi to znamená příjemné pružné zrychlení i start z nuly. Na stovce jste za 5,1 sekundy, přičemž nejvýkonnější verze N-Line ke zrychlení přidává „kopanec“ na startu; není naladěna na co nejkomfortnější zrychlení jako třeba Volvo ES90.
Takhle to má být!
Samostatnou kapitolu musím věnovat nastavení intenzity rekuperace brzdového systému, protože řešení ioniqu by mělo být standardem pro všechny elektromobily. Ovládání je totiž naprosto intuitivní a v souladu se zbytkem auta je zde na výběr ze spousty různých nastavení.
Předně, pádla umožňují manuálně měnit mezi třemi intenzitami rekuperace od úplného plachtění až po velmi silnou rekuperaci, ovšem zastavit musíte sami. Pokud si tedy nezapnete mód i-PEDAL, který umožní řízení kompletně pomocí modulace stlačení plynového pedálu.
I v tomto módu se však stále dají používat pádla a můžete tak na výjezdu z obce proklikat do módu plachtění a při příjezdu k další obci plynule či velmi intenzivně brzdit. Je to zkrátka jen na vás. A pokud byste nechtěli nad rekuperací přemýšlet vůbec, stačí podržet pravé pádlo a systém se přepne do režimu Auto.
Ten sice nedosahuje kvalit systému Travel Assist, který známe například z Volkswagenu, ani jiných automatických módů rekuperace, které využívají informace o profilu trasy, ale stále je docela příjemný a rozhodně není na škodu, že existuje možnost jeho aktivace. Kéž by takové možnosti volby nabízel každý!
|Ioniq 6 a konkurenti
|Hyundai Ioniq 6
|Volkswagen ID.7
|BMW i4
|Tesla Model 3
|Provedení
|N-Line Premium
|GTX People
|xDrive40 Gran Coupe
|Premium LR AWD
|Motor
|synchronní elektromotor vpředu i vzadu
|synchronní elektromotor vzadu + asynchronní vpředu
|synchronní elektromotor vpředu i vzadu
|synchronní elektromotor vzadu + asynchronní vpředu
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|239 (325 k)/ -
|250 (340 k)/ -
|295 (401 k)/ -
|324 (440 k)/ -
|Točivý moment [N.m/min]
|605/-
|679/-
|600/-
|493
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|185
|180
|200
|201
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,1
|5,4
|5,1
|4,4
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|15,9
|16,3
|16,7
|14,3
|Baterie
|84 kWh LiPol (800V)
|86 kWh Li-ion (400V)
|81,3 kWh Li-ion (400V)
|79 kWh LNMC (400V)
|Dojezd [km]
|570
|594
|483-546
|660
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|258/11
|200/11
|205/11
|250/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2105-2167/2520
|2325/2790
|2260/2740
|1899/2232
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1500/750
|1200/750
|1600/750
|1000/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4935 × 1880 × 1495
|4961 × 1862 × 1533
|4783 × 1852 × 1448
|4720 × 1850 × 1440
|Rozvor [mm]
|2950
|2971
|2856
|2875
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|401/2054 + 45
|532/1586
|470/1290
|594/- + 88
|Cena od [Kč]
|1.649.990
|1.914.900
|1.699.932
|1.230.490
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|N-Line Premium
|GTX People (výbava za 249.800 Kč v ceně)
|M sportovní paket + výbava
|Premium + výbava
|Cena od [Kč]
|1.679.990
|1.919.100
|2.006.680
|1.423.490
Závěr
Asi je zřejmé, že jsme si za stovky kilometrů Hyundai Ioniq 6 N-Line Premium docela oblíbili. Určitě není pro každého, ať už svým designem, nebo malým prostorem na zadních sedadlech. Pro rodiny bude lepší volbou například Volkswagen ID.7 nebo BMW i5. Díky 800V architektuře a rychlému nabíjení (až 350 kW) však Ioniq 6 určitě má co nabídnout.
I při používání auta jako vozu se spalovacím motorem, tedy s častými přesuny po dálnici s nejvyšší povolenou rychlostí v ČR, nemusí člověk mít strach, že by nedojel. A pokud by jel opravdu daleko, mnoho kilometrů dojezdu nabije, než si vypije kávu.
I na relativně pomalých nabíječkách (150 kW maximum) jsem dobíjel zhruba 10 kilometrů reálného dojezdu za minutu. Celková odchylka zobrazovaného dojezdu byla navíc pouze 17%, a tak není třeba složitě odhadovat, kam ještě Ioniq 6 dojede.
Mezi hlavní neduhy patří vyšší cena vrcholné verze (ostrý Ioniq 6 N nepočítaje), málo místa na zadních sedadlech, malý objem zavazadelníku a bezdrátové nabíjení bez chlazení.
Jenže pokud člověk jezdí nejčastěji sám, do zavazadelníku potřebuje dát maximálně golfové hole a spokojí se s nabíjením telefonu přes kabel (výkonem až 100 W), potom zbývá jen vyšší cena. A ta se může zdát vysoká, než si člověk uvědomí, že základní cena taycanu je téměř o celý milion korun vyšší. Nemůžeme jinak než Ioniq 6 N-Line Premium doporučit všemi deseti.
|Nejlevnější verze modelu
|1.129.990 Kč (Smart, RWD, ECO 63 kWh, 124 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.649.990 Kč (Premium, AWD, POWER 84 kWh, 239 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.679.990 Kč (N-Line Premium, AWD, POWER 84 kWh, 239 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.719.990 Kč (N-Line Premium, AWD, POWER 84 kWh, 239 kW)