TEST Hyundai Tucson 1.6 T-GDI GO Czech! N Line – Kvalitní auto, které nestárne
Vyzkoušeli jsme modernizované čtvrté nejprodávanější SUV v Česku. Tentokrát se základní motorizací ve speciální výbavě GO Czech! N line. Jak jezdí zážehová jednašestka bez elektrifikace?
Design, interiér
Hyundai Tucson se řadí do segmentu C-SUV, tedy mezi kompaktní SUV nižší střední třídy. Jeho již čtvrtá generace (včetně auta prodávaného pod označením ix35) vyčnívá z nudné šedi konkurence především svým ostře řezaným designem exteriéru. Po modernizaci v roce 2024 tucson trochu dospěl, avšak jeho design zůstal téměř stejný. Velké změny se odehrály v interiéru.
Modernizace exteriéru proběhla zejména v přední části, která nyní působí o něco mohutněji díky objemově větším předním světlometům. Jsou stále schované do masky chladiče, po rozsvícení však jejich vnitřní část tvoří tři stejně velké obdélníky namísto dřívějších čtyř světlometů lišících se velikostí i tvarem. Tucson po modernizaci zkrátka vypadá méně asijsky.
Skoro by se dalo říci, že testovaný kus má více společného s Českou republikou než s Asií. Proč? Model Tucson se totiž vyrábí ve slezských Nošovicích a tento konkrétní je navíc ve výbavě GO Czech! N line, která představuje ideální konfiguraci modelu dle přání českých zákazníků se sportovním nádechem.
V exteriéru je důležitější to druhé označení, tedy N line. Plnotučný Tucson N sice automobilka nenabízí, ovšem o něco sportovnější vzhled s krásným metalickým lakem Ultimate Red Metallic se na tvarově výrazné SUV hodí. Vzhledově N line odlišují výraznější nárazníky, větší disky kol s hezkým designem a také interiér prošívaný červenou kontrastní nití.
Moc dalších změn v exteriéru modernizace modelu Tucson nepřinesla, výrazné prolisy boku karoserie mu stále dodávají pocit, že je v pohybu i zaparkovaný a zadní světla mají stále zajímavý a originální tvar. Mně osobně se design líbí, ale je možné, že někoho může odradit. Nejvíce mě překvapilo, že po šesti letech na trhu design skoro nezestárl, jak se u výrazně tvarovaných vozidel často stává. Klobouk dolů.
Prostor a pohodlí
Změn v interiéru je v porovnání s tucsonem před modernizací opravdu hodně. Původní verze měla krásné tvary palubní desky s 10,25" displejem integrovaným do jakéhosi vodopádu uprostřed. Ovládací prvky pod ním byly schované pod černý plast včetně malého displeje pro klimatizaci, což sice vypadalo hezky, ale nové řešení interiéru je výrazně lepší.
Tucson se po modernizaci totiž dočkal úplně nového uspořádání. Dominuje mu prohnutý přístrojový panel se dvěma obrazovkami o úhlopříčce shodně 12,3". Dalo by se říct, že Tucson trochu ubral na stylu a výrazně přidal na ergonomii a praktickém uspořádání. To dobré samozřejmě zůstalo - tucson pohodlně usadí celou rodinu i s bagáží. Zavazadelník má praktický tvar a skvělý objem 620 litrů.
Nový interiér přidal velké otočné ovladače klimatizace po stranách, přestože většina funkcí je stále ovládána pomocí haptických tlačítek. Ty základní alespoň není nutné hledat někde v infotainmentu. Nad panel ovládání klimatizace ale našla cestu řada fyzických tlačítek a otočných ovladačů hlasitosti a frekvence rádia.
Ta jsou však velmi úzká a označení jejich funkce se nachází na panelu nad nimi. V noci se mi párkrát stalo, že jsem se nejprve snažil zmáčknout nápis označující funkci. Ocenil bych větší tlačítka s integrovanými nápisy po vzoru modelu Ioniq 6. U něj se nový tucson inspiroval na volantu, nenajdete na něm totiž logo Hyundai. Pryč je zvláštní čtyřramenný vzhled, nový volant má ramena tři a fyzická tlačítka po stranách.
Ve verzi s automatickou převodovkou pod ním najdeme také volič, který je otočný a člověk si na něj zvykne docela rychle. Osobám většího vzrůstu by ale mohl ubírat místo, zejména proto, že zmiňovaný panel ovládání klimatizace umí být nepříjemný pro koleno mé pravé nohy. Ještě více ale zamrzí loketní opěrka, pokud rádi řídíte laxně s rukama ve spodní části volantu. Loket mi v takové poloze vychází přímo na její nepříjemně tvrdou hranu.
Díky přesunu voliče převodovky se před ní ale nachází bezdrátová nabíječka mobilního telefonu u řidiče, nápojové držáky u spolujezdce a celá plovoucí středová konzole je zakončena další řadou fyzických tlačítek. Jízdní režim se přepíná kolébkovým ovladačem; systém start/stop, Auto Hold či kontrolovaná rychlost sjezdu z kopce jsou klasická tlačítka.
Na bezdrátové nabíječce se telefon bohužel zahříval a mnohem radši bych ji viděl ve spodní části palubní desky. Telefon by byl více krytý před slunečními paprsky, zároveň by bylo snadné přivést k ní chladný vzduch a loketní opěrka by mohla být delší nebo posuvná.
To jsou však mé osobní preference, je klidně možné, že zákazníkům bude rozložení interiéru vyhovovat. Navíc pokud zvolí manuální převodovku, což je stále možné, plovoucí středovou konzoli s bezdrátovou nabíječkou a ovladači jízdních režimů nahradí obyčejná loketní opěrka.
Teď to možná trochu vypadá, jako bych interiér modernizovaného tucsonu nepovažoval za povedený, ale to není pravda. Mám k němu pár drobných výtek, ale jako celek je velmi příjemným místem, ve kterém mi vůbec nevadí trávit čas.
Poloha za volantem se hledá snadno, volant dobře padne do ruky a navíc umožňuje konfigurovat vlastní funkce tlačítek. Sedadla jsou pohodlná a poskytují relativně dobré boční vedení, a díky jejich příjemnému materiálu musím specifikaci N line doporučit. K výhledu z vozu navíc pomáhají nadprůměrně velká zpětná zrcátka.
Ta kupodivu ani netrpí nepříjemným aerodynamickým hlukem přenášeným do kabiny, celkově mám pocit, že je tucson odhlučněn v porovnání s konkurenty opravdu velmi dobře. Nepříjemný zvuk se do kabiny dostane pouze v momentě, kdy po základní motorizaci žádáte výraznější zrychlení a dostanete se do vyšších otáček motoru.
Motor, jízdní vlastnosti
To se vám ostatně stane kdykoli po tucsonu budete chtít jakoukoliv větší akceleraci. Testovaná motorizace 1.6 T-GDI má sice na papíře výkon 110 kW (150 k), ale tucson s ní žádný závodník není, jeho naladění preferuje ve spojení se 7st. automatickou převodovkou DCT klidnou a komfortní jízdu.
Pokud mu ji dopřejete, odvděčí se příjemným cestovním komfortem i spotřebou. Snaha o úspornou jízdu po silnici 20 z Českých Budějovic do Písku mě odměnila hodnotou 6,5 l/100 km, což je na zážehové SUV nižší střední třídy bez hybridní asistence opravdu hezké.
Co této motorizaci moc nesvědčí je krátké poskakování v pražských kolonách a následná jízda po dálnici. V takovém případě není problém dostat se přes 10 litrů na na 100 kilometrů, přeci jen sedíte v relativně velkém a vysokém autě o hmotnosti kolem 1,6 až 1,7 tuny v závislosti na konfiguraci a výbavě.
Předpokládám, že tento motor zvolí především lidé, kteří stále odmítají komplexní hybridní motorizace a chtějí co možná nejjednodušší pohonnou jednotku. Proto bych se na spotřebu dále nezaměřoval, průměr za celou dobu testu se nakonec ustálil na přijatelných 8,5 litrech.
Raději vyzdvihnu plynulost automatické převodovky, a vlastně i linearitu celého pohonného ústrojí. Přestože je motor přeplňovaný turbodmychadlem, na výkonové křivce to není nijak zvlášť patrné. Nepochybně tomu pomáhá také 250 Nm točivého momentu, který je dostupný v širokém spektru od 1500 do 4000 otáček.
Podvozkově vsadil Hyundai na neutrální notu. I při rychlejším průjezdu zatáček s rozbitým povrchem je tucson stabilní a jeho reakce na pohyby volantu jsou naprosto předvídatelné. Nemohu auto označit za nekomfortní, naopak díky skvělému odhlučnění, prostornému interiéru a pohodlným sedačkám by to byla naprostá lež.
Na velkých 19" kolech verze N line ale musíte počítat s tím, že vám o kvalitě povrchu dá vědět. Tucson ale ani prázdný na nerovnostech neposkakuje, na dálnici krásně drží stopu a díky pokročilým asistentům vás i při silném bočním větru umí dobře držet ve středu jízdního pruhu. Zkrátka tvrdší ano, nekomfortní rozhodně ne.
|Srovnání s konkurecí
|Hyundai Tucson 1.6 T-GDI
|Škoda Karoq 1.5 TSI
|Ford Kuga 1.5 EcoBoost
|Mazda CX-5 2.5L e-SKYACTIV G
|Provedení
|GO Czech! N Line
|Dynamic
|ST-line
|Prime-line
|Motor
|1598 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový
|2488 cm3, I4 zážehový
|Pohon
|FWD
|FWD
|FWD
|FWD
|Největší výkon [kW/min]
|110 (150 k)/4000-6000
|110 (150 k)/5000-6000
|137 (186 k)/6000
|104 (143 k)/4500-5000
|Točivý moment [N.m/min]
|250/1500-4000
|250/1500-3500
|240/1600
|238/3500-3750
|Převodovka
|7st. aut. (DCT)
|7st. aut. (DSG)
|8st. aut.
|6st. aut.
|Max. rychlost [km/h]
|196
|211
|195
|187
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,6
|9,0
|9,9
|10,5
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|7,1
|6,1-6,6
|6,9
|7,0
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1568/2095
|1400/1930
|1586/2135
|1629/2230
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1650/750
|1700/700
|1800/750
|2000/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4535 × 1865 × 1650
|4390 × 1841 × 1603
|4730 × 1882 × 1682
|4690 × 1860× 1695
|Rozvor [mm]
|2680
|2638
|2710
|2815
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|620/1799
|521/1630 (588/1605-1810 se sedadly VarioFlex)
|645/1530
|583/2019
|Cena od [Kč]
|679.990
|699.000
|649.900
|875.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GO Czech! N Line + lak
|+příplatková výbava
|+příplatková výbava
|+ lak
|Cena od [Kč]
|854.990
|935.700
|899.800
|898.200
Závěr
Pokud hledáte komfortní, příjemné a technicky jednoduché SUV s dobrou výbavou a intuitivním ovládáním jednotlivých funkcí, s tucsonem chybu neuděláte. Ač je na velkých kolech jeho podvozek trochu tužší a se základní motorizací to na dálnici natřete maximálně náklaďákům, jezdilo se mi s ním vlastně skvěle.
Napomohlo tomu nadprůměrné odhlučnění, dobrá poloha za volantem i pohledný zevnějšek. Ve výbavě GO Czech! navíc tucson svou konkurenci válcuje také cenou, a to přes to, že například na model Kuga nyní Ford také nabízí nemalé slevy. Snažil jsem se tucson porovnávat s auty, která nabízejí volbu motorizace bez jakékoli hybridní asistence. Taková auta už z trhu totiž postupně mizí.
V Česku oblíbená Škoda Karoq je oproti tucsonu o něco menší a taktéž se blíží důchodovému věku. Mezi skladovými vozy lze najít zajímavě vybavené vozy za skvělé ceny, pokud však srovnáváme nové objednávky, vychází téměř o 100 tisíc dráž. Tucson navíc není jen větší, ale také působí jako prémiovější vůz.
Za největšího konkurenta díky obrovským slevám považuji právě Ford Kuga, který je ještě o něco větší, než tucson, přitom cenově vychází podobně. Má sice starší interiér, ovšem za příplatek nabídne také autonomní řízení úrovně 2+ Blue Cruise, což pro někoho může být klíčová výhoda. To totiž i v České republice umožňuje řídit bez držení rukou na volantu.
Mazda CX-5 skvěle vypadá, ale z velkého atmosférického motoru nedokáže dostat uspokojivou dynamiku. Navíc je ve vyšších výbavách výrazně dražší. Pokud opravdu hledáte jednoduché auto, tucson i po letech zůstává skvělou volbou. Ostatně jeho obliba přece musí mít nějaký důvod. S výrazně lepším interiérem a v akční edici GO Czech! se nebojím, že bychom tucsony přes stárnoucí platformu měli potkávat méně, než dosud.
|Nejlevnější verze modelu
|679.990 Kč (1.6 T-GDI Comfort/110 kW 4x2)
|Základ s testovaným motorem
|854.990 Kč (1.6 T-GDI GO Czech! N Line/ 110 kW 4x2)
|Testovaný vůz s výbavou
|872.890 Kč (1.6 T-GDI GO Czech! N Line/110 kW 4x2)