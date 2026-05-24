TEST ICH-X K3 2.0 4x4 LPG – Více než jen imitace
Na českém trhu dnes nenajdete moc aut, která vám nabídnou možnost pohonu na LPG. Jedním z mála je nové ICH-X K3 od DR Automobiles, které vedle toho zaujme i povedeným designem a slibem terénních schopností.
Italská firma DR Automobiles, která v Evropě prodává přeznačkované čínské vozy, v roce 2022 založila také značku ICH-X. Původně se tedy jmenovala Ickx po známém belgickém závodníkovi, ten ale takovouto „poctu“ moc neocenil a po žalobě byli Italové nuceni název změnit na současnou podobu. Nová značka je zaměřena na terénní modely a v nabídce má dnes tři takové. Nejnovějším je ICH-X K3, které je založeno na voze Jetour T2 od automobilky Chery.
V záplavě generických čínských vozů vyčnívá ICH-X K3 designem hranatého offroadu. Najít by se dala inspirace u Land Roveru, jehož vozy ostatně Chery ve společném podniku s JLR v Číně také produkuje, není to ale kopie. Rozhodně jde o stylové auto, což se o naprosté většině čínské produkce říci nedá. Povedené jsou proporce, detaily působí propracovaně, a ačkoliv navazuje na klasické hranaté offroady, design je velmi moderní. Za jeho vzhledem stál turecký designér Hakan Saracoğlu, který před pozicí u Chery pracoval 15 let v Porsche. U čínských vozů se obvykle nestává, že by někdo chválil design, tady se ale lidé na ulicích otáčeli, a dokonce nám ukazovali palce nahoru.
Že se jetour trefil do černého, dokazuje i fakt, že T2 je jedním z nejprodávanějších aut ve Spojených arabských emirátech a loni skončil na celkovém třetím místě. V Dubaji je ostatně vidět na každém rohu mezi mnohem dražšími modely zavedených značek. Pod původní značkou se T2 dá koupit třeba u našich severních sousedů.
Italové kromě nových log také přepracovali přední masku, která má vzor s malými písmeny X. Na zádi, kde se dveře kufru otevírají do strany, je box, do kterého by se měla vejít rezerva. Původní auto zde ale volitelně nabízí také podobný box pro zavazadla. Prostor navíc by se hodil, protože kufr je na takto velké auto dosti malý a má velmi vysokou podlahu. Podle brožury má tedy 580 litrů, což ale bude nejspíše počítáno až po střechu. Celková délka auta je 4785 mm, to však zahrnuje právě i box na rezervu. Podlaha je také vysoko a dovnitř se leze jako do správného offroadu, čemuž pomáhají nášlapy na bocích a madla na sloupcích A vepředu. Na dojem klasického rámového offroadu tedy K3 navazuje velmi dobře, ve skutečnosti má ale samonosnou karoserii.
Prostornost v interiéru je také díky tomu slušná, zejména vzadu mají cestující nadprůměrně místa na nohy. Palubní deska je opět hranatá, ale také ryze moderní kvůli ovládání přes veliký displej. Ten má dobrý software s rychlými reakcemi a přehlednou grafikou a umí bezdrátově zrcadlit mobily. Na dobré úrovni je i zpracování interiéru a výbava, která má standardně výhřev i ventilaci předních sedaček, dvouzónovou klimatizaci, audio Sony, 560° kameru, šest airbagů nebo otvíratelné panoramatické střešní okno.
Dvoulitr a plyn
V Česku se K3 prodává s jedinou motorizací, přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 180 kW. Ten přes osmistupňový automat s měničem pohání všechna kola. Zajímavostí ale je, že DR Automobiles v Itálii do auta přidává také LPG systém. V Česku si tak můžete vybrat mezi verzí na benzin a LPG, která je o 27.000 Kč dražší. V tom případě je udávaný výkon podle českého importéra 175 kW při jízdě na LPG.
Vzhledem k tomu, že je LPG doděláváno až v Evropě, jde o klasickou předělávku s dodělaným tlačítkem vlevo pod volantem. Kvůli tomu se na displeji neukazuje separátně spotřeba LPG, plyn a benzin se počítají dohromady. Nádrž na 52 litrů je pod podlážkou kufru v prostoru, kde je běžně rezerva, a doplňuje standardní 70litrovou nádrž na benzin. Plnicí hrdla jsou obě skryta pod dvířky na zadním levém blatníku.
S takovým výkonem se 1935 kg těžké vozidlo umí pohybovat svižně, dech mu dochází až při vyšších dálničních rychlostech, na což má vliv i aerodynamika cihly. Reakce sedmistupňové dvouspojkové převodovky jsou adekvátní, i když rychlost jako u západních značek tady očekávat nemůžete. Vzhledem ke konstrukci je nutné počítat s cukáním v nižších rychlostech. Také je zde citelná turbodíra, i když rozhodně nejde o nic zásadního. O trochu lepší je to ve sportovním módu, kde je auto výrazně rychlejší v reakci na sešlápnutí plynového pedálu.
Český web slibuje kombinovanou spotřebu 9,8 l/100 km, my jsme na dálnici při 130 km/h dosáhli průměru 9,1 litru, mimo dálnice se dá dostat o 2 litry níže. Při provozu na LPG se musí počítat se spotřebou asi o 20 % vyšší vzhledem k horší energetické hustotě plynu.
Snese i trápení
Ačkoliv jde o klasickou samonosnou konstrukci, při první jízdě byste mu rám klidně věřili. Na větších nerovnostech totiž zadní náprava občas s žuchnutím uskočí do strany, stejně jako to zažijete v pravověrných offroadech. Přesto nám komfort podvozku celkově nepřijde vůbec špatný. Auto nemá takové tendence k nervozitě v nižších rychlostech, jak je pro čínské vozy typické, při vyšších rychlostech je podvozek příjemně plavný. A také je auto směrově stabilní i při vyšších rychlostech, což opět není pravidlem. Slabším prvkem bývá řízení, zde nám vyhovovala jeho strmost, posilovač je ale opět příliš horlivý, v odezvě a přesnosti také za západními vozy zaostává.
Auto má systém pohonu všech kol od BorgWarner a prioritní je zde přední náprava. Ta zadní se připojuje sama, když to auto uzná za vhodné. Nečekejte zde žádné páky a tlačítka ovládající uzávěrky či redukce, pouze ovladač jízdních režimů. K3 nemá klasický mezinápravový diferenciál, ale elektromagnetickou spojku. V terénních režimech se tato spojka dokáže pevně sevřít, čímž simuluje uzamčení mezinápravového diferenciálu a rozděluje sílu mezi nápravy v poměru 50:50.
Na zadní nápravě je elektronicky řízený diferenciál s omezenou svorností, vepředu fyzická uzávěrka chybí. Je nahrazena funkcí Brake-LSD, tedy přibrzďováním protáčejícího se kola pomocí brzdové soustavy, což přenese moment na kolo s trakcí. S autem jsme si vyzkoušeli i jízdu v terénu po polygonu v Hummer Centru. Žádná z místních nástrah autu nedělala problém, v terénním režimu se elektronická stabilizace nesnažila příliš zasahovat řidiči do práce a ocenili jsme velmi dobré nájezdové úhly a slušný komfort podvozku.
Řídit jsme nechali i závodníka Aleše Lopraise, ten chválil podvozek i řízení a podle jeho slov není na polygonu K3 horší než podobná západní konkurence – tím samozřejmě nejsou myšleny rámové offroady. Pro vůz čínského původu rozhodně velmi pochvalná slova.
ICH-X K3 rozhodně není auto bez chyb, ale ty, které má, se mu docela snadno odpouští a může za to i příznivá cena. Možná vám tedy nepřijde 1.151.900 Kč (1.124.900 Kč bez LPG) jako málo za čínský vůz, ale v rámci konkurence jde o zajímavou nabídku. Varianta je jen jedna, příplatková výbava žádná v ceníku není, standardem je záruka na 5 let. Za wrangler s dvoulitrovým čtyřválcem si připlatíte přes půl milionu, nový land cruiser je už za dva miliony. Jasně že jde o rámové legendy po každé stránce schopnější než ICH-X, ale vlastně nám to vůbec nevadilo. Naopak jsme klíčky importérovi vraceli s tím, že se nám po K3 bude stýskat. A to se nám u čínských aut opravdu běžně nestává.
Plusy
Minusy
|Základní technické údaje
|Motor
|zážehový řadový čtyřválec přeplňovaný turbodmychadlem, uložený vpředu napříč
|Rozvod
|DOHC, 4 ventily na válec
|Zdvihový objem
|1998 cm3
|Výkon
|180 kW při 5500 min-1 (benzin), 175 kW při 5650 min-1 (LPG)
|Točivý moment
|375 Nm při 1750 – 4000 min-1 (benzin), 359 Nm při 1750 – 4000 min-1 (LPG)
|Pohon
|všech kol
|Převodovka
|samočinná dvouspojková, 7°
|Nejvyšší rychlost
|170 km/h
|Zrychlení z 0 na 100 km/h
|neudává se
|Kombinovaná spotřeba
|9,8 l/100 km (benzin) 13,1 l/100 km (LPG)
|Spotřeba v testu
|8,9 l/100 km
|Délka x šířka x výška
|4785 (4612 bez boxu rezervy) x 2006 x 1880 mm.
|Rozvor náprav
|2800 mm
|Provozní/užitečná hmotnost
|1935/320 kg
|Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného
|750/1600 kg
|Objem palivové nádrže
|70 l + 52 l
|Standardní pneumatiky
|255/55 R20
|Objem kufru
|300/1005 l
|Celková záruka
|5 let/100 000 km
|Nejlevnější ICH-X K3 (2.0 Turbo, 180 kW) Benzin
|1 124 900 Kč
|Nejlevnější ICH-X K3 2.0 Turbo (180 kW) Benzin/LPG
|1 151 900 Kč
|Testovaný vůz
|1 151 900 Kč
Zdroj: Svět motorů