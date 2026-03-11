TEST Ineos Grenadier Trialmaster – Bez zbytečných kudrlinek
Teréňák Ineos Grenadier prošel v letošním roce zásadní modernizací. Jak ji poznáte? Vzhledově nijak. To důležité se totiž odehrálo pod povrchem.
Design, interiér
Zvenčí není modernizace na grenadieru nijak poznat, pokud nezvolíte jeden z nových odstínů laku karoserie nebo temnou edici Black Edition. To však není na škodu, tvarem karoserie i celkovým vzhledem navazuje na legendární Land Rover Defender, který je mezi terénními vozy ikonou.
Zepředu díky modernímu dennímu svícení kulatými LED pásky v hlavních světlometech může někomu připomenout také Mercedes třídy G, v provozu je však rozeznatelný relativně snadno. Světlomety navíc svítí dobře, a pokud by vám nestačily základní dálkové, můžete využít také přídavná dálková světla umístěná v masce chladiče.
Ještě jedna věc související s osvětlením mi přijde skvěle vymyšlená. Nastavit délku svícení při příchodu či opouštění vozidla umí dnes kdejaké auto, u grenadieru však můžete svítit i dvě minuty a ta nejlepší vychytávka přijde v momentě, kdy svítit nepotřebujete. Stačí totiž podruhé zmáčknout tlačítko na zamčení auta a světla okamžitě zhasnou.
Chvála světelného účinku ještě nekončí. Zvláště při noční výpravě do terénu, ale třeba i při couvání s přívěsem určitě oceníte silná couvací světla, která svítí v páru a opravdu dobře. Ve velkých zpětných zrcátkách díky tomu i v noci vidím vše potřebné. Zadní světla jsou zároveň zásadním poznávacím znamením grenadieru, mají specifický kulatý tvar a jednotlivé vnitřní kruhy zastávají různé funkce.
Ke světlům už jen dvě drobné poznámky. Směrovky vždy blikají minimálně třikrát, ani při snaze o manuální posun páčky tak, aby grenadier blikl pouze jednou, se mi toho dosáhnout nepodařilo. Neznám ale situaci, ve které by trojblik měl být problémem. Na stejné páčce je z přední strany umístěno tlačítko pro zadní mlhové světlo. Intuitivní, snadné, skvělé.
Pokud máte grenadier vybavený stropními ovladači (+40.000 Kč), můžete si další osvětlení jednoduše přidat na střechu. Kabeláž je totiž už z výroby natažena až do exteriéru. To je v rámci častého expedičního využití vozu jen další ukázka toho, nad čím vším inženýři v Ineosu přemýšlejí.
Na dveřích najdeme charakteristické lišty pro uchycení různého příslušenství, prolisy ve střeše slouží pro snadné přikurtování převáženého nákladu na střeše, ale dokážu si představit, že při nějaké expedici by z nich mohly být úchyty pro pasažéry jedoucí na nástupních prazích. Ty však testovaný grenadier neměl a kvůli rámové konstrukci je podlaha dost vysoko. Pro lidi menší postavy se při nastupování hodí madlo na sloupku A karoserie.
Když už se člověk do vysokého křesla vysouká, cítí se, jako by se právě povýšil nad ostatní řidiče na cestě. Zejména na evropském trhu není mnoho aut, na která byste z grenadieru nekoukali trochu shora. Pocit, že člověk může jet kamkoliv a hlavně jakoukoliv cestou, je zde všudypřítomný.
Určitě tomu napomáhají hranaté tvary karoserie, díky nimž je možné její tvar krásně odhadnout, ale i strmé čelní sklo a široká středová konzole. Ta může extrémním dlouhánům lehce vadit, zvláště když se i v roce 2026 grenadier startuje klíčkem, který trčí směrem do řidičova kolene. Opět nutno podotknout, že to je problém pouze pro lidi velmi vysokého vzrůstu, se svými 189 cm jsem se vešel krásně. Bok středové konzole by však přece jen mohl být z nějakého měkčího materiálu.
Stejně specifický problém může být absence kosmetických zrcátek ve sluneční cloně spolujezdce. Clony jsou celkově tvrdší a jsou jednou z mála věcí, u které zvolený odolný materiál trochu nesouhlasí s cenovkou vozu.
Pracovní, ne laciný
Materiálům rovnou věnujme více pozornosti. Grenadier je totiž postavený především na práci a do terénu. S tím souvisí velké množství rozměrných tlačítek, která je možné ovládat i v rukavicích. Celý interiér působí robustně, a přestože použitým materiálem je většinově tvrdý plast, nevnímám pocit, že by se tu na něčem šetřilo. Vše má svůj jasný účel a smysl.
Infotainment si stejně jako další techniku půjčil Ineos u mnichovského BMW. Středový displej na levé straně ukazuje aktuální rychlost, tři sloupce důležitých informací a v jednom okénku lze prohlížet údaje o poslední jízdě pomocí tlačítka na levé páčce pod volantem. Na pravé straně displeje ovládáte zbylé funkce a tento prostor také zabírá zrcadlení telefonu. Celou obrazovku využít neumí.
Jedním z důvodů je nepochybně fakt, že v grenadieru nenajdeme žádný displej před řidičem, a to ani v head-up podobě. Před řidičem jsou pouze kontrolky, které v noci lehce oslňují. Intenzita jejich svícení by měla jít nastavit, ovšem nedokázal jsem najít kde. Zvláštní, protože ergonomie zbytku auta je velmi dobrá.
Středový displej je kromě dotykového ovládání možné ovládat také tlačítky kolem otočného ovladače systému. Jsou stejně jako ostatní tlačítka dostatečně velká a logicky rozvržená, jedno z nich slouží jako zkratka na přepínání mezi systémem vozu a zrcadlením telefonu. Samotný otočný ovladač vypadá jako z hliníku, ale jde o napodobeninu a pocitem kvality nepřekypuje.
Další partií, ve které grenadier neexceluje, je nabíjení mobilního zařízení a celkově jeho umístění. Menší telefony se sice dají položit před manuální volič redukce a uzávěrky, větší telefony v rozměrném odolném pouzdru, takovém, které by právě majitel grenadieru mohl používat, se na místo nevejdou.
V grenadieru nehledejte ani bezdrátovou nabíječku, zato výstup na domácí zástrčku na 230 V v zadní části středového tunelu najdete. Stejně jako 12V zástrčku, USB-A a USB-C, které našly své místo také uvnitř středové loketní opěrky, která má o něco tvrdší víko, než by musela.
Stahování bočních oken funguje rychle, avšak na jedno kliknutí sjedou pouze dolů. Nahoru je nutné ovladač držet. Což je nepříjemné zvláště z toho důvodu, že člověk pro jejich ovládání musí s trochou nadsázky skoro až zlomit ruku – boční panel by mohl být více vybraný. Nechápu ani použití dekoru s klavírovým lakem v terénním autě.
Intuitivní je však otvírání příplatkových střešních safari oken, která lze pootevřít či zcela vyndat. Při pootevření není ani při běžných rychlostech kolem 90 km/h v kabině přílišný hluk. Na dálnici jsem je raději zavřel.
Trochu mrzutá je též velikost nápojových držáků. Velkou 1,5litrovou lahev si do dveřních kapes určitě neschováte, má oblíbená menší termoláhev se však ani do nápojových držáků nevešla. Na kelímek z fast foodu to nejspíše stačit bude, navíc díky pogumovaným výčnělkům uvnitř by se ani opravdu malé kelímky neměly hýbat.
Testovaný grenadier měl příplatková celokožená sedadla Recaro. Jejich vyhřívání je velmi silné, pravděpodobně aby bylo cítit i přes několik vrstev oblečení farmáře, který jede krmit zvířata v dešti a zimě. Příplatek je ve verzi Trialmaster tučných 78.268 korun, kůže se však snadno udržuje a vyhřívání je v našich podmínkách skoro nutnost.
Svým tvarem však sedadla nejsou ničím speciální, i když se v nich sedí dobře a záda se ozvala až po několikahodinové cestě. Osobně mi chyběla možnost specifikovat si vyhřívaný volant, v zimním období by taková věc jistě přišla vhod.
Spolu s dobou
Ineos se sice může zdát jako auto ze staré školy, ale moderní technologie se snaží implementovat také. A nemluvím teď o těch legislativně nutných, jako je hlídání pozornosti řidiče a upozornění na nejvyšší povolenou rychlost.
Pokud si totiž s něčím ohledně grenadieru nevíte rady, můžete se zeptat AI asistenta a on by vám měl v ideálním případě lidským způsobem poradit. Asistent funguje na bázi ChatGPT a má k dispozici manuály ovládání, katalogy, ceníky i přístup k relevantním webům. Při testování podle prodejce Dajbych z Plzně pracoval se správností odpovědí 95 %.
Motor, jízdní vlastnosti
Technicky nabízí Ineos Grenadier vlastně jen dvě základní možnosti, přičemž obě pocházejí od mnichovského BMW. Na výběr je mezi zážehovým šestiválcem B58 a vznětovým šestiválcem B57, který byl osazen v testovaném kuse. Nabízí výkon 183 kW (249 k) a točivý moment slušných 550 Nm. Za celou dobu testu jsem se nedostal do situace, kdy by mi tyto hodnoty přišly nedostatečné.
Dieselová varianta využívá osvědčenou osmistupňovou převodovku od ZF, která řadí sametově a prakticky vždy máte motor v tom spektru otáček, které zrovna potřebujete. Manuální režim je potřeba zcela výjimečně.
Volič převodovky je převzatý z modelů BMW a v robustním interiéru grenadieru je trochu jako pěst na oko. Nezměnilo se to bohužel ani po faceliftu, navzdory dřívějším spekulacím. Motor má dostatek síly i při tahání přívěsu, převodovka navíc zbytečně nepodřazuje a plně využívá maximálního točivého momentu dostupného od 1250 otáček.
To platí také při použití tempomatu. Jeho rychlost můžete přidávat po jednom km/h, a pokud chcete rozjezd ze vsi nechat na něm, nesnaží se na předvolenou rychlost dostat co nejrychleji, ale preferuje plynulý rozjezd. Zde velký palec nahoru.
Grenadier také disponuje rámovým podvozkem s tuhými nápravami a stálým systémem pohonu všech čtyř kol. Výhody takové koncepce v terénu zmiňovat snad ani nemusíme, modernizovaný grenadier je však příjemný na jakémkoliv povrchu. Pomáhají tomu také nové BFGoodrich All-Terrain KO3 místo původních KO2.
Zemědělci a majetní statkáři jistě ocení pohodlí při bezstarostné cestě mezi polnostmi, podmáčená louka pro grenadier není žádný problém. I relativně náročnou trať testovacího polygonu společnosti Dajbych, která tyto vozy na českém trhu nabízí, zvládl grenadier s přehledem i bez nutnosti připojení přední či zadní uzávěrky.
Na všech modelech je standardně středová uzávěrka, její volič umožňuje kombinaci s redukcí pomocí čtvercové dráhy připomínající původní Land Rover Defender. Přes svou elektronickou jednoduchost (grenadier má zhruba 4× méně jednotek než nová generace defender) v grenadieru najdete spoustu dalších vychytávek do terénu.
Off-road mód například povypíná asistenty a povolí jízdu bez bezpečnostních pásů nebo ztlumí parkovací senzory. Mód brodění přijde vhod při delším pohybu ve vodě, například při průjezdu řekou. Znemožní totiž regeneraci filtru pevných částic, aby se zbytečně neohříval výfuk, vypne vrtule před chladičem, aby netlačily vodu přes chladič více, než je to nutné, a odpojí elektroniku, která by při brodění byla na škodu.
Grenadier má navíc skvělé nájezdové úhly vpředu i vzadu a zároveň silné ochranné kryty podlahy, kdybyste to přeci jen se svým odhadem přehnali. To se nám však nestalo, naopak jsme byli spíše překvapení, kam všude se s grenadierem není třeba bát.
Na displeji lze také sledovat aktuální teplotní data, a to velmi detailně. Kromě teploty oleje a chladicí kapaliny v motoru ukazuje také teplotu převodovky a rozvodové skříně, ale také každé individuální pneumatiky. U nich lze sledovat i aktuální stav tlaku.
Na silnici překvapí
Že je grenadier auto schopné v terénu, asi pro nikoho nebude novinka. V tom ostatně excelovala již první verze, ačkoli za cenu těžkopádného a nepřesného řízení, pro které silnice byla spíše nepřítelem. Pro rok 2026 se právě řízení dočkalo zásadních změn, která se v jeho civilním chování projevila velmi pozitivně.
Ještě než se dostaneme k samotným změnám, je třeba zmínit větší rejd. Stále se s průměrem otáčení 12,8 metru nejedná o ideální městský dopravní prostředek, ale už se na okresní cestě není potřeba otáčet na čtyřikrát. To se u terénního automobilu nesmírně hodí.
Nové řízení stále využívá šnekovou konstrukci, ale nově má variabilní převod a jiný tlumič. Stále je relativně lehké, stále má ve středové poloze jistou vůli, která je nepříjemná zvláště při tažení přívěsu a bočním poryvu větru, avšak oproti původnímu grenadieru je to galaktický rozdíl.
Původní grenadier totiž vyžadoval konstantní úpravy směru a člověk musel stále vnímat a opravdu řídit. Nyní jedete v klidu a pohodě, která dříve byla naprosto nemyslitelná. Grenadier navíc se stejným klidem zvládá také dálniční rychlosti. S trochou pochopení pro konstrukční limity by se dalo nové řízení přirovnat k běžným vozům SUV, rozhodně se mu hodně přiblížilo.
Nejen na dálnici můžete nově využít také systém hlídání jízdního pruhu, který využívá brzd k případnému stočení auta zpět do pruhu. Aby se systém v případě kluzké vozovky nestal spíše bezpečnostní hrozbou, není aktivní v nízkých rychlostech a při teplotě pod 5 °C, kdy může hrozit ledovka.
Celkově jsou všechny asistenty v autě naprosto neintruzivní, ať už svým chováním, nebo výstrahou. Zvuky upozornění nejsou nepříjemné, většinou jde o krátký tón, který se neopakuje, výstrahu překročení maximální povolené rychlosti lze navíc po modernizaci vypnout jedním kliknutím na ikonu na displeji.
Legislativní novinkou je kamera sledování pozornosti řidiče. Znovu ale, oproti většině moderních aut její činnost nezaznamenává každé delší kouknutí do pravého zpětného zrcátka, nýbrž se za celou dobu prakticky neozvala. Bezpečnostní kolečko uzavírá nově dostupný systém nouzového brzdění.
Přívěs není problém
Rozhodli jsme se vyzkoušet také tažné zařízení nového grenadieru vzhledem ke značně vylepšenému chování na silnici. Jelikož nabízí až 3500 kg maximální povolené hmotnosti přívěsu, využili jsme jej na transport rodinného youngtimeru.
Použitý autopřepravník má vlastní hmotnost 680 kg a spolu s lehkou Audi 80 generace B3 jsme se sotva dostali nad polovinu maximální povolené hmotnosti přívěsu. Ale to nevadí, na zkoušku to stačilo. Co jsme neměli jak vyzkoušet, bylo obrovské maximální svislé zatížení tažného zařízení ve výši 350 kg.
Zpočátku drobná výtka k volitelné couvací kameře. Není umístěna přímo nad tažným zařízením, nýbrž je posunutá od středu vozu směrem vpravo, takže zapojit přívěs v jednom člověku je zcela zbytečně o něco náročnější. Kvalita obrazu navíc rozhodně neodpovídá cenovce auta, což je škoda. Konkurence v podobě nové Toyoty Land Cruiser 250 má kamery kolem celého auta v nesrovnatelně lepší kvalitě.
Naopak díky umístění tažného zařízení relativně nízko a chytrému řešení dvoudílných dveří zavazadelníku je v grenadieru skvělý přístup do auta i s připojeným přívěsem. Zadní dveře jsou navíc dostatečně vysoko, takže nezachytávají ani za ruční brzdu přívěsu. Pokud byste přeci jen potřebovali další místo, v rezervním kole může být za příplatek malý úložný prostor.
S naloženým přívěsem na cestě do servisu nám grenadier na trase dlouhé 87,1 km ukázal spotřebu 16,1 l/100 km. Stejná cesta zpět s prázdným autopřepravníkem a k tomu dalších 80 kilometrů bez přívěsu po silnici I. třídy znamenalo adekvátních 12,1 litru na 100 kilometrů. Za celý víkend se průměr ustálil na 12,5 l/100 km.
|Ineos Grenadier 2026
|Toyota Land Cruiser
|Land Rover Defender 110
|Toyota Land Cruiser
|Provedení
|Trialmaster
|Invincible 2.8L Diesel
|Defender S, MHEV D250
|GRJ J76
|Motor
|2993 cm3, I6 vznětový
|2775 cm3, I4 vznětový
|2997 cm3, I6 vznětový + elektromotor
|3956 cm3, V6 zážehový
|Pohon
|všech kol
|4x4
|všech kol
|připojitelný 4x4
|Největší výkon [kW/min]
|183 (249 k) / 4750
|151 kW (205 k) / 3000-3400
|183 (249 k) / 4000
|167 kW (227 k) / 5200
|Točivý moment [N.m/min]
|550/1250-3000
|500/1600-2800
|570/1250-2500
|360/3800
|Převodovka
|8st. automatická (ZF)
|8ts. automatická
|8ts. automatická
|5st. manuální
|Max. rychlost [km/h]
|160
|165
|175
|165
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,8
|12,7
|8,3
|12,6
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|10,5-12,2
|10,5-10,7
|8,6
|13,8
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2816/3500
|2330/3150
|2436/3200
|2150/3500
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|3500/750
|3500/750
|3500/750
|3500/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4895 × 1930 × 2050
|4925 × 1980 × 1935
|5018 × 2008 × 1972
|4730 × 1770 × 1955
|Rozvor [mm]
|2992
|2850
|3022
|2730
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|1152/2035
|(po kryt zav.) 742/1292
|786/1875
|-
|Cena od [Kč]
|2.178.752
|1.990.000
|1.839.466
|1.923.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Trialmaster
|Invincible + tažné
|Defender S + Explorer Pack + výbava
|Lux + výbava
|Cena od [Kč]
|2.433.967
|2.026.556
|2.286.019
|-
Závěr
Modernizovaný Ineos Grenadier Trialmaster už nemusíte obhajovat jen jeho off-roadovými schopnostmi. Změny na řízení jsou opravdu zásadní pro každodenní využitelnost vozu na asfaltu, aniž by se něco zhoršilo na výborných schopnostech grenadieru v terénu. Z auta pro specifické použití a dobrodružné nadšence se s modernizací stalo auto pro každý den.
Jako jediné auto do rodiny to kvůli vyšší spotřebě nejspíše nebude, ale i tuto úlohu by grenadier jistě zvládl. Pod kapotou zůstává vše v nejlepším pořádku. Spojení naftového šestiválce od BMW a osmistupňového automatu ZF zaručuje sametový chod. Nezanedbatelný kroutící moment dostupný téměř od volnoběžných otáček se navíc hodí při tahání těžkých přívěsů.
Interiér si zachovává svůj specifický šarm daný použitím odolných materiálů a velkých tlačítek, která je možné ovládat i v rukavicích. Ty byste díky přepracovanému systému topení už v grenadieru potřebovat neměli, i když některé komfortní prvky si musíte přeci jen odpustit. Mezi nimi třeba vyhřívaný volant či 360° kamerový systém.
Grenadier vás buď nadchne svou mechanickou poctivostí a terénními schopnostmi, nebo odradí absencí některých moderních prvků. V takovém případě byste měli směřovat k autu, které vznik grenadieru zapříčinilo – nové generaci Land Roveru Defender, případně k nové Toyotě Land Cruiser 250.
Kdyby vám i grenadier přišel příliš pokročilý a nesplňoval váš požadavek na jednoduché auto na farmu či do lesa, mezi moderními vozy vám zbývá asi pouze Toyota Land Cruiser 70, ve které si opravdu, co se týče elektroniky, neužijete téměř ničeho.
Ineos Grenadier vždy představoval povedené terénní auto někde na pomezí staré školy a moderního vybavení a technologií uvnitř. S modernizací se nic z toho nezměnilo, jen se významně zlepšilo chování na silnici a v běžném životě, a to včetně systému klimatizace a topení. Svou cenovku si i přes drobné nedostatky dokáže obhájit.
Dříve jsem pracoval na větším statku a přesně tam by se grenadier cítil jako doma. Nevadí mu cestovat po loukách, zapřáhnout přívěs s balíky sena či obhlédnout polnosti. Podle informací společnosti Dajbych 4x4 je navíc platforma spolehlivá, takže se není třeba obávat, že byste podmáčenou loukou šli na statek po svých. Jen na servis musíte do Plzně či Brna, v plánu je však předávací místo také v Praze.
|Nejlevnější verze modelu
|1.891.868 Kč (2místný Utility Wagon, 4WD, 3.0, 183 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.938.921 Kč (Station Wagon, 4WD, 3.0, 183 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|2.178.752 Kč (SW Trialmaster, 4WD, 3.0, 183 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.433.967 Kč (SW Trialmaster, 4WD, 3.0, 183 kW)