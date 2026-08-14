TEST KGM Musso Grand 2.2 e-XDI – Nová značka, stejné výhody
Terénní dieselové pick-upy v Evropě poslední dobou zažily exodus. Zatímco legendy skončily, částečně je nahradil model korejského SsangYongu. Musso letos přichází do Česka s novou generací, novou značkou, ale stále velmi přívětivou cenou.
Design, interiér
Automobilka KGM (dříve SsangYong) je zaměřená na terénní vozy a SUV, od počátku k ní ale patří také pick-upy. Už prvních dekádách existence, kdy ještě pod značkou Keohwa vyráběla licencované Jeepy CJ, měla tento typ karoserie k dispozici. S přechodem k technice Mercedes-Benzu se od nich automobilka odklonila, od roku 2002 ale začala vyrábět model Musso Sports. Rámový pick-up byl založený na SUV s technikou Mercedesu-Benz, známým i od nás, příliš úspěšný ale nebyl. Následoval menší Actyon Sports, který se dostal i na exportní trhy.
V roce 2018 ale automobilka uvedla nový pick-up, který byl tentokrát od počátku vyvinutý s touto karoserií a znovu na něm použila název Musso. Na rámu postavený vůz velikostí zamířil proti japonské konkurenci, jako je Toyota Hilux nebo Isuzu D-Max, a díky nízké ceně slavil úspěchy i na exportních trzích.
V Česku šlo až do příchodu čínské konkurence o nejlevnější pick-up, přestože se zde nabízel pouze v prodloužené variantě Grand. V nabídce tedy byla jen čtyřdveřová kabina a delší korba. Pohon obstarával dieselový čtyřválec o objemu 2,2 litru z vlastního vývoje SsangYongu. V roce 2023 prošlo musso modernizací, která jej vzhledově ještě více odlišila od příbuzného SUV Rexton.
Nově jako KGM
Letos na něj navazuje druhá generace, která už nese novou značku KGM. K vývoji druhého mussa automobilka přistoupila trochu úspornějším stylem, který ale není mezi pick-upy neobvyklý. Podvozek, část techniky i skelet kabiny zůstaly stejné, zbytek auta ale prošel pořádnou modernizací. Jde tedy o stejný postup, s jakým letos přišla nová generace Toyoty Hilux.
Na první pohled byste to ale mussu vůbec nehádali, protože z nijak zvlášť pohledného předchůdce je náhle moderní krasavec. Nový designový jazyk KGM ukazuje hranatou přídí s maskou s pěti otvory, lišta pod hranou kapoty navíc funguje jako denní svícení. Na první pohled je tedy podobný elektrickému mussu EV, které je ale technicky zcela odlišným vozem postaveným na samonosné platformě.
Veliká maska pokračuje i v nárazníku, hezkým detailem je nápis Musso na kapotě. Jen z profilu je jasně poznat, že základ vozu je starší. Zůstala mu stejná specifická zvedající se linie přecházející v korbu a totožné sloupky, které jej dost odlišují od ostatních pick-upů na našem trhu. Samotné panely dveří i korby už jsou ale zase zcela nové, stejně jako zadní část korby s velkým nápisem KGM.
V Česku se opět prodává pouze prodloužená verze Grand, která má na délku 5460 mm. Prostor navíc připadá pouze na korbu. Ta má délku nákladového prostoru 1610 mm, šířku mezi podběhy 1130 mm. Užitečná hmotnost vozu je 799–1085 kg v závislosti na verzi. Přístup do korby usnadňují nášlapy na obou stranách vzadu, uvnitř je velké světlo na levé straně a na testovaném kousku také praktická mechanicky ovládaná roletka.
Vnitřek z většiny fajn
Zcela nový je také interiér, který se opět pořádně posunul v čase kupředu. Zůstala mu klasická kaplička s přístrojovým štítem, ten je už ale pouze digitální. Dominantou je uprostřed volně stojící displej o úhlopříčce 12,3". Ten má nový software, který toho moc neumí, ale je zde rychlé vypínání povinných asistentů (ISA se vypíná v nabídce přístupné stažením horní lišty displeje dolů, sledování pruhů má dokonce tlačítko na volantu), rychlé bezdrátové zrcadlení telefonu i vestavěná navigace.
Systém je rychlý, parkovací kamera má velmi dobré rozlišení, zklamala nás jen velmi špatná kvalita audiosystému. Reprodukce je plochá jak ze sterea z tržnice a za lepší se tady připlatit nedá. Stejně tak je smutné, že ani na testované vrcholné specifikaci s příplatky pořád nemohou být automatické dojezdy na jiných oknech než jen na tom řidičově, což je obecný problém vozů značky KGM.
Skvělé je, že zůstal klasický panel klimatizace s velkými otočnými ovladači i klasická páka automatické převodovky. V manuálním režimu se ovšem neřadí celou pákou, nýbrž jen malým tlačítkem na jejím boku.
Zpracování interiéru také není vůbec špatné, nedává příliš najevo svou nízkou cenu. Palubní deska je pokryta měkčenými plasty nebo čalouněním, to je třeba i na zadních dveřích. Samozřejmě je zde také dost tvrdého plastu, ale s dobrým slícováním a především zde nic nerezonuje při jízdě.
Posezem není musso daleko od běžného SUV, jen se zde samozřejmě sedí o kus výše. Velmi dobrá je i prostornost, a to i pro cestující vzadu, což v rámovém pick-upu také není pravidlem – například ve srovnání s novým hiluxem dá musso zadním pasažérům výrazně více místa na nohy. Posez nám nepřišel vzpřímenější než v SUV, sedačky jsou příjemné a pocitově to je velmi podobné příbuznému rextonu.
Motor, jízdní vlastnosti
I ve druhé generaci zůstává pod kapotou pouze přeplňovaný vznětový čtyřválec e-XDI o objemu 2,2 litru z vlastního vývoje automobilky. Zůstal i šestistupňový automat Aisin s měničem, v základu je ale šestistupňový manuál. Všechny verze mají pohon zadních kol s přiřaditelným pohonem všech kol. Jde tedy o levnější řešení s klasickou mechanikou, kdy pohon všech kol je určen pouze pro kluzké povrchy. Nechybí redukce a za příplatek může být i uzávěrka zadního diferenciálu.
Diesel má po nastartování typický zvuk, ale je až překvapivě kultivovaný a především dobře odhlučněný. Každý pasažér, kterého jsme v kabině vezli, byl překvapen, že jde o dieselový vůz, protože motor opravdu většinou není uvnitř moc slyšet. Odhlučnění se celkově povedlo, protože ani při vyšších rychlostech na dálnici není v kabině přehnaný hluk.
Výkon 148,6 kW a maximální točivý moment 441 Nm (přiškrcen na 400 Nm v případě manuální převodokvy) jsou dnes na terénní pick-up průměrné hodnoty. Nový hilux i čtyřválcový Ford Ranger mají o trošku více, naopak Isuzu D-Max nebo nově příchozí čínské modely mají o něco nižší hodnoty. Dynamika ale není vůbec špatná, motor zabírá od nízkých otáček a působí živě. I na dálnici mu zůstává nějaká pružnost na nečekané předjíždění.
Limitem je zde spíše pomalá převodovka, které se moc nechce podřazovat. To je ale problémem spíše v situacích, do kterých se dieselový pick-up moc často nedostává. Jinak k převodovce nemáme žádné výhrady, řadí hladce a plynule.
Auto jsme ale vyzkoušeli i tak, jak bylo určeno, tedy při tahání dalšího auta na podvalu. Tahat může přívěsy o váze až 3,5 tuny, pokud má automatickou převodovku; s manuálem je limit 2,6 tuny. Něco přes dvě tuny už samozřejmě cítit je, nicméně i na dálničních 130 km/h se stále dostane bez trápení. Jen to předjíždění už je nutné si plánovat a držet se spíše v pravém pruhu.
S udržováním dálničního limitu jsme se takto s podvalem dostali na spotřebu 13,3 l/100 km, což není špatné. Při běžné jízdě bez podvalu, s udržováním rychlosti na 130 km/h, se auto drží kolem 9,8 l/100 km a mimo dálnice asi o 1,5 litru méně. Palivová nádrž má objem 75 litrů, dálniční radius je tedy přes 750 kilometrů.
Pera, nebo pružiny?
Zajímavý je podvozek, protože KGM i nadále dává na výběr mezi tuhou nápravou s listovými pery nebo pětiprvkovou nápravou s vinutými pružinami. Ten má o pár stovek kilo nižší užitečnou hmotnost (799–875 kg vs. 1023–1085 kg). Listová pera jsou ve výbavě Style, kde se ale dá připlatit 18.150 Kč za pětiprvek, v testované výbavě Premium je standardem.
Mezi pick-upy jde o unikum, protože většina u nás oficiálně dostupných pick-upů vám nabídne pouze listová pera. Pružiny má jen Ford Ranger Raptor. Specifickým případem jsou samozřejmě větší, polooficiálně dovážené americké pick-upy jako RAM, které ale nejsou konkurencí pro musso.
Pocit z jízdy je tedy odlišný než u konkurence, pořád ale neočekávejte komfort jako v SUV. Musso nemá typický projev tuhé nápravy, uskakování zadku do stran na větších nerovnostech, ale zase celé nervózně poskakuje na každé jen trochu rozbitější silnici. I zde je řešení stejné jako u ostatních pick-upů – zatížit korbu. Poté se komfort zásadně zlepší. My jsme s mussem vozili náklady kolem 200 kg a rázem z něj byl jeden z nejkomfortnějších pick-upů na trhu.
Řízení má poměrně dlouhý převod a je přeposilované, na druhou stranu se s ním nemusí ručkovat jako s některými staršími pick-upy. Kolem středu není moc citlivé, ale zase není třeba jej korigovat na dálnici. Ani přes velkou boční plochu nám nepřišlo, že by bylo přehnaně citlivé na boční vítr. Zpětná vazba je také minimální, v zatáčkách jsou cítit sklony k nedotáčivosti. Ale protože je to na silnici vždy zadokolka, situace se mění s deštěm. Pak se zadek nechá velmi snadno rozhodit při každém zatočení.
Mezinápravový diferenciál, a s ním i možnost jízdy na čtyřkolku na asfaltu, bohužel mít nemůže v žádné verzi. Ani uzávěrku předního diferenciálu ceník nenabízí. Pro jízdu v terénu je zde několik jízdních režimů a samozřejmě také redukce. Verze Grand s masivním zadním převisem ale do terénu rozhodně ideální není.
Závěr
I ve druhé generaci se musso podbízí skvělou cenou. Základní Style 4WD je za 809.490 Kč s DPH, za příplatek 54.450 Kč může mít automatickou převodovku. Vyšší verze Premium 4WD je za 966.790 Kč a zde už se dá připlatit jen za paket Premium+ za 66.550 Kč, který přidává uzávěrku zadního diferenciálu, 360° parkovací kameru, výhřev zadních sedadel (výhřev a ventilace předních je v Premiu standardem) a elektrické nastavování předních sedadel. K tomu všemu KGM přihazuje záruku na 5 let nebo 100.000 km. Musso tak dokáže bodovat nejen cenou, ale i bohatou výbavou.
Konkurence na českém trhu začíná většinou nad milionem korun. Nová Toyota Hilux s dieselem je za 1.125.179 Kč, Isuzu D-Max minimálně za 1.109.100 Kč. Ford Ranger má v současném ceníku naftový šestiválec startující na 1.122.880 Kč s kabinou Double Cab, šestiválcový Volkswagen Amarok začíná na 1.137.279 Kč.
|Nejbližší konkurenti
|KGM Musso Grand 2.2 e-XDI
|Toyota Hilux 2.8 MHEV
|Isuzu D-Max 2.2 DC
|Motor
|2157 ccm, l4 diesel
|2755 ccm, l4 diesel + MHEV
|2164 ccm, l4 diesel
|Nejvyšší výkon [kW/min]
|148,6/3800
|150/3400
|120/3600
|Největší toč. moment [Nm/min]
|441/1600 - 2600
|500/1600 - 2800
|400/1600 - 2400
|Převodovka
|6° samočinná s měničem
|6° samočinná s měničem
|8° samočinná s měničem
|Max. rychlost [km/h]
|172
|175
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,7
|12
|Komb. spotřeba [l/100km]
|9,4
|10,0-10,2
|9,1
|Objem nádrže [l]
|75
|80
|76
|Vnější rozměry [mm]
|5460 x 1950 x 1850
|5320 x 1855 x 1865
|5280 x 1870 x 1790
|Rozvor [mm]
|3210
|3085
|3125
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2125 - 2191/2990
|2175 - 2205/3210 - 3250
|2115/3100
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|3500
|3500
|3500
|Rozměry korby [mm]
|1610 x 1570 x 570
|1555 x 1540 x 480
|1510 x 1530 x 490
|Základní cena [Kč]
|858.940
|1.125.179
|1.109.100
Trochu změny přinesly čínské značky. Třeba JAC T9 se dá s dvoulitrovým dieselem pořídit za 880.900 Kč. Z něj odvozené modely za podobné ceny nabízí i DR Automobiles, ale jen s manuální převodovkou. Ve všech případech jde o velmi zastaralé vozy, v každém ohledu horší než musso.
U Dongfengu se dá sáhnout po modelu DF6 za 939.900 Kč, což je minulá generace Nissanu Navara, nebo novější Z9 GT za 934.900 Kč, což je opět auto vyrobené společně s Nissanem. Hned tři nové pick-upy přivezla také automobilka Foton, všechny se vejdou do milionu.
Novinka od KGM je každopádně povedeným kusem, i když nebudeme brát v potaz nízkou cenu. Nabídne příjemný interiér s možností nadprůměrné výbavy, jen ne pro hudební fanoušky. V komfortu odveze pět pasažérů, a to nejen díky velké kabině, ale také možnosti pětiprvkové zadní nápravy. A především stále zvládá s přehledem to, co od podobného pick-upu očekáváme.
|Nejlevnější verze modelu
|809.490 Kč (2.2 e-XDI/148,6 kW MT Style 4WD)
|Základ s testovaným pohonem
|863.940 Kč (2.2 e-XDI/148,6 kW AT Style 4WD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|966.790 Kč (2.2 e-XDI/148,6 kW AT, Premium 4WD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.064.800 Kč (2.2 e-XDI/148,6 kW AT Premium 4WD)