TEST KGM Rexton Premium 4WD 2.2 e-XDI – Poklad za pár šupů
Současný rexton je druhou generací modelu. Vzhledem k tomu, že se vyrábí od roku 2017, nejedná se o žádnou novinku. Jenže rexton není tak úplně konvenčním SUV, naopak, v některých ohledech se jedná o neobvyklé. Navíc za dobrou cenu.
Design, interiér
Značka KGM existuje od roku 2023, nejedná se však o novou automobilku, kterých je v posledních letech značné množství, ale o nové pojmenování tradiční korejské automobilky SsangYong. Do roku 2023 se tak testovaný vůz jmenoval SsangYong Rexton. Konstrukčně se jedná o druhou generaci takto pojmenovaného modelu. Ta první vyjela už v roce 2001 a byla známá použitím vznětových motorů od značky Mercedes-Benz. Druhé vydání, interně označené Y400, je z roku 2017, a tedy letos již kroutí desátý rok.
V roce 2020 rexton absolvoval modernizaci, která přinesla designové retuše, ale také zejména rozšíření bezpečnostních a asistenčních prvků. S nimi se měnila i technika, což demonstruje například nahrazení hydraulického posilovače řízení elektromechanickým, který umožnil zmíněné pokročilé jízdní funkce nabídnout. Navenek vůz dostal novou masku chladiče a k tomu celou řadu dalších vylepšení. Že nešlo jen o design, dokazuje změna interního označení modelu na Y450.
Rexton má mezi velkými SUV zcela výjimečné postavení. Jeho karoserie totiž není tak docela samonosná, jak je obvyklé, ale je usazena na pokročilém v podstatě žebřinovém rámu, což je koncepce typická spíše pro pravé offroady, například Toyotu Land Cruiser, která je tak rextonu asi nejbližším konkurentem. Vyroben je z vysokopevnostních ocelí s odstupňovanou tuhostí, kdy jeho přední a zadní část jsou vyřešeny jako deformační zóna, mařící kinetickou energii nárazu. Rámová koncepce má obrovskou výhodu, pokud se s vozem vydáte mimo zpevněné cesty. A to s rextonem, jakkoliv na to možná nevypadá, jde velmi dobře.
Podobu s Toyotou LC a dalšími vozy spadajícími spíše do kategorie offroadů dokazuje i samotná koncepce hnacího ústrojí. Rexton má hnací jednotku v přídi uloženou podélně, tedy stejně jako velká BMW, mercedesy nebo audi, a primárně jsou poháněná zadní kola. Je tak ideálním autem třeba pro chovatele koní. Jednak jeho technika umožňuje jízdu v terénu a dále se vůz vyznačuje schopností tahat brzděný přívěs do hmotnosti až 3500 kg. To ovšem platí pouze pro verzi s pohonem všech kol AWD, kterou jsme testovali. Pojí se s prostřední výbavou Clever za 1.069.900 korun a samozřejmě také s vrcholnou testovanou Premium, za niž český dovozce požaduje nečekaně příznivých 1.199.900 korun. Pokud však zvolíte základní výbavu Club za 899.900 korun, bude mít rexton poháněnou pouze zadní nápravu, s čímž se pojí hmotnost brzděného přívěsu snížená na 2700 kg. I tak ale dovoluje bezproblémový převoz vozu se dvěma koňmi. Pokud nepřiplatíte 46.900 korun, můžete mít i v úrovni Club pohon všech kol.
KGM Rexton Premium 4WD 2.2 e-XDI |
Uvedené ceny modelu jsou skutečně velmi příznivé, neboť zahrnují také velmi bohatou standardní výbavu. Za příplatek 16.900 korun může být rexton sedmimístný, za 20.900 korun je k dispozici metalický lak, který může být v testované vrcholné verzi dokonce perleťový. To je pak příplatek 22.900 korun. V závislosti na výbavě má zákazník možnost zvolit si čalounění interiéru. Pro vrcholnou verzi je specifikem prošívaná kůže (skutečně kůže, nikoliv koženka, jak je dnes obvyklé), na výběr je světlý interiér, kterým byl obdařen i testovaný vůz, nebo černý. Volba je bez příplatku.
Kdo chce umocnit svůj rexton do maxima, má na výběr pět paketů, jejich dostupnost se ale odvíjí od zvolené výbavy. Třeba pro základní úroveň Club je k mání paket Club+ zahrnující vyhřívaný volant nebo bezklíčové ovládání a vyjde na 19.900 korun. V testované linii Premium 4WD je na českém trhu standardem paket Premium+, který zahrnuje 360stupňovou kameru, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, sluneční roletky pro okna druhé řady sedadel a paměť elektrického nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek. Zatímco k ovládání víka kufru máme určité výhrady, jelikož nám přišlo poněkud pomalé, roletky ve druhé řadě oceníte, zejména pokud vzadu vozíte dítě ve věku batolete.
Na přání za 50.000 korun je v Premium 4WD k dispozici ještě paket Black, který testované auto nemělo a vlastně ani není mnoho důvodů si jej pořizovat. Tedy pokud z nějakého důvodu nemáte extrémně rádi černou. Zahrnuje totiž černou mřížku chladiče, černé střešní lišty, 20palcová kola a také přisvěcování do zatáček. Z nabízených prvků je tak zajímavý pouze ten posledně jmenovaný.
Moc to nepřehání
Že je testovaný rexton SUV s prvky offroadu, odhalíte už při nastupování. Nebýt stupaček, bylo by nastupování do vozu zejména pro osoby menšího vzrůstu poněkud obtížnější. Takhle je to snazší, přesto méně pohodlné než u běžných SUV. To ale patří tak nějak k věci.
Kabina zaujme velmi dobrým dílenským zpracováním stejně jako materiály. Trochu zvláštně působí volant, jehož věnec je ve spodní části zploštělý možná až příliš. Na první pohled obsahuje značné množství tlačítek, jimiž ovládáte mimo jiné také adaptivní tempomat. Pokud jej využijete, například při jízdě po dálnici tak jako my, budete možná trochu zklamaní malou plynulostí jízdy, kdy pokud se přiblížíte za překážku v podobě pomaleji jedoucího vozidla, vůz začne v mnoha případech zbytečně silně brzdit. Pokud vyjedete do vedlejšího pruhu a tedy překážka zmizí, pro změnu vůz trochu váhá s akcelerací, aby pak najednou zrychloval, jako kdyby mu šlo o život. Vzhledem k tomu, že jízda v podstatě v poloautomatickém režimu má obecně přinášet úsporu paliva a zároveň snižovat zatížení stroje (základní idea pro v tomhle případě plně automatické režimy v železniční a letecké dopravě), tak v tomhle případě to tak úplně neplatí.
KGM Rexton Premium 4WD 2.2 e-XDI |
Pochvalu ale zaslouží velký vnitřní prostor, navíc i prvek, kdy druhou řadu sedadel lze nejen sklopit dělením v poměru 40 : 60, ale dokonce lze sedáky překlopit dopředu, čímž se zvětší prostor pro zavazadla. Ovládání je navíc snadné. Před řidičem je elektronická přístrojová deska, na níž si můžete vyvolat také množství kapaliny AdBlue (močoviny) v nádrži. Za přímého slunce bychom si však přáli o špetku lepší čitelnost. Pochvalu také zaslouží ovládání samočinné klimatizace na samostatném panelu, který je tvořený dotykovým displejem s pomocnými dotykovými tlačítky ve spodní části.
Ve standardní výbavě je také navigace coby součást systému Smart Audio Multimedia, jejíž součástí je dotyková obrazovka 12,3 palce, trčící ze střední části palubní desky. Jde o jeden z prvků, který vám připomene stáří vozu. To se týká také grafiky, která jakoby odpovídala době vzniku. Navigace navíc nepracuje s reálnými daty o provozu a také její navigování mělo jisté rezervy. Chvíli jsme podle ní jeli, ale posléze jsme velmi rádi spárovali mobilní telefon přes Android Auto se systémem. To jde ale bohužel pouze kabelem. Sice se nám to podařilo i bezdrátově, ale po chvíli se propojení obou zařízení přerušilo. Bohužel zrovna ve chvíli, kdy jsme na okreskách Horního Rakouska služby navigace skutečně velmi potřebovali.
Motor, jízdní vlastnosti
Rexton sice svojí mohutností a velikostí vypadá, že musí mít pod kapotou minimálně šestiválec nebo raději osmiválec, ve skutečnosti se ale jeho pohon drží při zemi. Jiné než čtyřválcové motory nikdy nenabízel, a to ani jinde ve světě. Na některých mimoevropských trzích byl vůz k dispozici také se zážehovým přeplňovaným dvoulitrem, na českém a potažmo evropském trhu je k dispozici pouze se vznětovým agregátem o objemu 2,2 litru e-XDI. Motor interně označený D22DTR se ve verzi s výkonem 148,6 kW nabízí od roku 2021. Do té doby vůz poháněla starší verze motoru s výkonem 133 kW. Jedná se o agregát vyvinutý původně firmou SsangYong v roce 2016 ve spolupráci s australskou inženýrskou firmou AVL.
Původně se agregát pároval se sedmistupňovou samočinnou převodovkou 7G-Tronic od Mercedesu, od roku 2023 ji ale nahradila osmistupňová samočinná převodovka. Nejedná se však o skříň firmy Aisin ani ústrojí od ZF, ale o méně známou skříň z produkce firmy Hyundai označenou Transys 8R40.
Její sladění s motorem je vcelku zdařilé, samotné řazení probíhá dnes již spíše pomaleji, o to ale zase komfortněji nebo spíš diskrétněji. Zajímavé je to s jejím ovládáním. KGM jej označuje jako Shift-by-wire a když nahlédnete do dostupných prospektů, které jsou také v češtině, najdete na fotkách interiéru elektronický volič v podobě páky. Testovaný vůz ale používal drobný kolébkový spínač. Chválíme ale, že je stále umístěn na středovém tunelu, jehož mohutnost odpovídá vozu klasické koncepce.
Za ním jsou některé spínače a zcela vzadu otočný ovladač voliče pohonu všech kol. S výbavami Clever a Premium se standardně pojí přiřaditelný pohon přední nápravy. Při jízdě po silnici je tak vůz poháněn pouze zadními koly, čemuž odpovídá režim nastavení 2H. Pokud je silnice kluzká, čili třeba při jízdě v zimě po zasněžené vozovce, můžete aktivovat režim 4H, kdy jsou poháněna všechna kola. Že jej nelze používat na asfaltu, naznačuje symbol sněhové vločky na ovladači u symbolu autíčka v poloze 4H. Třetím módem je 4L, který k pohonu všech kol připojí ještě redukční planetový převod 2,48 : 1. Ten využijete třeba při tahání přívěsu po nezpevněné cestě. Standardem je také uzávěr zadního diferenciálu a dále funkce pro bezpečné sjíždění prudkých svahů.
S rextonem jsme jezdili převážně po silnici a také dálnici. Tady se auto chovalo velmi příjemně. Pouze nesmíte chtít jet moc rychle. Příjemným limitem je standardní dálniční rychlost 130 km/h, v níž je v kabině ticho, a to včetně aerodynamického hluku. Při vyšší rychlosti, u nás na některých úsecích vybraných dálnic až 150 km/h, už ale cítíte, jak ne zrovna aerodynamicky optimalizovaná karoserie bojuje s odporem vzduchu. Také zrychlení je v těchto rychlostech spíše vlažnější. Hospodárnost rextonu byla vcelku očekávaná, když spotřeba paliva se ustálila na 7,9 litru na 100 km. Je to méně, než udává v kombinaci výrobce (8,24 l na 100 km).
KGM Rexton Premium 4WD 2.2 e-XDI |
Obecně vzato rexton moc svižně neakceleruje, neboť papírový výkon 148,6 kW je sice velmi dobrý, jen se zde střetává s vysokou pohotovostní hmotností, v případě testovaného vozu 1995 kg.
Rámový podvozek je sice výhodný při jízdě v terénu, na silnici ale přináší takový ten pocit, že je vozidlo napružené. Je to způsobeno značnou tuhostí podvozku, přesto mezi rámovými vozidly, včetně pick-upů, jde určitě o to lepší auto. Ostatně nad KGM Musso Grand jsme se kdysi rozplývali, jak komfortním pick-upem je, tedy v porovnání třeba s Toyotou Hilux nebo Mitsubishi L200. Testovaný rexton využíval pro zavěšení zadních kol vyspělejší, zcela nezávislé vícepvkové zavěšení. Naopak se základní výbavou Club se pojí tuhá náprava, byť velmi přesně vedená více rameny. Vpředu je použita lichoběžníková náprava.
Při jízdě po rozbité silnici přesto komfort nečekejte. Tady vadí poněkud tuhé odpružení v čele s tvrdými tlumiči. Zcela běžné jsou tak při jízdě po rozbité vozovce tvrdé rázy od podvozku, a tedy nikterak komfortní jízda. Zde je vidět, že šasi je nastaveno na určité zatížení a zároveň i na jízdu po nezpevněném povrchu.
Závěr
Rexton je sice dnes už starším autem, avšak pro vybranou klientelu představuje hotový poklad. Nabízí robustnost, velmi dobré dílenské zpracování, bohatou výbavu a příznivou cenu. Naprosto skvělé je, že utáhne přívěs o hmotnosti až 3500 kg, a dále že s ním není problém zajet i do náročnějšího terénu. Jeho technika, pohon i koncepce si totiž nezadají s pravými offroady.
Nevýhody pramení z vysoké hmotnosti, velikosti a omezené dynamiky. Na svižné svezení to není a také při jízdě do nákupního centra budete zřejmě bojovat s jeho velikostí, jakkoliv třeba rejd předních kol je velmi dobrý a zejména přední převis krátký. Oboje dovoluje klasická koncepce pohonu. Velkou výhodou rextonu je také dlouhá tovární záruka 5 let nebo 150.000 km.
|Nejlevnější verze modelu
|899.900 Kč (2.2 Diesel e-XDI/148 kW Club 2WD)
|Základ s testovaným motorem
|899.900 Kč (2.2 Diesel e-XDI/148 kW Club 2WD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.199.900 Kč (899.900 Kč (2.2 Diesel e-XDI/148 kW Premium 4WD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.220.800 Kč (899.900 Kč (2.2 Diesel e-XDI/148 kW Premium 4WD)