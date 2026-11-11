TEST Kia EV5 (160 kW) – Nepřehlížet! Je to skrytý rodinný poklad
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Čistě elektrické SUV střední třídy žije na českém trhu ve stínu enyaqu, přitom za stejnou cenu nabízí prostornější interiér, zajímavý design a velmi dobře odhlučněnou kabinu. Vyzkoušeli jsme předokolku ve vstupní edici Launch Edition.
Design, interiér
Automobilka Kia se do elektromobility pustila hlavou vpřed. Po velmi moderních prémiových vozech EV6 a EV9 s 800V architekturou také do těch menších a levnějších. Někde na pomezí těchto kategorií stojí model EV5, praktické SUV velikosti přibližně Škody Enyaq s konvenčním tvarem karoserie a nekonvenčním designem.
Příznivci korejské automobilky překvapení nebudou, designový směr „spojených protikladů“ již automobilka pár let uvádí do reality. Symbolizují ho zajímavé tvary se světlomety protaženými vertikálně dolů. V případě EV5 se tvar trojúhelníku neobjevuje jen na konci linií světelného podpisu, ale i v celé spodní části hlavních světlometů.
Design přídě vůbec neskrývá, že se pod kapotou nachází pouze malý zavazadelník a pod ním elektromotor. Plochy jsou celkově jednoduché a velmi čisté, narušují je jen již zmíněné světlomety a nejnovější evoluce tzv. „tygřího nosu“, který zde tvoří spodní hrana kapoty a černá linie nad spodní částí nárazníku.
Futuristický design pokračuje i při pohledu z boku, kde je velmi dobře vidět praktický tvar karoserie zabalený do plechů s mnoha úhly. Atypickým detailem je šikmo ukončená spodní linie oken, která opticky dává auto do pohybu a rozšiřuje zadní blatníky.
Pocit robustnosti zase dodává výrazné černé lemování blatníků – to je ovšem náchylné na škrábance, jelikož je lakováno lesklou barvou. Kliky se elektronicky zasouvají do dveří a čisté linie narušují minimálně. Zadní část odpovídá té přední. Převažují hladké plochy, do kterých jsou vsazeny zajímavě tvarované světlomety – opět s tvarem trojúhelníku ve spodní části.
Bronz na úvod
V interiéru najdeme stejnou trojici displejů, které automobilka momentálně montuje do všech svých modelů. Ovládání zajišťuje panel haptických ovladačů, pro klimatizaci ale zůstávají velké kolébkové ovladače o něco níže. Stávající nastavení ventilace ukazuje pětipalcový displej mezi digitálním přístrojovým štítem a centrálním displejem (oba mají shodně 12,3"), jenže pro řidiče je skrytý za věncem volantu.
Centrální displej je rozložen pomocí velkých dlaždic a pro nastavení základních funkcí je dostatečně přehledný, zrcadlení telefonu funguje spolehlivě a nabízí také různé možnosti individualizace ovladačů. Bohužel, pokud je na displeji potřeba něco udělat při jízdě a opřu si ruku o palubní desku, nechtěně mačkám zmíněná haptická tlačítka. Kromě toho se na nich drží otisky prstů.
EV5 se uvnitř snaží sterilní interiéry sourozenců trochu oživit a do palubní desky přidává různé úhly – ovšem pouze střídmě a minimalisticky. Varianta Launch Edition přidává trochu bronzového dekoru; na volantu, kolem ovladačů oken na panelu dveří a po obvodu středové konzoly najdeme šedě lakovaný plast – vypadá zajímavě a zdá se, že je odolnější než nechvalně proslulý klavírově černý dekor.
Kromě rozměrné loketní opěrky je uprostřed velký otevřený prostor s bezdrátovou nabíječkou, v případě potřeby v něm lze stisknutím tlačítka oddělit dva nápojové držáky. Ve spodní části středové konzole je další prostor. Velké jsou i schránky ve dveřích. Ovládání tepelného komfortu sedadel najdeme na panelu dveří a kolem výdechů ventilace je zajímavě tvarovaný dekor. Kombinace různých tvarů a materiálů působí díky kvalitnímu dílenskému zpracování dobře.
Velkou předností modelu EV5 je vnitřní prostor. Kia EV5 nabízí díky tvaru karoserie hodně místa nad hlavou, dlouhý rozvor typický pro elektromobily zase zajišťuje dostatek místa pro nohy ve druhé řadě. U sedadel potěší také polohovatelná opěradla, jen posez je možná zbytečně nízký. Vpředu se sedí příjemně vysoko a robustní tvary přidávají pocitu bezpečí.
Zavazadelník je s objemem 566 litrů sice o chlup menší než u tuzemské Škody Enyaq (585 litrů), ID. Tiguan s objemem 534 ale Kia snadno překonává i co se týče předního zavazadelníku (44 litrů u Kie vs. 32 l u VW). Díky dvojitému dnu podlahy je možné vytvořit rovný prostor po sklopení opěradel druhé řady a převézt předměty dlouhé přes 2,1 metru (pokud vpředu nevezete spolujezdce).
|Rozměry zavazadelníku (naměřeno)
|Délka (u podlahy/pod roletou)
|886/770-850
|Délka (max, sedadlo spolujezdce zcela vpředu)
|2116
|Šířka mezi podběhy
|1020
|Výška ke stropu/pod roletou
|925/471
|Dvojitá podlaha
|ano
|Polohovatelná zadní opěradla
|ano, dělená 60/40
|Průvlak na lyže
|ano
Motor, jízdní vlastnosti
Kia EV5 stojí na elektrické platformě E-GMP a využívá jednodušší a především levnější (400V) architekturu oproti větším modelům EV6 a EV9. Nabízí se ve dvou variantách: jako testovaný vůz s pohonem předních kol a výkonem 160 kW (217 k) a poté s pohonem všech kol a výkonem 195 kW (265 k). Obě motorizace čerpají energii z vysokonapěťové baterie o kapacitě 81,4 kWh.
Automobilka u testované varianty First Edition s 18" koly udává dojezd až 530 kilometrů se spotřebou 16,9 kWh/100 km. V testovacím týdnu jsme jezdili primárně po dálnici, a tak se spotřeba vyšplhala na 19,5 kWh/100 km, což je ale na rychlé dálniční přesuny ve velkém SUV slušná hodnota. Maximální rychlost je pouze 165 km/h, ani kolem 150 ale EV5 nepůsobí unaveně.
Že EV5 umí jezdit i za míň, ukazuje také 55% odchylka reálné spotřeby od ukazatele dojezdu na prvních přibližně třech stech kilometrech. Na konci testu ale byla odchylka stále nepříjemných 34,8 %. Rychlejší pokles stavu baterie, než ukazuje displej, není ideální, zejména když vůz umí ukazovat ještě velmi optimistickou maximální a více reálnou minimální možnou hodnotu.
Ani nabíjení nebyla procházka růžovým sadem. S Kiou EV5 jsem jej totiž nedokázal spolehlivě zprovoznit, i když jsem cíleně vyzkoušel několik poskytovatelů i nabíjecích stanic. Na papíře umožňuje výkon až 150 kW, ale předehřev baterie je nutné aktivovat manuálně (pokud stejně jako já nechcete používat vestavěnou navigaci).
Ještě se mi asi u žádného jiného auta nestalo, že by po více než hodinové dálniční jízdě nebyla baterie připravena pro rychlonabíjení, ale přesně tento moment s EV5 nastal opakovaně. Z 37 na 62 % jsem nabíjel průměrně jen 89,97 kW a nabíjecí pauza zabrala 13,5 minuty. Dle ukazatele dojezdu za tu dobu přibylo dostatek energie na ujetí 140 km.
Nejrychleji se mi podařilo nabíjet na nabíjecí stanici v Olbramovicích, kde si Kia vzala maximálně 139 kW – před příjezdem jsem však aktivoval předehřev baterie a ani po 20 minutách jízdy nebyla baterie připravena. Běžně se průměrná rychlost pohybovala spíše kolem 80 kW a maximum ne více než 100 kW.
Na domácím wallboxu ale nabijete EV5 spolehlivě výkonem až 11 kW a při běžném používání rodinného SUV pak není třeba řešit pomalé nabíjení na rychlonabíječce. Ani spotřeba ve výsledku není špatná, vzhledem k cestování na hranici rychlostních limitů.
Cestovní pohoda
Hmotnost přes dvě tuny a vůči konkurentům také vysoká karoserie si žádají mírně tužší podvozek, který však překvapivě dobře filtruje nerovnosti. Nepochybně tomu pomáhají také standardní kola o rozměru 18" s vysokou bočnicí 235/60 pneumatik. S nimi je navíc EV5 nejefektivnější a ani nevypadají špatně.
V zatáčkách se přeci jen trochu naklání, ale jízda s ní je vždy předvídatelná a jistá. Potěší velmi dobré odhlučnění interiéru nejen v městském provozu, ale také na dálnici. Poměrně dobře fungují asistenční systémy, které lze velmi jednoduše zapínat a vypínat tlačítky na volantu, stejně jako nejvariabilnější nastavení intenzity rekuperace pádly pod volantem, které kdo nabízí. Zde se hodí také pohon předních kol, díky kterému EV5 rekuperuje více energie než například zmíněný enyaq s pohonem zadních kol. Jen nečekejte žádné ohromné zrychlení, EV5 je naladěna na pohodovou notu, což nezmění ani režim sport.
|Konkurenti
|Kia EV5
|Tesla Model Y
|Škoda Enyaq
|BYD Sealion 7
|Provedení
|Launch Edition
|Standard RWD
|85 Selection RWD
|Comfort
|Motor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|Pohon
|předních kol
|zadních kol
|zadních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|160 (217 k)/-
|220 (299 k)/-
|210 (286 k)/-
|230 (313 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|295/-
|420/-
|545/-
|380/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|165
|201
|180
|215
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,4
|7,2
|6,6
|6,7
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|16,9
|13,1
|15,1-16,3
|19,9
|Baterie (využitelná kapacita)
|81,4 (78) kWh, NMC
|64 (60) kWh, NMC
|85 (77) kWh, NMC
|82,5 kWh, LFP
|Dojezd [km]
|530
|525
|547-584
|482
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/11
|175/11
|165/11
|150/11
|Čas dobití AC/DC
|7h 20 min (10-100 % AC)
30 min (10-80% DC)
|6h (0-100 % AC)
24 min (10-80 % DC)
|8h 30 min (0-100 % AC)
29 min (10-80 % DC)
|13h 30 min (0-100 % AC)
32 min (10-80 % DC)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2019/2580
|1981/2416
|2150/2650
|2225/2635
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1200/750
|1600/750
|2000/750
|750/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4680 x 1875 x 1615
|4790 × 1920 × 1621
|4658 × 1879 × 1622
|4830 × 1925 × 1620
|Rozvor [mm]
|2750
|2890
|2771
|2930
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|566/1650 + 44
|836/2118 + 114
|585/1710
|520/1789 + 58
|Cena od [Kč]
|1.059.980
|1.030.490
|1.130.000
|1.079.900
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Earth + lak
|Standard + lak
|Selection + barva, interiér, paket Clever a tep. čerpadlo
|Comfort + lak
|Cena od [Kč]
|1.169.980
|1.062.490
|1.242.000
|1.107.900
|Pozn.
|Tesla Assisted Driving +2400 Kč/měsíčně
Kia EV5 a konkurenti |
Závěr
Kia EV5 je zcela normální velké SUV pro rodiny, které je čirou náhodou elektrické. Ničím výrazně nevyniká nad svou konkurencí, ale ani ničím klíčovým nezaostává. Přes hranatou karoserii se automobilce podařilo prostor pro posádku velmi dobře odhlučnit, spotřeba varianty s předním pohonem je slušná i při dálničních rychlostech a ani na komfort si nikdo stěžovat nebude.
V interiéru potěší fyzická tlačítka pro klíčové funkce, dostatek prostoru ve všech směrech, spousta úložných prostor i možnost přizpůsobení ovládání. Sedadla ve druhé řadě nabízejí polohovatelná opěradla a po sklopení do roviny umožní převážet předměty dlouhé více než 2 metry. Přední sedadla nabízejí kromě vyhřívání také ventilaci a rozložení palubní desky je příjemně konvenční bez zbytečných výstřelků.
S cenovkou pod 1,2 milionu korun jde o skvělou alternativu nejen k enyaqu, výstřednímu Modelu Y nebo Renaultu Scénic, ale také ke spalovacím modelům stejné velikosti. Není totiž dražší než podobně vybavené sorento ani kodiaq. Nevýhodou EV5 je samozřejmě kratší dojezd a v našem případě nepříliš spolehlivý předehřev baterie, ovšem pokud nejezdíte přes 400 km denně, představuje EV5 rozumnou alternativu. Potěší dlouhá záruka i poměrně vysoká zůstatková hodnota ojetin.
|Nejlevnější verze modelu
|1.059.980 Kč (Air, FWD, 160 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.059.980 Kč (Air, FWD, 160 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.134.980 Kč (Launch Edition, FWD, 160 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.154.980 Kč (Launch Edition*, FWD, 160 kW)
|* Launch Edition již není dostupná. Odpovídající výbavový stupeň Earth vychází na akčních 1.149.980 Kč