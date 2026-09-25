TEST Kia Seltos 1.6 T-GDI – 180 koní a manuál. To už se často nevidí
Kompaktní SUV se 180koňovým turbomotorem, pohonem předních kol a šestistupňovým manuálem je kombinace dá se říct na ústupu. Nová Kia Seltos ji ale nabízí spolu s překvapivě prostornou kabinou, bohatou výbavou a rozumnými rozměry. Jak neobvyklé spojení silného motoru a klasického řazení funguje v každodenním provozu? A kde má nový korejský přírůstek slabiny?
Design, interiér
Je libo malé, vzdušné, prostorné, obratné a svižné SUV, které nabídne solidní výkon a u kterého si chcete sami řadit? Tady jste správně. Kia Seltos s řadovou přeplňovanou jedna-šestkou je obecně milým příspěvkem mezi kompaktními SUV – a tady navíc v neobvyklé kombinaci s manuální převodovkou. V dnešní době neobvyklé spojení jsme prozkoumali v týdenním testu.
Seltos vznikl v roce 2019 jako globální kompaktní SUV zařazené mezi trojici soul, stonic či xceed a větší model sportage. Do Evropy se ale nedostalo, což platí i pro tuto generaci po modernizaci (vyráběla se mezi roky 2022 a 2025). V prosinci 2025 potom Kia představila generaci druhou, kompletně přepracovanou. Ta na starý kontinent dorazila letos zkraje léta, v Česku měla premiéru v červnu. K mání je ve třech výbavových stupních s jediným motorem; s manuálem ji lze koupit pouze jako předokolku, s automatem potom jako předokolku i s pohonem všech kol.
Malé korejské SUV zaujme sympatickým „krabicovým“ vzhledem karoserie (která se může pochlubit součinitelem aerodynamického odporu 0,31) . Díky víceméně svislým čelům a malým převisům vpředu i vzadu je tato koncepce vhodná především do města – mimo jiné také proto, že takřka vodorovná kapota dává řidiči parádní přehled o tom, kde auto v jednotlivých rozích končí. Se seltosem se manévruje opravdu příjemně, a to přitom není žádný diblík: rozvor činí 2690 milimetrů, celková délka 4430 milimetrů. Seltos má ze zmiňované pětice modelů Kia nejdelší rozvor – o 10 milimetrů delší dokonce než Sportage, přestože je o 110 milimetrů kratší.
|Rozměry [mm]
|Soul
|Stonic
|XCeed
|Seltos
|Sportage
|Délka
|4 195
|4 165
|4 395
|4 430
|4 540
|Šířka
|1 800
|1 760
|1 826
|1 830
|1 865
|Výška
|1 605
|1 485
|1 483
|1 610
|1 650
|Rozvor
|2 600
|2 580
|2 650
|2 690
|2 680
Na první pohled zaujme přední (LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel) i zadní (Full LED) osvětlení se svisle umístěnými pásy denního svícení i zadních lamp; ty vzadu navíc propojuje vodorovná linka, která opticky auto rozšiřuje. Pohledy určitě přitáhnou i 18palcová kola z lehkých slitin s černým trojcípým segmentem uvnitř, která obula pneumatiky o rozměru 215/55. Subjektivně vnímám jako trochu lehkovážné ztvárnění mřížky chladiče, mezi jehož zbytečně řídkým žebrováním je až příliš vidět chladič. Jinak vůz zvenčí působí řekl bych přívětivě, přitom díky doplňkovým lištám na spodku nárazníků nebo na prazích nijak usedle, naopak tím decentně ukazuje své sportovně-outdoorové ambice.
Skvělý výhled
Usedám na sedadlo řidiče do svěže béžového interiéru. Sedadla jsou potažená kombinací látky a umělé kůže, což obzvlášť v této světlé „kávové“ kombinaci více odstínů vypadá útulně. Jak si interiér poradí s invazí dětských nájezdníků vybavených čokoládou a podobným arzenálem, je věc druhá. Sedadlo mne pohltí, cítím se pevně, byť sedák by pro mé dlouhé nohy mohl být delší a nabídnout větší podporu stehen. Sympatické jsou opěrky hlavy, které lze nastavit také podélně a dle libosti je přiblížit temeni hlavy. Sedadlo řidiče je elektricky nastavitelné (bez paměti), výborná je bederní opěrka, kterou lze i výškově posouvat.
Že se konstruktéři s návrhem prostoru pro cestující vypořádali opravdu dobře, může doložit i to, že při svých víc než 190 centimetrech jsem si pohodlně sedl „za sebe“ na zadní sedadlo, přičemž před koleny mi zbývalo zhruba sedm centimetrů. Velkorysý prostor. Vysoký sedák, rovná podlaha a možnost naklápění zadních opěradel v rozsahu dvanácti stupňů ze seltosu dělají přívětivý cestovní vůz pro čtveřici vzrostlých dospělých. Ti mají i vzadu štědrý prostor nad hlavou díky vodorovné střeše, která se v celém svém průběhu nijak nesvažuje.
Řidič má díky vzpřímenějšímu posezu dostatek prostoru na nohy, a to i v příčném směru, žádná otlačená kolena, o středový tunel se stehno naopak pohodlně opře. Spousta prostoru zbývá i nad hlavou a ideální polohu člověk rychle najde i díky podélně nastavitelnému volantu. Ten má „tak akorát“ tlustý věnec, u nějž se projevuje mně osobně protivný trend plochých segmentů dole (budiž), ale i nahoře – oblá horní část by přinejmenším příjemněji klouzala v dlani při výjezdu ze zatáček. Ovladače na volantu jsou logicky rozmístěné, prsty na ně padají automaticky. Potěší možnost přiřadit funkci dle vlastního gusta tlačítku s hvězdičkou, přičemž otravný asistent upozorňování na překročení rychlosti se deaktivuje dlouhým podržením rolleru hlasitosti.
Z plejády asistenčních systémů zmíním aktivní jízdu v pruzích, která je díky kapacitním senzorům volantu nadmíru pohodlná – není potřeba vyvíjet na volant sílu, stačí ho uchopit prsty a on to pozná. Kombinace vedení v pruhu a adaptivního tempomatu tak z dálničních přesunů činí pohodlnou záležitost, milá je možnost tyto funkce oddělit a nechat vůz samostatně zatáčet a rychlost ovládat pomocí pedálů.
Celá palubní deska je v seltosu posazena poměrně nízko, což dále umocňuje vzdušnost a příjemný pocit ze skvělého výhledu ven. Displeje na ní najdeme tři, plynule spojené do jednoho celku. Snad jediná výtka na tuto část směřuje na umístění ovládání ventilace. Tento segment displeje je uprostřed panelu přesně tam, kde řidič pravou rukou svírá volant. Abyste si upravili teplotu nebo zapli foukání na čelní sklo či výhřev toho zadního, musíte se vyklonit doprava. Nestačí sejmout pravici z volantu, i ten totiž tenhle segment displeje částečně zakrývá. To je ergonomická nešikovnost (ano, ovládání ventilace lze roztáhnout na celou šířku displeje, je ale nutné další ťuknutí na displej; mám za to, že tyhle funkce by se měly dát pohodlně ovládat „na první dobrou“). Co naopak oceňuji, je možnost nastavit automatický režim ventilace ve třech úrovních, stejně jako to, že konstruktéři věnovali nejčastěji používaným funkcím samostatná fyzická tlačítka na spodní hraně palubní desky.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|877/850
|Výška pod roletkou/maximální (mm)
|398/790
|Šířka mezi podběhy (mm)
|1060
|Výška nakládací hrany (mm)
|720
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1736
Motor, jízdní vlastnosti
Kia Seltos je k mání s jedinou pohonnou jednotkou 1.6 T-GDI o výkonu 132 kilowattů neboli 180 koní. Koncem letošního roku by dle vyjádření automobilky měl přibýt ještě hybridní agregát. Nejvyššího výkonu motor dosahuje při 5500 otáčkách za minutu, maximum točivého momentu 265 Nm leží o tisícovku níž. Motor s jedenapůltunovým autem nemá potíže, síly má opravdu dost. Pomaleji se probouzí z nižších otáček a čekání na roztočení turba chvíli trvá. Citelné je to při rozjezdech, kdy je seltos zhruba do 2,5 tisíce otáček mdlý, načež se rychle (občas až překvapivě rychle) probudí k životu. Je tedy potřeba citlivě pracovat se spojkou.
Svůj podíl na této charakteristice má jistě i zvolené zpřevodování, které se zase úplně jinak projevuje na opačném konci: šestku má seltos opravdu dlouhou, uzpůsobenou na poklidnou dálniční jízdu po rovině. K bezpečnému předjetí, obzvlášť ve stoupání, je nutné i na dálnici podřazovat (tenhle poznatek ostatně potvrzuje i sama automobilka, která u seltosu v disciplíně „pružnost 80–120 km/h na šestku“ udává předlouhých 14,2 sekundy). V devadesátikilometrové rychlosti točí motor na šestku lehounce pod dva tisíce otáček, při 130 km/h potom 2750.
Výrobce deklaruje u manuální převodovky spotřebu 6,6–6,9 litru na sto; během našeho týdenního testu ukázal seltos větší apetit. Ve městě jsme jezdili za osm a půl litru, mimo město za 6,8 a na dálnici za 7,3 – kombinovaně to vycházelo na 7,7 litru.
Rozvážně a pohodlně
Co se podvozku týká, vpředu u verzí 4x2 i 4x4 pracují vzpěry McPherson, konstrukce zadní nápravy je u námi testované předokolky jednodušší: dostala vlečená ramena spojená torzní příčkou, zatímco čtyřkolka se těší z víceprvkového zavěšení. Zadní náprava se na českých silnicích dokáže připomenout, byť to nelze přičíst na vrub právě a jenom nápravě s torzní příčkou. Na osmnáctipalcových kolech je seltos především v nižších městských rychlostech spíš tužší a na ostrých příčných nerovnostech nebo rozbitém povrchu má záď tendenci odskakovat. Nic dramatického, ale komfort, který by člověk od rodinného SUV tohoto typu jaksi automaticky očekával, ve městě samozřejmostí vždy není.
Co je však hodné pozoru: s rostoucí rychlostí se situace mění k lepšímu. Tlumiče začnou pracovat přesvědčivěji, auto se uklidní a na běžné okresce nebo dálnici působí podstatně dospěleji než při poskakování po městských záplatách.
Do zatáček se seltos nevrhá s přehnaným nadšením. Při svižnějším tempu je znát nedotáčivost a autu chvíli trvá, než se po otočení volantem usadí do oblouku. Reakce jsou ale čitelné a vůz nedělá nic zákeřného; jednoduše dává najevo, že při jeho ladění nebyla sportovnost na prvním místě.
S tím souvisí řízení. Kolem středové polohy by mohlo přinášet trochu víc vjemů o tom, co se děje pod předními koly, a k lehce váhavému skládání auta do zatáčky se tak přidává poněkud odtažitý pocit. Tohle všechno ale vůbec neznamená, že by se malá Kia nějak nepohodlně ovládala. Když si na ono laxnější naladění člověk zvykne, ocení, že je chování auta čitelné a očekávatelné.
|Nejbližší konkurenti
|Hyundai Kona
|Nissan Qashqai
|Škoda Karoq
|Varianta
|1.6 T-GDI 110 kW 4×2 6MT Style
|1.3 DIG-T mHEV 116 kW 2WD 6MT Tekna
|1.5 TSI 110 kW 4×2 6MT Sportline
|Motor
|1.6 T-GDI, benzín, R4, 1598 cm³
|1.3 DIG-T mHEV, benzín, R4, 1332 cm³
|1.5 TSI, benzín, R4, 1498 cm³
|Maximální výkon (kW/min)
|110/4500–6000
|116/5500
|110/5000–6000
|Maximální točivý moment (Nm/min)
|250/1500–4000
|260/1800–4000
|250/1500–3500
|Převodovka
|6st. manuální
|6st. manuální
|6st. manuální
|Maximální rychlost (km/h)
|199
|206
|210
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|9,8
|9,5
|8,9
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|6,5–6,7
|6,3–6,5
|5,9–6,6
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1345–1475 (bez řidiče, přepočet)/1900
|1420/1935
|1327–1540 (bez řidiče, přepočet)/1920
|Rozměry d × š × v (mm)
|4350 × 1825 × 1585
|4425 × 1835 × 1625
|4390 × 1841 × 1603
|Objem zavazadelníku (l)
|407 (s dojezdovou rezervou)
|504
|521
|Rozvor (mm)
|2660
|2665
|2638
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|1310/600
|1650/700
|1500/700
|Cena od (Kč)
|759.990 Kč
|889.990 Kč
|900.000 Kč
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Style + Paket PREMIUM MT: 18" kola, Bose, kožené a ventilované přední sedačky, 360° kamera; Style již má elektricky stavitelná přední sedadla, vyhřívání, navigaci 12,3", Qi a BCA
|Tekna + Bose Premium: elektrické sedadlo řidiče, Cold Pack, navigace/Google, 360° kamera, Qi, 19" kola; panoramatická střecha je součástí Tekna
|Sportline + Business: 18" kola, Navi 8", Canton, 360° kamera, Side Assist, vyhřívaná sedadla a volant; Business doplňuje elektricky stavitelná přední sedadla s pamětí
|Cena od (Kč)
|829.990 Kč
|910.490 Kč
|962.000 Kč
Závěr
Verdikt? Seltos v této konfiguraci funguje především jako nadmíru příjemné každodenní auto pro vyznavače ručního řazení. Nabízí překvapivě prostornou a vzdušnou kabinu, dobře využitelný zavazadelník, pohodlná sedadla, bohatou výbavu a dostatečně silný motor. K tomu přidává přehlednou karoserii a rozměry, se kterými se snadno žije ve městě. Manuální převodovka řidiči nechává větší kontrolu nad motorem, který je v nízkých otáčkách poněkud ospalý, ale po probuzení má síly až až.
Celkově tedy seltos není auto, které by člověka lákalo vstávat o hodinu dřív kvůli prázdné okresce. Nic podobného ani nikdo nečeká. Nejlépe mu sedí plynulé každodenní tempo. Ve městě a na horším povrchu umí jeho osmnáctipalcová kola působit trochu tvrdě a neposedně, po rozjetí se ale podvozek zklidní, auto je jisté a 180koňový motor má po včasném podřazení síly na rozdávání. Nakonec právě takové naladění docela přesně odpovídá charakteru celého auta: méně řidičská hračka, o to víc solidní společník na každý den.
|Nejlevnější verze modelu
|704.980 Kč (Kia Seltos SUV, 1.6 T-GDI GPF 132 kW, 6MT, 4×2, Comfort)
|Základ s testovaným motorem
|704.980 Kč (Kia Seltos SUV, 1.6 T-GDI GPF 132 kW, 6MT, 4×2, Comfort)
|Testovaný vůz bez příplatků
|764.980 Kč (Kia Seltos SUV, 1.6 T-GDI GPF 132 kW, 6MT, 4×2, Exclusive)
|Testovaný vůz s výbavou
|804.980 Kč (Kia Seltos SUV, 1.6 T-GDI GPF 132 kW, 6MT, 4×2, Exclusive)