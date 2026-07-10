TEST KIA Stonic 1.0 T-GDI Exclusive – Malý, ale šikovný
Kia Stonic dostala v poslední generaci už druhou omlazovací kúru, na dobrém základu však není třeba mnoho měnit. Díky designovým změnám vypadá znovu svěže a zcela nový interiér působí jako z o třídu většího auta. Dospěle Kia Stonic také jezdí a negativa se hledají jen těžko.
Design, interiér
Kia Stonic v roce 2017 pomyslně nahradila malé MPV Venga a od té doby těší zákazníky hledající spolehlivé malé auto do města i na výlety. S drobnými změnami vydržela na trhu celých osm let a až ke konci minulého roku se dočkala většího faceliftu. Modernizovaný stonic jsme otestovali s motorem 1.0 T-GDI ve výbavovém stupni Exclusive.
Nejedná se sice o novou generaci, ovšem nový stonic to skrývá velmi dobře. Vpředu se designově přiblížil stávajícím modelům značky. Ze stran předního nárazníku zmizela samostatné mlhové světlomety a celá příď je nyní hranatější.
Pro značku typický tygří nos je zachován ve velmi minimalistické podobě a dominantou jsou výrazné světlomety. Světelný podpis ve tvaru písmene T mají až vyšší výbavy, ty základní mají pouze horní linku. Zboku znovu vynikne nová příď, jejíž design je přenesen také na design zadní části.
Ilustrační foto |
Na parkovišti obchodního domu jsem zastavil vedle původního stonicu a musím uznat, že i ten měl povedený a vyvážený design, ovšem ten nový opravdu výrazně omládl. Nový designový směr značky Kia povedeným proporcím zkrátka sluší, zejména v líbivé červené barvě.
Kde je ovšem rozdíl znát nejvíce, je po usednutí do interiéru. Ta tam je kaplička před řidičem s analogovými přístroji nebo archaický displej infotainmentu s fyzickými tlačítky po stranách (i když základní verze stonicu si s podobným systémem musí vystačit i po faceliftu).
Model Stonic s modernizací zdědil nový interiér dobře známý z větších modelů značky. Ten využívá horizontálního dělení na několik částí. Ve vyšších výbavách mu dominují dva velké displeje s úhlopříčkou 12,3", testovaná výbava Exclusive kombinuje digitální přístrojový štít s jednoduchým 4,2" barevným displejem uprostřed. Všechny důležité informace v něm však najdeme hezky přehledně.
Moderní vzhled přístrojového štítu kolem dokonce ukazuje potřebu řadit postupným rozsvícením jakýchsi světelných tubusů, což je zajímavý detail. Člověku ani nepřijde, že kouká na základní displej. Ten uprostřed má úhlopříčku 12,3" vždy. Je dostatečně rychlý a je možné ho kompletně ztlumit, což je skvělé zejména v noci. Ani vestavěná navigace není k zahození.
Pod centrálním displejem jsou přímo na očích dvě obrovská fyzická tlačítka. Jedním spustíte varovná světla a druhým rovnou odemknete dveře, aby spolujezdec rychle naskočil. Tohle se sice může zdát jako drobnost, ale zejména ve stresujících situacích takto ergonomické umístění jako když najdete.
O další level níž v horizontálních segmentech najdeme také dobře známý klimapanel, na němž je možné teplotu a rychlost ventilátoru ovládat fyzickými otočnými ovladači. Zbytek je haptický. Jenže tohle řešení unifikace interiéru má jednu nemalou nevýhodu – zásadně ubírá místo pro levé koleno dospělého spolujezdce. Tento panel je zkrátka na stonic příliš široký a raději bych oželel například možnost rychlého výběru, odkud bude foukat vzduch.
Ještě než se podíváme zase o patro dolů, budu se opakovat. Příliš mi totiž nevyhovuje dvouramenný volant, který mi kvůli spodní části ramen není v určitých situacích pohodlný do ruky. Tříramenný volant by lépe vypadal a neměl bych s ním žádný problém.
Jsou na něm totiž fyzické ovladače klíčových funkcí, upozornění na překročení rychlosti lze snadno vypnout dlouhým stiskem rolovacího ovladače hlasitosti a na pravé straně je konfigurovatelné tlačítko, které může otevřít nastavení dalších asistentů. Škoda jen toho tvaru.
Středová konzola je velmi jednoduchá. Ve výbavě Exclusive na ní najdeme čtyři fyzická tlačítka pro ovládání vyhřívaných sedadel, volantu a případné vypnutí parkovacích senzorů. Pod nimi najdeme konektor USB-C pro nabíjení a také starší USB-A.
Tím nejlepším je zde ale volič manuální převodovky. Působí kvalitním dojmem a jeho ovládání je snadné, a v relativně krátkých drahách se pohybuje přesně. Za nejlepší jsem ho ale označil z důvodu, že stonic manuální převodovku stále nabízí, a to dokonce u všech výbav včetně nejvyšší GT-line. Alternativou je sedmistupňové DCT za příplatek 30.000 Kč.
Než vám prozradím, jak stonic jezdí, ještě velmi krátce zmíním něco k prostornosti a celkovém pohodlí interiéru. Ze sedadel mě ani po delší cestě nic nebolelo a tři vysoké dospělé osoby odvezl stonic také s přehledem. Vzadu je samozřejmě místa o něco méně a spolujezdci vadí zmiňované ovládání klimatizace.
KIA Stonic 1.0 T-GDI Exclusive |
Zamrzí také hojné použití tvrdých plastů, které najdeme i na výplni předních dveří a horní části palubní desky. Někoho možná překvapí, že stonic působí za volantem spíše jako hatchback než crossover či malé SUV. Sedá se do něj podobně jako do Volkswagenu Polo nebo Škody Fabia, žádný vysoký posed jako třeba v Renaultu Captur nečekejte, i když díky hranaté přídi si jako v SUV alespoň trochu přijdete.
Zavazadelník s objemem 352 litrů (332 s rezervou) žádné rekordy trhat nebude, ale má praktický tvar a zadní sedadla jsou dělená v poměru 60:40. Takže je možné převážet předměty dlouhé až 1,63 metru a k tomu s trochou snahy tři lidi (kvůli bezpečnosti považuji přední sedadlo v takové situaci za nepoužitelné). Po sklopení sedadel vznikne prostor o objemu 1155 litrů (-20 l ve verzi s rezervním kolem).
Se zavazadelníkem mám kromě vyšší nákladové hrany vesměs jediný problém: Kvůli přesunutí registrační značky níže a novému tvaru zadního nárazníku je potřeba při otevírání víka vložit ruku do malého výřezu z tvrdého plastu, což je zejména oproti původnímu stonicu změna k horšímu.
|Naměřené rozměry nákl. prostoru
|Délka u podlahy/pod platem
|680/470,5 mm
|Šířka mezi podběhy/pod platem
|1075 mm
|Výška pod platem/ke stropu
420,5 až 513/790 mm
|Výška nakládací hrany
|730 mm
|Šířka nakládacího otvoru
|1048 mm
|Maximální délka po sklopení opěradla
|1630 mm
Motor, jízdní vlastnosti
S motorizací je to tentokrát jednoduché. Že jsme testovali variantu s manuální šestistupňovou převodovkou, jsem vám již prozradil a agregát je v nabídce jediný. Po faceliftu si stonic musí vystačit s tříválcovým motorem o objemu jednoho litru, který poskytuje maximální výkon 74 kW (100 k) a nejvyšší točivý moment 172 Nm.
Na auto s provozní hmotností (bez řidiče) 1130 až 1223 kg je to však dostatečná hodnota, auto je díky přeplňovanému motoru do zákonných limitů docela pružné a svižné. Potěší také dobré odhlučnění, i když při dálniční rychlosti už to tak slavné není. Otáčky motoru jsou ve 130 km/h zhruba na třech tisících a při 150 km/h se pohybují kolem 3500 ot./min.
Po padesáti kilometrech na dálnici D3 (začátek trasy pár km od nájezdu, studený motor) spotřeba ukazuje 8,3 litru, což je na litrový motor při konstantní rychlosti 150 km/h slušný výsledek. Dlouhodobý průměr za 1500 km ukazuje na palubní desce 6,3 litru na 100 km, ovšem s trochou snahy jsem se s lehkou nohou dostal i pod pět litrů.
Líbil se mi také dospělý podvozek, který je sice tužší, ale nerovnosti filtruje zdatně. Žádné rázy ani poskakování se nekonají a při svižné cestě na rozbitých silnicích mezi třeboňskými rybníky se až na drobnou nedotáčivost na limitu drží malý stonic zdatně. A jak se říká: „Je zábavnější jet pomalým autem rychle než rychlým autem pomalu“, zde to opravdu platí.
KIA Stonic 1.0 T-GDI Exclusive |
Naopak u povinných asistentů tak vlídný být nemohu. Zmiňoval jsem jejich relativně rychlé vypínání, což se hodí kromě upozornění na překročení rychlosti zejména u asistenta vybočení z jízdního pruhu. Ten je totiž velmi agresivní a řekl bych až nadprůměrně otravný, místy bych ho dokonce označil za nebezpečný. A to jsem vůči těmto systémům běžně docela tolerantní. Naopak upozornění na nepozornost či únavu zde rušivé není, což je příjemná změna oproti modelu K4. Start/stop lze vypnout velkým fyzickým tlačítkem vlevo pod volantem.
Jak si stojí vůči konkurenci?
Díky velkým slevám u modrého oválu je těžké přehlédnout lákavou nabídku Fordu Puma, který nabízí o něco vyšší posaz, větší zavazadelník a mild-hybridní motorizaci. Pokud nemáte hluboko do kapsy, je možné jej dovybavit dospělými technologiemi včetně poloautonomního řízení BlueCruise nebo světlometů s technologií Matrix LED.
V nabídce tuzemské automobilky odpovídá stonicu model kamiq, i když je zejména na délku o něco větší. Projevuje se to na větším zavazadelníku, ale také na ceně. Pohonná jednotka 1.0 TSI je o něco slabší, především je však spojena s manuální převodovkou s pouze pěti převodovými stupni. Stejně jako stonic je také kamiq pocitově dospělým autem, a i když už je na trhu sedm let, stále jde o dobré auto.
Koncernový bratříček v podobě Hyundaie Bayon na Kiu cenově dosáhne jen díky akční ceně a přes podobné rozměry a využití stejné platformy se u nás momentálně prodává jen ve slabší výkonové variantě motoru 1.0 T-GDI. To znamená větší spotřebu a horší dynamiku. Design bayonu je ofenzivnější, ovšem skrývá výrazně větší zavazadelník. I v akční výbavě Go PLUS! bych však osobně preferoval Kiu Stonic.
Do srovnání jsem tentokrát přidal ještě jeden vůz, jelikož oproti ostatním nabízí také možnost motorizace s tovární zástavbou LPG. Nakonfiguroval jsem ho sice s čistě benzinovým motorem pro férové srovnání, motor Eco-G 120 však stojí stejně. Captur boduje svou velikostí, ovšem přes poměrně vysoký výkon ztrácí v oblasti dynamiky. Za vše si sice nechá zaplatit, s motorizací na LPG se vám peníze navíc ale brzy vrátí.
Ilustrační foto |
Nebýt obrovských slev (až 190.000 korun oproti ceníku) u modrého oválu, osobně bych si pořídil právě testovanou Kiu Stonic. Je mezi svými konkurenty nejlevnější, přitom nemá žádné velké nedostatky. Zamrzí menší objem zavazadlového prostoru, jinak se však nemá za co stydět a konkurenti mají co dohánět.
|Kia Stonic
|Ford Puma
|Škoda Kamiq
|Hyundai Bayon
|Renault Captur
|1.0 T-GDI
|1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV)
|1.0 TSI
|1.0 T-GDI
|TCe 115
|Motor
|998 cm3, I3 zážehový
|999 cm3, I3 zážehový
|1789 cm3, I4 zážehový
|998 cm3, I3 zážehový
|1200 cm3, I3 zážehový
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|74 (100 k) / 4500 – 6000
|92 (125 k) / 6000
|70 (94k) / 5000 – 5500
|66 kW (90 k) / 5000 – 5500
|84 kW (115 k)/ 4600
|Točivý moment [N.m/min]
|172 / 1500 – 3500
|210 / 1750
|175/1600 – 3500
|172 / 1 500 – 3 000
|190 / 1750
|Převodovka
|6st. manuální
|6st. manuální
|5st. manuální
|6st. manuální
|6st. manuální
|Max. rychlost [km/h]
|179
|191
|183
|174
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11
|9,8
|11,0
|11,9
|12,3
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,6 - 5,9
|5,3 - 5,5
|5,5 - 5,6
|5,8 - 6,1
|5,7
|Baterie
|-
|8 Ah (48V)
|-
|-
|-
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1130 - 1223/1650
|1316/1785
|1223–1381/1674–1720
|1175 - 1285 / 1635
|1287 / 1770
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|900/450
|1100/640
|1000/750
|910/450
|1500/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4165 × 1760 × 1500
|4186 × 1805 × 1550
|4241 × 1793 × 1531
|4180 × 1775 × 1500
|4239 × 1797 × 1 575
|Rozvor [mm]
|2580
|2588
|2651
|2580
|2639
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|335/1135
|409/1170
|400/1395
|411/1205
|326 až 440/1596
|Cena od [Kč]
|439.980
|479.500
|494.900
|515.990
|536.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Exclusive + lak
|Titanium + lak + výbava
|Classic + výbava
|Go PLUS! + lak
|evolution + lak + výbava
|Cena od [Kč]
|502.980
|526.500 Kč
|560.000
|529.890
|582.000
Závěr
Kia Stonic i po letech ukazuje, proč je mezi evropskými zákazníky oblíbená. Loňská modernizace jí na dalších několik let zajistila moderní vzhled a implementace moderního interiéru s velkými displeji vytváří pocit, že člověk sedí v o třídu větším autě.
Tento malý městský crossover si hravě poradí s nástrahami městského provozu i rozbitých cest a chyby se na něm nehledají snadno. Kia Stonic je zkrátka uživatelsky přívětivým autem, jehož provoz vám nepřidá žádné vrásky na čele. Téměř vše na něm je tak, jak má být.
|Nejlevnější verze modelu
|439.980 Kč (Comfort, FWD, 1.0 T-GDI, 6MT, 74 kW)
|Základ s testovaným motorem
|439.980 Kč (Comfort, FWD, 1.0 T-GDI, 6MT, 74 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|489.980 Kč (Exclusive, FWD, 1.0 T-GDI, 6MT, 74 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|502.980 Kč (Exclusive, FWD, 1.0 T-GDI, 6MT, 74 kW)