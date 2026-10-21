TEST Leapmotor B03X – Nejlevnější elektrické SUV chápe Evropu
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Elektromobily se pomalu začínají dostávat do přijatelnějších cenových sfér i v jiných třídách než těch nejmenších. Dalším příkladem toho je nový Leapmotor B03X, který chce konkurovat třeba Škodě Epiq a v akčním ceníku je už za 560.000 Kč.
Design, interiér
Leapmotor se na náš trh dostal teprve minulý rok se dvěma modely, dnes už jeho nabídka zahrnuje pět modelů. Jeho vozy zde prodává koncern Stellantis skrze importéra Emil Frey. Zatím poslední novinkou je malý crossover B03X, který s délkou 4270 mm půjde přímo proti nové Škodě Epiq nebo Volkswagenu ID. Cross. Jak je pro Leapmotor typické, půjde na to také nízkou cenou a do konce roku je možné jej pořídit za akčních 560 tisíc Kč. Já jsem si na první test vzal nejvyšší specifikaci Design Promax, která je v akčním ceníku za 620.000 Kč, tedy končí tam, kde epiq začíná. I za standardních 690.000 Kč za nejvyšší verzi jde ale o jedno z nejlevnějších elektrických aut ve své kategorii.
Design vozů Leapmotor je dost anonymní, nesnaží se o žádné výstřelky, ale o jednoduchou líbivost použitelnou univerzálně po celém světě. Platí to i u B03X, které má velmi uhlazený design, příď bez masky a s klasickými velkými nerozdělenými světly, normálně tvarované kliky a jediným osvěžením je tzv. „plovoucí“ sloupek C. Zajímavý je také nápis Leap na oplastované spodní části dveří, značka zde poprvé přiznává, že jí stejně nikdo neříká celým názvem Leapmotor. Evropská verze má na předním blatníku zaslepené kamery, v Číně by spolu s lidarem na střeše pomáhaly při autonomním řízení.
V interiéru také B03X nijak nepřekvapuje, protože leapmotory jsou uvnitř v podstatě identické. Automobilka se vydala cestou naprosté minimalizace ovládacích prvků, naštěstí zůstal alespoň přístrojový štít před volantem a klasické páčky pod ním. I volant samotný má jen čtyři tlačítka a dva otočné ovladače. Dobře zpracovaná palubní deska s čalouněním a měkčenými plasty už má jinak jen výdechy klimatizace a samozřejmě pořádný displej uprostřed.
I software je stejný jako v jiných leapech a zde funguje velmi rychle, dobře reaguje na dotyk a zapne se velmi rychle po aktivaci vozu. Startování je opět řešeno stejně jako v jiných modelech značky. Auto se standardně odemyká přes dobře fungující mobilní aplikaci, pokud máte zapnutý bluetooth, funguje jako běžný klíček s odemknutím při přiblížení. K autu je i karta, která se přikládá na řidičovo zrcátko. Pro nastartování ale nestačí jen sešlápnout brzdový pedál, i když máte aktivní aplikaci v mobilu, musíte buď položit kartu na mobilní nabíječku na středovém tunelu, nebo zadat čtyřmístný PIN. Přijde mi to jako zbytečné řešení, ale Leapmotor na něm zjevně trvá.
Během mého testování tedy ještě měl software nějaké nedodělky, které ale slibuje napravit aktualizace. Ta navíc do vozu také přidává kompletní češtinu. Můj kousek se aktualizace bohužel dočkal stejné ráno, kdy jsem vůz vracel importérovi. Už v něm ale fungovala skvělá funkce, kterou výrobce reaguje na dřívější kritiku. Když jsem testoval první leapy minulý rok, měly jeden z nejhorších systémů ADAS na trhu. Tedy povinné asistenty, které špatně četly značky, špatně rozeznávaly pruhy, zbytečně mi šlapaly na brzdu atd. A navíc se zdlouhavě vypínaly přes několik menu.
V B03X, ale také v nedávno testovaném B05 se kvalita ADAS rozhodně zlepšila a není zdaleka tak otravný. Pořád má ale daleko do dokonalosti, což Leap řeší novým způsobem jejich deaktivace po každém startu. Na tlačítko na volantu si můžete navolit funkci vlastního profilu, podobnou té z Renaultu nebo Stellantisu. Kromě možnosti deaktivovat většinu bezpečnostních asistentů si v ní auto zapamatuje i vaše nastavení jízdního režimu nebo rekuperace. Deaktivovat bohužel nejde hlídání pozornosti řidiče, které je až příliš striktní a stěžuje si při sebemenším pohledu řidiče mimo silnici před ním.
Ve verzi Design Promax je auto slušně vybavené a je zde výhřev sedaček i volantu, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, ambientní osvětlení, slušné audio s 12 reproduktory, litá kola, parkovací senzory kolem celého auta a 360° parkovací kamera. Už v základní verzi Life ale má také tepelné čerpadlo, automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, V2L, parkovací kameru, dešťový senzor nebo bezdrátové zrcadlení telefonu, které ale v mém autě před aktualizací nefungovalo.
Prostornost 4270 mm dlouhého vozu je velmi dobrá a opět zde byl jasně kladen důraz na zadní sedačky. Na kolena jsem si tam v pozici za sedačkou řidiče nastavenou na sebe (187 cm) naměřil 21 cm prostoru, což je více než v superbu. Je škoda, že zadní sedačky nejsou posuvné, umožnilo by to poněkud zbytečný prostor lépe využít. Naučily se ale trik známý z Hondy Jazz, sedáky lze vyklopit nahoru a vznikne tak velký prostor na stěhování. Podlaha je samozřejmě zcela plochá bez náznaku středového tunelu. Zadní sedačky mají také docela krátký sedák, dlouhý jen 45 cm.
Kufr má papírový objem 510 litrů, což je na tuto třídu velmi dobrá hodnota. Pro srovnání Škoda Epiq má 475 litrů, Volkswagen ID. Cross také 475 litrů, Hyundai Ioniq 3 441 litrů, Kia EV2 362 litrů atd. Čínskému měření kufrů obvykle moc nevěřím, zde ale odpovídá. Leap si totiž k vysokému číslu pomáhá stejným trikem jako jiné menší elektrické crossovery s pohonem předních kol. Je velmi hluboký, v podstatě má dno na úrovni podvozku, i když ta nejnižší část, v podstatě oblá plastová vana, je dost zúžená proti prostoru nad podlážkou. Přední kufr auto nemá, schovává se tam všechna výkonová elektronika.
Motor, jízdní vlastnosti
Pro nové modely si Leap vyvinul platformu Leap 3.5. Ta je základem pro B10, B05, B03X a jeho nižšího sourozence B03 a v Číně také pro 4,8 metru dlouhý sedan B01. Není to tedy nějaká vylevněná technika pro malá auta. Platforma podporuje také zástavbu spalovacího motoru jakožto generátoru elektřiny, v B03X a B03 se s ním ale nepočítá. Na rozdíl od větších modelů na stejné platformě je B03X vždy předokolkou.
V základní verzi Pro má motor výkon 130 kW a LFP baterie kapacitu 39,8 kWh. Vyšší specifikaci Promax má výkon 145 kW a LFP baterie má kapacitu 53 kWh. Silnější varianta slibuje zrychlení na stovku za 8,6 sekundy. V městských rychlostech auto působí ještě rychleji, zátah z nuly do asi 70 km/h je na tuto třídu působivý. Během mého testování pár dní pršelo, na plyn je pak nutné šlapat mnohem rozvážněji, protože předokolka pak ráda protáčí kola na místě a v zatáčce má tendenci k nedotáčivosti. I na suché vozovce přichází nedotáčivost dříve než u evropské konkurence, v tomto ohledu působí epiq a jeho sourozenci vyladěni o trochu lépe.
Problémem menších elektromobilů bývá spotřeba ve vyšších rychlostech, právě kvůli zlepšení dynamiky v „městských“ rychlostech mají krátký převod a na dálnici už motor točí hodně vysoké otáčky. Zároveň až tak neřeší aerodynamiku, což má ještě vyšší vliv. B03X je relativně malé auto, ale na výšku má pořád 1635 mm, tudíž čelní plocha je velká. Na dálnici při 130 km/h jsem mu ale naměřil slušných 21 kWh/100 km. To je dnes defaultní dálniční spotřeba pro většinu elektrických SUV v podstatě libovolné velikosti a pod ni se dostane jen minimum modelů. Reálný dálniční dojezd je tak asi 240 kilometrů.
Velmi dobrá je spotřeba mimo dálnice a ve městě, v tom jsem se dokázal defenzivním stylem pohybovat za hodnoty kolem 10 kWh/100 km. Při trochu větším využití dynamiky není problém 12 až 13 kWh a kolem 14 kWh na okreskách mimo obce. Pak už dojezd roste na 350 až 400 kilometrů. Dobíjecí výkon B03X s větší baterií je 133 kW, což je v rámci třídy slušné. Zkoušel jsem to na Alpitronicu od PRE, do maxima se dostává kolem 20 %, odkud pak lineárně klesá. Do 80 % se dostane za asi 23 minut, což je opět v rámci této třídy velmi dobrý výsledek. Domácí AC nabíjení z wallboxu zvládají všechny varianty 11 kW na tři fáze a nechybí ani 3,3kW V2L.
Podvozek je laděný na komfort a dost se mu to daří, auto umí být plavné, slušně filtruje menší i větší nerovnosti. Leap se ostatně chlubí, že za naladěním jeho podvozků v Evropě je místní vývojové centrum v Itálii. Věřil bych tomu, při nedávné návštěvě testovacího střediska Stellantisu v Baloccu bylo na místě leapů opravdu hodně. Sportovnost ale zjevně nebyla na pořadu dne, 1550 kg vážící auto se totiž dost naklání a průlety zatáčkami nejsou jeho přirozeným prostředím.
Odpovídá tomu i naladění řízení, které sice má tři úrovně, ale i v tom sportovním je pořád příliš lehké a odtažité, bez jakékoliv zpětné vazby nebo pocitu propojení s vozovkou. Kolem středu je řízení pomalé, ale při větším natočení volantu reaguje zprudka, což na klikatějších silnicích nedodává řidiči moc jistoty. Na druhou stranu auto i na dálnici je naprosto stabilní a nevyžaduje moc zásahů do řízení, což je obvyklá slabina levnějších čínských aut. Odhlučnění odpovídá cenovce, na poměry třídy jde o lehký podprůměr, srovnatelný třeba s minulou generací Hyundai Kona.
Závěr
Ačkoliv je nejlevnějším vozem své třídy, neznamená koupě Leapmotoru B03X žádné závažné ústupky pro majitele. Samozřejmě pro ty, kteří si kupují elektromobil s vědomím, že dojezd se spalováku prostě nevyrovná. Pokud s malým elektrickým SUV nechcete zrovna řezat zatáčky nebo neočekáváte špičkové odhlučnění, neuděláte s jeho nákupem chybu. V některých ohledech umí být zcela na úrovni toho nejlepšího, což znamená i třeba nabíjení nebo spotřebu ve městě. A jak je u Leapu běžné, spolu s nízkou cenou nabídne také dosti bohatou výbavu.
V současném akčním ceníku je základní cena vozu s menší baterií 560.000 Kč, s větší baterií 600.000 Kč a v nejvyšší výbavě 620.000 Kč. Nepřiplatit si 20.000 Kč za nejvyšší výbavu nedává smysl, přidává totiž výhřev sedaček a další prvky, které jsem zmiňoval výše. Ve standardním ceníku jsou tyto dvě varianty za 670.000 a 690.000 Kč, takže to myslím bude platit i tak. Příplatková výbava není žádná, s výjimkou odlišného lakování za 16.000 Kč. Záruka je pět let nebo 150.000 km na celé auto a na baterii klasických 8 let nebo 160.000 km.
Konkurence je dnes už docela početná a je asi jasné, že českým bestsellerem bude Škoda Epiq. Ta ve standardním ceníku začíná na 619.000 Kč s 38,5kWh baterií a 85kW elektromotorem, se stejnou baterií a 99kW elektromotorem je za 659.000 Kč a vrcholná verze s 55 kWh a 155 kW začíná na 779.000 Kč. Volkswagen ID. Cross má stejné výkonové verze, základ je za 691.000 Kč a s 55kWh baterií už je za 890.000 Kč.
|Nejbližší konkurenti
|Leapmotor B03X Promax
|Škoda Epiq 55
|Kia EV2 61 kWh
|Pohon
|FWD, 1x PMSM
|FWD, 1x PMSM
|FWD, 1x PMSM
|Výkon elektromotoru [kW]
|145
|155
|99
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|200
|290
|250
|Převodovka
|stálý převod
|stálý převod
|stálý převod
|Kapacita baterie (kWh)
|53
|55
|61
|Max. rychlost [km/h]
|160
|160
|161
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,6
|7,1
|9,5
|Komb. spotřeba [kWh/100km]
|15,7
|13,7
|14,9
|Dobijení AC/DC (kW)
|11/133
|11/105
|11 (22)/115
|Dojezd (km)
|382
|443-537
|453
|Vnější rozměry [mm]
|4270 x 1810 x 1635
|4171 x 1798 x 1581
|4060 x 1800 x 1575
|Rozvor [mm]
|2605
|2601
|2565
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|1550/2020
|1618-1712/2080
|1555-1630/2100
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|0/0
|750/1200
|750/750
|Zavazadlový prostor [l]
|510/1545
|475/1345
|362/1201
|Základní cena [Kč]
|600.000
|779.000
|784.980
Blízkým konkurentem je Ford Puma Gen-E, který má 123 kW a 46,8 kWh. V akčním ceníku s financováním od Fordu je za 649.000 Kč, ve standardním začíná na 878.000 Kč. Hyundai Ioniq 3 42 kWh/108 kW je za 669.000 Kč s financováním a 719.990 Kč bez něj, verze s 61 kWh/99,5 kW je za 769.990 Kč s financováním a 819.990 Kč bez něj. Za 634.980 Kč se dá pořídit základní Kia EV2 se 42,2 kWh a 108 kW, vyšší specifikace s 61 kWh a 99 kW je za 734.980 Kč.
|Nejlevnější verze modelu
|560.000 Kč (B03X Life Pro 130 kW/39,8 kWh)
|Základ s testovaným motorem
|600.000 Kč (B03X Life ProMax 145 kW/53 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|620.000 Kč (B03X Design ProMax 145 kW/53 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|636.000 Kč (B03X Design ProMax 145 kW/53 kWh)