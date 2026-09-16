TEST M-Hero 817 – Čínský Hummer levněji, ale s působivou technikou
Ta nejzajímavější auta si čínské značky nechávají pro domácí trh, občas se ale něco objeví i u nás. Jedním z nich je M-Hero 817, obrovský rámový off-road s brutálním výkonem. Označení „čínský Hummer“ není nadsazené.
Design, interiér
Značka M-Hero, která spadá pod koncern Dongfeng a dělá jedno z nejdražších aut v Číně, přišla do Česka před dvěma lety. Její prvotina nazvaná 917 u nás vyjde na 4,5 až 5 milionů v závislosti na verzi a je zatím jasně nejdražším čínským vozem u nás. Odpovídá tomu i technika, 917 patří k nejvýkonnějším autům na evropském trhu. Ve vrcholné elektrické verzi má čtyři elektromotory, výkon až 800 kW a 1400 Nm točivého momentu.
Letos k nám přichází podstatně lidovější model 817, který by mohl nakopnout prodeje. Paradoxně je dokonce větší než 917, s délkou 5100 mm a výškou 1899 mm jde o pořádný kus auta. Pořád stojí na rámovém podvozku, na výběr je mezi terénní a silniční variantou a já dostal na test tu druhou.
Proti 917 je rozhodně designově umírněná, vzhled ale vychází ze staršího modelu. Je tu inspirace stíhačkami a armádními transportéry, ovšem v podstatně civilnějším balení. M-Hero ostatně začalo jako výrobce vojenských vozidel pro čínskou armádu.
Počátkem 90. let Čínská lidová osvobozenecká armáda pozitivně vyhodnotila nasazení amerických vozidel HMMWV poté, co jejich nákup z USA v 80. letech odmítla. Rozhodnutí vytvořit vlastní klon padlo až o dekádu později a úkol dostala automobilka Dongfeng.
V roce 2002 zahájil Dongfeng vývoj a v roce 2006 představil model EQ2050. Už na první pohled silně připomínal americké HMMWV, protože Číňané si při vývoji pomohli nákupem komponent z civilního Hummeru H1, na který se nevztahovalo žádné embargo. Dongfeng tak používal originální šasi, zavěšení kol nebo naftové osmiválce GM Detroit Diesel o objemu 6,5 l.
Sériová výroba se však naplno rozběhla až v roce 2008. To už Dongfeng nahradil americké díly čínskými kopiemi a americký motor V8 vyměnil za čtyřválcový turbodiesel vyráběný v Číně v licenci značky Cummins. Tyto vozy se v konfiguracích 4×4 i 6×6 staly základním lehkým obrněným vozidlem čínské armády pro průzkum, velitelské účely i nesení zbraňových systémů.
V roce 2022 se Dongfeng rozhodl po vzoru Hummeru udělat civilní verze Mengshi. Založil proto samostatnou značku s mezinárodním názvem M-Hero, prvotina 917 ale nevyužívá nic z původních vojenských modelů. Na rozdíl od těch jsou vozy M-Hero vždy elektromobily nebo sériové hybridy.
Luxus na rámu
Ačkoliv míří do luxusního segmentu, všechna m-hera jsou zároveň rámovými off-roady. I silniční verze 817 stojí na pořádných balonech a své terénní zaměření dává jasně najevo. Nechybí jí ani kryt na rezervu na pátých dveřích, který ale počítá zjevně jen s malým dojezdovým kolem.
V Číně se poslední dobou roztrhl pytel s velkými luxusními SUV, všechna ale vypadají podobně jako třeba Zeekr 9X. M-Hero 817 se odlišuje ostrými hranami, vyšším podvozkem nebo světly připomínajícími starší M-hero 917 – ta zadní i zde mají tvar kříže. Vzdu si také můžete všimnout nápisu M-Hero II. Pro exportní trhy používá M-Hero značení římskými číslicemi a II je druhým modelem. Místní dovozce Plastonic se ale rozhodl zůstat u čínského značení.
Po otevření dveří automaticky vyjedou nášlapy, všechny dveře mají automatické dovírání. Interiér je zaměřen na pohodlí a hned zaujme tmavě červené čalounění. To je v našem kousku za příplatek (49.900 Kč) a červené je zde opravdu vše včetně stropu nebo kufru, kde je červeným semišem pečlivě očalouněn každý povrch. Působí to nezvykle, ale podobné věci vídáme třeba v rollsech nebo bentley. Na výběr je také černý, béžový nebo zelený interiér.
Design vnitřku přejal moderní minimalistický styl a také se podobá modelu 917. Na ten odkazují i kliky ve dveřích ve tvaru pistole, zde ale nedělají při zavření dveří zvuk nabíjení. Pod velkým displejem zůstal panel hezkých chromovaných tlačítek a také veliké analogové hodiny. Analogové jen stylem, ve skutečnosti jde o displej a otočný ovladač na změnu jízdních režimů a dalších funkcí, což je hezký detail.
Sedačky vpředu jsou vyhřívané, chlazené a mají skvělou masážní funkci, která zasahuje přes celá záda. Nechybí velký head-up displej, nabíjet se dají dva telefony bezdrátově a taky je tu lednice ve středové opěrce. Ta dokáže chladit, ale taky zahřívat až na 50 °C.
Software displeje je podobný většině nových čínských vozů a podobně rychle i funguje. Na funkce moc bohatý není, ale je tu například noční vidění, které je možné roztáhnout přes celý středový displej. Také je zde mimo jiné kempovací režim, funkce pro ponechání zvířat ve voze a 360° kamera s dobrým rozlišením. Jen zrcadlení Androidu M-Hero neumí, což dovozce řeší vestavěnou krabičkou.
Kufr by měl mít kapacitu 828 litrů, což je ale určitě měřeno až po strop. Kufr je totiž dost mělký a hodně vysoko posazený. Pod podlážkou není žádný další větší prostor, jen pár slotů pro příslušenství. Kabely a další věci se dají uskladnit v boxu na pátých dveřích, který byl v této testovačce prázdný. Po sklopení opěradel vznikne zcela rovná plocha, na kempování je tedy M-Hero 817 vhodné.
Prostornost i přes celkovou délku 5,1 metru není nijak extrémní, odpovídá to rámové konstrukci vozu. Vzdu je místa asi jako v kodiaqu, sedačky jsou standardně vyhřívané. Zpracování interiéru působí velmi dobře, stejně jako čalounění z pravé kůže.
Pohon, jízdní vlastnosti
M-Hero 917 do Česka přišlo jako elektromobil nebo jako sériový hybrid. Novinka s označením 817 má na výběr jedinou variantu pohonu, kterou dovozce na českém webu označuje nevídanou zkratkou PHREV. To by mělo znamenat kombinaci PHEV a REV, v podstatě tedy dnes nijak neobvyklý sériovo-paralelní hybrid.
Spalovací motor se dokáže fyzicky připojit k předním kolům, ale pouze přes stálý převod ve vyšších rychlostech. Podrobnější popis chování a konstrukce hybridu ale chybí, dovozce jen zmiňuje, že má až jedenáct režimů fungování.
V autě se dá každopádně volit ze tří. Vedle čistě elektrického je to hybridní, který automaticky kombinuje spalovací motor a energii z baterie podle vlastního uvážení. Třetí režim je „spalovací“, kdy auto i s plnou baterií využívá primárně spalovací motor. Reálně tedy funguje jako klasický full-hybrid, který si udržuje stále stejnou úroveň nabití baterie.
Spalovací motor je přeplňovaná patnáctistovka z vlastního vývoje Dongfengu a doplňují ji dva elektromotory. Ten přední je v převodovce a má výkon 200 kW, ten na zadní nápravě má 205 kW. Celkový výkon systému je 505 kW a kombinovaný točivý moment je 848 Nm.
Už v elektrickém režimu je tedy auto fakt svižné, při plné akceleraci je ale lehkým cuknutím cítit bod, kde se připojuje i spalovací motor. Auto vážící 2,9 tuny takto dokáže na stovku zrychlit za 5,2 sekundy. Energii dodává v rámu umístěná baterie LFP od firmy CATL o kapacitě 35,43 kWh.
Podle dovozce má vůz elektrický dojezd 103 kilometrů, já jsem při testu spotřeby dosáhl průměru 34 kWh/100 km na dálnici při 130 km/h a 18 kWh/100 km ve městě a mimo obce. Reálný dojezd po městě tak je kolem 190 kilometrů, což není na takto masivní PHEV vůbec špatné.
Nejvíce mě ale u plug-in hybridů zajímá spotřeba při vybité baterii na dálnici. M-Hero 817 takto jede za 8,5 l/100 km, což je vzhledem k velikosti a váze vozu také přijatelný údaj. Auto si samozřejmě nechává pořádnou rezervu v baterii, která tak není nikdy opravdu vybitá.
I při nižším stavu nabití zůstává skvělá pružnost, auto si navíc v případě potřeby baterii rychle nabíjí motorem. Vybít baterii na takovou úroveň, aby to zásadně ovlivnilo dynamiku, není snadné a pro běžného uživatele takové riziko i vzhledem k naladění podvozku nebude představovat žádný problém.
Nechybí samozřejmě možnost rychlodobíjení stejnosměrným proudem výkonem až 90 kW. Nabíjecí křivka je velmi plochá a do 80 % jsem nabil za 20 minut, což je na poměry PHEV velmi dobré. Dává tak smysl nabíjet i při zastávkách na delších cestách a plně tak využít hybridní pohon. Palivová nádrž má objem 84 litrů, takže dojezd může velmi snadno přesáhnout tisíc kilometrů.
Až francouzsky měkké
M-Hero 817 stojí na stejné rámové platformě jako 917, přední i zadní náprava využívají nezávislé zavěšení s lichoběžníkovými rameny. Samozřejmě nechybí vzduchový podvozek, který umožňuje měnit světlou výšku vozidla v rozsahu 220–300 mm na silnici a až do 385 mm v terénu.
V běžné silniční výšce je auto až francouzsky měkké a při přejezdu nerovností se dost houpe. Komu to vadí, může dát podvozek do sportovního režimu nebo o úroveň níže a pak znatelně ztuhne, což ale přináší občasné rány od zadní nápravy. Jízdní vlastnosti jsou i přes rámový podvozek a obrovské balony na silnici překvapivě dobré.
Nemůžete čekat moc „sportovního“ nadání, což platí pro všechna čínská auta v Evropě. Platí to i o řízení, které není příliš citlivé, nenabídne moc odezvy a kolem středu je mrtvé. Na druhou stranu terénní cvalík na velkých pneu je i na dálnici velmi stabilní. A do zatáček se taky stáčí ochotně, v čemž mu pomáhá zadní náprava natáčená až o 10,6°. To znamená, že se otočí na poloměru 5,2 metru, zhruba jako Škoda Fabia. A umí také „krabí chůzi“, což znamená, že se přední i zadní kola otočí ve stejném směru a auto jede částečně bokem.
To se hodí spíše v terénu, kde oceníte také plně variabilní rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola a elektronickou simulaci přední a zadní uzávěrky diferenciálu. Také umí brodit vodu hlubokou až 900 mm. Do terénu je každopádně vhodnější druhá z variant, která má díky odlišnému tvaru nárazníků lepší nájezdové úhly a nemá standardně výsuvné nášlapy, takže má lepší i přejezdový úhel.
Navíc může mít také skutečné uzávěrky předního a zadního diferenciálu, i když za masivní příplatek 109.900 Kč. Příplatky zde nekončí, terénní i silniční verze mohou mít také střešní platformu (nosič + žebřík + síť) za 75.900 Kč, plnohodnotnou rezervu na zádi za 59.900 Kč a přídavná dálková světla na střeše za 27.900 Kč. Terénní variantu kromě toho můžete dovybavit o naviják za 59.590 Kč.
|Nejbližší konkurenti
|M-Hero 817
|Jeep Wrangler 4xe
|Pohon
|AWD, PHEV
|AWD, PHEV
|Objem motoru [ccm]
|1497
|1995
|Výkon spalovacího motoru [kW]
|137
|200/5250
|Točivý moment spalovacího motoru [N.m]
|280
|400/3000
|Výkon elektromotoru přední/zadní [kW]
|200 + 205
|107
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|760 (kombinovaný)
|245
|Systémový výkon [kW]
|505
|280
|Systémový točivý moment [N.m]
|848
|Převodovka
|stálý převod
|8° aut. s měničem
|Kapacita baterie (kWh)
|31,73
|17,3
|Max. rychlost [km/h]
|180
|165
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,2
|6,5
|Komb. spotřeba [l/100km]
|4,68
|4
|Dobijení AC/DC (kW)
|11/90
|11/-
|Elektrický dojezd (km)
|93
|38
|Vnější rozměry [mm]
|5100 x 1998 x 1899
|4882 x 1894 x 1848
|Rozvor [mm]
|3005
|3008
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2953/3500
|2383/2903
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|750/3500
|750/1587
|Zavazadlový prostor [l]
|828
|548/1059
|Základní cena [Kč]
|1.599.000 Kč
|1.999.900 Kč
Závěr
Ceny příplatků rozhodně nejsou nízké, auto jako celek ale na poměry rámových off-roadů není drahé. Terénní verze E0 vyjde na 1.599.000 Kč, silniční E1 + α je za 1.815.000 Kč, v obou případech s DPH. K tomu dává M-Hero záruku na 10 let bez omezení kilometrů. Výbava je jinak pouze jediná, klasické příplatky neexistují, nedá se tak bohužel ani připlatit za světla LED Matrix, která bych u podobného auta očekával.
Ve výsledku jsme u ne zrovna malé částky za čínský vůz – ale stačí se podívat na nabídku konkurence a cena najednou začne dávat smysl. S výjimkou KGM Rexton, což je nejlevnější rámový off-road v Česku, je totiž vše ostatní dražší. Toyota Land Cruiser začíná na 2.190.000 Kč, Mercedes-Benz třídy G se nepodívá pod 3.515.050 Kč. To jsou navíc dieselové vozy, podobný plug-in hybrid má dnes v nabídce jen Jeep. Wrangler 4xe s výkonem 280 kW v Česku startuje na ceně 1.999.900 Kč.
Do image Land Cruiseru a třídy G má M-Hero 817 samozřejmě daleko, a to platí i o jízdních vlastnostech na silnici. Jenže zase ne až tak daleko, aby jeho volba byla nějakým zásadním downgradem. M-Hero 817 překoná konkurenty dynamikou a nenechá se zahanbit, ani když dojde na výbavu nebo terénní schopnosti. V Česku hraje u podobných vozů roli také tažná kapacita a M-Hero 817 umí 3,5 tuny. Na rozdíl od většiny rámovek se umí po městě pohybovat bez zapnutí spalovacího motoru a rozhodně v něm nebudete k přehlédnutí.
|Nejlevnější verze modelu
|1.599.000 Kč (817 E0 505 kW/31,7 kWh)
|Základ s testovaným motorem
|1.599.000 Kč (817 E0 505 kW/31,7 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.815.000 Kč (817 E1 + α 505 kW/31,7 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.924.800 Kč (817 E1 + α 505 kW/31,7 kWh)