TEST Mercedes-Benz CLA 200 – Požitek navzdory moderně
Evropské auto roku 2026 dorazilo k testu v prostředním hybridním provedení, fyzicky nabušené výbavou, jíž jsem ale značnou část nemohl použít. Nesedí mi směr, kterým se Mercedes-Benz vydává ve svých interiérech, ale mám radost, že pro všechny ty umělé inteligence a svítící hvězdičky ve Stuttgartu nezapomněli, jak postavit kvalitní auto, které umí řidiče potěšit.
Design, interiér
Nová generace Mercedesu-Benz CLA přišla nejdříve jako elektromobil s označením W174 na zcela nové platformě, ovšem na spalovací motory nezanevřela – k mání je i jako hybrid pod kódem W178. Stihla se stát evropským Autem roku 2026 a měla slušně nakročeno ke stejnému titulu i v Česku a ve světě.
Takže musí být vozem opravdu vynikajícím po všech stránkách, říkal jsem si, když jsem usedal za volant prostředního hybridního provedení – varianty 200 s pohonem předních kol. Všechny verze mají pod kapotou totožnou patnáctistovku, jen jinak naladěnou – ale o tom až ve druhé kapitole.
Hybridní CLA od toho elektrického nevypadá na první pohled odlišně. Vpředu je v masce obří hvězda, po stranách jsou elektricky výsuvné kliky a vzadu vůz svítí napříč šířkou zádě. Také mu chybí jakkoliv viditelné koncovky výfuku a jedinými dvěma věcmi, podle nichž jednoznačně poznáte hybrid od elektromobilu, jsou registrační značka a přední maska. U hybridu totiž není zaslepená, neboť pod kapotou je třeba více chladicího vzduchu, a nejsou v ní desítky svítících hvězdiček – jsou chromové.
Vzadu stojí ještě za zmínku mlhovka umně skrytá do linky lampiček na víku kufru i blinkry, které nejsou – na rozdíl od předních světel – součástí svítícího kruhu s hvězdou. Ten spolu s linkou tvoří obrysovku, jeho vnitřek je brzdou a blinkr je o kus vedle směrem ke středu vozu. Designově je to možná diskutabilní, ale z funkčního hlediska to je dobré řešení. Z dálky je lépe vidět obojí, když brzdíte a blikáte zároveň.
Také se mi líbí couvací kamera skrytá pod výklopným logem značky, které zároveň tvoří kliku elektrického víka kufru. Tohle řešení využívalo v minulosti víc německých značek, bohužel od nich všichni upustili, protože je dražší než nekrytá kamera, trčící někde u značky či madla. Mercedesům se tak jako jediným v zimě či v dešti nešpiní couvací kamera.
Chceš kamery? Zaplať
Pokud jste se už pořádně podívali na fotky, určitě jste si všimli, že kamer je kolem auta víc. Ty plní funkci „ochrany“ vozu – v tom smyslu, že když čidla zaznamenají pohyb, vůz aktivuje kamery, aby natočil třeba registrační značku hříšníka a vy jste věděli, kdo vám odřel zaparkované auto a ujel od nehody.
Jenže řidiči v tomto konkrétním kuse je dostupná pouze couvací kamera. To je jeden z projevů tzv. softwarem definovaných vozidel – z fabriky vyjíždějí vždy plně vybavena, ale co může řidič používat, závisí na tom, jak si vůz nakonfiguroval, a tedy za co zaplatil.
V tomto konkrétním případě je nainstalován, ale já ho nemůžu používat, hardware pro 360° kamerový systém, masážní funkci sedaček či poloautonomní řízení úrovně 2+. Všechno tohle si ale může člověk aktivovat pomocí aplikace v mobilu, s níž má vůz spárovaný, a to klidně jen na měsíc nebo i tři roky. Některé funkce je možno aktivovat i trvale.
Budu-li přemýšlet trochu do budoucnosti, může to být výhoda, až si za pár let někdo bude chtít CLA koupit ojeté. Také si auto spáruje s aplikací a bude si moci aktivovat funkce, o nichž třeba první majitel ani nevěděl. Na druhou stranu, může to nahrávat i vykukům, kteří do inzerátu napíšou „masážní sedačky, poloautonomní řízení“, ale už nedodají, že tyto funkce nejsou v ceně.
Sedačky na výbornou
Nepředbíhejme však a vraťme se k šedému CLA. Umírněná a nenápadná barva ostře kontrastuje s interiérem, který svou kombinací černé a červené s bílou paspulkou na sedačkách připomíná sportovní oblečení. Komu by přišla červená barva příliš křiklavá, může samozřejmě zvolit jiné čalounění, aniž by se připravil o tyhle vynikající sedačky.
Jde o sportovní sedadla pro linii AMG za 21 tisíc korun navíc k té linii, která začíná na šedesáti, ale stojí za každou korunu. Mají výrazné boční vedení, sedák se dá prodloužit i u spolujezdce a třebaže to vypadá na pevnou hlavovou opěrku, ta je manuálně výškově nastavitelná.
Zbytek je elektrický pomocí klasické siluety sedačky na dveřích řidiče, jak je u Mercedes-Benzu dobrým zvykem – všimněte si ale jen dvou tlačítek ke stahování oken a přepínače pro zadní okna. Že tu nejsou klasicky čtyři tlačítka, je velké minus.
Tlačítka pro vyhřívání sedaček či pro paměť nastavení tu také nejsou, tyto funkce jsou v displeji. A ne hned v pevné liště dole na displeji, v níž lze měnit teplotu či skočit do naposledy otevřených aplikací nebo na domovskou obrazovku, je třeba otevřít menu pomocí tlačítka, na které nevidím přes věnec volantu, mám-li hlavu rovně.
Sedačky jsou tvrdší, ale veskrze pohodlné se čtyřsměrovou bederní opěrkou a nemám problém v nich strávit celý den. Prostoru je tu tak akorát, možná bych chtěl trochu víc místa u pravého kolene. Vejdu se také „za sebe“ s výškou 184 cm a před koleny mám ještě trochu místa. Horší to je u hlavy, tam se vejdu jen velmi těsně.
Na nečekané minus po stránce pohodlí mě upozornil spolujezdec. Plocha v čele prostoru pro nohy, kde si opírá chodidla, je velmi vzpřímená. Až tak, že je to při jakkoliv delší cestě nepříjemné.
Hlasová asistentka umí hodně
Automobilka se holedbala hlasovou asistentkou, která využívá několik modelů umělé inteligence, s níž se můžete bavit normální řečí. Právě pro nastavování teploty v autě či právě vyhřívání sedaček a volantu se hodí, ba dokonce mi to přijde jako nejjednodušší způsob ovládání vyhřívání sedaček a volantu, když už mi osekávání výrobních nákladů a s tím související „softwarové definování“ vozu) sebralo tlačítka.
Jenže to má pár háčků. Jednak, pokud vám spolujezdkyně nebo dítě vzadu v sedačce spí, to poslední, co chcete, je nahlas se bavit s autem, že má zapnout nebo vypnout nějaký výhřev. Jednak, když jedete v autě ve více lidech a probíhá družná konverzace, museli byste všechny poprosit, aby byli zticha, než „hlasový manévr“ dokončíte. A pokud jsou jen trochu veselé kopy, začnou se smát ještě během aktivačního příkazu „Hej, Mercedesi“ a házet vám do ovládání vozu vidle různými více či méně vtipnými požadavky, jako třeba „Naviguj za lehkými ženami!“
A konečně, i tahle hlasová asistentka, nabušená umělou inteligencí, má své limity. Klimatizaci či vestavěnou navigaci dokáže ovládat celkem slušně, také její pomocí můžete vypnout ISA (které má jinak virtuální tlačítko v levém horním rohu displeje) a dokonce vám přečte tlaky v pneumatikách, pokud správně trefíte příkaz.
Ale když chcete ovládat jas displejů, k němuž je u všech moderních mercedesů přístup dost složitý, máte smůlu, musíte rejdit prstem po displeji. (Na druhou stranu, CLA má dobře odladěné samočinné seřizování jasu, takže mi stačilo nastavit jas jednou na minimální hodnotu a zbytek auto zvládlo.)
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|405/neudává se l
|Délka u podlahy/u stropu
|1030/934 mm
|Výška
|466 mm
|Šířka mezi podběhy
|1005 mm
|Minimální šířka (mezi kryty ramen víka)
|907 mm
|Výška nakládací hrany
|769 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1995 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Nakousnutá patnáctistovka pod kapotou je úplně nově vyvinutý motor. Proč Mercedes-Benz nepoužil vynikající třináctistovku M 282, která pracuje i v řadě nissanů jako HR13DDT a renaultů jako H5Ht? Chtěl udělat příď co nejužší pro co nejmenší čelní plochu vozu. U elektromobilu je to celkem snadné, elektromotor má na prostor menší nároky, třináctistovka však měla prostě příliš dlouhý blok.
Proto v německém Untertürkheimu vznikla patnáctistovka M 252 – vyrábí se však v Číně – která pracuje v Millerově cyklu. Má kompresní poměr 12:1, což je na zážehový přeplňovaný motor docela hodně, zejména když mu stačí 95okt. palivo a zejména když z objemu 1,5 litru dává 163 koní. Navíc to není nejvýkonnější verze, ta má dokonce 190 koní.
Díky dřívějšímu uzavření sacích ventilů v Millerově cyklu tu však nehrozí detonační hoření, alespoň podle automobilky. Zajímavostí je možnost propojit výfukové kanály pro lepší dynamiku i efektivitu skrz lepší účinnost turbodmychadla.
Hybrid z tohoto vozu dělá třicetikoňový elektromotor, integrovaný do nové osmistupňové dvouspojkové převodovky s označením 8G-eDCT. Čerpá energii z 1,3kWh baterie a dokáže toho tedy ujet i vcelku dost na elektřinu – samozřejmě, dokud na požadavky řidiče zrovna stačí těch třicet koní a 200 Nm točivého momentu.
Bez tlačítka i spalovák
Ještě než někam pojedeme, musíme nastartovat. Právě tady se snad nejvíc ukazují geny elektromobilu – hybridní CLA je možné plně nastartovat, aniž byste zmáčkli startovací tlačítko. Sednete dovnitř, připoutáte se, šlápnete na brzdu a páčkou vpravo pod volantem zařadíte a vůz se může rozjet.
Jak probíhá zastavení? Ani tentokrát není třeba mačkat startovací tlačítko, stačí zastavit a otevřít dveře. Vůz vyřadí do P a poté, co si odepnete pás a vystoupíte, se vypne. Ostatně, tohle je jediný způsob, jak zařadit P, aniž byste auto vypnuli – otevřít dveře, ale zůstat sedět uvnitř.
Tlačítko na špičce páčky řazení, kterým se v ostatních mercedesech řadí P, je zde totiž zároveň startovací tlačítko. A samozřejmě, vypnutí auta (nikoliv až jeho zamčení po vystoupení) znamená, že se znovu aktivují veškeré asistenty, které jste si předtím vypnuli. Ve světle spojení parkovacího režimu převodovky a startovacího tlačítka je dost kuriozní, že parkovací brzdě vlastní tlačítko vlevo dole od volantu zůstalo. Ale to si nestěžuji – právě naopak.
Potáhnutí za páčku dolů aktivuje dopředný chod a já se rozjíždím. Standardním režimem je tu Comfort, takže nejprve na elektřinu, pak se přidává spalovací motor – ve chvíli, kdy vůz zjistí, že na požadavek řidiče výkon elektromotoru nestačí. Anebo když je vybitá trakční baterie.
Právě zde se ukazuje největší nevýhoda tohoto auta – a obecně všech podobných hybridů se slabým elektromotorem, kterých je dnes na trhu docela dost. Vůz se vždycky napřed rozjíždí na elektřinu, takže když chcete zrychlit trochu dynamičtěji, napřed se vůz dá do pohybu na elektřinu, záhy ale zjistí, že to nestačí, tak na chvilku přestane táhnout, když se připojuje spalovací motor. A pak s běžícím motorem zatáhne citelně víc – a to jste během celého tohoto procesu nezměnili polohu pravé nohy na plynovém pedálu.
CLA do toho přidává občasné surové kopnutí v moment, kdy se spalovací motor zapojí do hry. Jenže protože tu software hraje obrovskou roli, podle zástupce automobilky – ptal jsem se ho při vracení auta, tedy zhruba před měsícem – je na cestě onlinová aktualizace, která toto občasné kopnutí vyřeší. (Elektromobilu zase přidá možnost manuálního zapnutí předehřevu baterie před nabíjením.)
Řešení celého tohoto problému, ať už konkrétního s kopáním, nebo principálního s chováním slabého hybridu, nabízí tlačítko pro volbu jízdních režimů. Stačí totiž přepnout do módu Sport a spalovací motor se přestane vypínat. Najednou je jízda mnohem hladší a příjemnější; osmikvalt řadí hladce a rychle a vývojářům se podařilo výborně odladit i rozjezdy, s nimiž má nejedna dvouspojka chronický problém.
Trochu horší to je při dobrzďování. Snad jde o souhru rekuperačního brzdění elektromotorem a třecích brzd, v každém případě, brzdy těsně před zastavením náhle výrazně zvýší svůj účinek. Je těžké si na to zvyknout, zejména při jízdě kolem 10–15 km/h člověk nikdy neví, jak moc auto bude brzdit, když šlápne na patřičný pedál.
Na okreskách jako štika
Tím však veškerá kritika hnacího ústrojí končí. Odbudeme spotřebu – ta se umí pohybovat pod 7 litry, jedete-li lehkou nohou, naopak město v hustém provozu znamená 9 litrů. Celkový průměr mám 7,2 l/100 km za téměř osm stovek kilometrů se zhruba polovičním podílem dálnice a značnou dobou strávenou ve sportovním režimu, kdy se nevypíná spalovací motor. A také vzhledem ke kombinovanému výkonu 184 koní a točivému momentu 330 Nm, kterých se nestydím využívat.
CLA, třebaže nejde o plnotučné AMG, totiž zvládá skvěle v podstatě všechno, co před něj postavíte. Řízení je nadprůměrně, ale nikoliv přehnaně rychlé, slušně přesné a nabízí ohromný rejd – na předokolku. Přilnavost v zatáčkách je i na zimních continentalech na suchém asfaltu výborná, stejně jako reakce přídě na povely volantem.
Zároveň ale když najedu na dálnici, můžu do tempomatu nastavit skoro cokoliv a CLA to zvládne s jistotou a grácií, ve slušném pohodlí a s vynikající směrovou stabilitou na takhle malé auto. Díky slušnému výkonu se dostane na dálniční rychlosti bryskně – třebaže váží 1,7 tuny – a otázkou chvilky je i předjíždění.
Podvozek je tužší, ale díky výborně tuhé karoserii se má do čeho opřít a jízda není nepohodlná, až na občasný ráz od ostré nerovnosti, který se do karoserie přenese skrz nízkou bočnici pneumatiky. Má nevýhodu ve vyšší vnímané hlučnosti – ale možná jde jen o to, že zbytek ruchů je odhlučněn perfektně. A to včetně obtékajícího vzduchu, i když tu jsou bezrámová okna.
Než se pokusím o hodnocení, protože tohle nebude jednoduché, musím zmínit ještě poněkud divné chování topení. Když s CLA jezdím, je venku do 5 °C a po vyjetí je celkem rychle uvnitř skoro až horko, i když mám nastavených poměrně nízkých 18 °C. Taky volant celkem rychle hřeje, ale sedačce to velmi dlouho trvá, než zaznamenám, že není studená. CLA i v hybridu umí zatopit či spustit ventilaci na dálku skrz aplikaci v mobilu, je tu elektrické topení pracující s energií v trakční baterii, ovšem chtělo by to trošku méně horlivosti.
|Nejbližší konkurenti
|Mercedes-Benz CLA 200
|Audi A3
|BMW 220 Gran Coupé
|Varianta
|200 Hybrid
|35 TFSI S Line
|220 Gran Coupé M Sport
|Motor
|1499 cm3, I4 zážehový, turbo, HEV
|1498 cm3, I4 zážehový, turbo, MHEV
|1499 cm3, I3 zážehový, turbo, 48V MHEV
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|135/-
|110/5000-6000
|125/-
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|330/-
|250/1500-3500
|280/-
|Převodovka
|8st. DCT, FWD
|7st. DSG, FWD
|7st. DCT, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|232
|231
|230
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,0
|8,1
|7,9
|Komb. spotřeba [WLTP]
|4,9-5,4 l/100 km
|5,1-5,5 l/100 km
|5,2-5,4 l/100 km
|Využitelná kapacita baterie [kWh]
|1,3
|-
|0,9
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1705/2135
|1400/1880
|1525/1985
|Rozměry d x š x v [mm]
|4723 × 1855 × 1450
|4504 × 1816 × 1417
|4546 × 1800 × 1445
|Objem zavazadelníku [l]
|405/-
|425/-
|360/-
|Rozvor [mm]
|2790
|2635
|2670
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|1800/750
|1500/700
|1300/750
|Cena od [Kč]
|1.118.040
|924.900
|1.007.500
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Linie AMG
|S Line
|paket M Sport
|Cena od [Kč]
|1.173.700
|987.900
|1.111.838
Závěr
Musím se přiznat, že jsem k novému CLA přistupoval trochu s obavami. Vstupní model prémiové značky, kompletně nový, samý software, samá elektronika v době, kdy všechny automobilky obrací každou korunu? Navíc, hlavní je u něj elektromobil, tak kolik péče asi tak můžou vývojáři věnovat hybridu? říkal jsem si.
Moje obavy byly z velké většiny liché. Ano, sladění spalovacího motoru s elektrickým ještě není dokonalé, ale to by měla vyřešit aktualizace softwaru. Stejně tak může pomoci třeba s tím zvláštně fungujícím topením.
Kromě toho ale na CLA nedokážu najít významnou chybu. Ano, vadí mi, že na pořádný kus středového displeje nevidím přes věnec volantu, ale to může být otázka pozice volantu vůči hlavě a palubní desce. Taky mi vadí, že z aut – nejen z mercedesů, ale u těch je to vidět teda pořádně – mizí klasické palubní desky ve prospěch fošen osázených displeji, protože ty jsou, odpusťte mi upřímnost, všechny v podstatě stejné (a taky většinou bez tlačítek). Liší se jen designem uživatelského rozhraní a mírou, do níž mi středový displej zakrývá věnec volantu.
Tohle bych ale CLA zvládl odpustit, protože displeje jsou tu aspoň krásné designem i ostrostí, ISA se vypíná snadno a od čelního skla po zadní opěrky hlavy je interiér zpracovaný velmi kvalitně. A co je důležitější, jezdí opravdu krásně.
|Nejlevnější verze modelu
|1.118.040 Kč (CLA 180, 100+22 kW, 8G-eDCT, FWD)
|Základ s testovaným motorem
|1.173.700 Kč (CLA 200, 120+22 kW, 8G-eDCT, FWD, Linie AMG)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.173.700 Kč (CLA 200, 120+22 kW, 8G-eDCT, FWD, Linie AMG)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.537.774 Kč (CLA 200, 120+22 kW, 8G-eDCT, FWD, Linie AMG)