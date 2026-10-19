TEST Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elektrický – Německá prémie, jak má být
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Může elektrické rodinné SUV fungovat skvěle při dlouhém cestování a na okreskách mít potenciál ujet kdekterému sporťáku? Nový Mercedes-Benz GLC na to možná nevypadá a pár nevýhod najdete i v interiéru, ale jeho technika si počíná naprosto skvěle, ať před něj postavíte cokoliv.
Design, interiér
Když se nová generace třídy GLC představila na loňském mnichovském autosalonu, nebudu vám lhát, nelíbila se mi. Podsaditě působící příď mi nevadila – kdyby toho na ní tolik nesvítilo, bylo by to samozřejmě lepší, ale budiž –, ovšem černý panel na zádi a dvě dvojice kruhových lamp mi k Mercedes-Benzu prostě neseděly.
Tenhle dojem, že to není zrovna krásné auto, mi vydržel dodnes – ale v paketu AMG, který má testovaný kousek na fotografiích, mu to nakonec zepředu docela sluší. Je rozhodně hezčí než EQE SUV, ovšem ve srovnání s EQC, jehož je nástupcem, se rozhodnout nemůžu. To totiž také vyznávalo tvary spíš tradiční než beztvarý blob a právě vcelku tradiční tvary přídě, v nichž dokážu po chvíli vidět i odkazy na tvary něčeho jako 300 SEL W100. z přelomu 60. a 70. let minulého století.
Svítící hvězdičky v hlavních světlometech se pomalu učím akceptovat, v tomto případě jsou ještě celkem decentní a líbí se mi, že fungují i jako blinkr. Důležitější je však to kolem nich – tohle konkrétní GLC má ve výbavě špičkové světlomety LED Matrix s adaptivitou i nad rámec dálkových matrixů. Rozhodně jsou jedny z nejlepších, které jsem za poslední dobu zkoušel.
Vzadu nicméně pořád nejsem fanouškem toho černého panelu napříč šířkou auta. Tím spíš, že v poměrně křiklavé modré barvě je docela výrazný. Dvě dvojice kruhových lamp s náznakem trojcípých hvězd uvnitř chápu snad jen z hlediska hierarchie v portfoliu značky – AMG GT má na každé straně kruhy tři, CLA naopak jeden.
Alespoň však můžu pochválit jednak párové couvačky, byť by jistě snadno mohly být větší, a tak prostor za vozem lépe osvětlovat. A jednak kameru schovanou pod výklopným logem. Díky tomu se totiž nešpiní při jízdě po mokré silnici.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elektrický |
Výsuvné kliky mě pustí do interiéru, který může být zcela veganský, tedy bez kůže či jiných živočišných produktů. V tomto případě to tak je, sedačky jsou potažené umělou kůží a na první pohled to není poznat. Dotekem už ano, máte-li s interiéry aut zkušenosti. Hlavně to ale poznáte v létě, kdy je horko – v tomto konkrétním kousku nejsou sedačky ventilované a poměrně dost se mi potí záda, třebaže klimatizace velmi efektivně udržuje uvnitř příjemnou teplotu.
Větší než moje televize
Palubní desce naprosto dominuje panel s obrazovkou MBUX Hyperscreen. Ta je příplatkem, ovšem už v základu jsou tu tři displeje – kromě přístrojového štítu a centrální obrazovky ještě displej pro spolujezdce a ty dva poslední mají po 14" úhlopříčky. Hyperscreen je mimo jiných funkcí propojuje do jedné 39,1" obrazovky a musím říci, že v rámci možností je to lepší.
Z plejády možností, co s obrazovkou dělat, mě zaujala možnost snadno potáhnutím prstu měnit obrázek, který tvoří pozadí. Na fotkách je jeden z řady možností, a zrovna takový, který k barevné kombinaci vozu hezky sedí. Spolu s obrázkem se mění i ambientní osvětlení (to lze měnit i nezávisle na obrázku) a barvy přístrojového štítu.
Právě proto je fajn, že se dá obrázek měnit snadno. Takovouto cestou se totiž jednoduše zbavíte modré barvy v displejích, pokud by vám (jako mně) při jízdě v noci vadila. Cením také, že se dá jas snížit hezky nízko, byť zcela vypnout ty dva displeje vpravo nejdou. Naopak mě mrzí, že se v bočních oknech odráží ambientní osvětlení výdechů, a navíc zrovna tam, kudy se dívám do zpětných zrcátek.
Trochu lepší možnosti bych očekával i od displeje spolujezdce. Ten totiž slouží výhradně pro zábavu, není možné tu třeba pracovat s mapou a poslat tak řidiči do hlavní navigace cíl. To lze udělat skrz mobilní aplikaci – ta je mimochodem vynikající i na dálkové ovládání topení či klimatizace – a pak se vám přijatý cíl zobrazí mezi upozorněním. Když však spolujezdec chce být skutečně kopilotem, musí pracovat s hlavní mapou na centrální části displeje.
Naopak ta zábava tady funguje hezky. Tím líp, čím vtipnější je váš spolujezdec. Tomu mému za jízdy chyběly zvuky legendárního vznětového šestiválce OM 606, takže si mohl skrz vestavěnou aplikaci YouTube najít videa, která se mu věnují – a že jich tam je. Cestou zpátky z jižní Moravy si tam zase pustil film.
Řidič se na něj za jízdy dívat nemůže – otočí-li hlavu tím směrem na více než zhruba sekundu a půl, přehrávání se pozastaví. Může však aspoň poslouchat zvuk. Upřímně, trochu rozptylující to je i tak, protože zpoza volantu mám pořád tendenci se na film dívat.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elektrický |
Skrz displej se ovládá všechno včetně klimatizace. Ta má své pevné umístění v dolní liště displeje, pořád ale musím sahat na ten displej, místo abych někde otočil kolečkem. Těší mě, že nastavování sedaček zůstalo klasicky na dveřích, ale chcete-li pozici uložit, nastavit bederní opěrku nebo zapnout vyhřívání sedačky, k tomu je už potřeba sahat na displej.
Skutečné tlačítko má 360° kamerový systém, z čehož mám radost – je snadno dostupné. Tlačítko zároveň spouští vyhledávání parkovacího místa, do nějž by vůz mohl sám zajet; kamerový systém samotný využívám častěji, ale že vůz něco kolem hledá, mi je vlastně jedno. Docela mě těší, že se kamerový systém sám nevypíná při jízdě dopředu tak brzy, jako u řady jiných aut. Ještě kolem 20, možná 25 km/h je aktivní, takže ho ve své úzké ulici nemusím zapínat znova před každým autem, které trochu víc trčí.
Místa spousta
Původně jsem chtěl chválit i chlazení bezdrátových nabíječek, ale ono není příliš efektivní. Má-li mobil zároveň promítat Android Auto, natož navigovat a ještě přehrávat hudbu, poměrně rychle se zahřívá. Mrzí mě také, že loketní opěrka nemá chlazení, když těsně za ní jsou výdechy ventilace pro zadní místa, takže studený vzduch by tu k dispozici byl, přinejmenším v létě.
Oproti zmíněnému EQC je v GLC taky výrazně víc prostoru na zadních sedačkách. Nestrádám tu v žádném směru, ani nad hlavou, a kdybych tu strávil delší dobu, mohl bych si užívat obří prosklené střechy. Ta nemá roletku, je ji však možné zneprůhlednit v několika individuálně ovladatelných sekcích, podobně jako ve Škodě Peaq.
Celou dobu jezdím s oknem zcela zneprůhledněným, protože je velmi slunečno. Zároveň mě těší, že od skla nejde horko. Na slunci se čelní sklo a boční okna zahřívají rychleji než to střešní. Naopak jeho podsvícení a svítící hvězdičky považuji za poněkud pouťovou zbytečnost.
Kufr nabízí ohromné množství místa, když dáte dvojitou podlahu do dolní úrovně, anebo vážně rozlehlou rovnou plochu, dáte-li tu podlahu nahoru Má to ale háček. Jak strop u pátých dveří, tak konec u nárazníku jsou tak výrazně zakulacené, že při měření kufru uvádím rozsah – nejnižší číslo je na krajích v nejnižším, resp. nejkratším místě, nejvyšší číslo je maximum uprostřed. Jak moc to bude reálně vadit, je otázkou, kufr je i tak dostatečně velký pro rodinné auto, kterým GLC bezpochyby je.
|Naměřené rozměry hlavního zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|570/- l
|Délka u podlahy v dolní/horní pozici
|925-960/990-1040 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|495/680-774 mm
|Šířka s dvojitou podlahou v dolní/horní pozici
|987/1087 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1955-2000 mm
|Pozn.: rozsahy jsou dány tím, že horní i zadní konec kufru jsou výrazně zakulacené
Motor, jízdní vlastnosti
Mám-li psát o jízdě v novém GLC, musím začít „startováním” vozu – či snad spíš jeho vypínáním. Je nastavené tak, aby se dalo nastartovat (zůstanu s dovolením u tohoto archaického výrazu, protože „zapnout” u mě znamená zapnout klíček do druhé polohy spínačky před startováním) usednutím do sedačky a zařazením D. Dobře, chápu, je to komfortní.
Když zastavíte a chcete zařadit P, intuice velí zmáčknout tlačítko na špičce voliče převodovky, jako je to u mercedesů už řadu let. Jenže tohle tlačítko kromě zařazení P taky vůz zcela vypne. Samo o sobě by to nebyl problém, kdyby se rovnou neresetovaly jízdní asistenty. Takže to, co jste vypnuli při minulé jízdě, musíte najednou vypínat znova, aniž byste si odepli pás, natož vystoupili z auta. (Nutno dodat, že ten nejotravnější a zároveň nejčastěji chybující, ISA, se tu vypíná snadno ikonou na centrální části hyperscreenu.)
Už při testu nového hybridního CLA jsem však zjistil, že zařadit P a nechat auto nastartované je možné tím, že prostě otevřete dveře. Tím se z D zařadí automaticky P a vůz stále běží, hraje hudba, klimuje a asistenty jsou, jak je chcete. Když vystoupíte, vůz se samozřejmě vypne, ale aspoň něco.
Upřímně, nemám rád tuhle módu, která se snaží člověka zbavit nutnosti zmáčknout jedno tlačítko jednou po nastoupení a pak znova to stejné tlačítko při opouštění auta v cíli. Myslím si, že naopak ve výsledku znamená, že toho člověk musí mačkat mnohem víc a stráví tím mnohem víc času, protože několikrát za cestu musí povypínat věci, které nechce používat.
Kromě toho taky není možné auto nechat běžet a topit/klimovat, aniž by v něm seděl řidič, např. je-li třeba oškrábat námrazu či omést sníh. Ovšem, GLC je možné si jako řadu jiných elektromobilů vytopit předem z aplikace v mobilu a námrazu z oken tak rozpustit.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elektrický |
Letí jako šíp
Elektrické GLC stojí na platformě MB.EA-M, která má 800V architekturu, ovšem u prémiového elektromobilu se základní cenou vysoko nad půldruhým milionem korun to je tak trochu samozřejmost. Základ má pohon zadních kol a 354 koní, k mání jsou i dvě verze s pohonem všech kol, které 421, resp. v případě testovaného kousku 489 koní a 800 Nm. Ten se také vyznačuje větší baterií – má 94 kWh využitelné kapacity, kdežto základní verze a slabší čtyřkolka mají “jen” 85 kWh.
Enormní výkon znamená, že navzdory hmotnosti prázdného vozu přes 2,5 tuny je dynamika až neskutečná. Zrychlení na stovku 4,3 sekundy nemám nejmenší problém věřit a způsob, jakým tohle velké a těžké rodinné auto nabírá rychlost, je opravdu působivý.
Zároveň, aniž by šlo o plnotučné AMG, zvládá i klikaté okresky s důstojnou stabilitou, i když jedete opravdu hodně rychle. A to má obuté continentalky EcoContact, tedy pneumatiky, které nějakou ostrou jízdu vůbec nemají v popisu práce. Mají nicméně výhodu – adhezi ztrácí lineárně a postupně, neutrhnou se najednou. A dlouho předtím, než se dostanete za jejich limit, to dají slyšet.
Podvozek je naladěný spíš do nedotáčivosti, ovšem pořádně to poznáte jedině při prudkém přidání plynu v zatáčce. V takové situaci vůz citelně odlehčí přední kola, takže na to je třeba být připraven, pokud by někdo takovéhle manévry měl v plánu s rodinným autem provádět.
V rámci toho, co může tento vůz reálně zažívat, je naladění výborné, a i když ho vezmete mimo jeho komfortní zónu na mizerném asfaltu, podvozek je nesmírně sebejistý. Troufnu si dokonce tvrdit, že s lepšími pneumatikami – v rozměrech tohohle kousku se dají koupit SportContacty i pirellky P-Zero, například – bude GLC těžko polapitelné i pro nejeden skutečný sporťák.
Daleko a za málo
Zároveň však dokáže GLC jezdit s až neuvěřitelně nízkou spotřebou. Oba elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety, ale ten přední je možné pro snížení spotřeby zcela odpojit od kol a ten zadní má dvoustupňovou převodovku. Když tedy jezdíte po dálnici stovkou, či jinde do této rychlosti, nemáte na trase kopce a jedete opravdu plynule, není problém na displeji vidět hodnoty jako 13 kWh/100 km.
I když jedete po dálnici s tempomatem těsně nad 130 km/h, spotřeba je s rezervou do 20 kWh/100 km. Přístrojový štít ukazuje zatížení hnací soustavy a při dálniční stotřicítce vůz využívá nějakých 10–15 % svého potenciálu. Celkový průměr za více než tisícovku najetých kilometrů jsem měl 17,8 kWh/100 km, a to jsem sobotu strávil na klikatých okreskách zábavou popsanou o pár odstavců výše.
Nízká spotřeba samozřejmě znamená velmi dlouhý reálný dojezd. Skutečnou kombinací města, dálnice a okresek byla tzv. první baterka (myšleno stejně jako plná nádrž benzinu), kdy vůz ujel 387 km na 69 % využitelné kapacity s průměrnou spotřebou 16,4 kWh/100 km. Na zbývajících 29 % (vůz jsem nepřebíral se 100 procenty na displeji) displej ukazoval dojezd ještě 161 km, takže dojezd na reálné silnici svižným tempem v létě je 500–550 km.
Další nabíjení proběhlo na 400kW nabíječce a vůz jsem připojil se 14 % v baterii. V technických datech je uveden nejvyšší nabíjecí výkon jako 330 kW, nabíječka ukázala nejvíc 353 kW. Nad 300 kW se výkon nedrží dlouho, je tam poměrně rychlý pokles, ale i tak mi nabití do 90 % zabralo jen 26 minut. Samozřejmě s tím, že jsem vozu předem řekl, že jedeme nabíjet, takže si mohl připravit baterii. Nedal jsem mu na to však příliš času, jen asi čtvrthodinu ráno hned po vyjetí.
Stejně tak mě GLC potěšilo těžko kvantifikovatelnou vlastností, kterou Opel pojmenovává Autobahn-proof. Jde o připravenost auta na cestování po dálnici daleko a rychle; obecně v tom bývají německá auta lepší než jakákoliv jiná, s občasnými výjimkami na jednu i druhou stranu. GLC patří k naprosté špičce, při dálniční jízdě je sebejisté, uvolněné, skvěle odhlučněné – a kromě spotřeby je mu úplně jedno, jestli jedete 120 nebo 160 km/h.
Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elektrický |
Stejně tak je naprosto vynikající adaptivní tempomat s aktivním vedením ve středu jízdního pruhu. Funguje krásně i mimo dálnice a samozřejmostí je možnost převzít rozpoznanou dopravní značku jako nové nastavení rychlosti stiskem tlačítka na volantu. Problém je, že rozpoznávání značek poměrně často chybuje, na silnici pro motorová vozidla ve městě třeba umí zobrazit limit 110 km/h místo skutečných osmdesáti.
Co bych si po jízdní stránce dále dovolil vytknout, jsou malinká zrcátka a fakt, že se při couvání umí samočinně sklopit jen to pravé. Také, jakkoliv mám radost z natáčení zadní nápravy (zde do 4,5°) z hlediska manévrovatelnosti, parkování podélně k obrubníku je mnohem náročnější než běžně, abyste neodřeli disk a zároveň nenechali od obrubníku velkou mezeru. Chtěl bych někde tlačítko, kterým bych v těchto situacích natáčení zadních kol vypnul.
Ano, mohl bych použít asistenta samočinného parkování, ale tomu to vždycky (tedy, vždycky u aut bez natáčení zadní nápravy) trvá déle než mně, navíc musí to parkovací místo předem najít, takže bych ho musel zapnout dřív než k tomu místu dojedu, a stejně mám vždycky strach, že ten obrubník zaměří špatně a kola odře.
Také, a to doufám, že se změní nejpozději při faceliftu, pádla pod volantem k úpravě rekuperace (příplatek spolu s volantem AMG; bez nich jde rekuperace ovládat voličem převodovky) mají velký skok mezi standardní rekuperací (zhruba na pětinu rekuperačního výkonu) a maximem. Zbývající polohou je stoprocentní plachtění, to je skvělé, a řadě lidí vyhovuje i adaptivní míra rekuperace, kdy vůz reaguje na to, co jeho kamery vidí před sebou. Chtěl bych si však s rekuperací hrát, pracovat s ní jako s retardérem náklaďáku, a to tady dost dobře nejde.
|Nejbližší konkurenti
|Audi Q6 e-tron
|BMW iX3
|Varianta
|SQ6 e-tron
|iX3 50 xDrive
|Motor
|elektrický asynchronní vpředu, PMSM vzadu
|elektrický asynchronní vpředu, PMSM vzadu
|Nejvyšší výkon [kW/min]
|360/-
|345/-
|Největší toč. moment [Nm/min]
|855
|645/-
|Převodovka
|1st. reduktor vpředu, 2st. převodovka vzadu
|1st. reduktor, AWD
|Max. rychlost [km/h]
|230
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|4,4
|4,9
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|17,5-18,6
|16,1-18,1
|Dojezd na nabití [km]
|559-598
|713-806
|Baterie, nabíjení
|94,9 kWh, 800 V, NMC, 11 kW AC (10-100 %: 10 h), 270 kW DC (10-80 %: 21 min)
|108,7 kWh, 11/22 kW AC (10-100 %: 11 h/5 h 30 min), 400 kW DC (10-80 %: 21 min)
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|2425/2965
|2360/2825
|Rozměry d x š x v [mm]
|4771 × 1965 × 1665
|4782 × 1895 × 1635
|Objem zavazadelníku [l]
|514/1517
|520/1750 + 58
|Rozvor [mm]
|2893
|2897
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|2400/750
|2000/750
|Cena od [Kč]
|1.811.900
|1.544.400
|Srovnatelná výbava s testovaným vozem
|SQ6 e-tron
|M Sport Pro + výbava
|Cena [Kč]
|2.504.900
|1.980.134
Závěr
Elektrický Mercedes-Benz GLC je vynikající auto ve většině ohledů, které dělají mercedes mercedesem. Přesto není dokonalý, a to místy i tam, kde by to člověk od automobilky se 140letou historií nečekal. A kromě toho mi nesedí móda obřích displejů a startování bez tlačítka, k nimž Mercedes-Benz bohužel také tíhne.
Cena testovaného kousku nad 2,3 miliony korun rozhodně není nízká, ale taky se bavíme v podstatě o vrcholové verzi tohoto modelu. S ohledem na to, jak skvěle jezdí, čemu všemu dokáže ujet, jak daleko zvládne dojet na jedno nabití a jak krátce to nabití pak trvá, to je suma zcela adekvátní.
Koupil bych si ho? Asi ano. Rozhodně bych na sedačky zvolil pravou kůži a musel bych připlatit za lepší audiosystém, ale na startování bez tlačítka bych si asi dokázal zvyknout. Technika GLC je totiž tak dobrá, že dokáže spoustu nevýhod úplně smazat.
|Nejlevnější verze modelu
|1.566.950 Kč (GLC 250 electric, 260 kW, 85 kWh, RWD)
|Základ s testovaným motorem
|1.778.700 Kč (GLC 400 4Matic electric, 360 kW, 94 kWh, AWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.778.700 Kč (GLC 400 4Matic electric, 360 kW, 94 kWh, AWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|2.329.782 Kč (GLC 400 4Matic electric, 360 kW, 94 kWh, AWD, Linie AMG)