TEST MG 4 EV Urban – Kouzelník s čísly skrývá obrovský prostor
Po ostře řezaném hatchbacku MG 4 přišla automobilka s větším elektromobilem MG 4 Urban, který obléká kabát pohledného roadsteru Cyberster. I bez slibované baterie s polopevným elektrolytem má slušný dojezd a hlavně uvnitř skrývá spoustu místa. Představuje ideální vstup do světa elektromobility díky jednoduchému ovládání i nízké pořizovací ceně.
Design, interiér
MG 4 Urban se od modelu MG 4 překvapivě liší opravdu hodně. Název Urban sice naznačuje zaměření na městský provoz, ale MG 4 Urban je oproti svému stejnojmennému kolegovi o nemalých 10 centimetrů delší. Jeho proporce a zaoblený design to ale skvěle skrývají.
To vysvětluje, proč jsem ho i po celém testovacím týdnu v hlavě srovnával spíše s Renaultem 5 než Volkswagenem ID.3 či Renaultem Mégane E-Tech, kterým se svou délkou blíží víc. Hlavně není pochyb o tom, že jde stále o hatchback. Mezi modely se spalovacím motorem bychom ho velikostí srovnali třeba s golfem.
|Model
|MG 4 EV Urban
|MG 4 EV
|Volkswagen ID.3
|Volkswagen Golf
|Délka [mm]
|4395
|4287
|4262
|4282
|Šířka [mm]
|1842
|1836
|1809
|1789
|Výška [mm]
|1549
|1504
|1552
|1483
|Rozvor [mm]
|2750
|2705
|2771
|2620
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|479/1364
|363/1177
|385/1267
|381/1237
|Hmotnost [kg]
|1460
|1655
|1772
|1307
Někdo by mohl namítat, že se vytratila osobitost a jistá neotřelost designu originálního MG 4, podle mého názoru se ale designérům na relativně generický základ povedlo dostat dostatek prvků, podle kterých vůz hned identifikujete jako produkt MG. Spodní nárazník uprostřed dělí dva vertikální prvky v barvě karoserie, v tomto případě krásné metalické modré Cyan (+16.500 Kč).
Světla svým tvarem připomínají ta z modelu Cyberster, i když mají modernější grafiku a v rámci denního svícení v jejich horní části znovu najdeme dva symbolické vertikální proužky. Auto má normální kliky a na těch předních najdeme tlačítko pro bezklíčový přístup – ten je standardem, ovšem tlačítko je nutné stisknout, nestačí zatáhnout za kliku (tlačítko je aspoň v barvě vozu).
Ovšem i přes svou relativně nízkou cenu nabízí MG aplikaci i-Smart, díky které může váš mobilní telefon sloužit jako digitální klíč. Poté vám nutnost stisknout tlačítko na dveřích vůbec nevadí. Aplikace navíc umožňuje vzdálenou kontrolu stavu baterie, spuštění klimatizace i ovládání některých dalších funkcí. Ne vždy však funguje bezchybně.
Pokud znáte originální MG 4 EV, jistě si všimnete také nového umístění zásuvky pro nabíjení za levým předním kolem, které elektromobily v poslední době často přejímají. Mimochodem, design 17" disků kol verze Premium jako by z oka vypadl příplatkovým diskům u cybersteru. S nimi je MG 4 Urban opravdu pěkné auto na pohled.
Nižší výbavová linie Comfort se musí spokojit s disky o rozměru 16", jejichž design se sice také inspiroval u cybersteru, ale scvrkly se moc. S nimi auto naopak vypadá opravdu levně a na své identitě hodně ztrácí. Za větší sedmnáctky se bohužel nedá samostatně připlatit.
Inspirace cybersterem nepřestává ani vzadu, kde najdeme drobná světla přibližně čtvercového tvaru, jejichž vnitřní grafika také implementuje tvar šipky. V případě MG 4 EV Urban do ní ale bohužel není implementován blikač.
Pokud byste příslušnost ke značce MG nepoznali podle grafiky světlometů, určitě nepřehlédnete rozměrné logo uprostřed zavazadelníku. Po stranách jsou ještě menší nápisy MG 4 EV a Urban, ale centrální logo je důležité, protože jeho vyklopením otevřete víko zavazadelníku.
Toto řešení mám velmi rád, bohužel v tomto případě je logo na omak velmi levné a větší odpor by si zasloužila i pružina, která jej vrací do původní polohy. Takto nedosahuje toho prémiového pocitu, který náleží koncernovým vozům s tímto řešením otevírání víka kufru.
Prostoru na rozdávání
Za ním se však skrývá ohromný zavazadelník, díky kterému na laciné logo rychle zapomenete. On už ve své základní podobě není malý, ale poté člověk zvedne podlahu a objeví prostor, který svým objemem trochu připomíná černou díru. Sám o sobě má část pod podlahou 98 litrů, celkový objem je tedy ohromných 577 litrů (ve verzi Premium 568).
I bez zvednutí dna podlahy je hodnota 478 litrů bezmála o 100 litrů víc, než nabízí Volkswagen ID.3 (prostor mu ubírá elektromotor na zadní nápravě) i další konkurenti, necelých 600 litrů už ale pomalu atakuje i oblíbenou octavii (ve verzi liftback má její zavazadelník objem přesně 600 litrů).
U modelu MG 4 EV Urban je přes jeho název klíčovým prodejním argumentem právě prostor, který nabízí uvnitř. Se 189 cm nemám nejmenší problém pohodlně se usadit sám za sebe a na zadních sedadlech příliš nestrádám ani co se týče komfortu.
Výplně dveří jsou sice z tvrdého plastu, ale část pro opření ruky mají měkčenou. Že to zákazníci chtějí, třeba taková Dacia nepochopila ani u vrcholného modelu Striker. Do dveří se navíc v MG vejde i větší láhev, a to i vzadu. Na druhou stranu zde chybí středová loketní opěrka, sedadla jsou ale sklopná a dělená v logickém poměru 60:40.
Srovnání s Dacií je na místě, jelikož značka MG zkrátka patří spíše mezi ty cenově dostupné. V interiéru tedy najdeme větší množství tvrdých plastů – kromě již zmíněných výplní dveří je z nich vyrobena i palubní deska, takže se její vrchní část při slunečném dni odráží v čelním skle.
Znovu ale musím podotknout, že jako celek palubní deska zas tak levně nepůsobí. Část nejblíže pasažérům je totiž také měkčená a zejména všudypřítomný hliníkový dekor, který je díky velmi účinné klimatizaci na dotek velmi chladný, dodává interiéru skoro i prémiový nádech. Zmíněná klimatizace je ale velmi náladová, a tak se mi nejednou stalo, že jsem si bezdůvodně přišel jako v chladničce a musel jsem teplotu zvyšovat na nesmyslně vysoké číslo.
Řazení se přesunulo pod volant, takže na plovoucí středové konzoli je místo pro nápojové držáky, bezdrátovou nabíječku mobilního telefonu (která má výkon 15 W a bohužel není aktivně chlazená) i rozměrnou přihrádku pod loketní opěrkou. Pod samotnou konzolí je díky absenci převodovky další místo třeba na kabelku a navíc zde najdeme dva porty USB-C a jednu 12V zásuvku. Nechybí ani přihrádka před spolujezdcem, otevíraná hezky manuálně.
MG se poučilo z modelu 4 EV a do interiéru se vrátila fyzická tlačítka. Není jich moc a ovládají především klimatizaci, ale potěší příjemným materiálem i překvapivě dobrým chodem. Zde se MG znovu podařilo drobnými detaily zvýšit celkovou vnímanou hodnotu interiéru.
Ovládání hlasitosti je na straně u spolujezdce, což dává naprostý smysl. Řidič totiž hlasitost může ovládat na multifunkčním volantu, na kterém najdeme dokonce dvě konfigurovatelná tlačítka. Zamrzí ale kvalita audiosystému, který i ve vyšší výbavě Premium s šesti reproduktory dosahuje kvality srovnatelné s kvalitním přenosným reproduktorem.
Displeje s rozumem
Centrální displej s úhlopříčkou 12,8" je podobný všem ostatním autům s čínským rodokmenem, zachovává si však spodní lištu i při aktivním bezdrátovém zrcadlení telefonu. To znamená, že máte na dosah ruky ovládání vyhřívaných sedadel a volantu, zkratku na muziku, nastavení vozu, telefon či spuštění 360° kamery.
Ta si zaslouží zmínit, jelikož její obraz je velmi kvalitní a dokonce umí auto na displeji udělat “průhledným”, takže vidíte i prostor pod autem. MG 4 EV Urban také při odbočování v nízkých rychlostech zobrazí kameru pravého mrtvého úhlu (bohužel ne jako Kia nebo Hyundai v přístrojovém štítu, ale jen na centrálním displeji).
V horní části displeje najdeme vždy další lištu s několika základními informacemi – kromě síly telefonního signálu třeba aktuální venkovní teplotu. Stažení horní lišty odhalí možnost nastavení jasu displeje či jeho úplné vypnutí a zároveň nastavení hlasitosti multimédií, telefonu a navigace. Hodně to celé připomíná mobilní telefon, a to je dobře. Systém navíc umožňuje stáhnout horní lištu i při zrcadlení telefonu. (Proč tohle neumí všichni?)
Narážím zde však na celkem zásadní problém. MG totiž s modelem Urban umožňuje vypnout jednotlivé asistenční systémy jednoduše díky funkci MG Pilot, kde si předem nastavíte, které chcete či nechcete povypínat. Jenže MG Pilot lze aktivovat pouze při zařazené poloze P. To znamená, že možnost stažení lišty při zrcadlení telefonu vlastně nenabízí tu nejzásadnější výhodu takového řešení, což je opravdu škoda.
Jak často se vám totiž stane, že si na vypnutí asistentů vzpomenete až při první otravné zvukové signalizaci, která zpravidla přichází za jízdy a v momentě, kdy už Android Auto nebo Apple CarPlay dávno běží? Když už jedete, jednoduché a rychlé nastavení asistentů na dvě kliknutí nefunguje a musíte brouzdat po nepříliš přehledném displeji a vypínat asistenty po jednom, což trvá déle a je to méně bezpečné.
V tomto případě jde plusové body připsat snad jen za rychlou odezvu displeje, jednoduchou grafikou a dobré rozlišení. Centrální displej zkrátka není špatný, ale rozhodně není bez chyb.
Ten před řidičem je na tom podobně. Má velmi informačně orientovaný vzhled a žádnou velkou konfigurovatelnost od něj nečekejte. Uprostřed se dozvíte to nejdůležitější, tedy aktuální čas, maximální povolenou rychlost, aktuální rychlost a zařazený režim jízdy P, R nebo D.
Na levé straně je zobrazeno MG 4 EV Urban, kterému při větší akceleraci z neexistujících výfuků vystřelí modré plameny, což je zřejmě odkaz na staré závodní herní tituly. A také je to asi jediný závan zábavy a radosti, který inženýři do jinak extrémně sterilního interiéru propašovali.
Motor, jízdní vlastnosti
Bohužel do jízdního projevu vozu se ani podobně malou špetku zábavy propašovat nepodařilo, ale o tom až později. MG 4 EV Urban se do povědomí zapsalo především slibem baterie s polopevným elektrolytem, která však ve stávající nabídce zatím chybí. Na výběr je ze dvou baterií s technologií LFP o kapacitě 43 kWh nebo 54 kWh.
Těmto bateriím nevadí vybíjení do nuly a naopak nabíjení do 100 %, a tak i přes menší nominální kapacitu udávaný dojezd (325 resp. 416 km) opravdu něco znamená. MG 4 EV Urban využívá technologii cell-to-body, baterie je tedy pevnou součástí karoserie. Kromě nižší celkové hmotnosti a většího prostoru uvnitř kabiny to znamená především nižší náklady na výrobu.
Ve spojení s menší baterií i díky tomuto řešení padá cena MG 4 EV Urban pod hranici 600.000 Kč vč. DPH. Ovšem příplatek za větší baterii je pouze 50 tisíc, a tak základní model trochu postrádá smysl. S větší baterií totiž mimo jiné dostanete elektromotor o výkonu 118 kW (160 k), menší baterie si musí vystačit se 110 kW (149 k). My jsme testovali vrcholnou výbavu Premium s cenou od 719.990 Kč.
Nejde o nejsvižnější elektromobil, z nuly na 100 km/h potřebuje téměř celých deset sekund (konkrétně 9,5 s), na rozdíl od původního MG 4 EV ale není model Urban k žádné sportovnější jízdě určený. Koncepčně je postaven na zcela nové platformě E3 a elektromotor pohání kola na přední nápravě. S tím kromě již zmíněného řešení baterie souvisí také jednodušší konstrukce podvozku s torzní příčkou na zadní nápravě.
Podvozek je v závislosti na úhlu pohledu slabší stránkou MG 4 EV Urban. Žádné rázy se od něj sice neozývají a při plynulé jízdě na kvalitní okresní silnici jezdí MG 4 Urban příjemně, ovšem zábavu zde nečekejte. Řízení je precizní a poskytuje dostatečnou jistotu, stejně jako dobře naladěný brzdový pedál.
Na nerovném povrchu bohužel MG 4 Urban tu a tam poskočí, což platí zejména při jízdě ve městě, jakkoli by se z názvu mohlo zdát, že právě tam je vůz určen. Svůj podíl na jistém diskomfortu mají také větší 17" disky kol výbavy Premium, ale především je na vině nečekaně tuhé odpružení, které moc neodpovídá celkově klidnému ladění zbytku vozu.
Naproti svému názvu totiž MG 4 EV Urban vyhovuje klidná a plynulá jízda po okresní cestě, za kterou se odvděčí také skvělou spotřebou. Mně se několikrát podařilo dostat i pod oficiální udávanou hodnotu 15,3 kWh/100 km, na chalupu jsem jezdil za 14,5 kWh/100 km, alespoň dle palubního počítače. Reálně se průměr po ujetí 700 kilometrů ustálil na 17,0 kWh/100 km.
Slibovanému dojezdu až 416 km jsem se tím sice příliš nepřiblížil, ovšem nutno zmínit, že jsem MG 4 EV Urban nijak zvlášť nešetřil. Zmíněná reálná spotřeba zahrnovala také dvě cesty po D3 při rychlosti 150 km/h (mimochodem, pro adaptivní tempomat je to hraniční rychlost, i když vůz by jel ještě rychleji) a městského provozu bylo relativně minimum.
Tím se dostávám k nabíjení, které není z nejrychlejších.Maximální nabíjecí výkon 87 kW (DC) vskutku není nic, čím by se MG mohlo chlubit. Na druhou stranu, nabíjecí křivka není špatná a baterii nevadí ani nabíjení do plna. Z 10 na 85 % mi na rychlonabíjecí stanici stačilo 32 minut, z 54 do 100 % to trvalo 43 min. Ani jedno není v dnešní době krátký čas, jenže když si mezitím dojdete nakoupit vedle a pak usedáte do plně nabitého auta s dojezdem 353 km, není to až takový problém.
Navíc průměrná odchylka počítadla byla jen 14 % a negativní byla pouze po jízdě na D3, tedy nabití do plna může znamenat i více než 300 km reálného kombinovaného dojezdu (v létě). To mohou dražší a menší elektromobily, jako například Renault 5, jen tiše závidět.
V MG 4 EV Urban jsou kromě režimu jízdy jedním pedálem (ten je nutné aktivovat skrz centrální displej) k dispozici čtyři úrovně rekuperace. Přepínání mezi nimi je možné nastavit na jedno z konfigurovatelných tlačítek na volantu, ovšem vždy se přepíná v jednom směru a oproti pádlům to není zcela ideální řešení. To by až tak nevadilo, kdyby dobře fungoval adaptivní režim rekuperace, ten je ale poněkud nekonzistentní.
Bez chyb není ani adaptivní tempomat, který i při nastavení na nejnižší možnou vzdálenost od auta jedoucího před vámi nechává opravdu velkorysý prostor. Jinými slovy, brzdí velmi brzy a často zcela zbytečně.
Jak si stojí vůči konkurenci?
Vybrat konkurenty nového MG 4 EV Urban byl tentokrát velmi složitý úkol. Mentálně by totiž designově docela roztomilé auto člověk chtěl srovnávat třeba s Renaultem 5 a Nissanem Micra, ty jsou však výrazně menší. Ani v Renaultu 4 E-Tech není tolik místa jako v urbanu.
Některé zahraniční redakce porovnávají MG i třeba se Škodou Elroq nebo Fiatem 600e, já však s ohledem na rozměry a výkon zvolil jako zástupce evropské konkurence Volkswagen ID.3 Neo. Ten napravuje chyby původního modelu ID.3 a oproti MG 4 EV Urban boduje také jízdně, jelikož jako jediný ve srovnání sází na zadní pohon. Za své kvality si však nechá zaplatit. V základní výbavě s menší baterií začíná pouze o třicet tisíc dráž než MG 4 EV Urban Premium, po dovybavení se tento rozdíl ale zvětší přibližně o sto tisíc.
MG 4 EV Urban |
Následně ale zjistíte, že cenovka Volkswagenu ID.3 Neo vlastně odpovídá také další konkurenci původem z Číny. Oproti MG 4 EV Urban si přes sto tisíc připlatíte také u BYDu nebo Jaecoo. Model BYD Atto 2 jsem měl také na týdenní test a stejně jako u Jaecoo 5 EV jde spíše o malé SUV než o přerostlý hatchback od MG, cílí však na stejné zákazníky.
Atto 2 je ovšem ještě o trochu víc sterilní a novému MG 4 EV Urban se nedokáže rovnat v podélném prostoru ani velikostí zavazadelníku. A znovu je nutné zmínit, že za něj připlatíte nemalých 100 tisíc. O Jaecoo 5 EV platí vesměs to stejné.
|Konkurence
|MG 4 EV Urban
|Volkswagen ID.3 Neo
|BYD Atto 2
|Jaecoo 5 EV
|Provedení
|54 kWh
|50 kWh
|Comfort
|Motor
|synchronní elektromotor
|synchronní elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní elektromotor vpředu
|Pohon
|předních kol
|zadních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|118 (160 k)/-
|125 (170 k)/-
|150 kW (204 k)/-
|155 (211 k) / -
|Točivý moment [N.m/min]
|250/-
|350/-
|310/-
|288/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|160
|160
|175
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,5
|8,6
|7,9
|7,7
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|15,5
|14
|17,4
|16,5
|Baterie
|53,9 kWh, LFP
|50 kWh, LFP
|64,8 kWh, LFP
|61 kWh, LFP
|Dojezd [km]
|405
|414
|430
|402
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|87/11
|100/11
|155/11
|130/10,3
|Čas dobití AC / DC
|6h (10-100 %) / 30 min (10-80%)
|5,5h (0-100 %) / 25 min (10-80 %)
|7h (0-100 %) / 19 min (30-80 %)
|7h (30-80 %) / 28 min (30-80 %)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1520/1970
|1904??/2310
|1720/2140
|1710/-
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|500/500
|0/0
|750/750
|1250/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4395 x 1842 x 1549
|4265 × 1809 × 1561
|4310 × 1830 × 1570
|4380 × 1860 × 1650
|Rozvor [mm]
|2750
|2769
|2620
|2620
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|479/1364
|383/1336
|450/1370
|480/1284
|Cena od [Kč]
|649.990
|749.000
|849.900
|759.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Premium + lak
|Life + výbava
|Comfort
|Exclusive + lak
|Cena od [Kč]
|736.490
|877.600
|868.900
|843.000
Závěr
MG 4 EV Urban je velmi povedený elektromobil nejen do města, který boduje nejen svou bezkonkurenčně nízkou cenou. Nabízí toho hodně: vzdušnou kabinu s měkčenými materiály na správných místech, gigantický zavazadelník a dostatečně dobré displeje. Jedinou větší kaňkou je nemožnost přepnout MG Pilot do personalizovaného nastavení za jízdy.
Přestože jízda není nijak řidičsky zábavná, MG působí překvapivě agilně a své rozměry skrývá bravurně. To vše navíc zvládá se skvělou spotřebou a díky sedmileté záruce se nemusíte bát ani stále relativně nové techniky. Pár nedostatků hravě vyváží nízká cena a jedinou větší otázkou je, zda po příchodu baterie s polopevným elektrolytem nebudete litovat, že jste s koupí chvíli nepočkali.
Už v dnešní podobě však MG 4 EV Urban představuje velmi povedený rodinný hatchback, který rád doporučím každému, kdo hledá levné a příjemné čistě elektrické auto pro rodinu. Pokud navíc neprahne po žádném řidičském požitku, je úplně zbytečné koukat někam jinam. K téměř plnému bodovému hodnocení mu napomohla především cena, i bez statisícové výhody by si však hravě vysloužilo čtyři hvězdy z pěti.
|Nejlevnější verze modelu
|599.990 Kč (Comfort, FWD, 40 kWh, 90 kW)
|Základ s testovaným pohonem
|649.990 Kč (Comfort, FWD, 52 kWh, 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|719.990 Kč (Premium, FWD, 54 kWh, 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|736.490 Kč (Premium, FWD, 54 kWh, 110 kW)