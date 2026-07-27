TEST Mini Cooper C Cabrio – Nejlevnější kabrio v Česku má dvoulitr jako standard
Kategorie dostupných kabrioletů pomalu vymírá, britská ikona se však nebe nad hlavou vzdát nehodlá. Cooper C Cabrio je aktuálně vůbec nejlevnějším skutečným kabrioletem na evropském trhu. Už v základním provedení navíc nabídne elektricky stahovatelnou střechu, dvoulitrový motor, automat a prestiž prémiového emblému. Díváme se na jednu z vůbec nejlepších nabídek na trhu?
Design, interiér
Svět automobilů se v posledních letech proměňuje nebývalým tempem. Doby, kdy si mohl téměř každý výrobce dovolit mít v nabídce malý kabriolet pro radost, jsou pryč. O to radostnější je pohled na nejnovější generaci Mini Cooperu Cabrio.
Mini pod křídly bavorské matky BMW neustále dokazuje, že auta nemusí být jen o chladném přesouvání z bodu A do bodu B. Cooper C představuje vstupní bránu do světa otevřených vozů, ale rozhodně nepůsobí jako chudý základ.
Čirý extrovert
Testovaný kus nenechal nikoho na pochybách o tom, pro koho bylo toto auto stvořeno. Křiklavě žlutý lak v kombinaci s kontrastní černou střechou a černými zpětnými zrcátky budil pozornost doslova na každém kroku. Lidé se otáčeli a děti ukazovaly prstem a mávaly. Jako skoro dvoumetrový chlap jsem sice vypadal, že jsem si půjčil auto od ženy, ale trocha humoru byla osvěžující.
Cooper C je olemován praktickou černou plastovou částí po celém obvodu karoserie. Toto řešení je nejen vizuálně efektní, protože auto opticky zeštíhluje, ale především mimořádně funkční. Spolehlivě totiž chrání lak před poškrábáním i odlétávajícími kamínky na rozbitých cestách. Vpředu dominují tradiční kulaté světlomety s ikonickým světelným podpisem, které dodávají vozu klasický hravý výraz. Při odemknutí na vás auto navíc jedním světlem šibalsky mrkne. Zbylá část přídě sází na minimalismus. Z boku vyniknou dlouhé boční dveře a výrazný sklon čelního skla. Záď zase nabízí dva zcela odlišné pohledy podle toho, zda máte plátno natažené, nebo elegantně složené za zadními sedadly. V obou případech jde o pohledné auto.
Kruhový zázrak a retro tlačítka
Interiér je čistokrevná stylovka s překvapivě praktickými možnostmi. Dominantou palubní desky je centrální kruhový OLED displej s perfektním rozlišením, sytými barvami a okamžitou odezvou. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že kruhový tvar je čistě designovým výstřelkem, opak je pravdou. Grafické rozvržení je velmi promyšlené. Hlavní obsah, jako je mapa navigace nebo rozhraní Android Auto a Apple CarPlay, se zobrazuje ve středovém obdélníku.
Díky tomu zbývá po zaoblených okrajích dostatek permanentního prostoru pro zobrazení ukazatelů klimatizace, množství paliva či dalších provozních údajů, které tak máte neustále na očích. Pod tímto kulatým klenotem našla místo lišta s otočnými retro ovladači. Jejich mechanická odezva a poměrně robustní zpracování jsou balzámem pro prsty a v praxi je jejich použití mnohem bezpečnější a příjemnější než jakékoli zdlouhavé lovení v digitálním menu.
Kouzlo kabrioletu spočívá samozřejmě ve skládací střeše. Celý proces stažení zabere 18 sekund, natažení zvládne elektrický mechanismus za 15 sekund, a to plně automaticky bez nutnosti manuálního odjišťování. Skvělá je je možnost otevřít pouze přední část střechy v délce 40 centimetrů. Textilie se jednoduše sroluje dozadu a vytvoří efekt velkorysého střešního okna, což oceníte při rychlých přesunech nebo chladnějším počasí. Kompletní složení a natažení je možné do rychlosti zhruba 30 km/h, zatímco onu plátěnou horní část můžete ovládat klidně na dálnici.
Kompletně stažená střecha je příjemná zhruba do 120 km/h, dovnitř nepronikají žádné výrazné vzduchové rázy a posádka může mluvit běžně hlasitým slovem. V nízkých rychlostech je potom kabrio se staženou střechou subjektivně paradoxně tišší, než uzavřená verze, protože v otevřené kabině se tolik nerozléhá šum od pneumatik. S nataženou střechou začne být kabrio naopak hlučnější v dálničních rychlostech, plátnem zkrátka proniká o něco více aerodynamického hluku.
Vpředu i pro dlouhány
Uvnitř vozu se vpředu sedí příkladně. I řidiči s výškou okolo 190 cm si bez problému najdou ideální pozici, přičemž posez je stále příjemně motokárový, i když v puristické Mazdě MX-5 se sedí ještě o kus níže. Zadní sedadla jsou však čistě nouzová či pro malé děti a kufr s objemem 215 litrů zvládne spíše víkendové tašky než velký nákup.
Velkým tématem je nová podlouhlá kamerka pro sledování pozornosti řidiče, umístěná v průzoru volantu na místě, kde bývala dříve čistá látková palubka. Tento modul výrazně narušil elegantní design a působí jako malý slepý displej, který nic nezobrazuje. Navíc nefunguje ideálně, občas zbytečně napomíná soustředěného řidiče, a jindy při letmém pohledu stranou mlčí. Podobně rozporuplné pocity zanechalo přecitlivělé automatické nouzové brzdění vůči chodcům, které během testovacího týdne dvakrát bezdůvodně zprudka zašláplo brzdy při běžném míjení chodce na chodníku. Jde o neduh spojený s novou unijní legislativou, kterým bohužel aktuálně trpí celá řada nových automobilů napříč značkami.
Motor, jízdní vlastnosti
Zatímco standardní třídveřový hatchback Cooper C má pod kapotou na tříválcový motor o objemu 1,5 litru, Cabrio přináší zásadní a velmi příjemné překvapení. Pohání ji plnotučný přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s označením B48. Jedná se o prověřený agregát, který v různých výkonových specifikacích najdete i v podstatně větších a dražších modelech automobilky BMW, jako je například řada 5. V tomto případě je motor naladěn na rozumných 120 kW. Pohonná jednotka nemá výbušný nebo agresivní charakter a nedisponuje ani vyzývavým zvukovým doprovodem, ale vyniká obdivuhodnou sametovostí, pružností a lineárním zátahem od nízkých otáček. Spotřeba lze držet okolo hranice 7 litrů na sto.
Spojení dvoulitru se sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou funguje v praxi na jedničku. Převodovka řadí hladce, bez škubání či váhání, což oceníte v hustém městském provozu nebo při manévrování na parkovišti. Auto nepůsobí vztekle ani uskákaně, ale naopak kultivovaně. Škoda jen, že zde zcela chybí možnost manuálně volit rychlosti, člověk může maximálně zvolit sportovní režim, který udržuje vyšší otáčky. Mini tak chytře nutí nadšené řidiče sáhnout mnohem hlouběji do kapsy pro verzi Cooper S s JCW paketem.
Jelikož se však jedná o agregát s přímým vstřikováním paliva, je pro zachování jeho dlouhé životnosti vhodné občas natankovat kvalitní vysokooktanový benzin a dopřát mu svižnější jízdu ve vyšších otáčkách, která účinně pomáhá vypalovat karbonové usazeniny ze sacích ventilů.
Jízdní projev vozů značky Mini byl vždy synonymem pro radost z řízení a Cooper C Cabrio na tuto tradici navazuje se ctí. Podvozek je naladěn na přesnost a univerzálnost. Příjemně vyvážené řízení vám dává i nějakou tu představu o tom, co se děje pod předními koly. Nevhodným prvkem jsou, jak už to u fešných testovaček bývá, příplatková osmnáctipalcová kol s nízkoprofilovými pneumatikami. Na rozbitém českém asfaltu a ostrých příčných nerovnostech zbytečně degradují jízdní komfort a přenášejí do karoserie rázy, které byste si na menších kolech ušetřili.
Konkurenti prostě chybí
Hledat na současném trhu přímé soupeře pro MINI Cooper C Cabrio je úkol nelehký, protože tradiční otevřené malé vozy z ceníků automobilek vymizely. Pokud toužíte po dostupné stylovce s otevřenou střechou, narazíte jen na elektrickou alternativy Fiat 500e Cabrio, který však nabízí pouze stahovací plátěný středový pás a postrádá takto dospělou techniku. Mini Cooper rovněž nesnese srovnání s Mazdou MX-5, která je sice jako opravdový roadster s pohonem zadních kol a manuálem lepším sporťákem, ale také mnohem méně praktickým parťákem pro každý den. Mini aktuálně zůstává unikátním úkazem, který kombinuje prémiovou kvalitu, plnotučnou mechaniku, bohatou základní výbavu a nefalšovaný styl.
Závěr
Nové Mini Cooper C Cabrio dokazuje, že malá auta pro radost by na trhu stále měly mít své pevné a nezastupitelné místo. Nabízí neodolatelnou kombinaci ikonického designu, skvělého dvoulitrového motoru a podvozku, který dokáže vykouzlit úsměv na tváři. S cenou od 759.200 Kč jde navíc o opravdu výhodnou nabídku.
Kaňkou na kráse zůstávají pouze nedotažené nové asistenční systémy vyžadované evropskou legislativou, zbytečně tvrdý podvozek na osmnáctipalcových kolech a minimum místa na zadních sedačkách. Tyto drobné ústupky moderní době mu ale po stažení střechy a sešlápnutí plynového pedálu velmi rychle odpustíte.
Pokud hledáte stylový vůz pro radost, který v šedi běžného provozu vystoupí z řady a nabídne dospělou mechaniku i výbavu, je Mini Cooper C Cabrio trefou do černého. Pro někoho, kdo si chce užívat každou cestu do práce i víkendové toulání s nebem nad hlavou, dává dokonalý smysl. Se základním dvoulitrovým motorem navíc získáváte balanc mezi výkonem, provozní kultivovaností a spolehlivostí, který z něj dělá jedno z nejcharakternějších malých aut současnosti.
|Nejlevnější verze modelu
|759.200 Kč (2.0, 120 kW, 7AT, Classic)
|Základ s testovaným motorem
|759.200 Kč (2.0, 120 kW, 7AT, Classic)
|Testovaný vůz bez příplatků
|817.660 Kč (2.0, 120 kW, 7AT, Favoured)
|Testovaný vůz s výbavou
|847.732 Kč (2.0, 120 kW, 7AT, Favoured)