TEST Mini Cooper SE Paul Smith – Gentlemanská stylovka na elektrickou notu
Britský švihák dostal speciální edici od módního návrháře. Pod šedým kabátem se zelenými detaily se ale technicky nic nemění: pořád tu máme sílu, skvělý podvozek a velké potěšení z jízdy.
Design, interiér
Začneme módní policií. Spojení Mini a Paul Smith není ničím novým. Slavný britský módní návrhář, jenž první vlastní obchod otevřel v roce 1970 a který proslul spojováním klasiky s nečekanými detaily, se s Mini poprvé spojil už v roce 1998. Vznikla tehdy omezená série klasického modelu v charakteristické modré barvě. O rok později následoval ještě mnohem výstřednější kus oslavující čtyřicátiny původního Mini – jeho karoserii pokrývalo 86 pruhů v 26 barvách.
Současná Paul Smith Edition je proti tomu podstatně zdrženlivější. Techniku Cooperu SE nemění, pracuje především s barvami, materiály a detaily. Testované auto dostalo metalický lak Statement Grey a černá osmnáctipalcová kola Night Flash Spoke. Kontrast obstarává Nottingham Green, pojmenovaná podle Smithova rodiště – zelená se objevuje na krytech zrcátek, rámečku masky i středech kol. Uvnitř jsou zase specifická modrá sedadla Nightshade Blue, textilní pásek ve spodní části volantu nebo drobnosti, které člověk objeví až postupně: projekce ručně psaného „Hello“ pode dveřmi, kresba králíka na koberečku či vlastní motivy na kruhovém displeji.
Paul Smith tady funguje spíš jako člověk, který klasickému obleku vybral nečekanou podšívku a ponožky, než jako návrhář, který se rozhodl celé auto překreslit. Což je sympatické. Řídíte normální šedé Mini a jednotlivé vtípky na vás vykouknou teprve při bližším pohledu.
Levná legrace to však není. Samotný Cooper SE stojí 799.500 korun, Paul Smith Edition přidává 75 tisíc a Paket XL dalších 152 tisíc korun. Výsledná cena testovaného vozu tak byla 1,026 milionu.
Ale teď už od „ohozu“ k technice. Rozměrově zůstává elektrický Cooper přesně tím, co od jména čekáte. Na délku pouhých 3858 milimetrů, rozvor 2526 milimetrů. Krátká karoserie, dlouhá kapota, kola v rozích, relativně vzpřímené čelní sklo: to všechno mu i v dnešní generaci dává tak typické a nezaměnitelné proporce. Designérům patří dík za zachování ostrovního tradicionalismu.
Stejný přístup je patrný i uvnitř. Čelní sklo leží daleko před řidičem, takže palubní deska působí hluboce. A tahle typická stavba karoserie má ještě jeden následek. Sloupky A karoserie jsou opravdu mohutné a výhled šikmo vpřed omezují vlevo i vpravo. Je potřeba bedlivě hlídat, jestli se za nimi neschovává chodec.
Zacvaknutý za volantem
Interiér testovaného auta je laděný tmavě. Nikoli však ponuře. Tmavý potah pokračuje po palubní desce, stropu i sloupcích, modrou přidávají sedadla a celé to znatelně prosvětluje velká skleněná střecha krytá roletkou.
Řidičovo opěradlo je dostatečně vysoké, i dlouhána drží dobře a boční vedení funguje bez zbytečného svírání. Navíc umí prostřednictvím pohyblivé bederní opěrky namasírovat.
Už méně se mi zamlouval krátký sedák. V Mini se sedí nízko, nohy jsou tím pádem výrazněji pokrčené a stehna nemají takovou oporu, jakou bych při své výšce přes 190 centimetrů chtěl. Celkově mám pocit, že jsem do sedačky dost „zacvaknutý“. Při svižné jízdě je to skvělé, člověk má výborný kontakt s autem i silnicí. Při delší klidné cestě bych ale občas ocenil možnost trochu změnit polohu a zavrtět se.
Příčně mnoho prostoru není: levý loket ještě pohodlně spočine na dveřní opěrce, rameno už je výplni dveří opravdu blízko. Levé koleno se jí prakticky nepřestává dotýkat a stehnem si zakrývám vnitřní kliku dveří, takže před vystoupením musím nejdřív uhnout nohou (a cvaknout kolenem o sloupek řízení).
Podobné je to na druhé straně. Pravé koleno se citlivou částí kloubu opírá o panel s ovladači. V podstatě nemám možnost se mu vyhnout ani při klidné jízdě a v levotočivé zatáčce, kdy se o něj tělo zapře větší silou, už umí docela tlačit.
Zbytečnou ergonomickou nešikovností je loketní opěrka napevno přimontovaná k sedadlu řidiče. Sama o sobě je na správném místě, jenže ji nelze vyklopit, sklopit ani odklopit a při zapínání pásu dost nešikovně překáží v cestě.
To volant je báječný. Ruce přesně a pohodlně spočinou na rozměrných ploškách, spíš plochách. Spodní rameno nahrazuje u Paul Smith Edition decentní textilní pásek s barevným prošitím (podobně nenápadný, tentokrát kožený dekor najdeme i na palubní desce před spolujezdcem). Ostatní ovladače na volantu i páčky pod ním znají řidiči současných BMW velmi dobře.
Obrovský kruh a spousta efektů
Dominantou kabiny je, jak jinak, centrální kruhový OLED displej. Odkaz na předchůdce je jasný, provedení už je ryze digitální – a přiznávám, že jsem se s ním sžíval obtížně. I po několika dnech se mi stávalo, že jsem se chtěl vrátit k zobrazení či funkci, a chvíli jsem přemýšlel, kam přesně znovu klikat. Ztrácel jsem se. Systém reaguje rychle a graficky je povedený, jeho strukturu ale za intuitivní označit nemohu.
Naštěstí Mini úplně nerezignovalo na fyzické ovladače. Pod displejem zůstaly výrazné páčky, které tradičně připomínají ovladače z kokpitu letadla. Jednou se volí směr jízdy a jejím druhým pohybem dolů se aktivuje rekuperační režim B. Otočným knoflíkem se auto „startuje“ a vypíná, další páčka ovládá takzvané zážitkové režimy neboli Experience.
Tady si Mini hraje hlavně s atmosférou. Auto může změnit vzhled displeje do retro stylu, nabídnout úsporného asistenta nebo v režimu Go-Kart přidat sportovnější grafiku a syntetický zvuk do reproduktorů. Také základní Core doprovází akceleraci elektronickým „vesmírným“ zvukem – ano, lze vypnout.
Před řidičem není klasický přístrojový štít, ale malý head-up displej promítající údaje na sklíčko. Lze zobrazovat různé informace a vše také výškově posouvat i naklonit.
Ještě víc mě bavila navigace s rozšířenou realitou. Před odbočením se na centrálním displeji objeví ostrý živý obraz z přední kamery, do kterého systém kreslí šipku přesně tam, kam máte odbočit. Zeleným pruhem navíc ukáže správný jízdní pruh. V hustší městské zástavbě moc užitečné.
Paket XL přidává také audio systém Harman Kardon s dvanácti reproduktory a výkonem 365 wattů. Hraje jak jinak než skvěle, jen na prostorový režim to chce s citem. Kabina je malá a zadní reproduktory jsou cestujícím vpředu hodně blízko, takže při nejsilnějším nastavení surroundu už se dostavovala nepříjemná ozvěna.
Na zadních sedadlech je místa – no jako v Mini. Za menším spolujezdcem se drobnější člověk posadí a díky téměř vodorovné střeše překvapí prostor nad hlavami. Přesto: tohle zkrátka není auto, které by se snažilo vozit čtyři dospělé. Podobně je na tom kufr. Nabízí 210 litrů, takže tak na menší nákup. Golfový bag se tam ale vejde, tak co.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|471/327
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|466/691
|Šířka mezi podběhy (mm)
|961
|Výška nakládací hrany (mm)
|650
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1209
Motor, jízdní vlastnosti
Elektrický Cooper SE pohání jediný elektromotor na přední nápravě o výkonu 160 kW neboli 218 koní a s maximem točivého momentu 330 Nm. Z nuly na stovku zrychlí za 6,7 sekundy a nejvyšší rychlost je omezená na 170 km/h. Testovaný vůz má podle homologace kombinovanou spotřebu 14,6 kWh/100 km a dojezd 386 kilometrů.
Baterie má celkovou kapacitu 54,2 kWh, využitelných je přibližně 49,2 kWh. Na stylové městské ježdění dost a dost. Navíc se během týdne ukázalo, že Cooper umí s elektřinou hospodařit opravdu střídmě.
Ve městě jsem jezdil za 14,2 kWh na sto, mimo něj dokonce za 11,2 kWh. Na dálnici jsem jezdil zhruba za dvacet a celkový průměr testu skončil na 15,9 kWh.
Cooper SE zvládá nabíjet střídavým proudem o výkonu 11 kW, na DC maximálně 95 kW. Papírově tedy nejde o rychlonabíjecího rekordmana, podstatné pro každodenní život je, co se děje mezi připojením kabelu a osmdesáti procenty.
Stejnosměrně jsem několikrát nabíjel na stojanech schopných dodat 100 kW a víc, vždy se zbývající kapacitou kolem 18 až 20 procent. Jedno doplňování začalo na 75 kW, při jiném se auto skutečně dostalo až na deklarovaných 95 kW. Důležitější než špička je ale průběh.
Kolem poloviny kapacity baterie se výkon pohyboval kolem 70 kW, při šedesáti procentech udával 73 kW a při sedmdesáti dokonce 74 kW. Teprve potom začala křivka zřetelně padat. Při 75 procentech na 60 kW, vzápětí na 49 kW a těsně před hranicí osmdesáti procent na 44 kW. Když jsem na této úrovni nabíjení po necelé půlhodině ukončoval, odhadovalo auto nabití do sta procent na další hodinu a půl.
Jedním pedálem skoro všude
Opravdu působivě pracuje Mini s rekuperací, respektive zpomalováním bez brzd. Druhým přesunutím voliče dolů se aktivuje režim B – skutečný one-pedal režim.
Po úplném uvolnění akcelerátoru se zpomaluje až do úplného zastavení, a to i z mírného kopce. Ve městě si na to člověk zvykne během pár kilometrů, ještě lepší ale je, jak dobře se tímto způsobem dá auto ovládat při svižné jízdě.
Zpomalení se akcelerátorem dávkuje velmi přirozeně. Když člověk správně odhadne rychlost, lze před zatáčkou postupně povolovat pedál, nechat rekuperaci auto přibrzdit a zase plynule akcelerovat ven. Brzda je potřeba až při opravdu rychlých nájezdech.
V běžném režimu D lze sílu rekuperace nastavit ve čtyřech stupních. I při nejslabším z nich je zpomalování pořád jasně znát. Kdo má rád elektromobily právě kvůli možnosti pracovat s jedním pedálem, dostane v Mini velmi dobře naladěný systém.
Síly má elektromotor víc než dost. Z nulové rychlosti až někam nad české dálniční maximum zrychluje Cooper plynule a razantně, bez jakéhokoliv zaváhání. Při silném přidání je ovšem cítit i nepřehlédnutelné nadzvedávání přídě a připomenutí, že všech 330 newtonmetrů putuje pouze na přední kola.
To se projeví hlavně tehdy, když začnete výrazně akcelerovat ještě v zatáčce. Přední pneumatiky pod plynem ztrácejí jistotu. Za volant nepříjemně netahají; jednoduše poznáte, že přední kola současně zatáčí i přenášejí celý výkon a nejsou všemocná.
Hladký asfalt mu svědčí
Podvozek je naladěný spíš na tužší notu. Na hladkém povrchu mi to vyhovovalo dokonale. Mini drží zvolenou stopu, reaguje bez zbytečných prodlev a při svižné jízdě působí velmi pevně a kompaktně. Tady nízký posed, krátké auto a sevřená pozice za volantem dávají perfektní smysl. Vpředu používá Cooper nápravu typu McPherson, vzadu má na malé auto poměrně sofistikované nezávislé tříprvkové zavěšení. To pomáhá přesnému vedení kol a na hladkém asfaltu je výsledek opravdu znát: auto drží stopu, málo se naklání a působí velmi pevně – jako elektrická motokára, jak hlásá výrobce. Samozřejmě do okamžiku, kdy po něm začnete chtít víc, než dokáže přední náprava přenést.
Na krátkých nerovnostech se ale ukazuje druhá stránka sportovnějšího naladění. Omezenější zdvih odpružení spolu s osmnáctipalcovými koly a pneumatikami 225/40 R18 znamená, že na záplatách nebo zvlněné dlažbě Cooper odskakuje. Jinak řečeno, není to auto, které by rozbitou ulici filtrovalo a izolovalo vás od okolního světa.
A opět chci zdůraznit: to není chyba, nýbrž vlastnost. Typická, tradiční, charakteristická. A chtěná. Stejná bezprostřednost, která na dlažbě ubírá komfort, se na kvalitní okresce mění v jednu z nejsympatičtějších vlastností Cooperu. Jen je potřeba počítat s tím, že jednu bez druhé tady nedostanete.
Podobné je to s odhlučněním. V městských rychlostech je elektrické Mini velmi tiché, přibližně od 60 km/h jsem ale začínal jasněji vnímat odvalování pneumatik. Nad zhruba 100 km/h se přidává převažující aerodynamický hluk.
Čím elektrický pohon Cooperu zaujme, nejsou koně ani newtonmetry. Obojího je i na 1600kilogramové auto víc než dostatečně. Mnohem víc baví kombinace rozumně nízké spotřeby (která ani při dynamickém užívání si v kopcích a zatáčkách nepřesáhla 16 kWh na sto), přesně dávkovatelné rekuperace a podvozku, který na dobrém asfaltu dokáže využít malé rozměry auta ve svůj prospěch. Limitů má několik a neskrývá je – na dálnici rychleji ubývá energie v malé baterii, na rozbité silnici slábne komfort a při plném plynu v zatáčce mizí trakce předních kol. Právě tím ale Cooper působí poměrně čitelně: velmi rychle poznáte, v čem je doma a kde už po něm chcete něco, pro co nebyl stvořen.
|Nejbližší konkurenti
|Alpine A290 GTS
|Abarth 500e Turismo
|Peugeot E-208 GT
|Varianta
|GTS Electric 220 k, FWD
|Turismo Hatchback BEV 155 k, FWD
|GT Electric 115 kW/156 k, FWD
|Motor
|Synchronní elektromotor s vinutým rotorem; Li-ion NMC, 52 kWh využitelných
|Elektromotor s permanentními magnety; Li-ion, 42,2/37,8 kWh celk./využ.
|Hybridní synchronní elektromotor; Li-ion NMC, 51/48,1 kWh celk./využ.
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|160/ –
|114/ –
|115/4500–7000
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|300/ –
|235/ –
|260/500–4060
|Převodovka
|Reduktor, 1 stupeň
|Automatická, 1 stupeň
|Automatická
|Maximální rychlost (km/h)
|170
|155
|150
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|6,4
|7
|8,2
|Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km, WLTP)
|16,5
|18,1
|14,4
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1479/1950
|1335/1720
|1530/1910
|Rozměry d × š × v (mm)
|3997 × 1823 × 1512
|3673 × 1682 × 1518
|4055 × 1745 × 1430
|Objem zavazadelníku (l)
|300
|185
|309
|Rozvor (mm)
|2534
|2322
|2540
|Cena od (Kč)
|1.135.000 Kč
|1.149.900 Kč*
|855.000 Kč
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GTS + Pack Safety + Pack Driving
|Turismo + Paket Scorpion Sound + 1BV
|GT + Pack Drive Assist Plus + Pack Vision + Pack Navigation + Alcantara + panoramatické střešní okno
|Cena od (Kč)
|1.167.500 Kč
|1.169.900 Kč*
|951.000 Kč
Závěr
Čím Mini Cooper SE přesvědčil nejvíc? Že jeho relativně malá baterie nemusí být v běžném provozu tak zásadním omezením, jak by se podle tabulek mohlo zdát. Pohon je překvapivě úsporný, výkonu má víc než dost a výborně naladěný režim B dělá z jízdy na jeden pedál nejen pohodlnou městskou záležitost, ale i příjemný způsob, jak dávkovat rychlost na okreskách. Na kvalitním asfaltu navíc moc hezky připomene tu pro Mini tolik tradiční bezprostřednost a chuť zatáčet. Na dálnici už se ovšem projeví menší zásoba energie a nijak rekordní nabíjecí výkon.
Paul Smith Edition na tom technicky nic nemění a decentními detaily k charakteru auta podle mě sedí lépe než okázalá módní exhibice. Mnohem podstatnější však je, že Cooper zůstává opravdu malým autem se všemi důsledky: pro vysokého řidiče je kabina dost sevřená, některé ergonomické detaily dokážou zlobit a na rozbitém povrchu ukazuje podvozek tvrdost. Kdo ale právě kompaktní rozměry, nízký posaz a živé reakce hledá, dostane k nim tentokrát i velmi efektivní a působivý elektrický pohon.
|Nejlevnější verze modelu
|699.400 Kč (MINI Cooper 3dveřový J01, Cooper E 135 kW, 1stupňová automatická převodovka, přední pohon, Paket Essential)
|Základ s testovaným motorem
|799.500 Kč (MINI Cooper 3dveřový J01, Cooper SE 160 kW, 1stupňová automatická převodovka, přední pohon, Paket Essential)
|Testovaný vůz bez příplatků
|874.560 Kč (MINI Cooper 3dveřový J01, Cooper SE 160 kW, 1stupňová automatická převodovka, přední pohon, Edice Paul Smith)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.026.797 Kč (MINI Cooper 3dveřový J01, Cooper SE 160 kW, 1stupňová automatická převodovka, přední pohon, Edice Paul Smith + Paket XL)