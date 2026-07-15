TEST Mitsubishi Eclipse Cross BEV – Pohodové elektro za rozumnou cenu
V poslední generaci se Eclipse Cross proměnil v čistě elektrický rodinný vůz s dojezdem přes 600 km. Své francouzské kořeny nezapře, přesto se designérům povedlo model s trojnásobným počtem diamantů hezky odlišit. Proč na něj zákazníci koukají přes prsty?
Design, interiér
Někteří možná na první pohled ani nepoznají, že před námi stojí další Mitsubishi, které je ve skutečnosti Renaultem. Především v exteriéru se japonská automobilka tentokrát snažila příbuznost skrýt relativně hodně. Zatímco scénic přinesl ve své poslední generaci designový směr s kly v přední části, eclipse cross sází na mohutnou příď, kterou si s jiným autem nespletete.
S uzavřenou maskou v barvě karoserie se ani nesnaží tvářit jako tradiční spalovák, její povrch je však posetý plastickými šestiúhelníky. Světelný podpis je také výrazný. Hlavní světlomety zůstávají nahoře a při odemknutí či zamknutí vozu vás uvítají tanečkem čtyř sekcí.
Většinu času však svítí pouze obrovské denní svícení tvořené šesti horizontálními linkami na každé straně. To slouží také jako směrovka a odbočující eclipse tak snad nikdo nepřehlédne. Mně osobně se design přední části opravdu líbí, nemusí ale být po chuti každému, někteří kolegové preferují vzhled originálu. Spodní část nárazníku navíc trochu připomíná vozy MG.
Z bočního pohledu vidíme typický prvek elektromobilů, kterým jsou obrovité 20" disky kol. Ty mezi těmi s aerodynamickými kryty osobně řadím mezi jedny z nejhezčích, a to díky středovým pokličkám, které skrývají jejich šrouby. Jsou však nepraktické, jelikož je k nim potřebný speciální háček. Ten však v autě nikde není.
Na předních dveřích najdeme trochu zbytečný znak EV a především docela krkolomně řešené kliky dveří – nešvar převzatý od mateřského Renaultu. V běžné situaci fungují díky bezklíčovému přístupu skvěle, ovšem pokud auto zůstane odemčené a kliky se zasunou, je potřeba zatlačit jejich zadní část a povytáhnout kliku manuálně. Není to intuitivní a lidé, kteří do auta nastupují poprvé, zbytečně tápou.
U bočního pohledu je ještě záhodno upozornit na zajímavě řešené odlišení od Renaultu Scénic – ten má totiž chromovou dekorační lištu nad okny zakončenou u zadního okna, přičemž eclipse má tuto linku vedenou pod okny a končí v sloupku C karoserie za opticky protaženým sklem zadních bočních dveří. Jen další příklad toho, že i drobnými detaily lze dosáhnout relativně velkých změn.
Mitsubishi Eclipse Cross BEV |
Ani v zadní části Mitsubishi nešetřilo a po nepříliš povedeném přeznačení modelů captur a clio se zde pustilo do větších změn. Nová je nejen grafika zadních svítilen, ale také tvar těch umístěných na víku zavazadelníku. Ty jsou navíc propojeny černou lištou, ze které vyčnívá plastické logo automobilky; kvůli němu musí být jiné i víko zavazadelníku. Je krásné vidět odklon od obrovského textu Mitsubishi a vložení důvěry do vlastní identity.
Jiný je také zadní nárazník, který je lakovaný na více místech a nemá aerodynamické výčnělky na okraji. To je dobře, u scénicu se za nimi drží nečistoty. I vzadu najdeme pouze znak EV, přestože v oficiálním názvu automobilka používá zkratku BEV.
Francii uvnitř nezapře
V interiéru je to úplně jiná pohádka, stejně jako Nissan Micra ani Mitsubishi Eclipse Cross BEV se příliš změn v interiéru nepřináší. Na jednu stranu je to dobře – Renault má totiž bezkonkurenčně nejlepší vypínání asistentů dvojitým kliknutím na tlačítko My Perso pod volantem a nastavení intenzity rekuperace brzdné energie pádly pod volantem.
Infotainment openR link není vůbec špatný a integrace služeb a map společnosti Google je taktéž jedno z nejlepších možných řešení. Mapu jde navíc zobrazit i před řidičem přes celý přístrojový štít jako jedno ze tří přednastavených zobrazení.
Systém displejů ve tvaru hokejky navíc zachovává lištu fyzických tlačítek pro ovládání základních funkcí klimatizace, jako je nastavení teploty a rychlosti ventilátoru. Taktéž jsou skvělé tři úrovně automatického stupně klimatizace (rychlý, automatický a jemný).
Bohužel ale základ od Renaultu není perfektní, a tak se i v Mitsubishi opakují některé jeho neduhy. Tím největším zůstává ostrá hrana bezdrátové nabíječky umístěné pod zmiňovanou lištou ovladačů klimatizace.
Mitsubishi Eclipse Cross BEV |
Vychází oběma předním pasažérům přibližně ke kolenu, a přitom není nijak polstrovaná. Ve větším modelu Espace na to Renault myslel a koleno si tam opřu o krásně měkčený bok středového tunelu.
Také zamrzí opravdu přehnaně aktivní hlídání zapnutého bezpečnostního pásu. Absolutně odmítám jízdu bez připoutání, ovšem zde jsou senzory zatížení tak citlivé, že stačí na sedadlo položit batoh či větší nákup a už se pípání nezbavíte. Tohle je opravdu špatně. Překvapí to o to víc, že jiné asistenty fungují dobře a neotravují skoro vůbec.
Dobrá je také možnost posunout loketní opěrku, i když i v zadní poloze je dostatečně rozměrná a její posun vpřed je ergonomicky trochu nemotorný, stejně jako otevření schránky zatlačením přímo zepředu. Pod ní našly své místo dva porty USB-C.
Podobný kontrast panuje také u sedadel. Potahová látka je hezká na pohled a příjemně se na ní sedí. Na sedadlech je dostatek místa a jsou pohodlná, pokud však nechtějí přední pasažéři sedět v nejnižší poloze. Ti zadní si pod ně v takovém případě nemohou kvůli rozměrné baterii v podlaze natáhnout nohy.
Zavazadelník o objemu 545 litrů je dostatečný a nevzhledné plato se spolu s víkem zavazadelníku zvedá do vzpřímené polohy, takže si ho většinu času ani nevšimnete. Snadné by bylo přehlédnout také vnitřní zpětné zrcátko ve formě kamery. Přepíná se na ni totiž překliknutím kolébkového ovladače pod zrcátkem, který dříve sloužil pro přepnutí na stmívající zrcátko.
Z renaultu tak eclipse zdědil i tmavou stropnici z líbivého materiálu a ve vyšší výbavě také elektrochromatické střešní okno. A jaké jsou uvnitř změny? Převážně softwarové – autíčko v pravém horním rohu infotainmentu i na veškerých grafikách má logo tří diamantů, které samozřejmě najdeme také na volantu. Koberečky a osvětlené prahové lišty zase formou textu oznamují název modelu. Kohout na čelním skle vám však připomene, v jakém autě sedíte.
Motor, jízdní vlastnosti
Mitsubishi Eclipse Cross BEV staví na koncernové platformě CMF-EV s pohonem předních kol. K dispozici je pouze s větší 87 kWh baterií NMC, což automaticky znamená elektromotor o výkonu 160 kW (220 k) a točivém momentu 300 Nm.
Ani ve sportovním režimu vás eclipse nezarazí do sedadla tak jako Tesla Model Y a spíše potěší jeho pružná akcelerace, která nevadne ani při zrychlení ze 150 km/h na maximální rychlost 170 km/h. Při takových rychlostech už ale samozřejmě trpí spotřeba a dostává se nad 30 kWh/100 km.
Eclipse Cross BEV vyhovuje spíše výletní tempo. Při tichém a komfortním proplouvání krajinou se totiž umí odměnit spotřebou kolem 14,5 kWh/100 km – s takovým číslem by měl být schopný ujet slibovaných 600 kilometrů, i když by to znamenalo nabíjet do 100 % a skončit u nabíječky s prázdnou baterií.
Za testovací týden jsem ujel 763,4 kilometrů a spotřeba se i přes opakované cesty po D3 a D4 ustálila na průměru 17,5 kWh/100 km. To vlastně vůbec není špatné a rozhodně díky takové hodnotě v kombinaci s velkou baterií a rychlým a spolehlivým nabíjením byl eclipse jedním z malého množství elektromobilů, u kterého jsem na dojezd příliš nekoukal.
Pravda, nabíjel jsem nakonec čtyřikrát, ale vždy to bylo proto, že se mi nabíjení zrovna časově hodilo. Nabíjel jsem téměř vždy v rozmezí 30 až 80 % kapacity baterie. Odchylka od dojezdu byla za čas testu v průměru zhruba pětinová, což je velmi slušný výsledek vzhledem k velkému procentu jízdy po dálnici (včetně D3 rychlostí 150 km/h).
Kvůli spotřebě jsem ale onu preferenci auta pohybovat se v rychlostech do 100 km/h neuváděl. Má totiž relativně hlučný projev elektromotoru, což je v nižších rychlostech patrné pouze při prudším zrychlení. Na dálnici při rychlosti 130 km/h jsem si ale přišel skoro jako v autě se spalovacím motorem. Kromě toho mi vadilo také extrémní vlnění kapoty, o které jsem si několikrát myslel, že není dovřená.
Po 75 kilometrech při téměř konstantní jízdě touto rychlostí byla spotřeba stále pod 25 kWh/100 km a zmíněný zvuk je sice na poměry elektromobilů hlasitý, ale ne natolik, aby posádku rozbolela hlava. Jen je to docela nezvyklé.
Mitsubishi Eclipse Cross BEV |
Zajímavé je, že při rychlosti 150 km/h už aerodynamický hluk přehluší elektromotor a v podstatě se vyšší rychlostí jede příjemněji. Stále lze používat dobře fungující adaptivní tempomat s poloautonomním řízením, a ač je vítr slyšet, není to žádná tragédie.
Jízda po okresní silnici je ale přece jen nejpříjemnější a na poměry rodinného SUV poměrně zábavná. K tomu přispívá velká baterie uložená v podlaze, která eclipsu poskytuje nízké těžiště a zejména pádla pro nastavení intenzity rekuperace. Podvozek zvládá nerovnosti také dobře a jen občas ho dokážou rozhodit úseky s mnoha drobnými nerovnostmi za sebou. Přece jen musí kompenzovat obrovské 20" disky kol.
Překvapivě dobrý je systém udržování v jízdním pruhu. Auto se při asistované jízdě nepohybuje mezi pruhy ze strany na stranu, dokonce ani v zatáčkách. Volant stačí lehce držet a nechat se vézt. Když řidič sundá ruce z volantu, nečeká ho okamžité pípání, ale auto jej nechá pár sekund v klidu. Tenhle asistent se chová jako pomocník, není vůbec otravný. Palec nahoru!
Co na to konkurence?
S cenou do 1,2 milionu korun v testované specifikaci jde o velmi atraktivní nabídku. Oproti Tesle Model Y ztrácí eclipse v surové dynamice, prostoru a nutnosti spoléhat na síť nabíjecích stanic třetích stran. S přehledem ji však poráží kvalitou zpracování, designem i servisní sítí. Model Y je výborný spotřebič se skvělou nabíjecí sítí a Mitsubishi Eclipse Cross BEV zase sázka na jistotu a tradici, která dává smysl zejména v momentě, kdy budete většinou nabíjet doma.
Zajímavé je také srovnání s mateřským modelem v podobě Renaultu Scénic. Ten je totiž oproti svému sokovi s větším počtem diamantů o něco dražší, přestože má v základní výbavě Techno pouze 19" disky kol. Pro někoho by to však z hlediska komfortu mohla být výhoda.
Oproti tuzemské Škodě Enyaq je Mitsubishi Eclipse Cross BEV o téměř 20 centimetrů kratší, což se však překvapivě příliš neprojevuje na velikosti uvnitř. Enyaq však vyhrává výkonem a spotřebou, i když kvůli menší baterii jeho celkový dojezd na eclipse nestačí. Prohrává také maximálním výkonem nabíjení, jinak je však silným konkurentem, zejména na domácím trhu.
Ilustrační foto |
Bestseller v podobě Tesly Model Y stejně jako enyaq spoléhá na pohon zadních kol, přičemž je ještě o trochu výkonnější a nabízí o něco lepší spotřebu. Cenově srovnatelná je však varianta Standard, která příliš krásy nepobrala. Spokojit se také budete muset s extrémně minimalistickým interiérem – bez displeje si tu nenastavíte ani sedadla.
Asi nejpřímějším konkurentem dua Mitsubishi/Renault tak zůstává Peugeot E-3008, který nabízí podobný výkon, i když dynamicky na francouzsko-japonskou dvojici ztrácí. Má o něco větší zavazadelník, zejména však zaujme díky akční ceně varianty Allure, kterou pořídíte o celých sto tisíc levněji než zmíněné konkurenty. Já bych si však připlatil, i když rozhodování mezi okřídleným šípem a třemi diamanty by bylo velmi složité.
|Konkurenti
|Mitsubishi Eclipse Cross BEV
|Peugeot E-3008
|Škoda Enyaq 85
|Tesla Model Y
|Provedení
|Intense+
|Allure
|Selection
|Standard RWD
|Motor
|synchronní AC elektromotor vpředu
|synchronní AC elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor s permanentními magnety vzadu
|synchronní AC elektromotor vzadu
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|zadních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|160 kW (220 k)/-
|157 kW (213 k)/-
|210 kW (286 k)/-
|220 kW (299 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|300/-
|343/-
|545/-
|420/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|170
|170
|180
|201
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,9
|8,8
|6,7
|7,2
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|16,7–16,9
|16,9
|14,9
|13,1
|Baterie
|87 kWh (NMC)
|73 kWh
|82 kWh
|60 kWh
|Dojezd [km]
|621 - 628
|523
|577
|505
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/11 (22 za příplatek)
|160/11
|135/11
|220/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1901/2335
|2108/2640
|2 099/2650
|1981/2416
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1100/750
|1250/750
|1000/750
|1600/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4470 x 1864 x 1572
|4542 × 1895 × 1641
|4658 × 1879 × 1623
|4794 × 1920 × 1621
|Rozvor [mm]
|2785
|2739
|2766
|2890
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|545/1670
|588/1663
|585/1710
|836/2118 + 114
|Cena od [Kč]
|1.158.850
|999.000
|1.130.000
|1.004.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Intense+ + lak
|Allure + lak + paket Vision
|Selection + lak + tepelné čerpadlo
|Standard + lak + 19" kola
|Cena od [Kč]
|1.176.850
|1.073.000
|1.198.500
|1.162.490
Závěr
Týden s eclipsem jsem si i přes drobné výhrady užil. Po dlouhé době je to totiž elektromobil, který můžete zcela s klidem v hlavě používat jako běžné auto a nestresovat se, jestli dojedete, nebo jestli za vás umělá inteligence správně zařadí.
Za cenu pod 1,2 milionu korun nabízí spoustu výbavy vč. 360° kamerového systému, vyhřívaných předních sedadel, integrovaných služeb Google či funkce V2L, a především opravdu dostatečný výkon i dojezd. Pokud se vám stejně jako mně líbí jeho design, pak jeho koupě nebudete litovat. Na testovací týden s ním rád vzpomínám, což není běžné.
|Nejlevnější verze modelu
|1.158.850 Kč (Intense+, FWD, 160 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.158.850 Kč (Intense+, FWD, 160 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.158.850 Kč (Intense+, FWD, 160 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.176.850 Kč (Intense+, FWD, 160 kW)