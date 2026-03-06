TEST Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid – Více dynamiky, méně paliva
Po 14 letech se ve výrobním programu firmy Mitsubishi objevilo jméno Grandis. Už to sice není rodinné MPV, ale módní SUV, přesto rodinného akcentu ještě trochu zbylo. Vyzkoušeli jsme jej s výkonnějším hybridním pohonem.
Design, interiér
Třída MPV je už prakticky mrtvá, přesto se čas od času automobilky snaží její odkaz oživit, byť obyčejně v kompromisní podobě. Buď v různých osobních dodávkách, nebo ve vozech SUV, která se snaží být orientovaná více na rodinu. Do druhého jmenovaného případu zapadá také testovaný vůz. Možná proto, že jeho předchůdce, vyráběný naposledy před 14 lety byl typickým MPV, za které by dnes zejména početnější rodiny byly rády. Bohužel ale mají smůlu, což ale platí také v případě jiných výrobců, kteří MPV nahradili „esúvečky“ (Renault Espace, Peugeot 5008).
Test na nový grandis vyšel docela nedávno, a sice na verzi s mild-hybridním motorem 1.3 DI-T se samočinnou dvouspojkovou převodovkou. Také již jistě víte, že novinka je vlastně dvojčetem Renaultu Symbioz a sourozencem ASX, které je pro změnu Renaultem Captur.
Jak ukazují propagační materiály firmy Mitsubishi, viditelný tvarový rozdíl mezi grandisem a ASX začíná s výjimkou detailů až za sloupkem C, jinak řečeno, oba modely mají odlišně řešenou záď.
Až teprve bližší pohled na oba příbuzné modely Mitsubishi odhalí rozdílů více. Rozvor 2639 mm, mimochodem docela velký, je v obou případech stejný. Jenže zatímco ASX je dlouhé 4239 mm, narostl grandis na 4412 mm. Rozdíl tedy spočívá v obou převisech. Ten přední má grandis dlouhý 892 mm, kdežto ASX jen 883 mm. Největší rozdíl se ukrývá v délce zadního převisu. U grandisu výrobce udává 890 mm, u ASX pouhých 717 mm.
Už z toho je zřejmé, že zásadní rozdíl nebude ve vnitřním prostoru, který je stejný, ale v zavazadelníku. Pokud zvolíte dříve testovaný mild-hybrid, naložíte 576 až 708 litrů ve výchozí konfiguraci. U testovaného hybridu se vinou zástavby trakční baterie kufr zmenšil na 492 až 624 litrů. Jaký bude skutečný objem, záleží na poloze posuvné zadní lavice v rozsahu 160 mm. Tohle ASX nenabízí, přičemž se stejným motorem (1.8 Hybrid) nabízí v pětimístné konfiguraci kabiny pro zavazadla pouhých 348 litrů.
Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid |
Zatímco menší motor můžete mít ve všech výbavových liniích, testovaný hybrid pouze ve dvou nejvyšších, Intense+, respektive testované Instyle+. Standardní výbava je tradičně bohatá, na příplatky se moc nehraje. To má ale bohužel také stinnou stránku, a sice v případě, že požadujete konkrétní prvek výbavy. V grandisu si tak musíte připlatit za vyšší výbavu, přestože další prvky třeba ani nevyužijete nebo nechcete.
Budiž světlo
Vrcholná testovaná výbava Instyle+ nabízí v porovnání s druhou nejvyšší Intense+ navíc třeba kožené čalounění sedadel, elektrické ovládání sedadla řidiče a také jednu zajímavost, kterou je elektrochromatická (zatmavovací) prosklená střecha.
Pokud ji chcete zneprůhlednit, nebo zprůhlednit třeba jen z poloviny, stačí zmáčknout ovládací tlačítko. Základem systému je polymerně dispergovaný tekutý krystal (PDLC) s filmem mezi dvěma polymerními vrstvami. PDLC film se může změnit z neprůhledného na průhledný po připojení k elektrickému napětí 48 voltů. To vyžaduje mimo jiné také speciální měnič napětí plus příslušné proudové ochrany.
Střecha se tudíž skládá z pěti vrstev – horního skla, polymerové vložky, vrstvy PDLC, spodní polymerové vložky a spodního skla. Plošně je rozdělena na osm segmentů. Po připojení napětí se vnitřní část vrstvy PDLC (krystaly) postaví do řady svisle, což umožňuje průchod světla. Po přerušení napájení se vnitřní částečky rozhází chaoticky, čímž průchodu světla zabrání.
Systém přirozeně není dokonalý, takže pokud je teplota okolí mínus 10 stupňů Celsia a nižší, nelze střechu zprůhlednit a zůstane bílá. I to jsme ověřili, jelikož jsme měli štěstí a v době testování panovaly zejména v ranních hodinách velmi nízké okolní teploty. Do kabiny pak není vidět zvenku, zároveň ale nelze střechou vidět ven.
A zatímco prosklená střecha je z říše high-tech, kdy jedinou chybou je, že není otevírací, vnější osvětlení ničím extra nevyniká. Všechny verze mají diodové přední svítilny, v nabídce však není žádná pokročilejší verze. Nejde jen o matrix, ale také například o přisvěcování do zatáčky nebo adaptibilitu světel na provozní podmínky, coby systém AFS.
Japonské vozy obecně úrovní osvětlení moc nevynikají, jenže grandis má evropské kořeny, čili bychom očekávali něco více, minimálně v rámci nejvyšší testované verze Instyle+.
Motor, jízdní vlastnosti
Tím co nejvíce odlišuje testovaný grandis od toho, který jsme měli zapůjčený před několika týdny a jehož test už vyšel, je pohonná jednotka. Pod označením 1.8 Hybrid (HEV) se ukrývá hnací ústrojí dobře známé také z renaultů. Třeba i z nedávno testovaného nového clia.
Hybridní jednotka se čtyřválcem 1,8 litru nahradila ve starším ASX menší šestnáctistovku. Největší odlišností je, kromě zvětšení objemu motoru, čehož bylo dosaženo prodloužením zdvihu z 86,3 na 93,6 mm při stejné m vrtání 78 mm, nová hlava válců, kterou si vyžádal přechod z nepřímého vstřikování na přímé s tlakem až 350 barů. Motor se i nadále obejde bez přeplňování. Kompresní poměr se zvýšil z 11,2:1 na 14,0:1 a to i díky Atkinsonovu cyklu. Mitsubishi uvádí zvýšení termodynamické účinnost až na 41 procent. Spalovací motor vyžaduje speciální olej SAE 0W-16 s intervalem výměny rok nebo 15.000 km, alternativně dva roky nebo 30.000 km. Podle toho, co nastane dříve.
V elektrické části došlo ke zvětšení trakční baterie z 1,2 kWh na 1,4 kWh. Mnohem důležitější je ale zvýšení rozsah využití. Kolik to ale je, Mitsubishi neuvádí. Baterie je chlazená z klimatizace, nikoliv chladicí kapalinou, přičemž teplota baterie by neměla překročit 55 stupňů Celsia. Kompresor klimatizace je elektrický.
U speciální samočinné multimodové převodovky zvýšil výrobce počet módů ze 14 na 15. Její součástí jsou dva elektrické stroje – trakční motor a výkonem 36 kW a startér-generátor nabízející 15 kW.
Dle očekávání se nový větší motor projevuje lepší dynamikou při vyšších rychlostech, zejména na dálnici. Pokud nastavíte čistě elektrický režim EV, i v něm můžete jet bez problému naším dálničním rychlostním limitem, neboť nejvyšší rychlost pouze na elektřinu činí 135 km/h. Maximální rychlost v hybridním režimu 180 km/h je stejná jako u menšího mild-hybridního motoru bez ohledu na jeho převodovku.
Kombinovaný výkon 116 kW slibuje hodně, avšak dynamika je subjektivně trochu nevýrazná. Pokud potřebujete více zrychlovat, nemáte jinou možnost než prostě více tlačit pedál plynu k podlaze, čímž ovšem také roste hlučnost. Občas je slyšet mechanický hluk, který jasně prozrazuje, že spalovací agregát přímo pohání přední kola.
Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid |
Pochvalu zaslouží ovládání převodovky. Drobná elektronická páčka voliče je na takzvané plovoucí konzole, která je stejně jako u renaultů výsadou verzí se samočinnou převodovkou. Kromě režimu D nabízí také zvýšenou rekuperaci B, kterou lze chytře využít při brzdění motorem. Mitsubishi udává kombinovanou spotřebu paliva 4,4 litru na 100 km, realita je tak o litr horší. Přesto je jednotka velmi úsporná, obzvláště vzhledem k nabízenému výkonu.
Jízdní vlastnosti jsou velmi dobré. Snad jen podvozek, přesněji odpružení by mohlo být měkčí a tedy jízda komfortnější. Na druhou stranu ovladatelnost je na solidní úrovni, bohužel brzdy se ukázaly trochu necitlivé. Zadní kotouče jsou stejné jako u verze s motorem 1.3 DI-T Mild hybrid, přední kotouče ale mají zvětšený průměr z 280 na 296 mm. Jasně to odráží nejen výkonnější pohon, ale zejména také vyšší hmotnost.
|Mitsubishi Grandis a konkurenti
|Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid (HEV) AT
|Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160
|Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 140
|Zdvihový objem [cm3]
|1789
|1789
|1798
|Výkon [kW]
|116
|116
|103
|Točivý moment [N.m]
|270
|270
|142 (spalovacího motoru)
|Převodovka
|Samočinná multimodová
|Samočinná multimodová
|eCVT
|Max. rychlost [km/h]
|180
|180
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,1
|9,1
|9,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|4,4
|4,3 - 4,4
|4,9 - 5,0
|Vnější rozměry [mm]
|4412 x 1797 x 1567
|4413 x 1797 x 1575
|4460 x 1825 x 1620
|Rozvor [mm]
|2638
|2638
|2640
|Zavazadlový prostor [l]
|492/624-1582
|460-624
|473
|Základní cena [Kč]
|798.760
|715.000
|894.900
Závěr
Kdo hledí hlavně na cenu a nový grandis se mu líbí, ten patrně testovaný hybridní pohon nezvolí. Už i proto, že je k dispozici pouze ve dvou nejvyšších výbavách. Pokud ale cena není problém, zvolili bychom jej. Ačkoliv po dynamické stránce nadšení nebudí, v porovnání s mild-hybridem jede subjektivně mnohem lépe.
Pryč je někdy až nezdravá letargie motoru 1.3 DI-T Mildhybrid v kombinaci s převodovkou 7DCT, kterou jsme vyzkoušeli. Hybridní pohon nabízí plynulost a solidní dynamiku, byť to platí hlavně pro nižší rychlosti. Svižná dálniční jízda vyžaduje více plynu, čímž ovšem roste hlučnost. Naopak spotřeba se drží v přijatelných mezích i zásluhou vysoce účinného spalovacího motoru.
|Nejlevnější verze modelu
|594.760 (1.3 DI-T Mild hybrid 6MT/104 kW Inform)
|Základ s testovaným motorem
|798.760 (1.8 Hybrid (HEV)/116 kW Intense+)
|Testovaný vůz bez příplatků
|899.760 (1.8 Hybrid (HEV)/116 kW Instyle+)
|Testovaný vůz s výbavou
|921.760 (1.8 Hybrid (HEV)/116 kW Instyle+)