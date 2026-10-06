TEST Mitsubishi Outlander PHEV – Luxus a 306 koní bez hučení
Mitsubishi Outlander stále věří v poctivou mechanickou školu. Vlajková loď značky chce bodovat především trvanlivosti, funkčností a poctivým schopnostem v terénu. Jde o výhodnou alternativu, nebo už o zastaralý koncept? Vyzkoušeli jsme vrcholné provedení Black Edition.
Design, interiér
Předchozí generace outlanderu byla technickým průkopníkem koncepce plug-in hybridních SUV, její evropský prodej však koncem roku 2021 skončil – značka totiž v rámci globální alianční restrukturalizace a kvůli přísným emisním normám vážně zvažovala kompletní opuštění zdejšího trhu. Přestože čtvrtá generace od roku 2021 běžně jezdila v Severní Americe a Japonsku, Evropa si na příchod modernizované specifikace s větší baterií, úpravami podvozku a evropskou homologací musela počkat až do začátku roku 2025.
S návratem na evropský trh přišel výrazný mezigenerační posun ve vnějších rozměrech i proporcích karoserie. Novinka narostla ve všech směrech: s délkou 4720 mm (+25 mm oproti 3. generaci), šířkou 1862 mm (+62 mm), výškou 1754 mm (+44 mm) a rozvorem náprav 2 704 mm (+34 mm) budí na silnici podstatně dospělejší a masivnější dojem.
Nový outlander sází na vyzrálou elektrifikaci s masivním 22,7kWh akumulátorem a systémovým výkonem 225 kW (306 koní). Zásadním skokem prošla také torzní tuhost karoserie, příkladné odhlučnění kabiny s akustickými skly a reálný elektrický dojezd přesahující 80 kilometrů v běžném provozu.
Outlander po letech prvním nefalšovaným a svébytným reprezentantem značky Mitsubishi v Evropě. Z alianční podvozkové platformy CMF-CD (sdílené s Nissanem X-Trail) čerpá tuhý skelet náprav a základní architekturu kabiny, avšak veškerá pohonná technika pochází ze 100% vlastního vývoje Mitsubishi. Unikátní hybridní ústrojí i pohon 4x4 S-AWC se dvěma elektromotory staví na atmosférickém čtyřválci 2.4 DOHC MIVEC. Nenajdete zde hybridní planetovou převodovku od Toyoty ani bezzásuvkovou techniku e-Power od Nissanu.
Vůz je od základu koncipován jako sofistikovaný sériovo-paralelní hybrid. Většinu času funguje jako čistý elektromobil, kde spalovací motor slouží primárně jako palubní elektrárna vyrábějící elektřinu přímo pro dvojici elektromotorů. Jakmile vyrazíte na dálnici, hydraulická spojka sepne a pro maximální efektivitu propojí spalovací motor přímo s předními koly mechanickou cestou bez zbytečných ztrát v elektroinstalaci.
V rámci evropské homologace musela i čtvrtá generace vozu projít zásadní úpravou palubní elektroniky. Aby vůz splnil zpřísněné bezpečnostní nařízení Evropské unie GSR2, byl na sloupek řízení přidán optický kamerový systém DMS (Driver Monitoring System). Ten na rozdíl od starších pasivních systémů nevyhodnocuje pouhé zachvění volantu, ale neustále opticky sledováním zorniček a pohybů hlavy řidiče kontroluje jeho pozornost.
Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition |
Od základu po Black Edition
Testujeme vrcholnou a akční limitku Black Edition s cenovkou 1.482.410 Kč vč. DPH. Tato specifikace posouvá Mitsubishi Outlander do teritoria prémiových SUV. Exteriér odlišují dravé temné akcenty s černými 20" disky kol, avšak to nejlepší se odehrává v kabině: vyhřívaná, odvětrávaná a masážní přední křesla čalouněná jemnou perforovanou kůží, panoramatické střešní okno a špičkový 12reproduktorový audiosystém Dynamic Sound Yamaha Ultimate
Rozpětí ceníku je přitom poměrně široké. Základní výbava Inform startuje na akční ceně 1.198.950 Kč, stupeň Invite vyjde na 1.248.950 Kč a atraktivně sestavená výroční verze 25 let začíná na 1.176.950 Kč. Střed nabídky pokrývá Intense za 1.332.950 Kč a vyšší stupeň Instyle za 1.403.950 Kč. Testovaná verze Black Edition v podstatě spojuje právě výbavu Instyle s luxusním Paketem Premium (samostatně za 43.460 Kč) a tmavým exteriérovým paketem.
Možnosti příplatků jsou díky bohaté standardní výbavě přehledné a týkají se především vzhledu. Základní metalíza vyjde na 22.500 Kč, prémiový lak Diamond na 26.500 Kč a dvoubarevné provedení s černou střechou na 14.500 Kč. Z optických paketů lze dokoupit terénněji vyhlížející Paket Trail za 69.990 Kč nebo elegantní Paket Elegance za 35.990 Kč. Pro zimní období nabízí výrobce kompletní sadu kol na 18" discích za 47.980 Kč, případně na 20" discích za 62.980 Kč.
Outlander v edici Black Edition působí naživo jako pořádný, poctivý kus auta. Tmavé akcenty mu dávají chlapácký výraz, který velice dobře maskuje jeho rodinné zaměření. Mně osobně se tenhle odvážný design s rozdělenou přídí a masivní maskou líbí.
Přední optika tu navíc není jen na efekt. Spodní bloky ukrývají pokročilé adaptivní LED světlomety se 16 samostatně řízenými diodami v každém modulu, které v noci s přesně vyřezávají okolní provoz, zatímco horní linku zdobí sekvenční směrovky sestavené z 21 LED diod.
Všude dobře, v kufru horší
Po usednutí do kabiny okamžitě zapomenete na jakékoliv starší předsudky o asijských interiérech. Verze Black Edition vás přivítá atmosférou, kterou byste čekali spíše u prémiové evropské konkurence. Palubní desce dominují dva přehledné 12,3palcové displeje – digitální přístrojový štít a svižný infotainment SDA s bezdrátovou podporou Apple CarPlay i Android Auto.
Skvělá přední křesla jsou čalouněná jemnou černou perforovanou kůží. Nabízejí osmisměrné elektrické nastavování s pamětí, v zimě hřejí, v létě ventilují a na dlouhých dálničních přesunech vás namasírují ve třech různých režimech s nastavitelnou intenzitou. Vyhřívaný je samozřejmě i volant a zadní sedadla.
Obrovskou pochvalu si inženýři zaslouží za to, že nepřenesli ergonomii do dotykového chaosu a třízónové automatické klimatizaci ponechali samostatný panel s poctivými mechanickými ovladači. A korunu všemu nasazuje audiosystém Dynamic Sound Yamaha Ultimate. Sestava 12 reproduktorů s digitálním zesilovačem a subwooferem v kufru hraje v perfektně odhlučněném interiéru neuvěřitelně čistě, plně a s obrovskou chutí.
Nechybí fyzická tlačítka regulace jasu přístrojů vedle nebo tlačitkový spínač pro mechanické odjištění zablokovaného nabíjecího kabelu vlevo pod volantem. Zlost však vyvolává onen kamerový systém DMS hlídající únavu řidiče. Reaguje na jakýkoliv odklon zraku a při akustické výstraze dočasně zablokuje obrazovku budíků, takže asistent nelze okamžitě vypnout. Zásah udržování v pruhu LDP navíc nevrací vůz pootočením volantu, ale citelným přibrzděním kol na dané straně přes ESP.
Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition |
Díky prodlouženému rozvoru (2704 mm) a širší stavbě karoserie je v kabině královsky místa ve všech směrech. Na předních křeslech i na zadní posuvné lavici mají cestující nadstandardní rezervu pro kolena i hlavy, přičemž široký interiér dovoluje pohodlné cestování i třem dospělým vzadu.
O to větší kontrast však představuje zavazadlový prostor o poměrně skromném objemu 495 litrů. Vyšší podlahu a skromnější litráž má na svědomí nekompromisní zástavba zadního elektromotoru, výkonového měniče a akumulátoru pod podlahou kufru. Pro běžné rodinné fungování je však kufr dostačující a velmi dobře využitelný. Potěší rovněž praktickou zásuvkou V2L na 230 V (1500 W).
Motor, jízdní vlastnosti
Základem pohonu je atmosférický zážehový čtyřválec 2.4 DOHC MIVEC (100 kW/203 Nm) Pracuje v úsporném Atkinsonově cyklu, má nepřímé vstřikování benzinu a kompresní poměr 11,8:1. Doplňuje ho přední elektromotor (85 kW/255 Nm), zadní elektromotor YA1 (100 kW/195 Nm) a samostatný generátor. Celkový systémový výkon dosahuje 225 kW (306 koní). Vůz nemá převodovku e-CVT ani hydrodynamický automat. Kola pohánějí primárně elektromotory přes stálý redukční převod. Při rychlostech nad 85 km/h propojí spalovací motor přímo s přední nápravou hydraulická spojka se stálým převodem.
Pro dosažení maximálního systémového výkonu 225 kW (306 koní) mobilizuje outlander všechny tři motory naráz: oba elektromotory odebírají maximální proud současně z baterie i z generátoru, který spalovací čtyřválec ve vysokých otáčkách využívá na plný výkon, případně se motor při vyšších rychlostech mechanicky připojí k přední nápravě a elektromotory mu fungují jako masivní elektrický boost.
Na dosažení tohoto plného výkonu se po sešlápnutí plynového pedálu na podlahu chvilku čeká, ale outlander umožňuje i volbu dynamického módu, ve kterém reaguje mnohem rychleji. Pro běžný provoz a svižné rozjezdy z křižovatek však bohatě stačí i základní režim.
Podvozek, elektrická čtyřkolka a rekuperace
Pohon 4x4 S-AWC se zcela obešel bez kardanového hřídele. Zadní nápravu pohání výhradně zadní elektromotor YA1, který čerpá energii z baterie nebo generátoru. Rozdělení točivého momentu na jednotlivá kola usměrňuje systém řízení stáčení přibrzďováním kol. Řidič má k dispozici otočný volič se sedmi jízdními režimy (Normal, Eco, Power, Tarmac, Gravel, Snow, Mud). Pádly pod volantem lze měnit sílu rekuperace v 6 stupních od plachtění B0 po silné brzdění B5, přičemž nechybí ani tlačítko pro jednopedálové ovládání. Podvozek s předními vzpěrami MacPherson a zadním víceprvkem slušně tlumí nerovnosti i na 20palcových kolech, ale jako ve většině případů bych pro maximální komfort nepohrdl menšími koly.
I v základním režimu předvádí dvoutunový outlander nečekanou agilitu a neutralitu. Při nájezdu do zatáčky stačí lehký ubrat plynu či jemné přibrzdění, načež systém cíleným přibrzďováním vnitřních kol potlačí nedotáčivost a vůz se velmi ochotně stáčí za volantem přímo.
Působivá je navíc univerzálnost celého ústrojí: bezmechanický pohon S-AWC dokáže díky bleskové reakci obou elektromotorů dávkovat točivý moment s obrovskou efektivitou i v terénu, kde má okamžitá elektrická trakce navrch nad konvenční mechanikou.
Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition |
Baterie 22,7 kWh, pomalé AC dobíjení a dálniční apetit
Kapalinou chlazený Li-Ion akumulátor má nominalní kapacitu 22,7 kWh a pracuje pod napětím 355 V. V reálném provozu ujede vůz na elektřinu 80 až 86 km. Slabinou je jednofázová palubní AC nabíječka s příkonem pouze 3,7 kW (16 A). Nabití z domova nebo wallboxu trvá nepřiměřených 6,5 hodin.
Rychlé stejnosměrné dobíjení DC (0 až 80 % za 32 min) probíhá přes asijský konektor CHAdeMO, jehož dostupnost na nových českých stanicích klesá. S vybitou baterií při dálničním tempu 130 km/h stoupá spotřeba benzinu na 8,5 až 9,5 l/100 km, ale po městě a okolí lze zcela bez problému jezdit za 7,5 litru benzinu, což je skvělý výsledek. Pohotovostní hmotnost dosahuje 2145 kg. Jsou tu ale i dva nevalné parametry: užitečné zatížení činí skromných 450 až 520 kg a maximální rychlost je omezena na 170 km/h.
Srovnání s hlavními konkurenty
Hlavním domácím rivalem je Škoda Kodiaq iV. Boleslavský plug-in hybrid startuje na částce 1.175.000 Kč ve výbavě Selection a ve vrcholném provedení Exclusive Selection vyjde na 1 420.000 Kč (ve sportovně laděné verzi Sportline pak na 1.295.000 Kč). Kodiaq zůstává králem praktičnosti – nabízí těžko překonatelných 745 litrů pro zavazadla, moderní 11kW třífázové dobíjení i rychlé DC nabíjení (50 kW) přes evropský konektor CCS. Outlander se svými 495 litry doplácí na zástavbu zadního elektromotoru a měniče pod podlahou.
Testovaný Outlander Black Edition za 1.482.410 Kč vč. DPH však Kodiaq válcuje tam, kde český konkurent u plug-in hybridu končí: nabízí podstatně vyšší výkon 225 kW, vyspělou elektrickou čtyřkolku 4x4 S-AWC a luxusní kabinu s masážními křesly či audiem Yamaha bez příplatků.
Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition |
Toyota RAV4 PHEV (225 kW) startuje s cenou od 1.230.000 Kč a ve vrcholné specifikaci GR Sport vyjde na 1 550.000 Kč. Nabídne o něco větší kufr (520 l) a nižší hybridní spotřebu s vybitou baterií kolem 6,5 l/100 km, v akceleraci se však neubrání hlučnějšímu projevu převodovky e-CVT. Kabina toyoty rovněž nepůsobí tak honosně.
Mazda CX-60 PHEV (241 kW) začíná na částce 1.123.090 Kč a v luxusním provedení Takumi Plus stojí 1.441.900 Kč. Láká na sportovnější charakter, pohon primárně zadních kol a kufr o objemu 570 litrů, trápí ji však znatelně tužší podvozek. Outlander proti oběma staví nesrovnatelně plavnější filtraci českých nerovností, vyšší akustický komfort a plynulou elektrickou reakci na plyn.
Závěr
Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition je výborně odhlučněné, mechanicky poctivé a mimořádně komfortní rodinné SUV. Češi sice milují Škodu Kodiaq pro její bezbřehý kufr, ale na křižovatce i v náročném terénu ho tohle japonské SUV se svými 225 kW a propracovanou čtyřkolkou S-AWC převálcuje.
Outlander PHEV bude ideální pro každého, kdo má možnost nočního dobíjení a denně najede 80 až 90 kilometrů čistě na elektřinu za pár korun. Skvěle však funguje i v dlouhodobém hybridním režimu po vybití akumulátoru. Atmosférický motor 2.4 DOHC MIVEC s nepřímým vstřikováním navíc netrpí na zakarbonování sacích ventilů při častých studených startech a garantuje neprůstřelnou mechanickou odolnost.
Před koupí je však nutné zvážit i několik provozních ústupků. Objem zavazadelníku 495 litrů doplácí na zástavbu zadního elektromotoru pod podlahou a na objemové premianty třídy nestačí. Grafika i reakce infotainmentu nepatří na absolutní špičku a vedle nejnovější evropské konkurence působí mírně konzervativním, až asijsky účelným dojmem. Palubní jednofázová nabíječka s příkonem 3,7 kW si na wallboxu vyžádá 6,5 hodiny, při svižném dálničním tempu s vybitou baterií stoupá spotřeba k 9 litrům a pohotovostní hmotnost limituje užitečné zatížení kolem 500 kg.
Už základní výbava je bohatá, při pohledu na cenovku 1.482.410 Kč za verzi Black Edition dostáváte auto v doslova plné palbě – od ventilovaných a masážních křesel v perforované kůži přes panoramu až po úchvatné audio Yamaha Ultimate – bez nutnosti připlácet statisíce za doplňkové pakety. Když k tomu přičtete bezstarostný klid v podání tovární záruky na 8 let nebo 160.000 kilometrů, vychází z toho skvělá nabídka.
|Nejlevnější verze modelu
|1.176.950 Kč (2.4 DOHC MIVEC + 2x elektromotor, 25 let, 225 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.198.950 Kč (2.4 DOHC MIVEC + 2x elektromotor, Inform, 225 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.482.410 Kč (2.4 DOHC MIVEC + 2x elektromotor, Black Edition, 225 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.482.410 Kč (2.4 DOHC MIVEC + 2x elektromotor, Black Edition, 225 kW)