TEST Nissan Micra Evolve 52 kWh – Malý městský šikula
Šestá generace oblíbeného modelu Nissan Micra vsadila na techniku čistě elektrického Renaultu 5 E-Tech za znatelně nižší cenu. Její vzhled je navíc méně okoukaný a nebýt kratšího dojezdu a několika drobných nedostatků, dokázal bych si představit jako druhé auto k sobě domů.
Design, interiér
Nissan Micra šesté generace se od předchozích variant významně odlišuje. Vyjíždí totiž na platformě AmpR Small sdílené s Renaultem 5 E-Tech. Přesto se na rozdíl od modelů Mitsubishi se základem v Renaultech svým exteriérem výrazně odlišuje.
Je opravdu složité najít na nové micře panel karoserie, který by byl shodný s Renaultem 5 E-Tech. Přední část vás uvítá roztomile velkými předními světlomety. Samotné světlomety nijak nezvykle velké nejsou, ovšem jejich světelný podpis dotváří velká kružnice denního svícení a směrovek. Světlomety svítí dostatečně, žádnými chytrými technologiemi však nedisponují.
Ve spodní části najdeme leskle černou plochu, která vozu dodává pocit konvenčního pohonu a je vkusně rozdělena stříbrným dekorem ve tvaru činky nebo kosti. Na kapotě nehledejme žádný ukazatel stavu baterie jako na Renaultu 5, její tvary jsou čisté a ničím nerušené. Pod ní se ukrývají pouze mechanické komponenty, frunk (přední zavazadelník) tu bohužel není.
Od nápisu Nissan integrovaného do boku předních světlometů se bočními dveřmi line výrazná linie připomínající linku, která zbývá po naběračce na zmrzlinu. Nejen kvůli ní však na dveře potřebuje Nissan jinou formu než Renault.
Totiž také přední blatníky a prolis nad zadními koly mají tvar půlkruhu, zatímco francouzský retro oblíbenec má tyto prolisy mnohem hranatější. To platí také o C-sloupku a zcela určitě o tvaru zadní části.
Micra zde navazuje na přední část světlomety ve tvaru kružnice s jakýmsi výstupkem, který najdeme také ve fontu použitém pro označení modelu v levé části víka zavazadelníku. Kromě zajímavých světlometů zadní části dominuje velký nápis Nissan integrovaný do černé linie spojující zadní světlomety.
Osobně považuji design za povedený, zejména naživo jsem si jej oblíbil natolik, že design Renaultu 5 E-Tech oproti micře považuji skoro až za málo veselý a už trochu okoukaný. Názor většiny veřejnosti je však odlišný.
Z displejů oslepnu
V interiéru nové micry již francouzský původ poznáte snáz. Od francouzského bratra převzal téměř vše, což znamená spoustu pozitiv, ale také nějaká zásadní negativa. Tím hlavním pro mě jsou displeje. Ne proto, že by byly pomalé, nepřehledné, špatně integrované, nebo snad neměly kvalitní rozlišení. Software využívá integrované služby Google a funguje velmi dobře.
Má zásadní výtka tkví v extrémně malém rozpětí nastavení jasu obou displejů, které mají shodnou úhlopříčku 10,1". Displeje mi zkrátka v noci svítily do obličeje tolik, že bych to skoro označil za nebezpečné. Jas centrálního displeje lze nastavit v rozpětí -5 až +5, ale na dané stupnici bych ocenil hodnotu zhruba -25.
Centrální displej naštěstí nabízí tři fyzická tlačítka na horní straně, přičemž dvě umožňují ovládat hlasitost a jedno nabídne tlumený režim displeje, případně mód pro očištění otisků prstů či plný pohotovostní režim. Díky tomu na displeji zůstane jen spodní lišta se zkratkami ovládání klimatizace.
Stále mám však problém s displejem digitálního přístrojového štítu, který zkrátka svítí příliš. Lze vybrat z několika zobrazení, která jsou přehledná, ale všechna vypadají velmi podobně. Oceňuji grafické zpracování ukazatele ekologické jízdy, díky kterému se dají trénovat plynulejší rozjezdy a co nejoptimálněji využívat plynový pedál.
V interiéru ale není vše špatně, naopak je tu spousta příjemných věcí a nápadů. Materiály jsou na vůz této kategorie velmi příjemné, i když musíme brát v potaz, že jsme testovali micru v nejvyšším výbavovém stupni Evolve se sportovním interiérem v modré syntetické kůži.
Je zde však řada fyzických ovladačů rozmístěných na správných místech. Především tím myslím tlačítko My Safety Perso vlevo pod volantem, které známe už z renaultů. Stačí ho dvakrát lehce stlačit a ihned se vám spustí vlastní nastavení bezpečnostních asistentů. Perfektní řešení, bravo!
Zároveň je potřeba pochválit dobře tvarovanou řadu ovladačů pod displejem, pomocí které se jednoduše a intuitivně dají ovládat základní funkce klimatizace. Navíc tvar této lišty nijak nevadí pravému koleni řidiče, místa je kupodivu dostatek. Lišta je sice z tvrdého plastu, ale samotná tlačítka nejsou pocitově levná.
Pod ní najdeme ještě dva USB-C porty, 12V zásuvku a bezdrátovou nabíječku s pogumovaným povrchem, na které se telefon příliš nezahříval, přestože není chlazená. V meziprostoru najdeme ještě ovladač parkovací brzdy převzatý z přibližně dvě generace starých modelů Renaultu, to interiér na pohled trochu degraduje.
Páčky všude
Nemohu nezmínit celkově čtyři páčky pod volantem a ještě k tomu dvě pádla na ovládání rekuperace. Kolem volantu je toho zkrátka spousta. Nejdůležitější páčka je vpravo nahoře a je jí volič převodovky. Řazení pod volantem mám osobně rád, je intuitivní a člověk si rychle zvykne. Bohužel v tomto případě je několik věcí, které mohly být vyřešeny lépe.
Zaprvé tu nenajdeme pozici P, auto stojí, když je zařazený neutrál a zatažena ruční brzda. Místo na tlačítko z boku voliče inspirovaného rtěnkou by přitom bylo. Ovládání multimédií sdruženým ovladačem pod volantem také považuji za příjemné řešení, i když starší generace s tlačítky aktivovanými pohybem k sobě byla dle mého názoru ještě lepší.
Jenže zde jsou ještě klasické páčky, které v tom všem dělají trochu chaos. Mezi voličem převodovky a sdruženým ovladačem multimédií je ještě páčka pro ovládání stěračů a na levé straně se ovládají světlomety a směrovky. Pod volantem je toho zkrátka příliš.
A o nic lepší to není ani na volantu, kde jsou tlačítka schovaná pod černým klavírovým lakem, který funguje jako magnet na otisky. Najdeme tu ale konfigurovatelné tlačítko, což vždy potěší. Úplně stejně jako pádla pod volantem umožňující nastavení intenzity rekuperace ve třech stupních včetně módu one-pedal.
Druhé do rodiny
Samozřejmě s rozměry 3974 mm na délku, 1774 mm na šířku, 1498 mm na výšku a hlavně rozvorem 2540 mm nejde o auto, které by mohlo sloužit větším rodinám jako vůz pro všechny potřeby.
Vepředu je místa dostatek i pro větší postavy, vzadu se sám za sebe s 189 cm posadím, avšak místa na hlavu není mnoho a je nutno podotknout, že nejsem zrovna objemný člověk. Děti se vzadu usadí bez problému, s větším kočárkem však nejspíš narazíte v zavazadelníku, jehož objem 326 litrů není žádný zázrak.
Potěší luxusní prvky jako ovládání okének na jedno kliknutí oběma směry, a to i vzadu. Naopak zamrzí chybějící komfortní prvky jako výdechy ventilace pro zadní pasažéry (alespoň že okénka lze stáhnout rychle a snadno) nebo absence loketní opěrky vzadu. Výplně dveří jsou vzadu celé z tvrdého plastu, znovu ale mají výřez pro koleno a nohy se pod přední sedačky vejdou také.
Motor, jízdní vlastnosti
V nejvyšší výbavě Evolve je jedinou možností pohonu větší baterie o kapacitě 52kWh (NMC). Elektromotor dosahuje výkonu 110 kW (150 k), točivého momentu 245 Nm a zrychlení z 0 na 100 km/h mu zabere 8 sekund. Na papíře to nezní jako žádný zázrak, do města i pro občasný úsměv na klikatých cestách to však stačí víc, než by člověk čekal.
Micra dostala velké 18" disky kol, což v kombinaci s krátkým rozvorem znamená o něco tvrdší jízdu, která však kupodivu není nijak nadměrně uskákaná či nepohodlná. Při svižnější jízdě navíc micra hezky drží stopu a působí hbitě.
Zamrzí však gumové řízení bez odezvy, na okruhové náčiní si micra ale nehraje. Na to na stejné platformě existuje Alpine A290, která mimo jiné disponuje sportovnějším volantem a volič převodovky má tlačítkový na středovém tunelu.
Ale zpět k micře a svižnější jízdě na vaší oblíbené okresce. Micra umí vykouzlit úsměv na tváři, ovšem jen do doby, než se zaměříte na ukazatel dojezdu. S větší baterií automobilka slibuje slušných 416 km, ovšem po dobu testovacího týdne jsem nabíjel zhruba každých 150 km, abych měl vždycky v baterii nějakou rezervu.
Vypočítal jsem spotřebu kolem 17,2 kWh na 100 km, což není špatné vzhledem k tomu, že z celkově 525 ujetých kilometrů byla zhruba čtvrtina po dálnici, polovina svižným tempem na okresních cestách a zbývající čtvrtina velmi krátkými cestami po městě a zhruba hodinovém popojíždění na místě pořízení fotek a videozáznamu.
Pro reálné použití bych tak dojezd odhadoval na 300 km, což vzhledem k optimálnímu nabíjení baterie pouze mezi 10 a 80 % znamená použitelný dojezd cca 200 až 240 km. To není zrovna pozitivní, ale pokud má auto sloužit opravdu jako nákupní taška a na občasnou cestu na chalupu, není to nic, s čím by se nedalo žít. Navíc micra zvládá rychlé nabíjení maximálním výkonem slušných 100 kW.
Horší už to bude, pokud zvolíte menší 40kWh baterii (LFP) s udávaným dojezdem 317 km dle WLTP. U ní musíte počítat s využitím micry opravdu zejména ve městě, navíc je méně čiperná a maximální nabíjecí výkon je o 20 kW nižší.
Maximální rychlost je u obou verzí omezena na 150 km/h, což ale nevadí, jelikož už při běžných dálničních rychlostech se aerodynamického hluku objevuje relativně dost. To jen potvrzuje, že micra by měla být spíše městským autem nežli autem na delší trasy.
Při běžném ježdění ale potěší pádla pod volantem a velmi dobře fungující rekuperace. Vedle základní výbavy je v micře najdeme vždy, což nelze říct o Renaultu 5, a dokonce ani ostré Alpine A290, kde zpočátku výroby chyběly.
Intenzitu rekuperace lze ovládat ve třech úrovních, přičemž přepnutí na ovládání jedním pedálem je tím nejúčinnějším. Jeho aktivaci i deaktivaci doprovází hlasitý zvuk. Důležité ale je, že při každé míře integrace je ovládání vozu vždy maximálně intuitivní a brzdový pedál má přirozenou odezvu, regenerativní brzdění je velmi dobře integrováno.
Jak si stojí vůči konkurenci?
Nissan Micra EV je nesporně stylovým supermini, k čemuž jsem se ve srovnání snažil přihlédnout. Oproti pokrevnímu bratru v podobě Renaultu 5 E-Tech vychází výrazně levněji, zvláště při nynějších akčních cenách. Renault ve výbavovém stupni Roland Garros s odpovídající výbavou vychází na 949.000 Kč, a navíc jej nepořídíte ve veselých barvách Iconic POP! Ty jsou dostupné v nižším výbavovém stupni Techno, u kterého zase nepořídíte sedadla ze syntetické kůže. Technicky jsou vozy totožné, i když Nissan uvádí o pár kilometrů vyšší dojezd modelu Micra.
Do tabulky jsem nezařadil ani Fiat Grande Panda Electric, kterému sice nechybí styl, ale má o třetinu nižší výkon (83 kW/113 k) a menší baterii (44 kWh). Uváděný dojezd je navíc pouhých 320 km, i když to se Fiat snaží kompenzovat nižší cenou. Plně vybavený model La Prima pořídíte za 671.000 Kč, ovšem není možné připlatit například za čalounění syntetickou kůží. Paket zima oproti micře nabídne navíc i vyhřívané čelní sklo. Stejnou pohonnou jednotku používá také Citroën ë-C3, který je ale oproti pandě dražší (738.900) a méně stylový.
Koncern Stellantis však přece jen nabízí důstojnou alternativu v podobě Peugeotu e-208, jehož elektromotor disponuje o něco vyšším výkonem a také dojezd slibuje automobilka lepší. Možná tomu pomáhá o téměř 7 cm nižší výška, Peugeot má také o něco menší zavazadelník. Jeho slibná základní cena se po dovybavení na úroveň Nissanu velmi rychle dostává přes 900.000 korun.
Pro stylové auto do města existuje synonymum v podobě britského Mini. To sice nekoupíte v kombinaci 5dveřové varianty s elektromotorem, ale pokud vám chybějící pár zadních dveří nevadí, jde o schopného konkurenta. Pokud se spokojíte s nižším dojezdem verze Cooper E (300 km, baterie 36,6 kWh), dostanete dobře vybavené prémiové auto s výkonem 135 kW (184 k) za cenu přesahující cenu micry o přibližně 50 tisíc.
Větší baterie o kapacitě 49,2 kWh je bohužel dostupná až pro verzi Cooper SE, která sice s dojezdem až 400 km více odpovídá testované micře, ovšem v odpovídající výbavě stojí o 100.000 více než verze Cooper E, kterou jsem vybral do tabulky. Odměnou vám ale bude výkon 160 kW (218 k), musíte se však spokojit s vyšší cenou a pouze jedním párem dveří.
Zajímavá je také nedávno představená Kia EV2, která i v těch nejnáročnějších testech dokazuje, že je schopna dosahovat spotřeby udávané WLTP. S menší baterií sice dojezd naznačuje jen přibližně 318 km, ale pokud je ho možné dosáhnout i reálně, micře to vlastně odpovídá. Kia je navíc větším autem, které nabízí vyšší posez, je však potřeba zvyknout si na nevšední design.
Cenou 682.000 Kč v plné výbavě chce bodovat také BYD Dolphin Surf, který sice designově nedosahuje prémiového vzhledu zavedených značek, ale oproti pandě je výkonnější (115 kW) a nabízí také mírně vyšší dojezd až 310 km díky baterii o kapacitě 43,2 kWh (LFP). Cena však není oproti konkurenci nízká dostatečně, vzhledem k řidší servisní síti a stále ještě nejisté spolehlivosti produktů značky.
|Konkurenti
|Nissan Micra
|Peugeot 208
|Mini Cooper E
|Kia EV2
|Provedení
|52 kWh
|Elektromotor 115 kW (51 kWh)
|5 míst
|Motor
|synchronní elektromotor vpředu
|hybridní synchronní elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor vpředu
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|110 (150 k)/-
|115 (156 k)/4500-7000
|135 (184 k)/-
|108 (146 k)/ -
|Točivý moment [N.m/min]
|245/-
|260/500-4060
|290/-
|250/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|150
|150
|160
|161
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8
|8,2
|7,3
|8,7
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|12,5
|14,1 (14,4 GT)
|14,3-13,8
|15,1 (15,5 na 18" kolech)
|Baterie
|52 kWh NMC
|51 kWh (užit. 48,1 kWh)
|36,6 kWh
|42,2 kWh LFP
|Dojezd [km]
|416
|432 (424 GT)
|290-300
|317-318
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|100/11
|100/11
|75/11
|100/11 (22)
|Čas dobití AC/DC
|4h 45 min (10-80 %)/<30 min (15-80%)
|2h 54min/30 min (20-80 %)
|4h 15min (0-100 %)/28 min (10-80 %)
|4h 5min (10-100 %, 11 kW)/29 min (10-80 %)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1452/neuvedeno
|1530/1910
|1615/1990
|1570/2090
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|500/500
|nelze
|-/-
|750/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|3974 x 1774 x 1498
|4055 × 1765 × 1430
|3858 × 1756 × 1460
|4060 × 1800 × 1575
|Rozvor [mm]
|2541
|2540
|2526
|2565
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|326/1106
|309/1118
|210/810
|362 + 15/1201
|Cena od [Kč]
|740.000
|719.000
|699.400
|684.980
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Evolve + lak
|GT + výbava
|Paket Classic + Paket S + nemetalický lak
|Earth + výbava
|Cena od [Kč]
|808.000
|918.000
|844.419
|834.980
Závěr
Nissan Micra tak zejména díky zvýhodněnému ceníku nabízí opravdu zajímavý balíček kvalitního zpracování, dobrých jízdních vlastností a oproti konkurenci příznivé cenovky. To vše ve stylovém kabátu a výrazně levněji než spřízněný Renault 5 E-Tech.
Kvůli velkým 18" kolům víte o nerovnostech, ale ani v městském provozu nešlo o nic nadměrně nepříjemného. Horší už byla vyšší spotřeba, příliš velký jas displejů nebo aerodynamický hluk ve vyšších rychlostech. Přes všechny její neduhy jsem si však micru oblíbil a opravdu nerad jsem vracel klíčky. Usměvavý kukuč i hbitost mi budou chybět.
|Nejlevnější verze modelu
|599.000 Kč (Engage, FWD, 40 kWh, 90 kW)
|Základ s testovaným motorem
|740.000 Kč (Advance, FWD, 52 kWh, 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|789.000 Kč (Evolve, FWD, 52 kWh, 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|808.000 Kč (Evolve, FWD, 52 kWh, 110 kW)