TEST Omoda 5 SHS-H Premium – Čínský drak
Omlazená Omoda 5 přiváží i novou motorizaci, a to pouhý rok po uvedení na český trh. Zjišťovali jsme, jak chutná asijská směs s příchutí voltů pod kapotou.
Ono to s rychlostí vydání faceliftu omody 5 není až tak horké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ve své domovině se totiž vyrábí již od roku 2022. Omlazení tedy přichází po čtyřech letech, což v čínském automobilovém světě znamená věčnost. Samozřejmě při pohledu na český trh je to něco jiného, zde dealeři ještě nestihli z podlahy zamést konfety z loňské premiéry, a už mají v showroomech „nový“ model.
S faceliftem přichází několik změn exteriéru. Ne, nebojte se, o přední velkou děrovanou část nárazníku à la mřížka chladiče, se kterou auto vypadá, jako by chtělo vdechnout i cyklistu v protisměru, nepřijdete. Maska sice změnou prošla, změnil se vzor děrování, přidalo se pár ostřejších tvarů, a dokonce se i lehce zmenšila, ale rozdíl pozná spíše znalec v podobě majitele předfaceliftu. Na přední části se posunul nápis Omoda z kapoty do linie mezi denní svícení, které je nyní štíhlejší.
Změnil se také spodní prvek nárazníku, který dostal víceúhlové tvarování. Zmizelo i červené akcentování pro upřednostnění „čistšího“ vzhledu, což pětce prospělo. Při pohledu zezadu pak Omoda zůstává v podstatě stejná.
Z vyšší třídy
Omoda 5 se může pochlubit výbavou, kterou najdete spíše u aut s mnohem vyšší cenovkou. V interiéru tak všude vládnou měkčené materiály. Testovaná vyšší verze Premium navíc nabízí elektricky stavitelná přední sedadla potažená syntetickou kůží, která kromě vyhřívání dostala také funkci ventilace. Komfort zvyšují i audiosoustava Sony s osmi reproduktory, prosklená střecha, vícebarevné náladové podsvícení nebo elektrické ovládání víka kufru. Příplatek 70.000 Kč za vyšší výbavu určitě doporučujeme.
Palubní desce dominují dvě obrazovky s úhlopříčkou 12,3". Infotainment umí bezdrátově zrcadlit telefon a fungují na něm gesta, která zobrazí ihned menu navigace nebo rychlý panel s nastavením, což vzhledem k absenci fyzických ovladačů chválíme. Ovšem kde vidíme velký prostor pro zlepšení, je přístrojový panel. I když máte možnost přepnout mezi dvěma styly zobrazení, v obou případech vám většinu informací na displeji překrývá věnec volantu. Tedy pokud se za volantem dokážete usadit správně, což je pro postavy vyšší než průměrný žokej celkem oříšek kvůli vysoko umístěnému sedadlu.
Když volty pomáhají
Proti základnímu benzinovému provedení si za elektrifikovanou motorizaci připlatíte padesát tisíc korun, ale rozhodně jde o dobře investované peníze. Hybridní systém sdílí Omoda s Jaecoo. Jde tedy o přeplňovanou zážehovou patnáctistovku s nejvyšším výkonem 105 kW a přímým vstřikováním, která pracuje v Millerově cyklu, což jí zaručuje mimořádnou tepelnou účinnost 44,5 %.
S koly ji spojuje hybridní třístupňový automat s integrovaným elektromotorem i startér/generátorem. Na rozdíl od e-CVT od Toyoty, která občas zní jako vysavač v agónii, toto spojení funguje efektivněji. Jemně přitom volí mezi čistě elektrickým, sériovým a paralelním režimem. V nízkých rychlostech se o pohon stará jen elektromotor disponující výkonem 150 kW, který si energii bere z poměrně velké baterie s kapacitou 1,83 kWh. Ve vyšším tempu se prostřednictvím automatu ke kolům napřímo připojí i benzinový motor, přičemž elektromotor stále pomáhá.
Celkový systémový výkon je 165 kW a hybridní systém slibuje kombinovanou spotřebu kolem pěti litrů na sto kilometrů.
Tedy takto, spotřebu vám palubní PC ukáže pouze za posledních ujetých 50 km anebo od resetování. To už si ale musíte vzít do ruky kalkulačku, jelikož seznam spotřeby ukáže spálené litry a celkový počet najetých kilometrů. Po přepočtu je dlouhodobá spotřeba 6,3 l/100 km. Vzhledem k tomu, že jde o novinářský vůz, který je pod větší zátěží při testech, tak mluvíme o dobré spotřebě.
Změna je život
Oproti klasickému spalováku je hybrid při rozjezdu plynulejší a kultivovanější. Akcelerace je také o dost živější. Díky uložení baterie v podlaze se snížilo těžiště a přibyla hmotnost. Následovat tedy musely technické změny, které toto reflektují. Zatímco některé starší nebo základní benzinové verze mohly mít na určitých trzích jednodušší torzní příčku, hybridní a elektrické verze využívají sofistikovanější víceprvkové nezávislé zavěšení zadních kol multilink. To zajišťuje lepší stabilitu a komfort.
Novější modely prošly úpravami předního zavěšení a dostaly nové nastavení elektrického posilovače řízení pro ostřejší ovladatelnost. Celkově je podvozek pevnější a navržený tak, aby omezoval náklony v zatáčkách. A to můžeme potvrdit. Rychlé změny směru jízdy jsme zkoušeli i ve vyšších rychlostech, kde nás omoda mile překvapila.
Tady můžeme s čistým svědomím říct, že spojení s hybridní technologií je něco, co Omoda 5 potřebovala a co přesně zapadne do požadavků jejích zákazníků.
Plusy
- Poměr ceny a výbavy
- Naladění podvozku
Minusy
- Specifický vzhled
- Zpracování menu infotainmentu
|Technické údaje
|Motor
|přeplňovaný zážehový řadový čtyřválec s full-hybridním systémem uložený vpředu napříč
|Zdvihový objem
|1499 cm3
|Maximální výkon
|105 kW při 5200 min-1
|Točivý moment
|215 Nm
|Elektromotor: maximální výkon
|150 kW
|Elektromotor: točivý moment
|310 Nm
|Systémový výkon
|165 kW
|Systémový točivý moment
|275 Nm
|Pohon
|předních kol
|Převodovka
|samočinná třístupňová hybridní DHT
|Nejvyšší rychlost
|175 km/h
|Zrychlení z 0 na 100 km/h
|7,9 s
|Kombinovaná spotřeba WLTP
|5,3 l/100 km
|Spotřeba v testu
|6,3 l/100 km
|Délka x šířka x výška
|4447 x 1824 x 1588 mm
|Rozvor náprav
|2610 mm
|Pohotovostní/užitečná hmotnost
|1621/506 kg
|Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného
|750/1250 kg
|Objem palivové nádrže
|51 l
|Standardní pneumatiky
|215/60 R17
|Pneumatiky na testovaném voze
|215/55 R18
|Objem kufru
|442 l
|Celková záruka
|7 let nebo 150 000 km
|Nejlevnější Omoda 5 1.6 TGDI (108 kW) 7DCT HEV Basic
|579 000 Kč
|Nejlevnější Omoda 5 1.5 TGDI Hybrid (165 kW) Basic
|629 000 Kč
|Testovaný vůz
|712 000 Kč (verze Premium 699 000 Kč + metalický lak 13 000 Kč)
Zdroj: Svět motorů