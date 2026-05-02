TEST Omoda 5 SHS-H Premium – Čínský drak

Miroslav Kurel
Omlazená Omoda 5 přiváží i novou motorizaci, a to pouhý rok po uvedení na český trh. Zjišťovali jsme, jak chutná asijská směs s příchutí voltů pod kapotou.

Ono to s rychlostí vydání faceliftu omody 5 není až tak horké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ve své domovině se totiž vyrábí již od roku 2022. Omlazení tedy přichází po čtyřech letech, což v čínském automobilovém světě znamená věčnost. Samozřejmě při pohledu na český trh je to něco jiného, zde dealeři ještě nestihli z podlahy zamést konfety z loňské premiéry, a už mají v showroomech „nový“ model.

S faceliftem přichází několik změn exteriéru. Ne, nebojte se, o přední velkou děrovanou část nárazníku à la mřížka chladiče, se kterou auto vypadá, jako by chtělo vdechnout i cyklistu v protisměru, nepřijdete. Maska sice změnou prošla, změnil se vzor děrování, přidalo se pár ostřejších tvarů, a dokonce se i lehce zmenšila, ale rozdíl pozná spíše znalec v podobě majitele předfaceliftu. Na přední části se posunul nápis Omoda z kapoty do linie mezi denní svícení, které je nyní štíhlejší.

Změnil se také spodní prvek nárazníku, který dostal víceúhlové tvarování. Zmizelo i červené akcentování pro upřednostnění „čistšího“ vzhledu, což pětce prospělo. Při pohledu zezadu pak Omoda zůstává v podstatě stejná.

Z vyšší třídy

Omoda 5 se může pochlubit výbavou, kterou najdete spíše u aut s mnohem vyšší cenovkou. V interiéru tak všude vládnou měkčené materiály. Testovaná vyšší verze Premium navíc nabízí elektricky stavitelná přední sedadla potažená syntetickou kůží, která kromě vyhřívání dostala také funkci ventilace. Komfort zvyšují i audiosoustava Sony s osmi reproduktory, prosklená střecha, vícebarevné náladové podsvícení nebo elektrické ovládání víka kufru. Příplatek 70.000 Kč za vyšší výbavu určitě doporučujeme.

Palubní desce dominují dvě obrazovky s úhlopříčkou 12,3". Infotainment umí bezdrátově zrcadlit telefon a fungují na něm gesta, která zobrazí ihned menu navigace nebo rychlý panel s nastavením, což vzhledem k absenci fyzických ovladačů chválíme. Ovšem kde vidíme velký prostor pro zlepšení, je přístrojový panel. I když máte možnost přepnout mezi dvěma styly zobrazení, v obou případech vám většinu informací na displeji překrývá věnec volantu. Tedy pokud se za volantem dokážete usadit správně, což je pro postavy vyšší než průměrný žokej celkem oříšek kvůli vysoko umístěnému sedadlu.

Když volty pomáhají

Proti základnímu benzinovému provedení si za elektrifikovanou motorizaci připlatíte padesát tisíc korun, ale rozhodně jde o dobře investované peníze. Hybridní systém sdílí Omoda s Jaecoo. Jde tedy o přeplňovanou zážehovou patnáctistovku s nejvyšším výkonem 105 kW a přímým vstřikováním, která pracuje v Millerově cyklu, což jí zaručuje mimořádnou tepelnou účinnost 44,5 %.

S koly ji spojuje hybridní třístupňový automat s integrovaným elektromotorem i startér/generátorem. Na rozdíl od e-CVT od Toyoty, která občas zní jako vysavač v agónii, toto spojení funguje efektivněji. Jemně přitom volí mezi čistě elektrickým, sériovým a paralelním režimem. V nízkých rychlostech se o pohon stará jen elektromotor disponující výkonem 150 kW, který si energii bere z poměrně velké baterie s kapacitou 1,83 kWh. Ve vyšším tempu se prostřednictvím automatu ke kolům napřímo připojí i benzinový motor, přičemž elektromotor stále pomáhá.

Celkový systémový výkon je 165 kW a hybridní systém slibuje kombinovanou spotřebu kolem pěti litrů na sto kilometrů.

Tedy takto, spotřebu vám palubní PC ukáže pouze za posledních ujetých 50 km anebo od resetování. To už si ale musíte vzít do ruky kalkulačku, jelikož seznam spotřeby ukáže spálené litry a celkový počet najetých kilometrů. Po přepočtu je dlouhodobá spotřeba 6,3 l/100 km. Vzhledem k tomu, že jde o novinářský vůz, který je pod větší zátěží při testech, tak mluvíme o dobré spotřebě.

Změna je život

Oproti klasickému spalováku je hybrid při rozjezdu plynulejší a kultivovanější. Akcelerace je také o dost živější. Díky uložení baterie v podlaze se snížilo těžiště a přibyla hmotnost. Následovat tedy musely technické změny, které toto reflektují. Zatímco některé starší nebo základní benzinové verze mohly mít na určitých trzích jednodušší torzní příčku, hybridní a elektrické verze využívají sofistikovanější víceprvkové nezávislé zavěšení zadních kol multilink. To zajišťuje lepší stabilitu a komfort.

Novější modely prošly úpravami předního zavěšení a dostaly nové nastavení elektrického posilovače řízení pro ostřejší ovladatelnost. Celkově je podvozek pevnější a navržený tak, aby omezoval náklony v zatáčkách. A to můžeme potvrdit. Rychlé změny směru jízdy jsme zkoušeli i ve vyšších rychlostech, kde nás omoda mile překvapila.

Tady můžeme s čistým svědomím říct, že spojení s hybridní technologií je něco, co Omoda 5 potřebovala a co přesně zapadne do požadavků jejích zákazníků.

Plusy

  • Poměr ceny a výbavy
  • Naladění podvozku

Minusy

  • Specifický vzhled
  • Zpracování menu infotainmentu
Technické údaje 
Motorpřeplňovaný zážehový řadový čtyřválec s full-hybridním systémem uložený vpředu napříč
Zdvihový objem 1499 cm3
Maximální výkon105 kW při 5200 min-1
Točivý moment 215 Nm
Elektromotor: maximální výkon150 kW
Elektromotor: točivý moment310 Nm
Systémový výkon 165 kW
Systémový točivý moment 275 Nm 
Pohon předních kol
Převodovkasamočinná třístupňová hybridní DHT
Nejvyšší rychlost 175 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h7,9 s
Kombinovaná spotřeba WLTP 5,3 l/100 km
Spotřeba v testu6,3 l/100 km
Délka x šířka x výška4447 x 1824 x 1588 mm
Rozvor náprav 2610 mm
Pohotovostní/užitečná hmotnost 1621/506 kg
Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného/brzděného750/1250 kg
Objem palivové nádrže51 l
Standardní pneumatiky215/60 R17
Pneumatiky na testovaném voze215/55 R18
Objem kufru442 l
Celková záruka7 let nebo 150 000 km
Nejlevnější Omoda 5 1.6 TGDI (108 kW) 7DCT HEV Basic579 000 Kč
Nejlevnější Omoda 5 1.5 TGDI Hybrid (165 kW) Basic629 000 Kč
Testovaný vůz 712 000 Kč (verze Premium 699 000 Kč + metalický lak 13 000 Kč)

Zdroj: Svět motorů

