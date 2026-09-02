TEST Opel Zafira L 2.2 CDTi – Nač SUV, když můžete mít tohle?
Facelift přinesl Opelu Zafira vlastní vizuál, který ho více odlišil od zbytku dodávkového portfolia koncernu Stellantisu. Zároveň přinesl nový motor a vylepšené jízdní vlastnosti. Co všechno jsme zjistili po více než 2500 kilometrech?
Design, interiér
Autor: Jakub Šuplata
Opel Zafira ve srovnání se svými předchůdci reprezentuje úplně jiný typ vozidla než v minulosti. Z velmi úspěšného rodinného MPV se transformovala na plnohodnotný mikrobus, který v rámci koncernu Stellantis najdete i pod jinými označeními. Zafira letos prošla decentním faceliftem, který modernizoval přední část a přidal dlouho očekávané full LED světlomety, které v noci svítí opravdu výborně.
V zadní části se oproti předchozímu provedení šetřilo a prakticky nic se na ní nezměnilo. Rozměry zůstávají také stejné, což opravdu velmi oceníte ve městě a také při parkování v garážích. S výškou 189 cm se vejdete do téměř každé garáže a nemusíte tak řešit alternativní parkování, jako například u konkurence od Volkswagenu nebo Fordu.
Testovaný model je ve variantě L, tedy s prodlouženým zadním převisem o 35 cm. To Zafiře dodává opravdu obrovský prostor, ať už v kufru, nebo ve třetí řadě sedadel. Délka navíc nepřesahuje hodnotu 5,4 metru, čímž se velikostí stále nacházíte v teritoriu velkých SUV.
Dalším plusem je i rozvor náprav. Ty jsou umístěny co nejvíce na krajích vozidla, což zafiře přináší hned dvě výhody. První je pohodlné nastupování, a to i do třetí řady, a zároveň výborná manévrovatelnost. Dokazuje to i fakt, že s vozidlem prakticky nemám potřebu si nadjíždět do zatáček, a to ani v užších ulicích. Zároveň musím pochválit až nezvykle přeposilované řízení, které manévrování ještě více usnadňuje a při parkování s tak velkým autem nemusíte pokaždé podstupovat malé fitness cvičení.
Kufr má úctyhodnou kapacitu 1060 litrů a bez problémů do něj naskládáte celou rodinu na dovolenou do Chorvatska. Po vyjmutí všech sedadel dostanete prostor o objemu 4,9 m3, což bohatě stačí na převoz téměř jakéhokoli nákladu. Navíc se jde do kufru dostat i skrz samostatně otevíratelné zadní okno. Tuto funkci dnes bohužel nenajdete u mnoha konkurentů, zároveň ji ale nesmírně oceníte prakticky na denní bázi.
Další věcí, kterou velmi oceňuji, jsou posuvné dveře na obou stranách. Ty jsou v zafiře standardní výbavou a v nejvyšší specifikaci mají elektrický posuv. Při parkování tak už nemusíte řešit, z které strany a jak musíte zaparkovat, aby pasažéři mohli pohodlně vystoupit.
Praktickým detailem jsou také roletky oken v posuvných dveřích, které bohužel chybí u zadního okna. Zároveň dávám malé mínus za to, že se zafira standardně nabízí bez elektrického zadního čela. To může být občas problém pro menší osoby, pro něž je opravdu náročné kufr otevřít č zavřít, protože čelo je značně velké a těžké. Naštěstí vyšší výbavy tuto funkci nabízejí společně s elektrickými posuvnými dveřmi.
Boduje hlavně prostorem
Pokud má zafira nějakou hlavní disciplínu, je to zaručeně právě prostor. Testovaný vůz má konfiguraci 2+3+3 a za mě právě tato základní konfigurace dává smysl hned v několika ohledech. Za prvé, je tu obrovská modularita interiéru. Všechna sedadla se totiž dají sklápět a posouvat, a to buď jednotlivě, nebo ve dvojici.
Navíc, každé ze sedadel má vlastní ISOFIX, takže najednou můžete odvézt malou školku. Za cenu chybějící středové konzole a plnohodnotných otočných sedadel ve druhé řadě paradoxně dostáváte více prostoru. Díky tomu si po usednutí do třetí řady a sklopení sedadla před vámi vytvoříte více než dostatečný prostor pro natažení nohou a pohodlně si můžete dopřát i krátkého šlofíka při delší trase. Potěší také praktické stolky na zadních stranách předních sedadel.
Sedadla navíc nejsou kožená, ale z pevné látky, což nesmírně oceníte v horkých letních dnech a při dlouhých cestách. Zároveň dostávají pasažéři vzadu vlastní konzolu klimatizace ve stropě, takže se jako řidič při řízení nemusíte starat i o jejich pohodlí. Pokud jste však v autě sami, můžete ji jedním tlačítkem pohodlně vypnout na palubní desce, čímž vás zbytečně neruší, protože v prázdném autě je poměrně slyšet.
Jedna věc, která autu opravdu chybí, jsou malá otevírací okna i pro zadní pasažéry, podobně jako například u multivanu. Vytkl bych také absenci nabíjecích portů pro pasažéry ve třetí řadě, kde se na nich jaksi ušetřilo.
Palubní deska také dostává příjemné osvěžení. Velmi nápadný je nový volant, který svým vnitřním tvarem připomíná ten v Audi A8 a poskytuje množství ploch pro pohodlné uchopení do ruky. Asi největší změnou však prošel středový displej, který se vymanil z výdechů ventilace a přesunul se nad ně.
Zároveň narostl na 10" a za jeho grafiku a responzivitu by se nemusely stydět ani některé prémiovky. Samozřejmě nechybí ani Apple CarPlay či Android Auto, k jejichž připojení už nepotřebujete kabel a díky většímu displeji a grafice se na něm velmi dobře čtou zejména mapy za jízdy.
S asistenty snadno pryč
Velmi oceňuji samostatné konfigurovatelné tlačítko, kde si můžete navolit tři nejpoužívanější zkratky, takže vypnutí otravných asistentů máte za pár chvil za sebou. Zafira navíc nabízí i 360° parkovací kameru, u které opět musím pochválit kvalitu obrazu.
Pod středovým displejem se nachází panel klimatizace a zaslepená tlačítka pro elektrické otevírání dveří a kufru, protože testovaná výbava těmito funkcemi nedisponuje. Tady však oproti předchozí generaci nenastává žádná velká vizuální ani konstrukční změna. Menší změnou prošel také volič převodovky, který se sjednotil podle vzoru modelů Stellantisu.
Jednu podstatnou výtku mám na adresu držáků nápojů, protože v palubní desce jsou pouze dva a i ty velmi nešťastně umístěné na vrchu palubní desky přímo pod čelním sklem. Takže pokud si koupíte studený nápoj, v letních vedrech se vám velmi rychle pořádně ohřeje. Určitě by potěšila nějaká alternativa, například právě po vzoru již několikrát zmíněného multivanu.
Jinak zůstává oproti předchozí generaci všechno při starém. Za zmínku stojí opravdu obrovské množství odkládacích prostor, které byste snad ani při nejlepší snaze nedokázali všechny zaplnit. A také dvojitá přihrádka u spolujezdce, z nichž ta horní je navíc klimatizovaná a pohodlně do ní umístíte několik menších lahví či plechovek. Mile překvapuje také audiosystém, který na danou třídu hraje opravdu nadprůměrně, s čistými výškami i basy, a ani po dlouhé cestě z něj nebolí hlava.
Motor, jízdní vlastnosti
Velkou novinkou loňského faceliftu zafiry je zcela nový dieselový motor. Ten vychází z konstrukční rodiny MultiJet III, tedy ještě z původního vývoje FCA, a vyrábí se v italské motorárně Pratola Serra. Pod krátkou kapotou nahradil francouzskou jednotku 2.0 BlueHDi (DW10) s původem u PSA. Jde tedy o stejný mechanický základ, který pohání například i větší dodávku Fiat Ducato.
Základem konstrukce je velmi tuhý litinový blok doplněný hliníkovou hlavou válců s šestnáctiventilovým rozvodem DOHC poháněným řemenem. O přísun paliva se stará vysokotlaké přímé vstřikování common rail pracující s tlaky přes 2000 barů a vstřikovači MultiJet, jež zvládnou až osm vstřiků během jednoho cyklu pro tišší chod i nižší emise.
Hladký zátah od nízkých otáček bez výrazného turbolagu zajišťuje turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek (VGT). V základu ho lze pořídit i s manuální převodovkou, já dostal verzi spárovanou s osmistupňovým planetovým automatem od Aisinu. Poháněna jsou vždy přední kola, čtyřkolku tato platforma bez pomoci externího úpravce Dangel vůbec nepodporuje.
Výkon 132 kW je i na takto velký vůz více než dostatečný. Svižně se rozjíždí a nedělá mu problém ani dálnice a náhle předjíždění či hornaté oblasti. Zároveň pracuje velmi kultivovaně a posádku neobtěžuje dieselovým zvukem. Také umí být až překvapivě úsporný. Při nájezdu více než 2500 převážně dálničních kilometrů si řekl v průměru o 6,7 litru na sto kilometrů, a to při plném naložení posádkou i zavazadly. Na plnou nádrž nám palubní počítač ukázal dojezd 1120 kilometrů, takže cestu z Česka do střední části chorvatského pobřeží jsem dal bez problému na jedno natankování. Automat od Aisinu při plynulé jízdě řadí téměř neznatelně a dokáže využít točivý moment naftového motoru hned od nízkých otáček, takže zbytečně nevytáčí motor.
Příjemná i podvozkově
Jízda s modernizovanou zafirou mile překvapila i naladěním podvozku. Podvozek je nečekaně komfortní a snese srovnání i s dražšími dodávkami. Po několika kilometrech téměř zapomenete, že stále jedete v téměř 5,4 metru dlouhém MPV postaveném z dodávky. Zafira využívá osobní platformu, což znamená, že má motor uložený relativně nízko.
V zatáčkách se sice náklonům karoserie kvůli své výšce úplně nevyhne, ale naklání se předvídatelně a s jistotou. Přední náprava drží stopu překvapivě dlouho. Při rychlejším nájezdu do zatáčky přichází lehká a čitelná nedotáčivost, kterou stabilizace koriguje velmi jemně. Nejlépe se podvozek chová, když je auto částečně nebo plně naložené. Tehdy se zadní náprava uklidní, zadní část ztěžkne a auto na asfaltu doslova sedí. Když jsem jel s prázdným autem, zadek je na ostrých příčných nerovnostech v zatáčce trochu udrnčený.
Testovaný model nedisponoval příplatkovým adaptivním tempomatem, ale pouze klasickým. Během jízdy jsem si všiml jednoho pro někoho možná vážného problému. Zejména při klesání po dálnici totiž tempomat nedokázal udržovat zadanou rychlost a nebyl schopný ani brzdit motorem. Pokud jsem si nedával pozor na rychlost, klidně se mi mohlo stát, že jsem při klesání najednou jel i o 15 kilometrů za hodinu více, než jsem měl nastaveno. Navíc se tempomat po překročení určité rychlosti sám vypínal a nechával mě napospas vzniklé situaci.
Závěr
Po více než 2500 kilometrech se ukázalo, že nejsilnější stránkou modernizovaného Opelu Zafira Life je jednoznačně prostor, praktičnost a komfort. Navzdory délce téměř 5,4 metru se s ní překvapivě dobře manévruje a díky variabilnímu interiéru bez problémů zvládne rodinnou dovolenou i převoz většího nákladu.
Velkým plusem je také kultivovaný a úsporný 2,2l turbodiesel. Při průměrné spotřebě 6,7 l/100 km a dojezdu přes 1100 kilometrů na natankování dokáže být zafira výborným společníkem na dlouhé trasy.
Modernizace navíc přinesla kvalitní infotainment a povedená LED světla. Některé prvky, například elektrické posuvné dveře či zadní víko, bych však v této cenové kategorii očekával už v základu. Přesto Opel Zafira Life přesně ví, čím chce být – pohodlným a praktickým autem pro ty, kteří potřebují hodně prostoru, aniž by museli jezdit v klasické dodávce.
|Nejbližší konkurenti
|Opel Zafira L 2.2 CDTi
|Ford Tourneo Custom L2
|Volkswagen Multivan L 2.0 TDI
|Zdvihový objem [cm3]
|2184
|1996
|1968
|Výkon [kW]
|135/3500
|125/3500
|110/3000
|Točivý moment [N.m]
|400/1500
|390/1750-2500
|360/1600-2750
|Převodovka
|8° samočinná s měničem
|8° samočinná s měničem
|7° samočinná dvouspojková
|Max. rychlost [km/h]
|185
|-
|190
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,6
|-
|11,6
|Komb. spotřeba [l/100km]
|6,8-7,0
|8,1-8,2
|6,5
|Vnější rozměry [mm]
|5333 x 1920 x 1910
|5450 x 2032 x 1986
|5173 x 1941 x 1909
|Rozvor [mm]
|3275
|3500
|3124
|Pohotovostní/užitná hm. [kg]
|2018/882
|2215/1010
|2136/789
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|750/1900
|750/2500
|750/2000
|Zavazadlový prostor [l]
|912/1950/2787
|632/2285/4343
|763/2171/4005
|Základní cena [Kč]
|967.879
|1 133 770
|1 369 900
V českém ceníku je střední dodávka Opelu v nejnižších výbavách pojmenovaná jako Vivaro Combi a začíná na 725.879 Kč včetně DPH. Lépe vybavená verze už se jménem Zafira je ve výbavě Edition a 110kW dieselovým motorem minimálně za 822.679 Kč. Testovaný kousek se 132 kW, automatem, delší karoserií a nejvyšší výbavou Elegance startuje na 1.125.179 Kč. To jsou ve světě osobních dodávek velmi příznivé ceny, i když podobné akční ceníky jsou dnes i u některých sourozenců Opelu.
Podívat se ale můžeme na Volkswagen Multivan, který startuje na 1.339.900 Kč a prodloužená verze s dieselem o výkonu 110 kW je minimálně za 1.369.900 Kč. Výhodnější než Volkswagen umí být Ford Tourneo Custom, který v akčním ceníku startuje na 990.990 Kč s DPH. Prodloužená varianta se 125kW dieselem a automatem je za 1.133.770 Kč a za 1.226.940 Kč umí i čtyřkolku.
|Nejlevnější verze modelu
|725.879 Kč (Vivaro Combi 2.2 CDTi/110 kW MT)
|Základ s testovaným motorem
|834.779 Kč (Vivaro Combi 2.2 CDTi/132 kW AT)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.125.179 Kč (Elegance L 2.2 CDTi/132 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.125.179 Kč (Elegance L 2.2 CDTi/132 kW)