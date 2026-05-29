TEST Peugeot 308 SW Elektromotor GT – Čistá praktičnost, za kterou si připlatíte
Současný Peugeot 308 prošel loni modernizací a nabízí výhradně elektrifikované pohony. Po testech hybridní a plug-in hybridní verze dorazila ta nejčistší, elektrická. Její pořízení ale znamená sáhnout hlouběji do kapsy.
Design, interiér
Současný Peugeot 308 je třetí generací modelu, která na trh přišla v roce 2021. Zatímco první generace měla technický základ v kdysi přelomovém modelu 307, dostalo druhé vydání od základu novou techniku v čele s modulární podlahovou plošinou EMP2. Ta přinesla odlišnou přední nápravu (stále však modifikovaný McPherson), nový posilovač řízení (elektromechanický namísto elektrohydraulického) a také odlišný koncept kabiny v duchu i-Cockpit. Třetí generace technicky na druhou navázala, když v útrobách využívá i nadále architekturu EMP2. Změn ale bylo tolik, že se dalo skutečně mluvit o novém autě.
Po pěti letech na trhu výrobce úspěšnou řadu inovoval. Nejnovější vydání prozradí na první pohled změněná přední část. Ta je vůbec poprvé u značky Peugeot podsvícená, a to včetně loga výrobce, stylizovaného lva. Za ním našel své místo radar pro měření vzdálenosti. To má přirozeně také nevýhody, neboť i malá nehoda, například nedobrzdění v koloně, vyústí v drahou opravu.
Nové jsou také přední světlomety. Ty byly už v době uvedení třetí generace výhradně diodové. U nich je zajímavé řešení denního svícení, které má u každé svítilny podobu tří šikmých nestejně dlouhých proužků. Má to symbolizovat drápy lva. Dvě nižší výbavy Style a Allure mají jednodušší verzi osvětlení, testované GT dostalo standardně světla pokročilejší s technikou Matrix LED a samočinnou výškovou regulací. Současně nabízí pět režimů osvětlení vozovky. Efekt dálkových světel Matrix je v případě testované 308 aktivní při rychlosti od 40 km/h výše. Druhou podmínkou je intenzita vnějšího světla, která musí být menší než 5 luxů.
V praxi se nám však zdálo, že uvedené podmínky trochu omezují využití jinak špičkových světlometů. Zatímco v autech jiných značek jsou ve stejných místech už aktivní, v 308 byly vypnuté. V jednu chvíli jsme si dokonce říkali, zda vůz uvedené osvětlení vůbec má. Zajímavé také je, že zatímco v testované verzi GT jsou matrixy standardem, v nižších výbavách Style a Allure je výrobce nedodává ani za příplatek.
Celkový design vozu se změnil jen málo, což ale v praxi nevadí, neboť za pět let nestačila líbivá a rozhodně tvarově působivá karoserie zestárnout. Skvělá je také aerodynamika. V době uvedení Peugeot uváděl součinitel čelního odporu vzduchu 0,28, přičemž jeho součin s čelní plochou vychází na 0,621 m2. A při jízdě je to znát, vůz je skutečně pocitově velmi tichý a zejména na dálnici vůbec nevnímáte rychlost, kterou jedete.
Není pro každého
Modernizace nic nezměnila ani na celkovém rázu interiéru. I nadále zůstává originální koncept i-Cockpit, jehož zvláštností je nezvykle malý oválný volant a zároveň palubní deska koncipovaná tak, že na přístrojový štít řidič kouká přes volant, nikoliv skrz něj, jak je obvyklé. Ačkoliv tohle řešení často kritizujeme, v poslední době jej začínají uplatňovat i někteří čínští výrobci.
Obecně vzato, pokud nejste nadprůměrně vzrostlí, patrně vám tohle uspořádání přinášet problémy nebude. Já měřím 170 cm a pokud si sedadlo řidiče nastavím do nejnižší polohy, tak abych dobře viděl na celý přístrojový štít a zároveň neměl volant takzvaně v klíně (příliš nízko), musím jej nastavit do nejvyšší polohy. Zkrátka, i-Cockpit není univerzálně vhodný pro všechny postavy.
Testované auto mělo za příplatek lepší Peugeot i-Cockpit® 3D, který má stejnou obrazovku jako základní verze, tedy s úhlopříčkou 10". Rozdíl je v prostorovém zobrazení údajů, kdy máte pocit, že údaj o rychlosti je jakoby v popředí a ty zbylé jsou posunuty za něj. Je to ale jen optika. Přístrojová deska 3D je součástí paketu Vision & Drive Assist Plus & Rear Warning za 42 tisíc korun, jehož součástí je také například superzamykání s alarmem s prostorovým a pohybovým senzorem.
Paket také obsahuje některé bezpečnostní a asistenční prvky, například systém udržující vozidlo v jízdním pruhu (LPA). Spolu se sadou pro opravu pneumatik za 1000 korun šlo o jediný příplatkový prvek. I to dokazuje, jak bohatá je standardní výbava testovaného vozu.
Zmíněný efekt 3D je možná působivý, ale zdaleka nebude vyhovovat každému (jako třeba mně). Naštěstí jej lze deaktivovat. Lepší by bylo za něj vůbec nepřiplácet. Peugeot jej ale chytře zakomponoval do zmíněného paketu, který sám o sobě obsahuje jiné užitečné věci. Řešením by bylo koupit levnější paket Pack Vision & Rear Warning za 37 tisíc korun, který obsahuje část prvků z výše uvedeného, ale bez i-Cockpitu 3D. Problém je, že není dostupný v GT, nýbrž pouze v Allure.
Delší i na rozvoru
Třetí generace 308 je zajímavá tím, že zatímco pětidveřový hatchback jezdí na rozvoru 2675 mm, praktičtější a testované kombi SW dostalo rozvor prodloužený na 2732 mm. V tomhle modernizace modelu nic nezměnila. Má to zásadní výhodu v prostoru na zadních sedadlech v podélném směru, který je tak u SW výrazně lepší než u výchozího hatchbacku. Komfort sezení ale přesto příliš dobrý není, jelikož sedáky nepodpírají stehna tak, jak by měly. To platí ale jen v případě dospělých, nikoliv dětí.
Když už jsme u nich, upoutávání dítěte v dětské sedačce pásem nebylo úplně komfortní. Zámky jsou hůře dostupné a hlavně sedák je spíše užší. A to jsme používali vcelku obyčejnou dětskou sedačku. Problém představuje také nízká pozice sezení. Minimálně v tomhle ohledu je odvozený zvýšený Peugeot 3008 jasně lepší.
Pochválit ale musíme ovládání infotainmentu. Kromě centrálního dotykového displeje je zde ještě jeden menší, kde si lze přiřadit virtuální tlačítka pro přímý vstup do vybraných podmenu.
O ještě o něco níže najdete skutečné spínače pro přímé ovládání důležitých funkcí. Třeba rychlé odmlžení čelního skla nebo zapnutí vyhřívání toho zadního. A také tlačítko pro přepnutí na vnitřní okruh ventilace a přímý vstup do menu klimatizace. To částečně kompenzuje nevýhodu, kterou je skutečnost, že její ovládání nemáte stále na očích, tak jak to je například u nových vozů skupiny VW.
Motor, jízdní vlastnosti
Jak už jsme předeslali, současné 308 SW můžete mít s výhradně elektrifikovanými pohony. Čistě elektrická verze, kterou jsme testovali, se pojí výhradně s vyššími výbavami Allure a testovanou GT.
Přední kola roztáčí synchronní elektromotor s permanentním buzením s výkonem 115 kW s redukční převodovkou. Obecně platí, že u elektromobilů je výhodnější poháněná zadní náprava. Důvodem je charakteristika elektromotoru, který má už od nejnižších otáček maximální hodnotu točivého momentu (v tomhle případě od 500/min). Při požadavku na lepší zrychlení – a ani nemusíte dávat plný plyn – mohou mít přední kola občas problém přenést sílu na silnici. Elektrické 308 SW však tento problém nemá, obouvá standardně pneumatiky 215/45 R18. I díky tomu a také rozumným parametrům elektromotoru je přilnavost až překvapivě bezproblémová.
Druhý problém může představovat přenos záběrových sil do řízení. I ten je zde zdařile potlačen. Pouze silná akcelerace na rozbité silnici dá tento jev pocítit. Není to ale nic hrozného. Je to zásluhou naladění řízení a přirozeně také malého volantu. Přesto platí, že Peugeot zaslouží uznání za to, jak se mu podařilo odlišné hnací jednotky zakomponovat do jediné obecné platformy.
Motor je napájen z lithium-iontové baterie se složením NMC s využitelnou kapacitou 55,4 kWh (celková činí 58,3 kWh). Při jízdě se vůz chová jako každý jiný moderní elektromobil. Jízda je maximálně plynulá, tichá (o tom už byla řeč) a hlavně dynamická. Zvyknout si na to je velice snadné a o to hůře se vám pak přesedá do auta se spalovacím motorem.
Dojezd na jaře stačí
Před časem testovaná elektrická 3008 se nám moc nelíbila z hlediska dojezdu, který byl v praxi výrazně kratší, než udával výrobce. V době jejího testu ovšem panovaly celodenní mrazy, které tenhle parametr velmi ovlivňují.
Test 308 ale probíhal na jaře a tady jsme s dojezdem na jedno nabití problémy neměli. Pro GT udává výrobce v kombinaci 441 km a realita není příliš daleko. Při stavu nabití 66 procent nám vozidlo ukazovalo dojezd 290 km. V praxi jej můžete trochu prodloužit nastavením režimu Eco, v němž je ale akcelerace velmi mdlá. Spotřebu elektřiny Peugeot udává 15,2 kWh, což je v praxi dosažitelné.
Líbí se nám možnost nastavit rekuperaci jednoduše páčkami pod volantem. Na výběr jsou tři stupně – slabá rekuperace, střední a silná. Ve střední a silné je už zpomalení po ubrání plynu poměrně výrazné, takže legislativa vyžaduje rozsvícení brzdových světel. K dispozici je ještě jeden nejsilnější režim B, který ale aktivujete voličem převodovky. Ten plní roli takzvaného one pedal, kdy lze auto při troše šikovnosti ovládat pouze akcelerátorem.
Zbývá nabíjení. To pomalé využívá třífázovou nabíječku s výkonem 11 kW, což při využití wallboxu zabere z 20 na 80 procent 3,6 hodiny (při teplotě 20 stupňů Celsia). Rychlé nabíjení výkonem až 100 kW mezi stejnými procenty trvá půl hodiny.
I elektrická 308 SW vzadu spoléhá na jednodušší polonezávislé zavěšení kol. V extrému, například při rychlé jízdě po rozbité silnici, limity vnímavější řidič patrně pocítí. Při běžném rodinném ježdění ale určitě ne. Auto se i na nerovnostech chová vcelku klidně a odpružení je až překvapivě poddajné.
|Peugeot 308 SW Elektrický
|Opel Astra Sportstourer Electric
|elektrický
|elektrický
|Maximální výkon [kW/min]
|115
|115
|Max. točivý moment [Nm]
|270
|270
|Převodovka
|1 st.
|1 st.
|Max. rychlost [km/h]
|170
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,3
|9,3
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|15,2
|15,6-15,8
|Emise CO2 [g/km]
|0
|0
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|505-1402
|516-1553
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|58,3
|58,3
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1708
|od 1760
|Rozměry d x š x v [mm]
|4636 x 1852 x 1454
|4642 x 1860 x 1481
|Rozvor [mm]
|2 732
|2732
|Cena od [Kč]
|945.000
|949.990
Závěr
Elektrická 308 SW je po jízdní stránce lepším autem než hybridní a plug-in hybridní verze. Bohužel do celé věci vstupuje přirozeně cena, která není právě nízká. A to i přesto, že odráží bohatou standardní výbavu.
Auto je prostorné, nabízí solidní zavazadelník, který je s objemem 505 litrů větší než u plug-in hybridu, ale zároveň menší než u hybridní motorizace. Solidní je také dojezd. Nabíjení by ale mohlo být rychlejší. Specifická je kabina, ale to píšeme o každém moderním peugeotu a jak se zdá, lidem ergonomické prohřešky vůbec nevadí.
|Nejlevnější verze modelu
|710.000 (Hybrid 145 e-DCS6/107 kW Style)
|Základ s testovaným motorem
|945.000 (Elektromotor 115 kW / 156 k Baterie 58 kW Allure)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.060.000 (Elektromotor 115 kW / 156 k Baterie 58 kW GT)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.103.000 (Elektromotor 115 kW / 156 k Baterie 58 kW GT)