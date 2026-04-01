Test Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 – Dobrý rodinný kompakt
Modernizovaná 308 vypadá vážně k světu a příjemně jezdí i s výkonově nejslabší zážehovou motorizací. Facelift vylepšil kromě vzhledu i jízdní elektroniku, která funguje bezproblémově, zůstal však místy pomalý infotainment. Prověřil jsem ho napříč Českem.
Design, interiér
Peugeot 308 je stálicí nižší střední třídy už řadu let a jeho současná generace je na trhu už od roku 2021. Loni prošla modernizací, aby držela krok s dobou – avšak protože byla stále dostatečně moderní, proběhly změny spíš kosmetické, budeme-li brát v potaz hybridní verzi. Elektromobil a plug-in hybrid se proměnily i technicky, mají např. větší trakční baterie, ale já dostal na test právě tříválcový hybrid.
Co je tedy nového a jak to funguje? Především je to příď vozu, která dostala nový, samozřejmě však evoluční design včetně dělených světlometů. Designu dominují jejich horní části, které obstarávají denní svícení – u Peugeotu tradičně spojené se svítícími zadními obrysovkami – v podobě tří linek, symbolizujících lví drápy. Hlavní světlomety jsou o patro níž, opticky skryté u černých panelů v rozích nárazníku.
Třistaosma vypadá rozhodně moderněji a agresivněji než dřív, a smím-li soudit, vážně se mi líbí. Vývojářům se skvěle povedlo zamaskovat i nutnost jisté baculatosti přídě, která je nutná pro pasivní bezpečnost při srážce s nepozorným chodcem, a vůz má hezky ostře řezané rysy. V neposlední řadě samozřejmě pomáhá kombinace šedé a černé barvy, které vozu dodávají přísný, snad až trochu nevrlý vzhled. Nakolik tomu odpovídají dynamické výkony, si povíme v následující kapitole.
Změn nedošla zrcátka, jejichž blinkry stále v noci oslňují, ani kliky, které jsou stále hezky mechanické. Vzadu zůstal náznak spoileru pod oknem, ale že by se díky němu zadní okno při jízdě v dešti nešpinilo, říci nemohu. Motiv tří linek se opakuje v zadních lampách a těší mě také párové couvačky i mlhovky v dolních rozích nárazníku. Při couvání vidím za sebe hezky. Pro lepší informovanost okolí, že budu couvat, bych je umístil o kousek výš, ale chápu snahu designérů použít tento prvek pro optické rozšíření karoserie.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
Na displej stále nevidím
Kde budete velké změny hledat marně, je interiér – alespoň po vizuální stránce. Palubní deska je takřka totožná svými tvary i ovládacími prvky, jediné, co viditelně přibylo, je infrakamera sledování řidiče v levém sloupku A karoserie. Jinak je tady úplně všechno při starém – kulaté páčky, do interiéru designově trochu nesedící (a mimochodem shodné nejen s verzí před faceliftem, ale i s minulou generací modelu – což ale není špatně, používají se stále příjemně), malý šišatý volant, který se mi skvěle drží, zkratky i-Toggles pod centrálním displejem a také konfigurace i-Cockpit, tedy přístrojový štít vysunutý výš, aby se na něj řidič díval přes věnec volantu, nikoliv skrz něj.
Jsou lidé, kteří si tohle jeho umístění nemohou vynachválit, já k nim však nepatřím. Když si nastavím všechno správně, na dolní třetinu až polovinu displeje prostě nevidím. Dá se na to zvyknout, za lepší řešení než kombinaci klasického přístrojového štítu a head-up displeje – který tu podle Peugeotu nemusí být právě proto, že je přístrojový štít výš – to však považovat nemohu.
Příjemná je nicméně možnost konfigurace zobrazení jak v přístrojovém štítu, tak i v centrálním displeji, a to včetně možnosti volby počtu „obrazovek“, z nichž pak za jízdy budete moci vybírat. Zejména pro ten přístrojový štít je to velmi pohodlné – vyberete si, co chcete vidět, a nemusíte překlikávat přes několik zobrazení, která vám nevyhovují. Klidně si sem můžete dát jen dvě možnosti, anebo třeba pět.
Stejné to je s centrálním displejem. V kombinaci s i-Toggles, pár fyzickými tlačítky pod nimi, stahovací horní lištou (kterou ale vždycky musíte zase prstem odsunout nahoru; když z ní chcete vyskočit klepnutím na zkratku v i-Toggles nebo fyzickým tlačítkem, nejde to, překryv zůstane zobrazený) a faktem, že po připojení Androidu Auto je vlevo nahoře trvale zobrazena jeho ikona, je možné si téměř všechny funkce nastavit tak, že přístup k nim bude znamenat maximálně dvě klepnutí, nebo třeba posunutí a klepnutí.
„Téměř“ proto, že „tlačítko“ vyhřívání volantu v displeji je dostupné jen z menu sedadel, do nějž se dostanete skrz menu klimatizace. Klepnete-li na sekci Sedadla, kde zase jde (v patřičně vybavených kusech) zapínat masážní funkce, výhřev volantu tu není. Lze to ale obejít, když si na jednu z obrazovek nastavíte widget Vyhřívání. Pak se k topení do dlaní dostanete právě jedním posunutím a jedním klepnutím. Dobře, nanejvýš ještě musíte předtím klepnout na „tlačítko“ Domů na i-Toggles, jste-li zrovna v Androidu Auto.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
Složitostí je v infotainmentu nicméně víc. Jas displejů se nastavuje snadno po stažení horní lišty dolů, k jasu ambientního osvětlení je však nutné se propracovat v menu. Při nastavování vozu obecně člověk musí vždycky chvíli hledat to, co chce, protože tato oblast infotainmentu není úplně intuitivní.
Problém nemám ani s páčkou voliče převodovky či startovacím tlačítkem, na něž někteří kolegové nadávají, že špatně reaguje. Pravda, reakce tu není okamžitá, je třeba tlačítko či volič v dané pozici takovou půlsekundu podržet. Když si na to zvyknete, je práce se vším bryskní, jak ostatně dokázalo i mé vítězství nad Honzou Mičkou v Renaultu Scenic v rychlé otočce, když jsme toto auto porovnávali s dlouhodobě testovaným Peugeotem e-3008.
Tato drobná prodleva nicméně neplatí jen pro tyto ovládací prvky. Zejména ovládání displejů má na dnešní dobu poměrně pomalé reakce a u přístrojového štítu to je trochu nepříjemné. Také, a to považuji za zásadní chybu – bohužel je velmi častá – se zobrazená rychlost na displeji obnovuje velmi pomalu, takže při prudším zrychlování či brzdění skáče o několik km/h, nemění se po jednom.
Místa je dost
Kde si opravdu stěžovat nemůžu, je prostornost. Ano, vpředu je to i kvůli tvarování palubní desky a středového tunelu relativně natěsno, ale nepřijdu si tu stísněně a obě nohy si na stranách pohodlně opřu. Vzadu mám místa dost na nohy i hlavu, dostatečně pohodlně se sem i nastupuje a všechna místa mají také nade dveřmi madla.
U předních sedaček se mi líbí výstupky opěradla, které objímají hlavovou opěrku v její dolní pozici. Sobě ji sice musím povytáhnout nahoru, takže už to tak hezké není, ale myšlenka se cení. Vadí mi ale, že hlavovou opěrku nelze naklápět; je poměrně dost nakloněná dopředu.
Testovaný kousek byl vybavený příplatkovými sedačkami s certifikací AGR (Aktion Gesunder Rücken, Akce zdravá záda). Za 40 tisíc korun k výbavě GT dostanete kompletně elektrickou sedačku řidiče včetně naklápění sedáku (jen jeho prodlužování je manuální); sedačka spolujezdce má elektrickou bederní opěrku, ovšem stejně jako u řidiče čtyřsměrovou. Jsou velmi povedené; v 308 jsem jel na druhý konec republiky a s pohodlím či únavou jsem neměl sebemenší problém.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
Kombík je samozřejmě živ kufrem a rád reportuji, že ten u 308 se docela povedl. Není kdovíjak hluboký a na octavii svými rozměry samozřejmě nedosahuje, ta je však celkově větší ve všech ohledech. Příjemným detailem je síťka na drobnosti na levé straně, škoda však pouze jednoho – ale zato velkého – háčku na tašky.
Má i dvojitou podlahu, dělenou na dvě části. Ta větší, u nárazníku, skrývá rozměrnou schránku, ale nejde dát do dolní pozice, abyste zvedli celkovou vnitřní výšku kufru. Pokud však nezvolíte prémiové audio Focal nebo verzi s elektrickým či plug-in hybridním pohonem, můžete si přiobjednat dojezdové rezervní kolo. Konečně, jsou tu i čtyři celkem bytelně vypadající oka k upevnění nákladu popruhy.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|598/1487 l
|Délka u podlahy/pod roletkou
|1015/810 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|480/690 mm
|Šířka mezi podběhy
|1019 mm
|Výška nakládací hrany
|620 mm
|Prostor pod falešnou podlahou
|110 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1850 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Tříválec pod kapotou 308 SW nabízí 145 koní; ještě před rokem měl stejný motor 136 koní, nově posílil, avšak jen papírově. Protože jde o hybrid, EU nově nařizuje uvádět nejvyšší kombinovaný výkon jako součet nejvyššího výkonu spalovacího motoru s okamžitým výkonem elektromotoru v otáčkách, kdy je spalovací motor na svém maximu.
Jde jen o papíry, technicky se nezměnilo nic, dvanáctistovka má pořád svých 136 koní a 230 Nm a pomáhá jí elektromotor o maximálním výkonu 21 koní a točivém momentu 55 kW. Ta stejná technika však taky není úplně pravda, něco se přeci jen změnilo – o rozvod se už nestará řemen v oleji, který byl u starších dvanáctistovek problematický, nýbrž klasický řetěz.
Zmíněný elektromotor pracuje s napětím 48 V, což rozhodně není mnoho, ale přesto vůz dokáže jezdit jen na elektřinu. Dělá to při nízké zátěži v nízkých rychlostech. Jednak dokáže spalovací motor vypnout při plachtění a zpomalování, jednak umí i jet a mírně zrychlovat výhradně na elektřinu. Pokud plyn opravdu lechtáte a máte nabitou 0,89kWh baterii, dá toho ve městě ujet na elektřinu docela dost.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
Problém však je v tom, že auto vždycky chce jezdit napřed na elektřinu. U silnějších hybridů s vyšším napětím elektrické hnací soustavy, jaké má např. Toyota, to není problém. Tady ale i při průměrně dynamické akceleraci elektromotoru brzy dojde dech a musí startovat spalovací motor. To se bohužel ne vždy obejde bez škubnutí či jiného projevu neplynulosti a jízdu to umí učinit docela nepříjemnou.
Obdobné výkonově slabé hybridy jsou na tom principiálně všechny stejně – napřed se trochu rozjedou na elektřinu, pak na chvíli přestanou táhnout, když se připojuje spalovací motor, a když naskočí a připojí se, rozjedou se razantněji – to vše, aniž byste změnili tlak nohy na plynový pedál. Chce to trochu cviku, naučit se s tímto typem hnacího ústrojí pracovat tak, aby se vůz pohyboval plynule. A ani tak to není vždy zcela hladké. Např. Audi však svůj MHEV+, jak principiálně stejnému systému říká, odladilo mnohem lépe, jemněji.
Dokud jedu na spalovací motor, je všechno v pořádku. Šestistupňová dvouspojka – hybrid nedostal nově vyvinutý sedmikvalt, který je k mání v plug-in hybridní verzi faceliftované 308 – řadí dostatečně rychle a hladce, líbí se mi také možnost přepnutí do manuálního režimu a ovládání pádly umístěnými zezadu na volantu. Dá se takto vyvinout snaha brzdit motorem, jeho většinu však obstarává elektromotor rekuperací – kterou mimochodem nejde odstavit, takže vůz neumí plachtit. Po uvolnění plynového pedálu poměrně silně zpomaluje.
Výkon stačí, podvozek taky
Na téměř přesně půldruhé tuny vážící 308 – hybrid je mimochodem o 18 kg těžší než diesel, má ale také o 12 kg vyšší užitečnou hmotnost a o 395 kg nižší maximální hmotnost přívěsu – 145 koní vcelku stačí. Trhač asfaltu to samozřejmě není, ale poloprázdnému vozu, obsazenému dvěma lidmi a trochou nákladu, propůjčuje dostatečnou dynamiku k pohodlnému napojení na dálnici. Pedál plynu však musí až na podlahu; ukazatel zatížení hnacího ústrojí v přístrojovém štítu je obecně poměrně často až na maximu sekce Power, aniž bych chtěl jezdit nějak divoce.
To ovšem neznamená vysokou spotřebu. Vídal jsem čísla mezi 5,5 a 7 litry na 100 km s tím, že na dolním konci tohoto rozsahu je klidnější jízda po okreskách s velkým podílem plachtění (resp. brzdění rekuperací), na horním konci dálniční jízda okolo rychlostního limitu. Celkový průměr za mých více než osm stovek testovacích kilometrů, z nichž dobré dvě třetiny byly po dálnici, byl 6,6 l/100 km.
Odpružení patří k těm tužším i díky nízkým bočnicím 18" pneumatik, ovšem díky tuhé karoserii tu nevnímám žádnou rozklepanost, nejistotu či nepohodlí. Podvozek dobře hlídá pohyby největších kol, které se na 308 nabízejí, a funguje dobře v zatáčkách i na rozbitém asfaltu. Ne že by nerovnosti zcela žehlil, jsou dobře znát, ale jízda je pohodlná dostatečně.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
Ani k akustickému komfortu na palubě nemám výhrady. Motor je utlumený dobře, nejede-li v nízkých otáčkách (podtáčení tu občas je problém, ale přenos vibrací i hluku do interiéru je i v takové situaci akceptovatelný), podvozek nemlátí a aerodynamický hluk není v dálničních rychlostech příliš obtěžující.
Zmínit musím ještě fungování světlometů s technologií LED Matrix, k němuž nemám výhrady, líbily by se mi však přední mlhovky aspoň za příplatek. Ty ale 308 neměla ani v předchozí verzi, naposledy je měla minulá generace.
A také snadnost vypínání jízdních asistentů. Těch tady je standardní plejáda, jakou najdete ve všech nových vozech. Pod symbol autíčka je možné si uložit zkratky na systémy, které používáte nejčastěji; u mě to je „eurohlásítko“ rychlosti ISA, které vypínám vždy, a hlídač jízdních pruhů, který naopak většinou nechávám zapnutý a vypínám, až když – a pokud – mě otravuje na úzkých okreskách.
Po faceliftu si také jednu funkci lze uložit na dlouhé podržení tlačítka se symbolem autíčka. Standardně to je ISA. Čtení dopravních značek tu nicméně funguje v rámci možností docela dobře.
Poslední asistence, která stojí za zmínku, je aktivní vedení ve středu jízdního pruhu s možností poloautomatické změny pruhu. Tu si člověk zkusí párkrát a pak ji vypne, protože manuálně to udělat je rychlejší, plynulejší a pro okolí předvídatelnější. Tohle vypnutí je jednou z věcí, pro kterou je třeba se trochu ponořit do menu, není to na dvě tři klepnutí.
Vedení ve středu jízdního pruhu je příjemné a funguje dobře – na dálnici či silnici první třídy. Když ho ve městě chcete vypnout a jezdit jen s adaptivním tempomatem, slouží k tomu tlačítko na volantu, které cykluje mezi těmito dvěma režimy a kompletním vypnutím. Když ale přejedete přes polohu Vypnuto, vůz zapomene rychlost nastavenou v tempomatu.
|Nejbližší konkurenti
|Hyundai i30 kombi
|Toyota Corolla
|Škoda Octavia
|Opel Astra
|Varianta
|N-Line Premium 1,6 T-GDI
|GR Sport 1,8 Hybrid 140
|Sportline 1,5 eTSI
|Ultimate Hybrid 1,2 Turbo
|Motor
|1598 cm3, I4 zážehový, turbo
|1798 cm3, I4 zážehový + elektromotor
|1498 cm3, I4 zážehový, turbo
|1199 cm3, zážehový, turbo + elektromotor
|Nejvyšší komb. výkon [kW/min]
|110/4500-6000
|103/-
|110/5000-6000
|107/5500
|Největší komb. toč. moment [Nm/min]
|250/1500-4000
|185/-
|250/1500-3500
|230/1750
|Převodovka
|7st. DCT, FWD
|e-CVT, FWD
|7st. DSG, FWD
|6st. DCT, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|210
|180
|225
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,1
|9,4
|8,6
|9
|Komb. spotřeba [WLTP]
|6,1-6,8
|4,5-4,8
|5,0-5,4
|4,8-5,0
|Využitelná kapacita baterie [kWh]
|-
|1 kWh
|-
|0,89 kWh
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1431-1567/1910
|1400-1480/1835-1885
|1403-1591/1910
|1502/1990
|Rozměry d x š x v [mm]
|4585 × 1795 × 1473
|4650 × 1790 × 1435
|4698 × 1829 × 1468
|4642 × 1860 × 1481
|Objem zavazadelníku [l]
|602/1650
|596/1606
|640/1700
|597/1634
|Rozvor [mm]
|2650
|2700
|2667
|2732
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|1410/610
|neuvedeno
|1500/700
|1150/600
|Cena od [Kč]
|439.990
|657.900
|639.900
|599.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|N-Line Premium
|GR Sport
|Sportline
|Ultimate
|Cena od [Kč]
|724.990
|822.900
|889.900
|749.990
Závěr
Peugeot 308 v modernizované verzi tedy rozhodně není špatným autem. Jezdí hezky, fajn svítí a opravdu zajímavě vypadá. Jenže když jsem přemýšlel nad něčím, v čem je opravdu lepší než konkurenti, nic mě nenapadlo.
Ke stejnému úkolu, tedy přepravit rodinu včetně všeho potřebného harampádí, přistupuje s výstředností a elegancí Francii vlastní, ale že by cokoliv dělal opravdu bezkonkurenčně dobře, říci nemohu. Snad jen ta šíře možností nastavování zobrazení přístrojového štítu a infotainmentu je lepší než kde jinde – ale to vlastně taky není pravda, protože v Opelu Astra funguje palubní systém stejně, ale na rozdíl od peugeotu na jeho klasicky umístěný přístrojový štít vidím prostě lépe.
Peugeot 308 si vás tedy musí získat svým designem, protože ten je jeho největší devizou. Pokud se mu to nepovede, příliš důvodů pro jeho koupi nevidím – byť sám o sobě k zahození není.
Peugeot 308 SW GT Hybrid 145 |
|Nejlevnější verze modelu
|710.000 Kč (308 SW Hybrid 145 e-DCS6, 107 kW, 6st. DCT, FWD, Style)
|Základ s testovaným motorem
|710.000 Kč (308 SW Hybrid 145 e-DCS6, 107 kW, 6st. DCT, FWD, Style)
|Testovaný vůz bez příplatků
|840.000 Kč (308 SW Hybrid 145 e-DCS6, 107 kW, 6st. DCT, FWD, GT)
|Testovaný vůz s výbavou
|939.000 Kč (308 SW Hybrid 145 e-DCS6, 107 kW, 6st. DCT, FWD, GT)