TEST Peugeot 308 SW GT PHEV – Skvělý pohon pohřbený výstředností
Modernizovaný Peugeot 308 SW se v plug-in hybridní verzi dočkal významného vylepšení pohonné jednotky i designu. Nejen díky větší baterii nová verze dokáže jezdit opravdu úsporně, a navíc skvěle vypadá. Výstřední interiér bohužel zůstává.
Design, interiér
Doby obrovské masky modelů Peugeot jsou již dávno minulostí a modernizace modelu 308 povedený design posunula zase o úroveň výš. Celé auto působí na pohled hodně šik a přidává nádech prémiovosti. Vpředu zmizelo denní svícení připomínající kly, výrazný světelný podpis nově tvoří drobné LED proužky vizuálně spojující přední světlomety. Přídi vévodí také osvětlené logo automobilky.
Modernizace se nejvíce dotkla právě přední části, vzadu se změnila pouze grafika svítilen, ve kterých nyní najdeme tři téměř vertikální červené proužky. Svítí ale i s denním svícením, což kvituji. Bohužel se nijak nezměnila sdružená mlhová a couvací světla v nárazníku, která jsou sice fajn svým umístěním (mlhová neoslňují a couvací osvětlují prostor za vozem dobře), ale se svou sytě červenou barvou působí v jinak čisté bílo-černé zádi docela rušivě a lacině.
Z boku na verzi GT najdeme prahové lišty, které začínají za předním kolem a končí zhruba ve dvou třetinách vozu. Možná to má výhodu z pohledu aerodynamiky, ale úplně nejlépe to nevypadá. Větu, že to inženýři zapomněli dotáhnout, jsem slyšel po dobu testu několikrát. Všimnout si můžeme velkých 18" disků s nízkým profilem pneumatik. Ty sice dobře vypadají, ale jízdní komfort nezůstal neposkvrněn.
Testované vozidlo bylo velmi dobře vybavené a mezi výčtem výbavy bychom našli také elektricky ovládané víko zavazadelníku, které je možné otevřít podkopnutím pod zadním nárazníkem. Tedy alespoň tak to tvrdí automobilka, mně se to povedlo jen jednou. A to v momentě, kdy jsem zrovna nic nenesl.
Naopak ve chvílích, kdy jsem víko zavazadelníku ovládat nechtěl, fungoval senzor bravurně. Když mi pod autem proběhl kocour, otevřel se zavazadelník, přestože jsem s klíčkem stál asi dva metry od vozu. Když se mi rozsypala taška s nákupem a já sbíral věci zakutálené pod auto, zavazadelník se začal sám zavírat a plánoval mě udeřit do hlavy. A když jsem autu šel nabít jeho 17,2kWh baterii, plánoval jsem schovat nabíječku před deštěm pod auto. Samozřejmě se otevřelo i víko zavazadelníku.
Zmínka o nabíjení je zde cílená, protože testovaná verze má plug-in hybridní pohon a je důležité ji nabíjet co nejčastěji. Díky tomu je design vozu hezky symetrický, konektor nabíjení je schovaný vlevo vzadu pod stejným víčkem jako na pravé straně hrdlo nádrže na benzin. V displeji na to upozorňují dvě šipky, nenechte se ale zmást ikonou ukazatele dojezdu, která se nachází pod ukazatelem stavu baterie i nádrže a má šipku v obou případech zleva.
Ach ty displeje
O uspořádání interiéru moderních Peugeotů už se toho napsalo mnoho. Ve zkratce je interiér nezvyklý tím, že na přístroje kouká řidič přes volant namísto skrz něj. Zpočátku mi přišlo, že to není špatné – v autech většinou sedím oproti kolegům z redakce docela vysoko a se svými 189 cm přece musím přes volant vidět dobře, nebo ne?
Záleží na preferovaném zobrazení přístrojů. Peugeot myslel i na lidi, kteří přes volant moc neuvidí a uzpůsobil tomu zobrazení většiny důležitých údajů v horní části displeje. Pokud ovšem chci vidět vše a zobrazení mít hezky velké, musím si volant dát hodně dolů.
V takové poloze si ale občas levou rukou brnknu do stehna, a tak volant dávám o něco výš a sedačku o něco níž. Výsledkem je poloha, ve které se mi s autem sice jede dobře, ale po delší cestě mě bolí celé tělo. Vhodná poloha za volantem se mi zde zkrátka hledá velmi obtížně.
Díky vysoké výbavě zde alespoň máme přední sedačky s velkým výběrem druhů masáže. Intenzita jde nastavit ve třech stupních, a to i u spolujezdce. Masáž můžeme volit skrz jedno z menu infotainmentu. Na stejné obrazovce je dostatek prostoru pro tlačítka vyhřívání sedadel a volantu, ale ani jedno tu není.
Mezi volbou masážních programů je třeba kliknout na ikonu „Sedadla“ a teprve tam lze zapnout vyhřívání. A tady se zase navzdory kolosálnímu nevyužitému prostoru nedá zapnout vyhřívání volantu, na to musíte do „Menu aplikací“, skrz podmenu „Klimatizace“ vybrat „Vyhřívání“ a teprve tam lze zapnout vyhřívaný volant.
Jedinou cestou, jak tohle martyrium obejít, je nastavit si na jednu z “domovských obrazovek” infotainmentu všechno ovládání sedaček a výhřevů dohromady. Takovýchto obrazovek si můžete vytvořit několik dle libosti.
Navzdory tomu však infotainment patří mezi největší prohřešky celého vozu a každým dnem mě štval víc a víc. Jeho rozlišení je dobré, ale ve všem ostatním selhává. Je nepřehledný, zejména po startu vozu opravdu hodně pomalý, a navíc se jednotlivé funkce navzájem blokují. Lze sice stáhnout horní lištu se zkratkami, ale pokud je stažená dolů a vy chcete otevřít menu ovládané fyzickými tlačítky, máte smůlu. Napřed vytáhnout lištu nahoru, prosím.
Zároveň zde na rozdíl od jiných modelů Peugeot nelze nastavit deset “tlačítek” do dolního tenkého displeje i-Toggles, ale pouze pět. Takže si člověk musí vybrat, jaké funkce používá nejčastěji, jinak to nejde. Na druhou stranu je super, že v interiéru tato tlačítka jsou. Zrcadlení telefonu se systémem Android funguje bezdrátově a velmi dobře, na bezdrátové nabíječce se mi telefon nepřehříval. Pozitiva v interiéru tedy najít jde, není to však snadné.
Prostoru není nazbyt
Příplatková sedadla potažená alcantarou hezky vypadají a jsou vyrobena z příjemných materiálů, ocenil bych ale podélný posuv hlavové opěrky, která mi hlavu tlačila výrazně vpřed. Materiály na dveřích jsou ale kvalitní a měkké, hezky se vejde i 1,5l PET lahev, zde je vše v pořádku. Možná by mohla opěrka ruky být o něco širší, spolujezdci ruka ze dveří klouzala. Mně spíše vadila středová loketní opěrka, která je tvrdá a uprostřed předělená.
Na zadních sedadlech navíc není tolik místa, kolik by se při pohledu zvenčí mohlo zdát, a to samé platí pro zavazadelník. Ten si zachovává relativně praktický tvar s kapsami po stranách, ve verzi plug-in hybrid ale trpí zmenšením objemu, má pouze 467 litrů. Pro srovnání, plně elektrická verze má 505 litrů, hybridní a dieselová 308 SW mají 551 až 598 litrů v závislosti na přítomnosti dvojité podlahy.
Pod podlahou testované varianty zabírá hodně místa prémiový soundsystém Focal, ve zbylé části je místo pro trochu krkolomné uložení nabíjecích kabelů. Podlaha zavazadelníku totiž nemá polohu, ve které by držela zapřená, když ji zvednete. Je potřeba si ji jednou rukou držet a druhou vmáčknout nabíjecí kabely do prostoru ve tvaru písmene L.
Ještě si dovolím jednu poznámku, které se možná zasmějete, jste-li na tenhle způsob zvyklí, ale pokud jako já naopak ne, může to působit problémy. Páčka dálkových světel totiž nefunguje od sebe pro trvalé zapnutí a k sobě pro probliknutí, nýbrž má dvě polohy směrem k sobě.
Dálková světla však svítí dobře a mají technologii vykrývání protijedoucích vozů, jenže jsou v režimu Auto prostě zapnutá sama od sebe. Když je chcete přinutit svítit trvale, musíte silně přitáhnout páku k sobě. Pokud nechcete na dálnici osvětlovat protijedoucí řidiče, musíte “dálky” často vypnout manuálně.
Matrixy totiž sice fungují dobře obecně, na dálnici však mají problém s rozpoznáváním kamionů na velkou vzdálenost. A vypnutí automatických dálkových světel se dělá přepnutím otočného konce páčky do módu manuálních světel. Není to šťastné řešení, na rozdíl třeba od Toyoty, která mívá pro automatická dálková světla tlačítko někde poblíž páčky.
Motor, jízdní vlastnosti
Kde si plug-in hybridní peugeot snadno nabere body zpátky, je pohonné ústrojí. To se skládá ze zážehového motoru o objemu 1,6 litru v kombinaci s elektromotorem s dostatečně velkou baterií o kapacitě 17,2 kWh (před modernizací to bylo 12,4 kWh). Auto startuje vždy v plně elektrickém módu a celkově se snaží elektřinu využívat co nejvíce.
Až na výjimky byl přechod mezi spalovacím motorem a elektřinou plynulý, auto občas škublo především ve městě, když bylo plně naložené a spalovací motor ještě ne zcela zahřátý. Určitě to nebude nedostatkem výkonu, ten mi s kumulovanými hodnotami 144 kW (195 k) a 360 Nm nikdy nechyběl.
Verze GT je spíše výbavová linie s hezčím designem, než že by vůz měl nějaké sportovní ambice. Kvůli již zmíněným 18" diskům kol je už tak tvrdý podvozek občas skoro nepříjemný, od francouzského auta bych osobně čekal větší pohodlí. O výmolech a nekvalitním povrchu zkrátka víte, ale žádné nepříjemné rány či nepredikovatelné chování auta se naštěstí nekonají. Třistaosmička působí jistě i v zatáčkách a na rozbité cestě.
S plug-in hybridním pohonem přichází také o 250 kg vyšší hmotnost oproti mild hybridnímu modelu, který před pár týdny testoval kolega Bednář. Plug-in hybridní pohon omezuje užitečnou hmotnost a objem zavazadelníku, ale už ne maximální hmotnost brzděného přívěsu. S povolenou hmotností 1315 kg můžete táhnout o nezanedbatelných 210 kg více oproti mild hybridu, což znamená, že na cestách nejspíše budeme i nadále potkávat 308 s nizozemskými značkami a karavanem.
Přes vyšší hmotnost je však oproti mild hybridní verzi plug-in hybrid nejen rychlejší (ke zrychlení 0–100 km/h potřebuje 7,6 sekundy), ale také úspornější. A právě efektivita pohonného ústrojí je to, co mě na testované verzi 308 SW překvapilo nejvíce. K normované spotřebě 2,3 l/100 km udávané normou WLTP jsem se sice nedostal, ale překvapivě jsem nebyl až tak daleko.
Na první cestu jsem vyrazil s plnou baterií, která ukazovala dojezd 68 kilometrů. Urazil jsem 90 kilometrů z Prahy do Tábora, přičemž na D0 se popojíždělo v koloně a po dálnici jsem jel rychlostí 130 km/h. Výsledkem bylo 58 % cesty na elektřinu se spotřebou 8,2 kWh/100 km a dojezd 12 km a k tomu spotřeba benzínu 2,9 l/100 km. Dle mého krásné hodnoty.
O to víc, když jsem poté do cíle vzdáleného dalších 60 kilometrů dojel s prázdnou baterií a celkovou spotřebou 3,2 l/100 km. Tentokrát jsem měl možnost nabíjení, a tak jsem auto rovnou nechal přes noc nabít. Druhý den ráno plná baterie slibovala dojezd 70 km.
Třistaosmičku jsem používal pro krátké městské cesty co nejvíce na elektřinu. Ovšem bylo to právě, když jsem do auta posadil další tři pasažéry a přepnul do režimu hybrid, kdy na rozjezdu z křižovatky dokázalo docela nepříjemně cuknout při přepnutí na spalovací motor.
Vydal jsem se také na výlet do kopcovitého příhraničí Jihočeského kraje, kde máme hezké klikaté cesty. Na těch je už docela znát vyšší hmotnost plug-in hybridního kombíku, ale stále si cestu člověk dokáže docela užít. Pomáhá i malý volant, který sice nepovažuji za dobré řešení pro každý den, ale podvědomě trochu nahrává pocitu jízdy ve sportovnějším voze.
Svižnější jízda znamenala spotřebu 5,5 l/100 km a méně než polovinu jízdy s nulovými emisemi (spotřeba 6,0 kWh/100 km), po cestě zpátky domů jsem jel volněji a už s relativně nízkým stavem baterie. To znamenalo spotřebu 5,4 l/100 km a 3,8 kWh/100 km. Stále překvapivě dobré hodnoty, i když už docela daleko od těch normovaných. I tak by nejednoho milovníka 1.9 TDI mohly potěšit.
Za málo i bez baterky
Poslední cesta s třistaosmičkou byla zpět do redakce. Jelikož jsem byl pozitivně překvapený z jízdních výkonů a spotřeby v různých situacích, rozhodl jsem se nenabít baterii vůbec a vyzkoušet, jak se pohonný systém bude chovat v tom nejhorším možném režimu provozování plug-in hybridního vozu. Tedy s hmotností velké baterie, ale bez jejího nabití.
Vyrazil jsem s dojezdem 2 km na baterii, který rychle klesl na nulu. Průměrná spotřeba za testovací týden ukazovala krásných 3,3 l/100 km a já vyrazil na cestu. Po necelých 150 kilometrech se průměrná spotřeba zvýšila na 4,1 l/100 km, ale trasu s vybitou baterií včetně dálnice D3 (a chvíle na D1/D0) zvládl plug-in hybridní Peugeot 308 SW za 5,6 l/100 km. To je dle mého názoru opravdu dobrá hodnota, která je dokonce lepší než jsem dokázal na stejné trase dosáhnout s mild-hybridní jednotkou.
I přes vybitou baterii navíc díky rekuperaci urazil Peugeot 28 % trasy s nulovými emisemi a nutno podotknout, že jsem se neloudal. Ano, snažil jsem se místo brzdového pedálu používat co nejvíce mód B, který maximalizuje rekuperační účinek a ovládá se tlačítkem vedle voliče převodovky. Je však umístěný na ergonomicky perfektním místě a opravdu si s využitím módu B jde krásně „hrát“.
O tom, jestli člověk jede na elektriku, nebo ne, člověk ví díky změně barvy rychloměru v displeji. Modrý rychloměr znamená jízdu na elektřinu, bílý rychloměr znamená sepnutí spalovací jednotky. Změny barev nepůsobí rušivě ani v noci a je to příjemný způsob, jak sledovat dění pod kapotou (a podlahou).
Dlouhodobá spotřeba (za 2000 km) v autě sice ukazuje 6,4 l/100 km a při převzetí vozu byla ještě vyšší, to ale ukazuje především na to, jak důležité je plug-in hybridy používat správně. Pokud bych s vybitou baterií jezdil po Praze, určitě bych tak skvělých čísel nedosáhl. Ovšem je fajn vědět, že pokud se vydáte na dovolenou a pojedete s rozumem, i bez nabíjení se dočkáte příjemné spotřeby i cestovního komfortu.
|Konkurenti
|Peugeot 308 SW
|Seat Leon ST
|BYD Seal 6 DM-i Touring
|Opel Astra ST
|Provedení
|GT Plug-in Hybrid
|FR e-HYBRID
|Comfort
|Ultimate PHEV
|Motor
|1598 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový
|1598 cm3, I4 zážehový
|Pohon
|FWD
|FWD
|FWD
|FWD
|Největší výkon [kW/min]
|143 (195 k)/ -
|110 (150 k)/5000-6000
|156 (212 k)/6000
|143 (195 k)/ -
|Točivý moment [N.m/min]
|360/ -
|250/1500-4000
|122 (ICE) + 300 (EV)/4000-4500
|360/ -
|Převodovka
|7st. e-DCS
|6st. DSG
|e-CVT
|7st. eDCT
|Max. rychlost [km/h]
|225 (135 na elektřinu)
|220 / 229
|180
|225 (135 na elektřinu)
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,6
|7,9
|8,5
|7,6
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|2,3
|1,3
|1,7
|2,3
|Kapacita akumulátoru [kWh]
|17,2
|12,8
|19
|17,2
|Oficiální dojezd na elektřinu [km]
|82
|60
|100
|83
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1750/2185
|1725/2130
|1805/2240
|1736/2170
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1315/750
|1700/750
|750/750
|1330/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4636 × 1852 × 1438
|4642 × 1799 × 1450
|4840 x 1875 x 1505
|4642 × 1860× 1480
|Rozvor [mm]
|2732
|2672
|2790
|2732
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|467/1467
|-/-
|500/1535
|466/1483
|Cena od [Kč]
|1.040.000
|932.900
|943.000
|899.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GT + příplatková výbava
|+příplatková výbava
|Comfort
|Ultimate + příplatková výbava
|Cena od [Kč]
|1.301.000
|1.145.800
|1.109.000
|1.063.990
|Nelze připlatit za masážní sedadla, ale panoramatická střecha je výrazně větší
|Nelze připlatit za masážní sedadla, jsou však ventilovaná.
Závěr
Peugeot 308 SW je ve verzi GT Plug-in Hybrid autem, které potěší nejednu spořivou duši. Nabídne plynulý pohon, který se i bez nabíjení umí odměnit skvělou spotřebou. Bohužel je osazen do líbivého, avšak nepříliš praktického hávu.
Kvůli interiéru i-Cockpit jsem nedokázal najít dobrou polohu za volantem, infotainment je zbytečně složitý a navíc často pomalý. Konfigurovatelná tlačítka i-Toggles pomáhají, ale přitahují otisky prstů jako magnet. Pomyslný hřebík do rakve zarazí pohled do ceníku.
Se sebevědomou cenovkou přes 1,3 milionu korun se jen těžko odhlíží od ergonomických nedostatků, které Peugeot 308 SW má. Tím spíš, když modernizovaná Astra nabízí stejný agregát laciněji. Osobně bych francouzský šarm a prémiový dojem třistaosmičky za německou ergonomii ochotně vyměnil.
|Nejlevnější verze modelu
|710.000 Kč (308 SW Style Hybrid 145 e-DCS6, FWD, 1.2, 100 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.060.000 Kč (308 SW Allure Plug-in HYBRID 195 e-DCS7, FWD, 1.6, 144 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.135.000 Kč (308 SW GT Plug-in HYBRID 195 e-DCS7, FWD, 1.6, 144 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.301.000 Kč (308 SW GT Plug-in HYBRID 195 e-DCS7, FWD, 1.6, 144 kW)