TEST Peugeot 408 GT Elektromotor – Lepší než hybrid?
Nabídka pohonů modernizované 408 zahrnuje výhradně elektrifikované agregáty. Kromě hybridu a plug-in hybridu je to také čistě elektrická verze. V nabídce je ve dvou výbavách, přičemž jsme vyzkoušeli tu vyšší.
Design, interiér
Peugeot 408 poháněný pouze elektromotorem je v Česku k dispozici ve dvou výbavách. Nižší úroveň Allure startuje na částce 980.000 korun (nyní v akci 909.000 korun). Ve vyšší úrovni GT, kterou jsme testovali, pak na 1.085.000 korun (v současné akci za 969.000 korun). Testovaný vůz měl navíc pouze jedinou položku, a sice sadu na opravu pneumatik za tisíc korun.
Výbava verze GT je tudíž skutečně velmi bohatá a zahrnuje také například skvělé přední světlomety Peugeot matrix LED Technology. Pokud po nich zatoužíte v nižší výbavě Allure, mít je nemůžete ani za příplatek.
Pracoviště řidiče se nese v duchu takzvaného i-Cockpitu. Tvoří jej dvojice 10palcových displejů, přičemž ten centrální je dotykový. Pod ním se však nachází ještě jeden menší displej s virtuálními tlačítky i-Toggles, jejichž prostřednictvím lze vstoupit přímo do zvoleného podmenu. Celý koncept může působit složitě, v praxi ale funguje velmi dobře.
Horší je to s pozicí za volantem. Sedíte sice nízko, jenže nízko je také volant, a to dokonce i ve své nejvyšší poloze. Pokud měříte méně, řekněme do 170 cm, větší problémy mít patrně nebudete. Viditelnost „budíků“ zůstává na solidní úrovni, byť k ideálu ještě něco chybí. U vyšších postav však může věnec volantu zakrývat horní část displeje.
Velkým kladem Peugeotu 408 je naopak vnitřní prostornost. Zejména na zadních sedadlech vůz v tomto směru ostře kontrastuje s větší 508. Ta sice působí výrazně elegantněji, mimo jiné díky bezrámovým dveřím, z hlediska praktičnosti je na tom ale podstatně hůře.
V interiéru se nedávná modernizace dotkla především použitých materiálů, zatímco samotný koncept kabiny zůstal prakticky beze změn. Hlavním poznávacím znakem je i nadále Peugeot i-Cockpit s pěti virtuálními tlačítky i-Toggles, která umožňují přímý přístup do předem zvolených nabídek.
Pozornost si zaslouží také obložení dveří, jehož zakončení může tvořit látka, Alcantara nebo hliník. Právě kombinace materiálů představuje nejvýraznější oblast inovací v kabině. Po stránce techniky a způsobu ovládání se Peugeot drží osvědčeného konceptu.
Milovníci kvalitní reprodukce zvuku mohou ocenit vyspělý audiosystém Hi-Fi Focal, který vznikl na základě více než tříleté spolupráce technik společnosti Focal a Peugeotu. Systém využívá digitální zpracování zvuku Arkamys a tvoří jej deset patentovaných reproduktorů. Patří mezi ně výškové reproduktory s invertovanou hliníkovou kopulkou TNF, čtyři 165mm Polyglass basové/středové reproduktory se zavěšením TMD (Tuned Mass Damper), středový Polyglass reproduktor a subwoofer Power Flower s trojitou cívkou. Celou sestavu napájí nový 12kanálový zesilovač s výkonem 690 W.
Motor, jízdní vlastnosti
Peugeot byl kdysi leaderem v nabídce vznětových motorů. Ty však pod kapotou 408 nenajdete. Základní hybrid má pouze přeplňovaný tříválec, plug-in hybrid čtyřválec a pak je tu ještě čistě elektrická verze někdy označovaná jako e-408. Její přední kola pohání elektromotor o výkonu 157 kW a maximum točivého momentu 343 N.m.
Výrobce se speciálně u téhle verze zaměřil na snížení odporu vzduchu. To přispívá k hospodárnosti, když elektrická 408 vykazuje spotřebu elektřiny v kombinaci 17,7 kWh na 100 km. V praxi ale počítejte tak s 19 kWh na 100 km. Elektrickým zdrojem je baterie NMC s využitelnou kapacitou 58,2 kWh. Vůz na jedno nabití ujede dle výrobce až 456 km.
Při jízdách s e-408 nám nejvíce vadila nemožnost nastavit úroveň rekuperace. Chybějí tak jinde běžná pádla pod volantem. Rekuperace je zde nastaven tak, že ubrání plynu v nízkých rychlostech vyvolá výrazné zpomalení, naopak pokud jedete rychleji, třeba na dálnici tak brzdný účinek elektromotoru již tak výrazný není.
Co se týče nabíjení, pak firma Peugeot při nabíjení stejnosměrným proudem z 20 na 80 procent udává čas 30 minut. Pomalé nabíjení zabere přes tři hodiny. Nejde o nikterak oslnivé výkony, ale ani takové, za něž by se měli konstruktéři stydět.
Jízda s novou 408 ničím nevybočuje nad rámec běžných cestovních vozů téhle třídy. Auto nabízí rozumný kompromis mezi ovladatelností a kvalitou jízdy. Běžné nerovnosti šasi tlumí solidně, jistě také zásluhou rozumné velikosti kol jak už ostatně píšeme výše. Řízení je průměrně přesné a malý šišatý volant vyžaduje zvyk. Celkově se auto chová dobře, ovšem někdejší vytříbenost známá z modelů 405, 406 a 407 už 408 chybí. Přesto nám přišlo, že vůz jezdil lépe než hybridní varianta.
Závěr
Elektrická 408 patrně rekordy v prodejích trhat nebude. Většina kupujících sáhne spíše po hybridu nebo plug-in hybridu. Elektrická verze je pak určená pouze pro velmi úzkou skupinu uživatelů. Přitom cena problém nepředstavuje. Je třeba v ní zahrnout také velmi bohatou výbavu. Kabina vozu je prostorná, zavazadelník stejně tak. Modernizace vozu přinesla důležité omlazení, je ale otázkou, jak velký podíl bude mít na obchodních výsledcích. Jistě se najdou tací, kteří inovace možná ani nezaznamenají.
|Nejlevnější verze modelu
|689.000 Kč (Hybrid 145 e-DCS6, Allure)
|Základ s testovaným pohonem
|909.000 (Elektromotor, Allure)
|Testovaný vůz bez příplatků
|969.000 (Elektromotor, GT)
|Testovaný vůz s výbavou
|970.000 (Elektromotor, GT)