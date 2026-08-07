TEST Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure – Wow efekt po francouzsku
Peugeot 408 se vyrábí od roku 2022. V letošním roce prošlo auto modernizací, která se zaměřila zejména na vzhled. V nabídce motorů zapomeňte na diesel, naopak pochvalte skutečnost, že všechny agregáty jsou elektrifikované.
Design, interiér
Modely značky Peugeot začínající čtyřkou byly v minulosti u nás velmi oblíbené. Stačí vzpomenout na dodnes krásnou 405, nabízenou v letech 1987 až 1995. 405 se nabízela už před revolucí, po ní vzala garáže začínajících úspěšných podnikatelů doslova útokem. Nástupce 406 byl větší, ale stále ve stejné linii. Navíc přinesl také dodnes úžasné kupé. Od roku 2004 štafetu převzala 407, která sice znamenala určitý odklon od dosavadních dvou modelů, stále však jezdila výborně. Po ukončení její výroby ji Francouzi nahradili 508, která je v současnosti k dispozici ve druhé generaci.
Od roku 2022 se po dlouhých 12 letech však vrátila čtyřková řada v podobě recenzované 408. Dle zástupců firmy Peugeot platí za model s nejsilnějším designovým vyjádřením značky. Typově se jedná o takový zvýšený liftback, přičemž Peugeot používá označení fastback. V rámci modernizace, která přichází po čtyřech letech od premiéry modelu na trhu, se výrobce zaměřil na další posílení designu, který patřil vždycky k silným stránkám vozů značky Peugeot. Přitom Francouzi mluví o „wow efektu“.
Co si pod tím ale máme představit? Pod spojením „wow efekt“ si představujeme něco, co člověka praští do oka na první pohled. V případě nové 408 to mají být světelné podpisy vpředu a vzadu. Vpředu je tak podsvícené logo značky, stylizovaný lev, vzadu svítí nápis „Peugeot“. Při pohledu na příď zaujmou také stylizované lví drápy, které využívají trojici šikmých pásů složených z LED. Jak světelný podpis, tak také drápy jsou standardem u všech verzí nové 408.
Přední světlomety jsou vždy diodové. Testovaná nižší výbava Allure využívá světlomety Peugeot LED Technology. Vyšší úroveň GT má navíc ještě systém Matrix. Ten není v testované úrovni Allure kupodivu dostupný ani za příplatek. Testované auto jezdilo na 17palcových kolech s pneumatikami 215/65. Vyšší výbava GT využívá 19palcová s obutím 205/55.
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure |
Prostor na úrovni
Od popisu vnějšího vzhledu, který je beztak čistě subjektivní záležitostí, se přesuňme do kabiny. Tady se modernizovalo na první pohled méně. I nadále se pracoviště řidiče nese v duchu takzvaného i-Cockpitu. Tvoří jej dva 10palcové displeje, kdy ten centrální je dotykový. Pod ním je ale ještě jeden menší displej s virtuálními tlačítky i-Toggles, kterými lze vstoupit přímo do zvoleného podmenu. Celý koncept vypadá složitě, v praxi ale funguje velmi dobře.
Horší to je s pozicí za volantem. Sice sedíte nízko, jenže zároveň máte nízko také volant, a to i v jeho nejvyšší poloze. O tom, že má šišatý tvar a že je nezvykle malý, už určitě dávno víte. Stejně jako u skutečnosti, že na přístrojový štít hledí řidič přes něj, nikoliv skrz něj, jak je obvyklé.
Pokud jste nižší postavy, řekněme do 170 cm, neměli byste mít větší problémy a také viditelnost „budíků“ zůstává na solidní úrovni, jakkoliv k ideálu ještě cosi schází. Pokud jste ale vyšší postavy, patrně vám bude věnec volantu horní část displeje zakrývat.
Obrovským kladem 408 je ale vnitřní prostornost. Zejména vzadu to ostře kontrastuje s větší 508, která sice vypadá mnohem sličněji (i díky bezrámovým dveřím), avšak s praktičností je dost na štíru.
Výbava Allure je sice ta nižší na českém trhu, avšak za nyní akční cenu 689.000 korun nabízí testovaný vůz velmi bohatou standardní výbavu. Pouze dvě položky tak byly v rámci příplatků. Kromě metalického laku za 17.000 korun to byla sada na opravu pneumatik za rovnou tisícovku.
Motor, jízdní vlastnosti
Nové 408 nabízí tři pohonné jednotky. Kromě testovaného hybridu, který je ve skutečnosti spíše mild-hybridem, je to dále plug-in hybrid a čistě elektrická verze. Pokud chcete čtyřválec, nemáte jinou možnost než zvolit právě dobíjecí hybrid.
Pohon testovaného vozu sází na známý tříválec 1,2 litru s turbodmychadlem, nyní již výhradně s rozvodovým řetězem. Za zmínku stojí umístění trakčního elektromotoru do šestistupňové dvouspojkové převodovky mezi samotné ústrojí a spalovací agregát. Ve skutečnosti má spojky tři, kdy dvě slouží pro řazení stupňů a třetí umožňuje odpojit spalovací motor od zbytku hnacího ústrojí. Koncepce elektromotoru sice plně odpovídá klasickým hybridům, avšak pracovní napětí 48 voltů jej řadí k mild-hybridům.
Jízda s novou 408 ničím nevybočuje nad rámec běžných cestovních vozů. Auto nabízí rozumný kompromis mezi ovladatelností a kvalitou jízdy. Běžné nerovnosti šasi tlumí solidně, jistě také zásluhou rozumné velikosti kol, jak už ostatně píšeme výše. Řízení je průměrně přesné a malý šišatý volant vyžaduje trochu zvyku.
Na vytříbené jízdní chování v úvodu zmíněných předchůdců u 408 zapomeňte. Ono ostatně stačí porovnat konstrukci podvozku, která je u novinky ze zmíněných modelů nejjednodušší. Nejde však o nic, co by nějak vadilo a kvůli čemu byste neměli o 408 uvažovat.
Třeba motor sice působí skromně, avšak pro běžné ježdění plně dostačuje, navíc má bonus v podobě již spomínaného hybridu. Ve středních otáčkách jede slušně a co více si u rodinného auta přát? Třeba hospodárnost. V rámci týdenního testování jsme jezdili se spotřebou kolem šesti litrů na 100 km, výrobce udává v kombinaci rovných 5 litrů na 100 km. Je to mimochodem o celý litr méně než u původní verze s motorem 1.2 PureTech, ovšem bez elektrifikace a s osmistupňovou převodovkou s měničem momentu.
Závěr
Peugeot 408 představuje tak trochu zvláštní druh vozidla. Je to sice liftback, ovšem jeho zvýšená stavba má přinášet zároveň výhody běžně vídané u SUV. Tedy snazší nastupování a lepší výhled. Po modernizaci auto zaujme velmi výrazným designem, příznivou cenou, bohatou výbavou stejně jako dlouhou zárukou 5 let. I přes štědrou nabídku tomu ale stále něco chybí. Možná je to právě fakt, že auto vlastně ani není možné nikam přesně zařadit. Na klasický liftback je to příliš vysoké, na SUV zase nízké. A pohon všech kol chybí. Zda je to výhoda, nebo spíš chyba, to už necháme na posouzení vás, čtenářů.
|Nejlevnější verze modelu
|689.000 (Hybrid 145 e-DCS6 Allure)
|Základ s testovaným pohonem
|689.000 (Hybrid 145 e-DCS6 Allure)
|Testovaný vůz bez příplatků
|689.000 (Hybrid 145 e-DCS6 Allure)
|Testovaný vůz s výbavou
|707.000 (Hybrid 145 e-DCS6 Allure)