TEST Peugeot E-5008 GT Long Range – Sny zůstávají na papíře
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Vyzkoušeli jsme vrcholnou variantu vlajkové lodi značky Peugeot. Snaha o prémiovost se e-5008 zejména uvnitř celkem daří, za konkurencí ovšem zaostává svou pohonnou technikou. Z mnoha pohledů se jedná o povedené auto, které by ke svému provozu v ideálním případě potřebovalo vlastní elektrárnu. A to jsme ho zatím netestovali v zimě.
Design, interiér
Největší osobní vůz stávající modelové řady značky se lvem ve znaku není v nabídce žádnou novinkou. Dobře známý design třetí generace se představil již před dvěma lety. Navíc šlo pouze o evoluci povedených tvarů předchozí generace. Úzké přední světlomety, tři vertikální drápy denního svícení a maska integrovaná do nárazníku ale zatím vůbec nezestárly.
Čistě elektrickou variantu od těch spalovacích prakticky není možné rozeznat, což pro část zákazníků může být výhodou. V šedé barvě je „pěttisícosmička“ takový nenápadný elegán, jakkoli někomu mohou tvary připadat možná až trochu přeplácané. Zejména prazvláštní broušené disky 19" kol testovaného kusu tomu napomáhají.
Z boku jsou však jedním z mála zajímavých designových prvků. Spodní linie oken za zadními dveřmi mírně roste, shora jsou okna lemována chromovou lištou. Jinak je ale 5008 naprosto konvenční – spoléhá na velká zrcátka, klasické kliky dveří a také nabíjecí port je vlevo vzadu, na místě typickém spíše pro spalovací modely.
Registrační značka se z víka zavazadelníku ve třetí generaci přesunula na nárazník, což bohužel znamená také o bezmála 15 cm vyšší nakládací hranu. Černou lištu mezi světly odděluje od zadního okna ještě lakovaná část karoserie a pro fajnšmekry lze zmínit, že zadní stěrač míří v základní poloze doprava, kdežto u předchozí generace zůstával směrem doleva. Klíčové ale je, že se zmenšila stíraná plocha.
Na střeše také přibyla anténa ve tvaru ploutve, předchozí generace anténu integrovala lépe. Spodní část nárazníků je nyní lakovaná černou lesklou barvou, což by mělo vyřešit problém s rychlým šednutím nelakovaných nárazníků předchozí generace.
Prémiový kokpit
Uvnitř vládne vesmírná atmosféra. Zakřivený širokoúhlý 21" displej opticky levituje nad palubní deskou, jejíž vrchní část je potažena textilem. Za displejem ještě po celé šíři palubní desky svítí ambientní osvětlení. Spodní části sice dominuje klavírový lak, jako ve vesmírné lodi ale působí také 9,7" displej s virtuálními tlačítky i-Toggles (až 10 předvoleb).
Mezi ním a volantem najdeme startovací tlačítko a typický volič převodovky koncernu Stellantis, který ale v této vyvýšené poloze působí mnohem lépe než na středovém tunelu. Ten má nově zajímavý design připomínající bumerang, na němž najdeme ovladače klíčových nastavení teploty a v druhé polovině fyzický ovladač hlasitosti, volič jízdních režimů a elektronickou parkovací brzdu.
Mezi palubní deskou a horním patrem středového tunelu je zastrčený špatně přístupný prostor pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu (na jehož displej poté není vidět). Pod horní částí středového tunelu jsou v blízkosti loketní opěrky dva držáky nápojů a před nimi pak hluboká krytá schránka s dvěma porty USB-C. Kryt dokáže občas povrzávat.
Peugeot e-5008 GT Long Range |
Dobrému pocitu z interiéru nepochybně pomáhá příplatkové čalounění v kombinaci alcantara/koženka, které v testovaném voze najdeme dokonce ve všech třech řadách sedadel. Ta poslední je sice určená zejména dětem, na geny MPV ale 5008 nezapomíná a nabízí posuvná sedadla druhé řady s polohovatelnými opěradly. Když je posuneme zcela vpřed, na nouzovou cestu bych se do třetí řady s výškou 189 cm vešel, i když natěsno. Velmi stísněně bych se pak vešel i před sebe do druhé a první řady sedadel.
Ve třetí řadě potěší držák nápojů na každé straně, vlevo najdeme i 12V zásuvku. Ve druhé řadě pochopitelně komfortní výbavy najdeme víc, nechybí displej pro ovládání samostatné zóny klimatizace ani sluneční roletky integrované v rámu oken.
Vepředu je prostoru dostatek, na levitující displej je přes typicky malý volant poměrně dobře vidět i ve správné poloze za volantem a na dlouhé cestě potěší masážní funkce sedadel řidiče a spolujezdce. Pozitivním překvapením byl také rychle reagující infotainment, i když k intuitivnosti jeho rozložení mám stále velké výhrady.
Rodinný dostavník ale potřebuje zejména zavazadelník. Ten má v Peugeotu 5008 rozumný tvar a za druhou řadou slušný objem 748 litrů. Za třetí řadou zbývá poměrně velký prostor pod podlahou a celkový objem 259 litrů tak není zcela nepoužitelný. Po sklopení obou řad odvezete až 1815 litrů nákladu. Zamrzí pouhých 1000 kg tažné kapacity brzděného přívěsu.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy (za 1./2./3. řadou)
|1885/1180/400 mm
|Délka maximální (sedadlo spolujezdce zcela vpředu)
|2124 mm
|Výška pod roletkou/ke stropu
|452/780 mm
|Šířka mezi podběhy/nakládacího otvoru
|1030/1048 mm
|Výška nákladové hrany
|824 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Testovaná varianta Long Range disponuje elektromotorem o výkonu 170 kW (231 k) a točivém momentu 345 Nm na přední nápravě, který čerpá energii z ohromné baterie o využitelné kapacitě 96,9 kWh. Slibuje dojezd až 674 km v závislosti na specifikaci, toto číslo však nemůže být dál od pravdy.
Kromě vysoké spotřeby a reálného dojezdu při teplotě vzduchu 21 °C a dálniční rychlosti kolem 300 km (při využití baterie 80 až 10 %) je ale největší nevýhodou E-5008 samotné nabíjení, respektive čas strávený u rychlonabíjecích stanic. Papírová hodnota sice uvádí maximální výkon DC nabíjení až 160 kW, té se mi však po dobu testu dosáhnout zdaleka nepodařilo. Průměr prvního nabíjení byl jen 62,86 kW, což při kapacitě baterie 98 kWh snadno znamená více než hodinu na nabíječce. Dobití z 37 na 95 % kapacity baterie mi trvalo 45 minut a dojezd po dobití ukazoval slušných 530 km.
To na 350 km dlouhou cestu druhý den znělo příznivě, i když po ujetí 173 km už ukazatel hlásil jen 240 km dojezdu (odchylka o 40 %). Zdržel jsem se tedy neplánovaným nákupem, zatímco jsem dobíjel na přilehlé 50 kW nabíječce. Za půl hodiny se dobilo 21,3 kWh a číslo na optimistickém ukazateli dojezdu vzrostlo o 140 km. Další den mě ale čekalo dalších 200 km, takže jsem zastavil ještě na jedné 150kW nabíječce, kde nabíjecí výkon E-5008 dosáhl maxima výkonu 87 kW. Doplnění ze 41 na 80 % SoC probíhalo průměrným výkonem 79,08 kW a trvalo další půlhodinu.
Samozřejmě že ve městě a mimo dálnici je 5008 efektivnější, ale relativně velké sedmimístné SUV by mělo být schopné lepších výkonů, zejména když tento segment je nabitý konkurencí. Škoda Peaq, Tesla Model Y i Mercedes-Benz GLB reálně ujedou dál, přičemž peugeot má ze všech zmíněných největší baterii.
Ta se navíc pro automobilku zdá být relativně problematická – ne snad kvůli spolehlivosti, ale proto, že ji z důvodu vysoké poptávky fleetových zákazníků ve svém podniku Automotive Cells Co (ACC) zkrátka nezvládá vyrábět. Není to poprvé, co od uvedení do prodeje model s větší baterií zmizel z nabídky českého importéra.
Tuhý podvozek zejména při vyšších rychlostech bravurně proplouvá přes menší nerovnosti a výmoly, na zvlněném asfaltu ale terén kopíruje možná až moc. Podvozek je navíc skvěle odhlučněný. Řízení umí být až překvapivě tuhé, zejména po přepnutí do sportovního režimu. Ten také přiostří reakce na plynový pedál, ale také negativně ovlivní dojezd. Režim Eco reakce omezí, pro dosažení maximální efektivity navíc omezí také některé funkce teplotního komfortu. Ideální je nechat auto v režimu Normal a jezdit s ním rozvážně.
|Konkurenti
|Peugeot E-5008
|Tesla Model Y
|BMW iX3
|Mercedes-Benz GLB
|Provedení
|Long Range
|Premium LR
|40
|250+ electric
|Motor
|synchronní elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor vzadu
|synchronní elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor vzadu
|Pohon
|předních kol
|zadních kol
|předních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|170 (231 k)/-
|220 (299 k)/-
|235 (320 k)/-
|200 (272 k) / -
|Točivý moment [N.m/min]
|345/-
|420/-
|500/-
|335/-
|Převodovka
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|1 st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|170
|201
|200
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,6
|5,6
|5,9
|7,4
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|18,1-19,1
|14,2
|15,7-17,8
|15,8
|Baterie (využitelná kapacita)
|98 (96,9) kWh, NMC
|79 (75) kWh, NMC
|86,9 (82,6) kWh, NMC
|90 (85) kWh, NMC
|Dojezd [km]
|668
|603
|644
|632
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|160/11
|250/11
|300/11
|320/11
|Čas dobití AC/DC
|10h 30 min (0-100 % AC)
32 min (10-80% DC)
|7h 30 min (0-100 % AC)
27 min (10-80% DC)
|8h 15min (0-100 % AC)
21 min (10-80 % DC)
|9h (0-100 % AC)
22 min (10-80 % DC)
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2316/2940
|1976/2448
|2160/2625
|2195/2700
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1000/750
|1600/750
|2000/75
|1500/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4791 x 1895 x 1694
|4790 × 1920 × 1624
|4782 × 1895 × 1635
|4732 × 1861 × 1687
|Rozvor [mm]
|2901
|2890
|2897
|2889
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|259/748/1815
|822-938/2138 + 116
|520/1750
|540/- + 127
|Cena od [Kč]
|1.435.000
|1.229.900
|1.544.400
|1.355.200
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GT + výbava
|Premium + lak
|Standardní provedení + lak + kola + výbava
|AMG Line + výbava + 7místné provedení
|Cena od [Kč]
|1.562.000
|1.287.400
|1.643.324
|1.587.244
|Tuto specifikaci momentálně není možné objednat
|7 míst je k dispozici jen pro AWD
|7místné provedení se nenabízí
Závěr
Peugeot E-5008 považuji za pohledný rodinný vůz s krásně futuristickým interiérem, který za specifických podmínek umí být příjemným společníkem. Prostor pro posádku je na poměry SUV velmi variabilní a dobře odhlučněný. Potěšil také kvalitními materiály, pohodlnými masážními sedadly, překvapivě dobře fungujícím infotainmentem na futuristickém displeji a spoustou úložných prostorů.
Podvozek v nižších rychlostech neumí skrýt nadváhu, největšími neduhy ale zůstávají typické bolesti platformy STLA Medium – nadměrná spotřeba a pomalé nabíjení. Peugeot E-5008 se i za téměř perfektních podmínek nabíjí velmi pomalu, ukazatel dojezdu ukazuje nepravdivá čísla a výsledkem je neplánované hledání nové nabíjecí stanice a zbytečně dlouhá cesta.
Pokud bych měl možnost nabíjet na domácím wallboxu, na vožení dětí do školy a občasný delší výlet bych si s ním ale život dokázal představit. Ovšem ne za ceníkovou cenu, které jistě odpovídá interiér a design, ale bohužel ne technika a jízdní vlastnosti.
|Nejlevnější verze modelu
|1.085.000 Kč (Allure Electric 210, FWD, 157 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.325.000 Kč (Allure Long Range, FWD, 170 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.435.000 Kč (GT Long Range, FWD, 170 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.562.000 Kč (GT Long Range, FWD, 170 kW)