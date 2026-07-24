TEST Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet – Jaká je první hybridní 911?
Model 911 je mezi sportovními vozy ikonou, která nikdy nemíří níž než na absolutní vrchol. Varianta GTS představuje jakýsi střed nabídky, i když ve své poslední iteraci se systémem e-Hybrid je pekelně rychlá. Otestovali jsme všechny její výhody s nebem nad hlavou.
Design, interiér
Žádná revoluce se nekoná, model 911 poznáte i v jeho nejnovější verzi značené 992.2 spolehlivě na první pohled, ani pokud se v autech příliš neorientujete. Rozeznat ho od verze před faceliftem už je o něco těžší, ovšem zdaleka ne nemožné.
V přední části testovaného vozu najdeme příplatkové tónované světlomety HD-Matrix LED se čtyřmi ostře řezanými světelnými prvky uvnitř, které jsou pro příplatková světla značky Porsche v posledních letech typické. Nový je také nárazník, po jehož stranách najdeme nasávací otvory s výraznými žábrami. Ty signalizují přítomnost systému T-Hybrid a najdeme je také na variantě Turbo.
Když rukou přejedete po nárazníku v části nad registrační značkou, otevře se vám kapota, respektive víko předního zavazadelníku. Jde to samozřejmě udělat také z klíčku a z interiéru, ale přejetí po nárazníku (stačí lehce nad ním) je dobrá frajeřinka, která se k autu hodí. Může přijít vhod, pokud k autu jdete s plnýma rukama, i když občas se stane, že senzor pohyb nezaznamená.
Z boku si stávající generace zachovává tradiční tvary, které u verze s plátěnou střechou znamenají poměrně vysoký hrb za zadními sedačkami . My jsme s testovaným kouskem jezdili převážně v dešti, ale ani s nataženou střechou na své kráse auto příliš neztrácí. Kdo by ji nechtěl dávat dolů příliš často, ale přesto si občas dopřát otevřené nebe nad hlavou, může se poohlédnout po variantě Targa s prosklenou zadní částí, ale plátěnou skládací střechou.
Ze strany zaujmou také disky kol s uchycením pomocí centrální matice, v jejichž středu najdeme barevný erb značky Porsche. Vpředu mají průměr 20", vzadu jsou o palec větší. Černě lakované třmeny testovaného kusu jsou opět za příplatek.
Jedno z velkých témat diskuzí při příchodu generace 992 byly elektrické kliky dveří. Při testu však fungovaly velmi dobře a design vozu je díky jejich tvaru elegantnější. Standardně je v předním rohu dveří vyobrazeno označení modelu, na přání ho ale bez příplatku můžete odstranit, případně nahradit nápisem T-Hybrid.
Zezadu modernizovanou variantu 992.2 poznáte asi nejsnáz. Světla (v testované variantě příplatková Porsche Exclusive Design) jsou totiž jednodušší a mají nově podobu jednolité linie vložené do nárazníku. Působí modernějším dojmem než výrazněji tvarované svítilny varianty 992.1.
Zmenšil se také počet vertikálních linií mřížky na víku motoru, kterých bylo dříve devět po každé straně a dvě další sloužily jako brzdové světlo, což měl být odkaz na název modelu. U nového GTS je však příček na každé straně jen pět. Také se přesunuly koncovky výfuku, které jsou nyní blíže středu. A auto překvapivě i v dnešní době zní opravdu dobře.
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet |
Ústupky moderně
V kabině je hlavní změnou oproti verzi před faceliftem nepochybně ztráta analogového otáčkoměru, který byl nahrazen plně digitálním přístrojovým štítem. Ten je zakřivený a má úhlopříčku 12,6 palce. To nejspíše nepotěší puristy, ale má to jednu nespornou výhodu – je možné ho konfigurovat dle libosti a jsou na něm bez problému čitelné všechny potřebné údaje. Dříve krajní budíky některým řidičům překrýval věnec volantu.
Středobodem displeje v základním rozložení zůstává tradičně otáčkoměr, ovšem v případě potřeby umožňuje mimo jiné velkoplošné zobrazení mapy. Jen ukazatel aktuálně zařazeného převodu by mohl být o něco větší, jinak prakticky není co vytknout. To stejné platí také pro středový displej, jehož grafika je velmi dobrá a ovládání je dostatečně intuitivní.
Rozložení interiéru se při modernizaci neměnilo a základní funkce klimatizace tak stále ovládáte samostatným panelem před voličem převodovky. Zachovány byly také otočné ovladače multimédií a především pětice ovladačů na jakési poličce pod centrálním displejem.
Ty dva nejblíže k řidiči jsou nejdůležitější; ten vzdálenější totiž otevírá klapky ve výfuku a ten bližší umožňuje zvednout příď vozu na přední nápravě (tato funkce je ovšem za příplatek téměř 64 tisíc korun). Bohužel je ovladač možné stlačit jen směrem dolů, více by se zde hodil kolébkový ovladač, aby řidič přední nápravu zvedal stiskem nahoru a naopak. Hledáme ale drobnosti, jelikož ergonomicky je model 911 již tradičně téměř perfektní.
Smutnou zprávu představuje nahrazení otočného ovladače pro start motoru. Po modernizaci najdeme vlevo pod volantem pouze klasické tlačítko, které sice funguje rychle, ale postrádá mechanickou interakci s kvalitními materiály předchozích generací.
Z tohoto pohledu bychom ještě mohli zmínit, že výdechy klimatizace by si zasloužily stejný stříbrný dekor, jako zmíněná pětice tlačítek. V porovnání se zbytkem interiéru a nepochybně staršími modely působí skoro až lacině. Nápojový držák na straně spolujezdce je v generaci 992 pouze jeden, řidič svůj nápoj musí uložit trochu nešikovně před loketní opěrku. V ní je schována bezdrátová nabíječka, které nechybí chlazení.
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet |
Ve verzi Cabriolet mezi nápojovým držákem a loketní opěrkou ještě najdeme fyzická tlačítka pro ovládání střechy a elektricky výsuvného deflektoru větru. Vyhřívání sedadel je umístěno v těsné blízkosti. A jelikož sedíme v modelu 911, právě sedadla a posed za volantem zde patří mezi to úplně nejdůležitější – a naštěstí zde je vše perfektní.
Sedí se příjemně nízko a sedadla jsou pohodlná, ale i nepříliš objemné Jirkovo tělo drží v zatáčkách příkladně. Ani po delší cestě na dálnici mě z nich nic nebolí, přičemž to stejné bude platit také pro spolujezdce.
A to i v případě, že by mu právě nízký posed vadil. Sedadlo spolujezdce lze totiž zvednout nečekaně vysoko, přesto je nad hlavou i s nataženou střechou relativně dost místa. Rozptyl nastavení je krásným úkazem toho, že 911 je stále auto, které perfektně zvládá snad úplně všechno. Asi nikoho nepřekvapí, že to platí také o jízdě.
Motor, jízdní vlastnosti
Varianta GTS po posledním faceliftu je vůbec první hybridní 911, takže nejvíc našich otázek míří k pohonu. Jedná se o zcela nový typ hybridu. Kromě elektromotoru v převodovce totiž využívá také elektricky roztáčené turbo. Dvojitě přeplňovaný třílitr nahrazuje plochý šestiválec o objemu 3,6 litru. Kompaktní akumulátor s kapacitou 1,9 kWh zde slouží výhradně pro bleskovou reakci na plyn, nikoliv pro bezemisní přesuny.
Přesto při jemném manévrování či jemných rozjezdech zvládne na pár stovek metrů pohybovat vozem výhradně elektromotor v převodovce. Jakmile se však dotknete plynu, spalovací šestiválec okamžitě ožije. Hlavní přísun síly sice přichází až ve středním pásmu, celkově je ale projev absolutně lineární a vysoké otáčky motoru, který má sám o sobě 357 kW, rozhodně nevadí.
I když je zhasínání a naskakování motoru díky elektromotoru neuvěřitelně plynulé, stejně jsme po nastartování hned sahali po deaktivaci start-stopu. Tlačítkem nebo přepnutím do režimu Sport totiž přimějete šestiválec běžet neustále a na semaforech tak nepřicházíte o jeho hutný zvuk.
Střechu dolů, výfuk otevřít, prosím
Motor bychom mohli poslouchat prostě pořád. Krátce jsme se svezli i s předchozím GTS, tedy 992.1, a novinka zní prostě lépe. Inženýři si dali opravdu záležet na tom, aby zvuk připomínal vzduchem chlazené, chraplavé motory Mezger. A to zcela bez použití jakýchkoliv umělých zvuků z reproduktorů. Díky záměrně a chytře redukované izolaci kabiny a mechanickým zvukovodům si tuhle syrovou symfonii užije posádka uvnitř ještě více než vnější okolí. Výfukové klapky lze sice tlačítkem manuálně zavřít, ale v našem případě zůstaly samozřejmě po celou dobu plně otevřené.
Otevřená verze Cabriolet zážitek z jízdy ještě umocňuje. Interiér je při nižších otáčkách motoru velmi tichý, se staženou střechou se však v kabině zcela přestane rozléhat akustický tlak. Každý uzavřený interiér zkrátka z principu funguje jako ozvučná skříň, ve které se odrážejí a rezonují nízké frekvence a hluk od kol. Jakmile plátno složíte, tyto akustické vlny mají méně možností, o co se odrazit a okamžitě se rozptýlí do okolí. Zcela ustane vnitřní dunění a šum, takže k vašim uším proniká ryzí, nezkreslený mechanický orchestr motoru, zvuky okolí a do interiéru vtrhnou i všechny tóny a vůně projížděné krajiny. Nás to donutilo u západu slunce zpomalit, připadali jsme si prostě jako v malé, obratné jachtičce.
Látková střecha 911 Cabriolet není jen obyčejným plátnem. Pod tkaninou se skrývají pevné a extrémně lehké hořčíkové panely, díky kterým si střecha zachovává navlas stejnou aerodynamickou siluetu jako klasické kupé. Ani při rychlostech nad 300 km/h se podle automobilky nedeformuje nafukováním a celý proces jejího složení trvá bleskových 12 sekund, a to až do rychlosti 50 km/h.
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet |
Čtyřkolka i natáčení zadních kol
Hodnocení osmistupňové dvouspojkové převodovky PDK bude v tomto případě stručné – je prostě dokonalá. Její mechanická nátura nijak neutrpěla. Řadí s takovou kadencí, že ručička otáčkoměru prostě v mžiku mění polohu z jednoho čísla na druhé, jako by se teleportovala. Každé cvaknutí pádlem pod plynem doprovází neskutečný, chirurgicky přesný mechanický zvukový doprovod, ve sportovním režimu spojený také s kopancem točivého momentu do zad.
Další kapitolou je řízení, které i mezi současnými drahými sportovními vozy a grand tourery představuje absolutní špičku. Ve volantu je cítit množství informací o dění pod předními koly. Trumfnout jej v tomto směru dokážou jen výrazně starší, čistě analogová auta.
Podobně jsou na tom i brzdy. Při razantním zpomalování je tlak v pedálu i jeho odezva fantastická a dodává řidiči obrovskou jistotu. Specifika složité techniky poodhalí jen velmi jemné přibrzďování, kde je dávkování kvůli přechodu mezi rekuperací a mechanickými třmeny o něco méně přirozené. V kategorii moderních hybridních sportovních vozů jde ale opět o špičkové naladění. I zde platí, že lepší cit v pedálu dokážou nabídnout jen starší auta.
Verze GTS má standardně aktivní natáčení zadní nápravy. Dvojice elektromechanických aktuátorů dokáže během milisekund měnit úhel sbíhavosti zadních kol až o 2,8°. Vykrývání obrovských proudových špiček systému vyžaduje lehkou 12V lithium-iontovou baterii, bez které se auto neobejde ani v nejnovější verzi T-Hybrid s 400V architekturou, kde se malý akumulátor přesunul za zadní sedadla a energii čerpá přes transformátor.
Systém funguje jako chameleon. Do 50 km/h natáčí zadní kola v opačném směru než přední, čímž virtuálně zkracuje rozvor. Auto se tak snáze zlomí do zatáčky a zmenší se poloměr otáčení. Nad 80 km/h naopak přechází v souhlasné natočení, což rozvor virtuálně prodlužuje – přední i zadní kola se natáčí do stejného směru a výsledkem je vyšší stabilita.
Ve spolupráci s elektronicky řízeným mechanickým samosvorným diferenciálem PTV Plus a jemným přibrzďováním vnitřního kola jde o neuvěřitelně účinný a přirozený celek. Do vracáků v technických úsecích se auto vrhá s chutí o půl tuny lehčího stroje a nedotáčivost nepřichází ani v momentě, kdy už boční přetížení kroutí s obličejem posádky. Člověk přitom nemá nepřirozený pocit „krabí chůze“, který nezřídka doprovází limuzíny vybavené natáčením zadních kol. Kam člověk stočí volant, tam se auto s chirurgickou přesností stočí. A na výjezdu se mechanická uzávěrka okamžitě zamkne pro drtivou trakci. Dostat se na skutečný limit tak dokážou jen odvážní a zkušení řidiči.
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet |
Pořád je to 911
Pocit dokonalé neutrality pramení v samotné architektuře auta. Inženýři z Zuffenhausenu u generace 992 posunuli těžiště plochého šestiválce vůči zadní nápravě o dalších 20 mm dopředu (oproti starší 997 je to dokonce téměř 10 cm), ale především dramaticky přemístili body jeho uložení. Zatímco předchůdci nesli motor zavěšený až vzadu na příčném nosníku, u 992 se silentbloky posunuly o masivních 200 mm směrem do středu auta a kotví blok přímo z hlavy válců do podběhů a nosníků karoserie.
To výrazně potlačilo typický kyvadlový efekt koncepce s motorem za zadní nápravou a propůjčilo autu chování i reakce blízké vozům s motorem uprostřed. Auto je vyváženější než kdy dřív, stále si však drží svou typickou architekturu s rozložením hmotnosti přibližně 39:61 ve prospěch zadní nápravy. 911 tak o své unikátní DNA nepřišla, cestu k rychlé jízdě však otevírá i méně zkušeným řidičům. Typického „nabrzďování“ do zatáček, kterým se zatěžuje přední náprava pro získání maximální přilnavosti, je potřeba zase o něco méně.
|Konkurenti
|Porsche 911
|Mercedes-Benz SL
|Aston Martin Vantage S
|Ferrari Amalfi
|Carrera 4 GTS Cabriolet
|Roadster 55 4Matic+
|Roadster
|Spider
|Motor
|3591 cm3, H6 zážehový
|3982 cm3, V8 zážehový
|3982 cm3, V8 zážehový
|3855 cm3, V8 zážehový
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|zadních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|398 (541 k)/-
|350 (476 k)/5500
|500 (680 k)/6000
|471 (640 k)/7500
|Točivý moment [N.m/min]
|610/-
|700/2350
|800/2000-5000
|760/3000-5750
|Převodovka
|8st. PDK
|9st. MCT
|8st. ZF
|8st. DCT F1
|Max. rychlost [km/h]
|312
|295
|325
|320
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|3,1
|3,9
|3,4
|3,3
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|10,6
|12,9
|12,1
|11,3
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1800/2115
|1950/2320
|1805/-
|1556 (suchá)/-
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|-/-
|-/-
|-/-
|-/-
|Rozměry d x š x v [mm]
|4553 × 1852 × 1304
|4705 × 1915 × 1359
|4495 × 1980 × 1275
|4660 × 1974 × 1305
|Rozvor [mm]
|2450
|2700
|2705
|2670
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|135 vpředu + 163 za sedadly
|213
|200
|255 (172 s otevřenou střechou)
|Cena od [Kč]
|5.123.235
|4.670.600
|na vyžádání
|na vyžádání
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|+ příplatková výbava
|+ příplatková výbava
|-
|-
|Cena od [Kč]
|5.847.928
|5.257.148
|na vyžádání
|na vyžádání
|Vantage Roadster (ne S) momentálně za 5.308.892 (skladový vůz)
|Cena modelu Amalfi začíná přibližně kolem 6 milionů korun, Spider by měl být mírně dražší
Závěr
Až se jednou stane, že na moderní 911 půjde najít nějakou výraznější chybu, pravděpodobně se zboří svět. Nová generace této ikony dokázala ve verzi GTS implementovat hybridní systém tak dokonalým způsobem, že jeho přítomnost člověk jen těžko pozná.
Díky chytrému systému T-Hybrid je GTS neuvěřitelně rychlé a zároveň schopné auto na každý den. Kombinuje jak zvukový projev turbodmychadlem přeplňovaného plochého šestiválce, tak neúprosný a především lineární zátah připomínající spíše atmosférický motor. Bleskurychlá převodovka PDK je famózní a možnost zpomalit a užít si nebe nad hlavou dělá z testovaného vozu téměř dokonalé auto.
Nedostatků opravdu není mnoho a většinou jsou tak malicherné, že je rádi prominete. A to i s cenovkou atakující hranici šesti milionů korun. Jako celek je totiž Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet jedním z nejlepších sportovních aut na trhu.
|Nejlevnější verze modelu
|3.900.061 Kč (911 Carrera Cabriolet, RWD, 3.0, 290 kW)
|Základ s testovaným motorem
|5.123.235 Kč (911 Carrera 4 GTS Cabriolet, AWD, 3.6, 357 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|5.123.235 Kč (911 Carrera 4 GTS Cabriolet, AWD, 3.6, 357 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|5.847.928 Kč (911 Carrera 4 GTS Cabriolet, AWD, 3.6, 357 kW)