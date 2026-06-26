TEST Porsche Taycan 4S Cross Turismo – Některé kultury jsou prostě lepší
Zatímco z východu se na nás valí moderní pojetí prémie, Evropané si stále trvají na svém. Jak má vypadat pořádná elektrická prémiovka, která není jen o údajích na papíře, ale i o skutečných schopnostech, ukazuje třeba Porsche Taycan 4S Cross Turismo.
Design, interiér
Když v roce 2019 Porsche uvedlo model Taycan, asi nevědělo, jak vlivným se v budoucnu stane. Po modelech Tesla Model S a Model 3 šlo o první elektrický sedan/liftback, který se snažil přinést pořádný výkon a tomu odpovídající jízdní vlastnosti. Se svým prvním elektromobilem se Porsche vydalo drtit světové rekordy, ať už šlo o rychlost na Nürburgringu nebo Laguna Seca, nebo v driftování – testovací jezdec Dennis Retera v roce 2020 s verzí s pohonem zadních kol driftoval nepřetržitě 210 kol na zavlažovaném kruhu.
Jak moc se taycan stal vzorem pro automobilový průmysl, se ukazuje v Číně, kde se z jeho kopií stal v podstatě vlastní segment. Začalo to u modelu Xiaomi SU7 a dnes je na tamním trhu už pět přímých kopií a další se chystají. Kromě sedanu i jako kombíky, v čemž bylo Porsche také průkopnické. Je pravda, že vůbec první produkční auto s lithiovými bateriemi, Nissan Altra, bylo kombi, ale až taycan přišel s masovou produkcí a také pořádnými výkony.
Elektrický plán možná Porsche nevyšel tak, jak chtělo, a dnes postupně vrací do hry spalovací motory ve větší míře. Ale taycan v nabídce zůstává a doplňuje spalovací panameru. V roce 2024 Porsche Taycan modernizovalo a uvedlo druhou sérii s kódovým označením 9J1 II. S tou jsem zatím neměl tu čest, proto jsem neodmítl nabídku od kladenského prodejce elektromobilů Evoo, který mi model Taycan 4S Cross Turismo na pár dní zapůjčil.
Na první pohled byla modernizace decentní, dost ale uhladila přední linie. Světlomety trochu pozměnily grafiku, přišly o kly trčící do nárazníku a lépe navazují na kapotu. Jiný je i přední a zadní nárazník, ale kdo taycan důvěrně nezná, ani si toho nevšimne. Světelný pás na zádi prošel změnou a má nově trojrozměrný skleněný design. Za příplatek je tento nápis kompletně podsvícený a umí uvítací a rozlučkové světelné animace.
I po těch letech vypadá taycan skvěle a ve verzi Cross Turismo pořád nezvykle. Není to doslova přizvednutý poloterénní kombík jako třeba Škoda Octavia Scout, ale i těch 20 mm a plasty na spodku karoserie udělají své. Dalších 10 mm může přidat terénní paket za 44.500 Kč, který ale tento kousek nemá.
Uvnitř se architektura palubní desky nezměnila, ale zásadně se zapracovalo na technologiích a detailech. Interiér samotný je skvělý a začíná to už u toho, jak nízko se tu sedí. Porsche uchytilo sedadlo níže, než je v elektromobilech zvykem, a uzpůsobilo tomu pozici za volantem. Nohy jsou natažené dopředu jako ve sporťáku a volant je téměř kolmo k hrudníku. A k tomu výhled přes zvlněnou kapotu s výraznými oblouky nad předními blatníky, který také udělá své.
Vzadu by to samozřejmě takto nešlo, a tak Porsche rozdělilo moduly baterie a přesně v oblasti nohou vepředu žádné nejsou, takže sedadlo může být posazeno výrazně níže a stále je kam si nohy strčit. Porsche tomu říká „garáže na nohy“ a tak se i vzadu dá usadit docela pohodlně. Zejména v kombíku, kde ani já se 187 cm nemám problém na výšku.
Porsche Taycan 4S Cross Turismo |
Palubní deska řidiče hezky obklopuje a i přes elektrický pohon se zásadně neliší od toho, co známe ze spalovacích modelů Porsche. Hlavní dominantou je prohnutý 16,8palcový displej před řidičem, který odkazuje na tradiční rozvržení s pěti budíky. Uprostřed palubní desky je do černého skleněného pásu zapuštěna 10,9palcová obrazovka infotainmentu a vedle ní může mít svůj vlastní displej i spolujezdec. Ten pak může za jízdy sledovat třeba Netflix nebo telemetrii s aktuálním přetížením.
Aby to řidiče nerozptylovalo, obrazovka má speciální fólii, takže z levého sedadla vidíte jen černou plochu. Software jako takový sice po modernizaci dostal skvělou, hlubokou integraci Apple CarPlay, která se dokáže „rozlézt“ i na budíky před řidiče, ale samotné prostředí systému pořád není žádná velká moderna a v podobně drahém autě působí poněkud zastarale. To je však už vyřešený problém, protože nově představený Taycan pro modelový rok 2027 dostal zcela nový multimediální systém založený na Androidu. A mimo jiné také možnost falešného sekvenčního řazení s osmi stupni. Kabina je jinak samozřejmě zpracována naprosto špičkově a odpovídají tomu i použité materiály.
Pochvalu zaslouží vystouplá středová konzola s 8,4palcovým vertikálním displejem, který obstarává klimatizaci. Má totiž perfektní haptickou odezvu, a když na ikonu zatlačíte, displej mechanicky klikne, takže i poslepu víte, že jste funkci aktivovali. Volič převodovky se po vzoru hypersportu 918 Spyder nastěhoval v podobě malé páčky na palubní desku vpravo vedle volantu, což krásně uvolnilo místo pro odkládací prostory na středovém tunelu. Dokonce i výdechy klimatizace přišly o mechanické páčky; směr foukání si digitálně štelujete na displeji, což sice vyžaduje trochu cviku, ale v automatickém režimu to funguje bezchybně.
Porsche Taycan Cross Turismo samozřejmě neláká na gigantický kufr, přesto nabídne slušných 446 litrů, což je o zhruba 40 litrů více než u výchozího sedanu. Nakládací hrana je sice docela vysoko, ale kufr má pravidelný tvar a po sklopení zadních sedaček, které jdou položit téměř do roviny, vznikne prostor o objemu 1 212 litrů. Pod podlahou kufru navíc najdete ještě menší dodatečnou schránku na drobnosti. A nechybí ani frunk pod přední kapotou, který nabízí dalších 84 litrů objemu. K jeho otevření navíc nemusíte lovit páčku pod volantem. Stačí přejet rukou pod hranou kapoty v místech, kde tušíte radar, a elektrický zámek kapotu sám odjistí. A nebo použít tlačítko na klíči.
Motor, jízdní vlastnosti
S modernizací se dost měnilo pod karoserií a především se tu přidával výkon. Základ samozřejmě zůstal stejný, auto stojí na platformě J1, která je exkluzivní pro taycan a jeho velmi blízkého příbuzného Audi e-tron GT. Verze 4S má standardně dva synchronní elektromotory a unikátní dvoustupňovou převodovku na zadní nápravě. To je i dnes spíše výjimečná vlastnost, i když pár dalších aut už by se vyjmenovat dalo.
Před modernizací byl výkon verze 4S s větší baterií 360 kW, krátkodobě při Launch Control až 420 kW. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabralo 4,1 sekundy. Nově má stálý i krátkodobý výkon o 20 kW vyšší a na stovku se tak dostane za 3,8 sekundy. Zvětšila se přitom i baterie z předchozích 93,4 kWh na současných 105 kWh. Skvělé na tom je, že díky lepší chemii je nová baterie dokonce o pár kilo lehčí než ta předchozí.
Vzduchový podvozek dostal nové dvouventilové tlumiče a objevil se také nový systém Porsche Active Ride, tedy hydraulický aktivní podvozek, který eliminuje náklony vozu. Také je to ale příplatek za 225 tisíc a testovaný kousek jej nemá. Což není na škodu, protože podvozek taycanu je naprosto skvělý už tak. To se ostatně povedlo už na první pokus, protože taycan před modernizací je rozhodně jedno z nejlépe jezdících EV na našem trhu.
Dynamika verze 4S není na dnešní poměry sportovních EV nějak ohromující, do sedadla ale zatlačí. Důležité je, že nepolevuje nijak zásadně ve vyšších rychlostech, výkonová rezerva je obrovská. V běžném režimu je akcelerace plynulá, ve sportovním přijde i pořádný kopanec na začátku. Někde kolem 80 až 90 km/h přichází přeřazení zadního elektromotoru na druhý stupeň, není ale téměř citelné. To je rozhodně změna, protože v taycanu před modernizací se řazení dalo poznat tím, že celé auto trhlo. Porsche ale ostatně vyměnilo zadní elektromotor, dalo nový invertor a zapracovalo na softwaru.
Co je důležité, chlazení baterie a výkonové elektroniky je skvělé. Některé značky, třeba ty čínské, vám sice do elektromobilu nacpou šílené výkony, ale po pár rychlejších minutách v zatáčkách vám auto začne brát výkon, protože se neuchladí. Tady nic takového nehrozí a při mé cestě z Ostravy do Prahy přes Znojmo jsem ani jednou nezaznamenal, že by mizel výkon. Mizela však energie z baterie, ale také nijak zásadně. Při klidné jízdě na okreskách se dá spotřeba držet kolem 16 až 17 kWh/100 km, na dálnici při 130 km/h je to kolem 22 kWh/100 km. Nejde tedy o nejúspornější elektromobil, ale s takto velkou baterií je i tak dojezd skvělý.
S modernizací se navíc o kus zlepšilo nabíjení. Už před modernizací měl taycan 800V platformu a dobíjecí výkon až 270 kW, což bylo v roce 2019 úplné zjevení. Od té doby začaly výkony stoupat a tlačí na to opět čínské značky. Nově tak taycan umí až 320 kW a do 80 % by se měl dostat za 18 minut, což jsem zkoušel na stojanu PRE a zhruba to odpovídá. Zůstaly mimochodem i nabíjecí porty vepředu na obou blatnících. Vpravo je CCS Combo pro DC a vlevo jen Mennekes Type 2 pro AC. A na otázku, jestli jde nabíjet z obou zároveň, má Porsche jednoduchou odpověď. Elektrické víko konektoru se neotevře, pokud už je otevřené to druhé.
Na taycanu mě ale vždy nejvíce bavil podvozek, který konečně ukázal, že i takto velký elektromobil může přinést sportovní pocit z řízení. Fakt mi nejde o rychlost v přímce, ve které teď taycan porazí kdejaký čínský nesmysl. Zatím jsem ale nezažil čínské auto, které by se jen přiblížilo jízdním vlastnostem taycanu.
Začíná to u řízení, které není synteticky tvrdé a pocitově mrtvé jako u jiných elektromobilů, ale je zde opravdu cítit mechanická vazba. Volant má příjemný odpor, je neuvěřitelně přesný a dává jasně vědět, kolik přilnavosti ještě předním pneumatikám zbývá, zároveň ale není přehnaně zbrklý. Samotný volant obšitý Alcantarou má ideální tloušťku, je dokonale kulatý a do rukou padne úžasně.
Provozní hmotnost modelu Taycan 4S Cross Turismo je 2355 kg, což je fakt hodně na sportovní vůz. Stále je to znatelný rozdíl proti spalovacím vozům, protože Panamera GTS s 368kW osmiválcem váží 2140 kg, Panamera 4S je jen PHEV a váží 2330 kg. Dobrým argumentem je, že díky baterii v podlaze je těžiště taycanu nízké a lehounce přizvedlé Cross Turismo to nijak zásadně nemění. Stále je ale z volantu poznat, že řídím těžší auto než třeba tu jinak velmi podobnou panameru.
Cross Turismo se možná v zatáčkách naklání o trochu více než výchozí verze, stále ale naprosto minimálně. Trakce na výjezdu ze zatáčky je brutální, čemuž pomáhají i obrovská kola. Když v polovině oblouku dupnu na plyn, auto se opře do zadních kol a vystřelí s mírným dřepnutím vpřed. Chování je neutrální, auto prostě zaklekne a vyjede přesně tam, kam míří přední kola, bez jakéhokoli náznaku přetáčivého sklouznutí zadku. Ten ale není vůbec těžké vyvolat a dá se krásně čitelně ovládat, takže zatáčky se dají projíždět i takto. Jen to s tou váhou neudělá nejlépe pneumatikám.
Zároveň je podvozek až překvapivě komfortní, na čemž bude mít částečně podíl vylepšené vzduchové odpružení i vyšší výška verze Cross Turismo. Není to tedy měkký houpavý komfort jako v běžném prémiovém sedanu, ale jeho trochu tvrdší pojetí. Drobné nerovnosti, záplaty na asfaltu a dálniční spáry podvozek kompletně odfiltruje.
Porsche Taycan 4S Cross Turismo |
Auto se chová jako dospělý, těžký luxusní křižník. Až na těch větších nerovnostech je cítit tlumené mechanické dupnutí. Spolu se skvělým odhlučněním to znamená skvělý komfort a sportovně laděný taycan je tak naprosto ideálním autem na dlouhé cesty. Do terénu jsem se s ním nepouštěl, ostatně by to byl nesmysl, ale prašné polňačky podvozek spolykal s naprostým přehledem.
|Nejbližší konkurenti
|Porsche Taycan 4S CT
|Audi S6 Avant e-tron
|Zeekr 7GT Privilege AWD
|Pohon
|4x4, 2x PMSM
|4x4, 1x PMSM, 1x asynchronní motor
|4x4, 2x PMSM
|Výkon elektromotoru [kW]
|440
|405
|475
|Točivý moment elektromotoru [N.m]
|710
|855
|710
|Převodovka
|1x stálý převod, 1x 2° automatická
|stálý převod
|stálý převod
|Kapacita baterie (kWh)
|105
|100
|100
|Max. rychlost [km/h]
|240
|240
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|3,8
|3,9
|3,3
|Komb. spotřeba [kWh/100km]
|19,6
|17,9
|18,3
|Dobijení AC/DC (kW)
|11/322
|11/269
|22/480
|Dojezd (km)
|585
|609
|558
|Vnější rozměry [mm]
|4974 x 1967 x 1409
|4928 x 1923 x 1493
|4817 x 1910 x 1456
|Rozvor [mm]
|2904
|2950
|2900
|Pohotovostní/celková hm. [kg]
|2355/605
|2410/545
|2405/520
|Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
|0/0
|750/2100
|750/1600
|Zavazadlový prostor [l]
|446/1212 + 81
|502/1422 + 27
|456 + 32
|Základní cena [Kč]
|3 264 254
|2 619 900
|1 569 000
Závěr
Po modernizaci je taycan ještě univerzálnějším elektromobilem, který ale rozhodně neubral nic na sportovnosti. A to ani ve zvýšené variantě, která i přes slovíčko Cross v názvu není dělaná na překonávání těžkého terénu. Nabídne skvělý komfort, adekvátní spotřebu a velmi rychlé nabíjení, takže je skvělý i na dlouhé cesty. To vše v prémiovém interiéru, který by možná zasloužil jen modernější multimédia.
Jen to vše rozhodně není levné. Nejlevnější taycan v Česku startuje na 2.622.954 Kč a 4S Cross Turismo nejde pod 3.264.254 Kč. Kombík Sport Turismo ve verzi 4S je mimochodem o trochu levnější, začíná na 3.145.761 Kč. Stačí ale zaškrtnout pár položek v konfigurátoru a rázem jsme o stovky tisíc výše. Jako testovaný kousek, který dostal třeba litá kola za 124 tisíc, kožený interiér za 97 tisíc, adaptivní sportovní sedadla za 55 tisíc a pár dalších drobností, a rázem je za téměř čtyři miliony. A to vynechal ty nejdražší položky jako keramické brzdy, aktivní podvozek nebo řízení zadní nápravy.
Porsche Taycan 4S Cross Turismo |
Konkurence, která by přinesla podobnou kombinaci sportovnosti a komfortu, ale na našem trhu v podstatě neexistuje. A to zejména, pokud se podíváme na kombíky. BMW i4 M60 se tedy přibližuje, ale nekompromisnosti taycanu nedosahuje. Ano, v nabídce Audi najdete velmi podobně schopné vozidlo, ale brát e-tron GT jako konkurenci je tak trochu podvádění a navíc nemá verzi kombi. Zajímavé ale budou novinky jako elektrické BMW M3 nebo Mercedes-AMG GT. Pokud byste šli jen za výkonem, dá se najít něco u Číňanů, u vozů jako BYD Seal ale zapomeňte na podobně dobré jízdní vlastnosti. Snad nám tedy evropské pojetí prémie přežije i do budoucna.
|Nejlevnější verze modelu
|2 921 712 Kč (Taycan 4 Cross Turismo 320 kW/105 kWh)
|Základ s testovaným motorem
|3 264 254 Kč (Taycan 4S Cross Turismo 440 kW/105 kWh)
|Testovaný vůz bez příplatků
|3 264 254 Kč (Taycan 4S Cross Turismo 440 kW/105 kWh)
|Testovaný vůz s výbavou
|3 987 799 Kč (Taycan 4S Cross Turismo 440 kW/105 kWh)