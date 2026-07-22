TEST RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. – Ještě pořád chcete osmiválec?
Modernizovaný RAM 1500 s řadovou „šestkou“ Hurricane je výkonnější než osmiválec, jenž měl k nelibosti fanoušků nahradit. Je ale i úspornější? Kromě v Česku nejdůležitější hodnoty jsem vyzkoušel i novější infotainment a zapřáhl za něj ještě víc než před několika týdny za osmiválec.
Design, interiér
Obří americký pick-up s atmosférickým osmiválcem, který má rozvod OHV a atmosférické plnění a dává „jen“ čtyři stovky koní, to může leckomu přijít jako přehlídka neefektivity a zbytečně vysoké spotřeby. K takovým lidem patřil i Carlos Tavares, dřívější šéf koncernu Stellantis, a tak se zasadil o to, aby 5.7 Hemi V8 byla nahrazena něčím modernějším – třílitrovým řadovým šestiválcem se dvěma turbodmychadly, který dostal jméno Hurricane.
Že nakonec byl nahrazen on místo „heminy“, je jiný příběh. Pravdou je, že nějakou dobu skutečně 5.7 Hemi V8 v nabídce RAMu 1500 nebyla. Testoval jsem ji v kousku modelového roku 2024, pro ten následující proběhla drobná modernizace právě včetně vyškrtnutí 5.7 z nabídky a dnes máme před sebou ročník 2026, vybavený výkonnější verzí třílitru Hurricane. Výrobce u něj slibuje vyšší výkon a nižší spotřebu oproti Hemi – ale o tom se rozepíšu až v následující kapitole.
Zvenčí jsou změny veskrze kosmetické – jsou tu jiná světla vpředu a vzadu, to je v podstatě všechno. Zrovna vzadu to ale není malý rozdíl – zatímco do modelového roku 2024 vzadu ramka blikala oranžově už v originále, nově bliká červeně, takže je třeba zadní světla upravit.
K tomu existuje více různých přístupů, některé zachovávají couvačky v bílých částech a lamp a z jednoho ze dvou brzdových světel na každé straně udělají blinkr, jiné zase domontují couvací světlo někam do nárazníku a blinkr se nastěhuje do bílého pásku lampy; mlhovky pod čelem korby jsou z výroby. Druhý přístup je o trochu méně elegantní, jak vidno na testovaném voze; je to vůz od firmy KW Auto, oficiálního importéra vozů Ram a Dodge do Evropy.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Miluju budíčky
Podobně kosmetické změny proběhly i v interiéru. Místo analogových budíků s displejem uprostřed tu je jeden velký displej, který na můj vkus trochu moc plýtvá místem. Znaky jsou dost malé a kulaté budíky si po stranách zobrazit můžete, ale kdykoliv vyberete doprostřed zobrazení něčeho dalšího, budíky zmizí.
Toho dalšího tu je ale strašně moc. Tzv. malých budíčků je tu snad ještě víc než v předchozí verzi a informace jsou trochu víc pohromadě. O oleji tu jsou tři budíčky najednou – tlak, teplota a životnost. Vešel by se sem i čtvrtý, poslední budíček věnovaný oleji, a sice jeho hladina. V podobném duchu se nesou i další informace, jsou velmi detailní a dozvídám se tu i motohodiny jízdy a volnoběhu zvlášť. To se hodí, pokud by tohle auto pracovalo v nějakém režimu, kdy poběží dlouho na volnoběh, abyste mohli měnit olej podle motohodin místo ujetých kilometrů. Nebudu nicméně lhát, starší design s analogovými budíky se mi líbil víc.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Taky se mi líbil víc menší, 12" centrální displej místo zdejšího, který má 14,4". Tohle však není věcí faceliftu, nýbrž výbavy – dříve testovaný vůz byl ve verzi Laramie, která má i po faceliftu 12" displej, tento kousek je vyšší výbava Limited s větším displejem ve standardu před faceliftem i po něm.
V těch displejích prakticky není rozdíl – oba mají kolem sebe tlačítka k ovládání klimatizace, otočné knoflíky a v dolní části možnost vypínat parkovací čidla na jednotlivých koncích auta či měnit světlou výšku, má-li truck vzduchové odpružení. U většího displeje jsou tyto dvě poslední věci právě v něm, kdežto u menšího mají fyzická tlačítka, ovšem na téměř stejném místě.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Kde rozdíl uznat musím, je přeci jen trochu větší zobrazení Androidu Auto, které však v obou případech využívá méně než polovinu celkové výšky displeje. V novějším kousku jsem však objevil možnost do zbytku toho displeje navolit osm zkratek pro funkce, které nejčastěji používáte.
Kromě výhřevu a ventilace předních sedaček (které nejsou až tak nutné, dají se zapnout i po klepnutí na ikonu v horním rohu displeje na příslušné straně, ale takhle mám o klepnutí méně) jsem si tu dal rádio FM pro snazší přechod z přehrávání skrz Android Auto a trojici kamer – 360° pohled a pohledy na přední kolo na straně řidiče a spolujezdce. Tyhle zkratky jsou naprosto skvělé a zejména cestu ke kamerám, která je jinak na několik klepnutí, zásadně usnadňují. Jenže bohužel mají občas svou hlavu a po klepnutí se sem tam odmítnou otevřít, takže musím tou zdlouhavější cestou.
Zlepšení v každém případě přišlo o patro níž, kde jsou dvě bezdrátové nabíječky místo jedné, a hlavně mají dostatečně efektivní chlazení. Plusem jsou také dekly posuvné části středového tunelu, která ukrývá držáky nápojů a schránku.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Prostornost je tu samozřejmě úplně stejně obrovská jako dřív, výsuvné nášlapy jsou stejně příjemné a madla na sloupcích A a B usnadňují nastupování přesně tak, jak mají. Povedlo se mi tentokrát strávit pár kilometrů i na zadních sedačkách a nutno uznat, že i zde je pohodlí dost, byť samozřejmě poměrně ploché sedáky i opěradla znamenají, že se v zatáčkách musí člověk víc držet. To je ale běžné u většiny zadních lavic a ani přední sedadla nemají kdovíjak výrazné boční vedení. Nesedíme ale ve sporťáku, nýbrž v pracovním stroji.
Korba malá jen působí
Pick-up samozřejmě stojí a padá s korbou, přinejmenším pokud si takový vůz kupujete na to, abyste s ním aspoň občas i něco udělali a neměli ho jen jako pozérskou náhradu rodinného hatchbacku. RAM 1500 se ve většině variant (včetně Laramie i Limited) dá objednat s korbou dlouhou 5' 7" (170 cm) nebo 6' 4" (193 cm). Osobně bych zvolil tu delší, byť ani ta nemá dva metry, zde je ta kratší a i tak do ní v pohodě položím šest obutých 17" disků; čtyři do jedné vrstvy a dva do druhé. Vešly by se ještě další dva a zbývá mi i místo na brašnu s nářadím.
Stejně tak by se sem vešly dvě europalety – i s Ram Boxy jsem jí totiž naměřil šířku přes metr dvacet. Problém v tomto případě je elektrická roleta s dálkovým ovládáním, která šířku i délku nahoře citelně zmenšuje. I když, problém… Nechcete-li ty europalety opravdu vozit, zrovna tahle roleta je opravdu příjemná. Nejen že dovnitř nepustí vodu, díky dálkovému ovládání nemusíte vystupovat a obcházet auto, abyste ji zavřeli, kdykoliv to zapomenete udělat. Stačí zmáčknout tlačítko na dálkovém ovladači a pozorovat roletu, jak se zavírá, a jde to udělat i při pomalé jízdě.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Zmínil jsem Ram Boxy – co to je? Jednoduše, uzamykatelné (jak s centrálním zamykáním, tak klíčem zvlášť) schránky v bočnicích korby, které zužitkují jinak obtížně využitelné místo kolem podběhů kol. Můžete si sem dát třeba kurty k upevnění nákladu nebo cokoliv jiného, co chcete schovat, nechcete, aby se to rozkutálelo, a zároveň to chcete mít poblíž korby. Docela hezky sem pasuje i pětilitrový kanystr s benzinem.
Zároveň musím pochválit dvě pevná a dvě posuvná oka k uchycení nákladu na každé straně, celkem efektivní osvětlení, výklopný schůdek a nakonec i elektricky sklopné čelo korby. Je to samozřejmě trochu dekadentní, ale to čelo přece jen není úplně lehké a staršímu člověku či drobné dámě by se mohlo zvedat obtížně.
|Nákladový prostor RAMu 1500
|Délka u podlahy
|1670 mm
|Šířka
|1265 mm
|Výška pod roletou
|540 mm
|Objem pod roletou
|1526 l
|Počet europalet
|2
|Max. hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu v EU
|3500/750 kg
|Max. hmotnost přívěsu v USA
|4535 kg
|Ram Box - d × š × v vnitřní
|1270 × 220 × 280-480 mm
Motor, jízdní vlastnosti
Takže, řadový šestiválec nebo V8? Začnu prostými čísly. 5.7 Hemi V8 dává 401 koní a 556 Nm, výkonnější verze Hurricanu, označená H.O. od slov High Output, dává 548 koní a 706 Nm. Převodovky jsou totožné u obou verzí, je to osmikvalt ZF 8HP75, pojmenovaný u RAMu TorqueFlite. Normovaná spotřeba je 13,1 l/100 km u V8, pro šestiválec je to 13,8 l/100 km.
Moment, víc? Neměl Hurricane spotřebu snížit? No, měl, ale ve srovnání srovnatelného. Jeho méně výkonná verze S.O. (Standard Output), která dává 426 koní a 636 Nm, má normovanou spotřebu 11,2 l/100 km. A pokud hledáte nejúspornější motor, je to 3.6l V6 Pentastar, který má dle katalogu jezdit za 10,7 l/100 km.
Tolik tedy teorie. Realita je opačná – s osmiválcem jsem jezdil v celkovém průměru za 14,8 l/100 km a s přívěsem o celkové hmotnosti cca 2,1 tuny to bylo 18,3 l/100 km. Nejnižší průměr byl 11,9 l/100 km na cestě z Jeseníků do Havířova, tedy víc z kopce než do kopce.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Hurricane zvládl celý týdenní test s průměrem 14,3 l/100 km, s přívěsem o celkové hmotnosti cca 2,6 tuny jel za 16,7 l/100 km (ujel jsem s ním zhruba třetinu kilometrů oproti Hemi), po městě to bylo 18,3 l/100 km a dokud jsem se městu vyhýbal a na dálnici nešel přes 130 km/h, byla spotřeba 12,9 l/100 km.
Rozdíly v procentech nejsou až tak velké, půllitr sem či tam už v těchto sférách moc nehraje roli. Oba motory také je možné přestavět na LPG, i když Hurricane je samozřejmě přímovstřikový. Sadu na něj nabízí přinejmenším firma Prins už od podzimu 2024, z principu věci však musí motor spalovat i kapku benzinu, aby chladil vstřikovače. A taky máte větší dojezd a v neposlední řadě je LPG ekologičtější palivo.
Je rychlejší, i tahat umí
Za stejné množství paliva však Hurricane jezdí nesrovnatelně rychleji. Reakce na plynový pedál možná nejsou tak rychlé, ale rozdíl není velký a pořád je pedál tak citlivý, jak jsme z amerických aut zvyklí. Je-li však Hemi víc než svižná, Hurricane je skutečně rychlý – na stovce je za 4,8 sekundy, o nějaké 1,5 až 2 sekundy rychleji než Hemi, což je na pick-up vážící 2,6 tuny neskutečné číslo. Stejně neskutečně působí čísla narůstající na displeji tak bleskově, že to člověku přijde až nemožné na takhle velké auto.
Podobně nemožně – ovšem už spíš na to, že jde v základu o pracovní nástroj – působí taky jemnost motoru. Zcela v duchu své koncepce je tak hladký, že zevnitř auta skoro není poznat, když běží. Ani stop/start, na jehož vypnutí tu je fyzické tlačítko, neznamená vibrace, jen se karoserie lehce zhoupne.
Jedním dechem je však třeba dodat tu druhou stranu mince – pokud chcete výraznější projev motoru, Hurricane není pro vás a je třeba sáhnout po Hemi. Ta zní krásně na volnoběh i v otáčkách, nevtíravě, ale přesto stále přítomně. Šestiválec naopak jako by se snažil být přítomný co nejméně.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Jak zvládá tahání? Má stejnou převodovku se zhruba stejnou logikou řazení jako osmiválec, tj. v tahacím režimu, který si tu volím tlačítky na volantu, drží motor ve vyšších otáčkách. Maximum točivého momentu je tu dostupné už v 3500 otáčkách, o 450 níž než u osmiválce, a převodovka toho umí dokonale využít – drží motor mezi třemi a čtyřmi tisíci, takže síly je pořád spousta.
Když tedy táhnu podval s autem, které mají dohromady okolo 2,6 tuny, samozřejmě to je cítit, ale nemusím ramce nijak stát na krku, abych se normálně hýbal a abych při napojování na dálnici snadno zrychlil na 100 km/h, konstrukční limit přívěsu. Vůz v této verzi dle webu výrobce utáhne 4535 kg; osmiválec má zvládnout 5135 kg. V Česku je to samozřejmě 3,5 tuny, abyste nemuseli mít tachograf a omezovač na 90 km/h.
RAM 1500 Limited 3.0 Hurricane H.O. |
Pro jízdu v terénu má tohle konkrétní auto jeden hendikep – silniční pneumatiky. Nepokoušel jsem to tedy víc než v rámci polních cest a na těch se samozřejmě poctivá mechanika vespod ani nezapotila. Redukční převod je tu samozřejmostí, stejně jako samočinné připojování přední nápravy v režimu 4WD Auto skrz vícelamelovou spojku či pevné spojení v režimech 4H a 4L.
Drtivou většinu času jsem strávil v režimu zadokolky, v němž má ramka nejmenší spotřebu. Ve 4WD Auto (kam se mimochodem vůz přepne vždy, když zapnete tahací režim, ale umožní přepnutí zpátky do 2WD) je totiž spojka pořád lehce sepnutá, aby bylo v případě potřeby zapojení přední nápravy do hry rychlejší.
|Nejbližší konkurenti
|Ford F-150
|Chevrolet Silverado 1500
|Toyota Tundra
|Varianta
|3,5 EcoBoost V6 SuperCrew 4WD
|6,2 V8 Crew Cab Std. Bed 4WD
|i-Force 3,4 V6TT CrewMax 4WD
|Zdvihový objem [cm3]
|3490
|6162
|3445
|Největší výkon [kW/min]
|298/6000
|313/5600
|290/5200
|Točivý moment [N.m/min]
|678/3000
|624/4100
|649/2400
|Převodovka
|10st. aut.
|10st. aut.
|10st. aut.
|Max. rychlost [km/h]
|177
|180
|172
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|12,1
|13,8
|12,4
|Objem nákladového prostoru [l]
|1495
|2031
|1572
|Rozměry korby d × š (mezi podběhy) × v [mm]
|1704 × 1285 × 543
|2018 × 1286 × 569
|1666 × 1237 × 531
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|2311/3175
|2610/3311
|2599/3304
|Max. hmotnost přívěsu v USA [kg]
|4989
|6033
|5012
|Rozměry d × š (bez zrcátek) × v [mm]
|5893 × 2029 × 1958
|6131 × 2063 × 1915
|5933 × 2037 × 1981
|Rozvor [mm]
|3693
|3988
|3701
|Základní cena vozu v USA [USD/Kč]
|39.330/833.000
|39.695/840.000
|41.260/874.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|King Ranch
|High Country
|Platinum
|Cena v USA [USD/Kč]
|73.115/1.548.000
|72.085/1.526.000
|66.695/1.412.000
Závěr
Měl jsem radost, když po Tavaresově odchodu oznámila značka RAM, že se 5.7 Hemi V8 vrací pod kapotou modelu 1500. Jenže když jsem se pořádně svezl s oběma verzemi – jakkoliv mě mrzí, že to musím napsat – jediný důvod, proč si koupit osmiválec, je v projevu motoru. Kromě něj je šestiválec úplně ve všem lepší.
Ještě o týden dřív, kdybych si ramku kupoval pro sebe, sáhl bych po osmiválci. Byla by však pro mě ze značné části pracovním autem; každou chvíli něco někam vozím a jak 3,5 tuny na kouli, tak i korbu bych využil. V takovém případě by bylo velmi těžké ospravedlnit osmiválec jen pro jeho zajímavější zvuk a projev. Tím spíš, když i Hurricane je možné přestavět na LPG.
Je o tolik lepší než evropské pick-upy, které taky mohou mít šestiválce, anebo než dodávky s pohonem všech kol? Reálně, ani ne. Ale přestože situace, při nichž hilux, ranger či třeba vito 4Matic nestačí, nastávají v Evropě jen výjimečně, pokud vůbec, za volantem ramky by mi to bylo to srdečně jedno.
|Nejlevnější verze modelu
|42.025 USD (cca 890 tis. Kč) (1500 Tradesman, 3,6 V6 Pentastar eTorque, Quad Cab, korba 193 cm, RWD, 227 kW, 8st. aut. 845RE)
|Základ s testovaným motorem
|73.795 USD (cca 1,56 mil. Kč) (1500 RHO, 3,0 Hurricane H.O., Torque, Crew Cab, korba 170 cm, 4WD, 402 kW, 8st. aut. 8HP75)
|Testovaný vůz bez příplatků
|76.405 USD (cca 1,62 mil. Kč) (1500 Limited, 3,0 Hurricane H.O., Torque, Crew Cab, korba 170 cm, 4WD, 402 kW, 8st. aut. 8HP75)
|Testovaný vůz s výbavou
|88.295 USD (cca 2,13 mil. Kč) (1500 Limited, 3,0 Hurricane H.O., Torque, Crew Cab, korba 170 cm, 4WD, 402 kW, 8st. aut. 8HP75)
|Testovaný vůz s výbavou – prodejní cena v ČR
|2.516.800 Kč (1500 Limited, 3,0 Hurricane H.O., Torque, Crew Cab, korba 170 cm, 4WD, 402 kW, 8st. aut. 8HP75)