TEST Renault 5 E-Tech – Retro funguje náramně. Ale co ten zbytek?
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Renault 5 se po letech vrátil jako čistý elektromobil a na první pohled dělá všechno pro to, aby připomněl svého slavného předchůdce. Design se povedl, jak si ale vede v každodenním životě?
Design, interiér
Původní Renault 5 se objevil už v roce 1972 a patří k autům, jejichž siluetu pozná snad každý, kdo zažil 70., 80. nebo i 90. léta. Nová pětka se k tvarům otevřeně hlásí, naštěstí ale nesklouzla k tomu, že by jen překreslila staré auto do většího měřítka a přidala LED světla.
Naopak: líbí se mi, jak designéři zachovali proporce, postoj auta a některé charakteristické motivy, ale převedli je do současnosti. Z rychlíku může Renault 5 třeba působit jako třídveřový hatchback, protože kliky zadních dveří jsou schované vysoko u oken.
Jedním z nejhezčích detailů je prvek na levé straně kapoty. Původní Renault 5 měl na stejném místě asymetrický otvor přívodu vzduchu, který už elektromobil pochopitelně nepotřebuje. Dnes to je malý světelný indikátor stavu baterie. Sestává z pěti dílků, které při plném nabití vytvoří kompletní číslici pět. Rozsvítí se také při příchodu k autu. Právě tohle považuji za příklad povedeného retra: historický detail tu není jen jako samoúčelná dekorace, ale dostal novou funkci.
Uvnitř už to žije současností
Po nasednutí ale žádný návrat do sedmdesátek nečekejte. Na takhle malé auto působí kabina překvapivě vzdušně a vpředu je také dost prostorná. Při výšce přes 190 centimetrů mi nad hlavou zbývá ještě opravdu velká rezerva kolem patnácti centimetrů, a ani co do šířky nemám pocit, že by mě auto svíralo.
Přední sedadla jsou na poměry toho, co se tradovalo jako typicky francouzské pohodlí, docela pevná. Sedák by mohl být pro dlouhé nohy delší, tady mi to však kupodivu příliš nevadí. Sedí se totiž o něco výš, nohy nejsou tolik pokrčené a ani po delší trase mě sedačky neunavují. V zatáčkách navíc tělo drží slušně. V rámci paketu Winter Comfort má řidič elektricky nastavitelnou bederní opěrku, zbytek základního seřízení zůstává mechanický.
Fajn je i samotná palubní deska. Je dvoupatrová a její spodní část je stejně jako dveřní výplně čalouněná materiálem připomínajícím džínovinu, který spolu s prošíváním před spolujezdcem vytváří milé útulno. Jeden nevšední detail v podobě plastické „čtverečkové“ stropnice najdeme nad hlavou. Co oceňuji, obzvlášť v takhle malém autě: nikde mě nic netlačí do kolen. Pravé lýtko se pohodlně opře o středovou konzolu a modul ovládání klimatizace je dostatečně vysoko, aby do něj koleno nenaráželo.
Displeje jsou dva, oba dobře umístěné, grafika je čitelná a nabízí několik způsobů zobrazení. Hravá je možnost nechat barvy rozhraní měnit se podle denní doby – ráno vás vítají chladnější azurové, později žluté odstíny, během dne se posouvají k oranžové a večer k červené. Odpovídající barvou svítí i LED pásek před spolujezdcem.
Infotainment patří k těm, u kterých není potřeba pátrat, kam výrobce co schoval. Nabídky nejsou zbytečně hluboké a k většině funkcí se dostávám rychle. Bez chyby to ale nebylo, jednou systém kompletně zamrzl a pomohlo až auto vypnout, zamknout, počkat na zhasnutí displeje a znovu „nabootovat“. Oceňuji, že Renault neschoval všechno do dotykové obrazovky. Pod výdechy ventilace je devět fyzických tlačítek pro nejčastější funkce klimatizace a topení.
Trochu otravné je automatické přepínání denního a nočního režimu, které reaguje na okolní světlo až přehnaně ochotně, takže při průjezdu pod stromy se za bílého dne klidně několikrát přepne do nočního módu a po pár metrech zase zpět.
Elegantně je vyřešené vypínání upozornění na překročení povolené rychlosti. To se samozřejmě po každém startu znovu aktivuje, ale požadavek na vypnutí lze uložit do osobního profilu a ten následně vyvolat dvojím stisknutím fyzického tlačítka vlevo od volantu.
Renault si pohrál i se zvukovou stránkou auta. Lze volit ze tří charakterů výstražného zvuku pro chodce, od relativně nenápadného elektrického šumu po výraznější, až futuristické tóny. Na zvukové identitě současných Renaultů se podílel slavný hudebník Jean-Michel Jarre, kterému automobilka připisuje spolupráci mimo jiné právě na varování pro chodce nebo na uvítacích zvukových sekvencích. Uvnitř lze následně vybírat z několika zvukových profilů audia nebo použít klasický ekvalizér.
Z méně obvyklých funkcí zaujme režim čističky vzduchu: klimatizace při asi pětiminutovém cyklu několikrát prožene vzduch v kabině přes soustavu filtrů.
Vpředu překvapí, vzadu už ne
Velmi dobrý pocit z prostoru vpředu bohužel neplatí pro zadní sedadla. Ani o víc než hlavu nižší člověk si za mne pohodlně nesedne, mezi koleny má celé řidičovo opěradlo. Problém je také s botami – pod předním sedadlem totiž není prostor pro jejich zasunutí a ani na podlaze není dost místa, takže dospělák sedí „na špičkách“. Pro (pří)městské ježdění s menšími dětmi to pochopitelně problém nebude.
Zavazadelník nabízí 326 litrů, což vzhledem k ani ne čtyřmetrovému autu vůbec není zlé. Má ovšem hodně hluboko položené dno, takže zavazadla spouštíte poměrně nízko pod nakládací hranu. To má zároveň výhodu: bagáž sedí hluboko v jakési vaně, při otevření víka nikam neputuje a nemá tendenci vypadávat ven.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|640/235
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|580/825
|Šířka mezi podběhy (mm)
|996
|Výška nakládací hrany (mm)
|761
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1283
Motor, jízdní vlastnosti
Renault 5 E-Tech se v testované verzi Comfort Range spoléhá na elektromotor o výkonu 110 kW, tedy 150 koní, a točivém momentu 245 Nm. Pohání přední kola přes jednostupňový reduktor a energii čerpá z baterie s využitelnou kapacitou 52 kWh. Na stovku zrychlí za osm sekund a maximální rychlost je omezená na 150 km/h. Žádná sportovní čísla, ale ta vzhledem k rozměrům a hlavně zaměření auta nejsou potřeba.
Nejpřesvědčivější je pětka přesně tam, kam patří. Z místa do nějakých padesáti kilometrů za hodinu reaguje okamžitě a působí nadmíru svižně. Pak už přísun síly postupně polevuje, mezi padesátkou a devadesátkou je dynamiky pořád dost; nad ní už je znát, že dech dochází. Na dálnici tedy žádné drtivé pružné zrychlení nečekejte, pro běžný městský a příměstský provoz je ale výkon naprosto dostačující.
Hodně záleží také na zvoleném jízdním režimu. V běžném Comfort reaguje auto přirozeně a právě ten jsem používal naprostou většinu času. Eco je naopak hodně přísné. Odezvu motoru utlumí natolik, že vůz naprosto zleniví, a výhoda elektrického pohonu v podobě okamžité reakce na plyn se tak zcela vytratí.
To Sport je přesný opak. Maximální výkon zůstává stejný, ale reakce pohonu se zostří a řízení přituhne, takže auto najednou působí citelně živěji. Na zakroucených silničkách právě tento režim používám nejraději. Renault 5 se sice ani tehdy nezmění ve sportovní náčiní, svižné tempo mu ale rozhodně není cizí.
Čtyři stupně zpomalování
K příjemnému ježdění přispívá i možnost řídit rekuperaci pádly pod volantem. K dispozici jsou čtyři stupně a ten nejsilnější funguje jako plnohodnotný one-pedal – po uvolnění akcelerátoru auto zpomaluje až do úplného zastavení. Ve městě jsem si na něj zvykl velmi rychle a po pár dnech brzdový pedál při běžné jízdě skoro nepotřebuji.
Co podvozek? Na tak malé auto je poměrně ambiciózní. Vpředu najdeme klasické vzpěry McPherson, vzadu ale víceprvkové zavěšení. Testovaný vůz stál na osmnáctipalcových kolech s pneumatikami 195/55 a právě velikost kol se na komfortu trochu negativně podepisuje. Pětka je spíš pevnější a na ostrých nerovnostech dá o povrchu vědět, přesto bych ji nenazval nepohodlnou. Ale menší kola bych si vzal.
Důležitější je, že auto ani na rozbité silnici nemá tendenci uskakovat nebo se po přejezdu nerovnosti dlouho uklidňovat. Drží stopu, působí kompaktně a celkově dospěleji, než by jeho délka pod čtyři metry napovídala. Ve městě je dostatečně obratné, na okresce zase nepůsobí jako subtilní krabička, kterou každá větší nerovnost rozhodí.
Ještě lepší dojem mám při svižnější jízdě na hladkém asfaltu. Karoserie se zbytečně nepřelévá a auto se nechá do zatáček skládat docela ochotně. Co tomu trochu chybí, je komunikativnější řízení. Volant jde příjemně lehce a přesně natolik, aby člověk věděl, kam auto míří, ale zpětná vazba od předních kol je slabší a kolem středové polohy působí řízení lehce odtažitě. Ani ve Sportu z něj není vyloženě řidičský nástroj.
Vlastně mi to ale k charakteru pětky docela sedí. V prostředí, pro které je určená – město, jeho okolí a běžné okresky – je lehčí, trochu filtrované řízení spíš příjemné.
Umí jezdit skoro za dvanáct
Výrobce pro 52kWh verzi uvádí dojezd přes čtyři sta kilometrů podle WLTP, což ale jako obvykle neříká nic moc o tom, co se bude dít doopravdy. Mně to vycházelo následovně.
Ve městě jsem jezdil za 16,0 kWh na sto, mimo něj při klidnějším tempu dokonce za necelých dvanáct. Jak moc záleží na pravé noze, ukázala zatočená a kopcovitá trať při dynamické jízdě, kde spotřeba vystoupala na 26 kWh. Několik dálničních přesunů znamenalo průměrně 20,5 kWh a průměr celého testu se ustálil na 15,2 kWh na sto kilometrů.
Když to otočíme, ve městě a příměstském provozu lze reálně počítat se zhruba třemi sty až 350 kilometry, podle roční doby, počasí a stylu jízdy. To už je dost na to, aby člověk s běžným rytmem „do práce a na nákup“ nabíjel jenom jednou týdně. Renault 5 tak nemusí být autem jen pro někoho, kdo má vlastní wallbox nebo aspoň zásuvku v garáži.
Při delších cestách bych počítal spíš s 250 kilometry mezi nabíječkami, to navíc pokud se většina trasy nepojede vysokým dálničním tempem. Právě dálnice spotřebu zvedá nejvíc a ukazuje limity relativně malé 52kWh baterie. Mimo ni se naopak pětka umí pohybovat opravdu úsporně.
Nabíjet malý Francouz umí střídavým proudem výkonem až 11 kW a na rychlonabíječce stejnosměrným proudem teoreticky až 100 kW. Při prvním pokusu na 150kW stojanu začínám s 29 procenty baterie. Auto v tu chvíli bere zhruba 74 kW a krátkodobě se skutečně dostává až na 98 kW, na této hodnotě ale vydrží jen chvíli.
Jak se baterka plní, výkon postupně klesá: při 65 procentech na 61 kW, při 75 procentech na 52 kW a při osmdesáti procentech nabíjení končím s výkonem 45 kW.
Druhé plnění probíhá na 75kW stanici. Od 50 do přibližně 70 procent si auto drží stabilních 50 kW, při osmdesáti procentech klesá na 43 kW a tentokrát pokračuji až do devadesáti, kdy přijímá 31 kW.
Na závěr chci zmínit jednu oblast, ve které si mé sympatie pětka nezískala: Active Driver Assist, tedy kombinace adaptivního tempomatu a aktivního vedení v pruhu. I na skoro rovné dálnici nejde nezaznamenat, že auto nehledá střed pruhu úplně přesvědčivě a že lehce „šněruje“ mezi jeho kraji. Markantnější to je v delších obloucích. Renault někdy s prvním výraznějším zásahem řízení poměrně dlouho otálí a nechá auto přiblížit se k vnější čáře víc, než je mi příjemné. Už už mám tendenci do řízení zasáhnout, když právě v tu chvíli systém volantem otočí a zatáčku následně projede zcela bezpečně. Ne že by vedení v pruhu neumělo zatáčet. Spíš mi nesedí jeho načasování a zvolená trajektorie, zkrátka mi tenhle systém brnká na nervy víc, než by se mi líbilo. Inu, po ležérním francouzském způsobu, chce se mi říct.
|Nejbližší konkurenti
|Peugeot E-208
|Opel Corsa Electric
|Citroën ë-C3
|Varianta
|GT Electric 156
|GS Electric 156
|MAX Electric 113 Extended Range
|Motor
|elektromotor, přední pohon
|elektromotor, přední pohon
|elektromotor, přední pohon
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|115/ –
|115/ –
|83/ –
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|270/ –
|270/ –
|124/ –
|Převodovka
|jednostupňový reduktor
|jednostupňová
|jednostupňová
|Maximální rychlost (km/h)
|150
|150
|132
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|8,2
|8,1
|10,4
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km, WLTP)
|14,1–14,4 kWh/100 km
|14,2–14,4 kWh/100 km
|16,7 kWh/100 km
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|1530/1910
|1544/1920
|1491/1910
|Rozměry d × š × v (mm)
|4055 × 1745 × 1430
|4061 × 1960 × 1435*
|4015 × 1755 × 1567
|Objem zavazadelníku (l)
|309
|267
|310
|Rozvor (mm)
|2540
|2538
|2540
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|500/500
|1200/500
|550/550
|Cena od (Kč)
|819.000 Kč
|869.990 Kč
|725.000 Kč
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GT + vyhřívaná přední sedadla/volant, pokročilé jízdní asistenty
|GS + Sada Tech GS (vyhřívaná sedadla a volant, adaptivní tempomat, aktivní vedení v pruhu, Intelli-Lux Matrix); V2L a černá střecha již standardně
|MAX + Paket Zima (vyhřívaná přední sedadla, volant a čelní sklo)
|Cena od (Kč)
|855.000 Kč
|914.990 Kč
|750.000 Kč
Závěr
Renault 5 E-Tech mě během týdne přesvědčil, že opravdu náramně povedený retro kabát není jeho jedinou silnou stránkou. Vpředu nabízí příjemně vzdušný interiér, dobře řešenou ergonomii, povedený one-pedal a ve městě i mimo něj umí jezdit velmi úsporně. K tomu přidává pevný, jistý podvozek a dynamiku, která pro každodenní provoz bohatě stačí.
Má ale i jasné limity. Vzadu je pro dospělé cestující málo místa, řízení zůstává spíš odtažité a Active Driver Assist ve mně ne vždy budil stoprocentní důvěru. Přesto jsem po týdnu pětku nevnímal jen jako stylovou připomínku slavného předchůdce, ale jako velice použitelné malé elektrické auto, jehož design je spíš příjemným bonusem než zásadním důvodem ke koupi.
|Nejlevnější verze modelu
|675.000 Kč (Renault 5 E-Tech elektrický, 120 k urban range, automatická jednostupňová převodovka, pohon předních kol, evolution)
|Základ s testovaným motorem
|749.000 Kč (Renault 5 E-Tech elektrický, 150 k comfort range, automatická jednostupňová převodovka, pohon předních kol, evolution)
|Testovaný vůz bez příplatků
|799.000 Kč (Renault 5 E-Tech elektrický, 150 k comfort range, automatická jednostupňová převodovka, pohon předních kol, techno)
|Testovaný vůz s výbavou
|884.500 Kč (Renault 5 E-Tech elektrický, 150 k comfort range, automatická jednostupňová převodovka, pohon předních kol, techno)