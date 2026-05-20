TEST Renault 5 E-Tech Roland-Garros – Čisté retro nejen pro tenisty
Od začátku roku 2024 si už zase můžete koupit nový Renault 5. Tentokrát je výhradně elektrický a spíše než na praktičnost sází na styl a emoce. A to platí dvojnásob ve vrcholné, tenisové verzi Roland-Garros.
Design, interiér
Renault 5 patří k největším legendám francouzské automobilky. V roce 1972 byste sotva našli modernější malý vůz. R5 jako první uvedla velkoplošné plastové nárazníky. Její design z pera Michela Bouého byl natolik ikonický, že jej Renault zopakoval i ve druhé, technicky zcela odlišné generaci. Takzvaná superpětka se vyráběla od poloviny 80. let až do hlubokých 90. let.
Nápad udělat reinkarnaci v podobě novodobé R5 přišel poprvé v roce 2020. Tehdy ovšem pouze coby maketa. Následoval koncept, který se v únoru 2024 přetavil do sériového auta. Renault opět dokázal, že koncepty nemusí být samoúčelné. Současné vydání vám ty dvě z dávné minulosti neomylně připomíná svým vzhledem. Nejde jen o proporce, ale také o detaily, třeba přední část nebo světlomety.
Poslání současného Renaultu 5 je ale přirozeně jiné než jaké měli oba předchůdci. Ti měli plnit roli levného malého městského vozu pro masy, kdežto současné R5 je naopak stylovým malým vozem, určeným bonitní klientele, která z nějakého důvodu odmítá dnes módní SUV a crossovery. Vůz se nabízí pouze s pětidveřovou karoserií, oba předchůdci existovaly také s třídveřovou, kterou měla R5 dokonce původně jako jedinou.
Současné auto coby stylové vozítko nabízí velké možnosti individualizace, které ale přirozeně znamenají vysázet na stůl při koupi vozidla více peněz. Když už nic, tak je to dobré lákadlo na dobře situované ženy, které najdou v R5 jistě zalíbení.
Renault střídá Peugeot
R5 je na českém trhu k dispozici ve čtyřech výbavách Evolution, Techno, Iconic Cinq (v překladu “ikonická pětka”) a konečně testovaná vrcholná Roland-Garros, skutečně psáno takto s pomlčkou. Původně se tak jmenoval francouzský letec a stíhací pilot. Od roku 1928 po něm pojmenované slavné tenisové centrum v Paříži, dějiště French Open, jednoho ze čtyř grandslamových světových tenisových turnajů.
Pokud zůstaneme u automobilů, tak od příchodu malého Peugeotu 205, ve své době přímé konkurence pro Renault 5, se Roland-Garros označovaly nejluxusnější verze některých peugeotů. A to až do roku 2021, kdy štafetu převzal Renault.
Roland-Garros, který zvenku neomylně poznáte podle typického loga, vyjde na českém trhu na základní cenu 903.000 korun. Výbava odpovídá vrcholné verzi a je tedy velmi bohatá, ale kupodivu třeba samočinná klimatizace je pouze jednozónová. Aspoň má vlastní ovládací panel, ale nastavený režim vidíte na centrální dotykové obrazovce ve spodní liště, a také pouze tady přes virtuální tlačítko zapnete kompresor klimatizace.
Také překvapuje, že krásný a do ruky výborně padnoucí volant je potažený pouze umělou kůží. Ta se opakuje v kombinaci s látkou také na sedadlech. To řidičovo je elektricky stavitelné v šesti směrech.
Testované auto mělo v rámci příplatků paket Advanced Driving-Iconic za 17.000 korun, který zahrnuje vylepšené bezpečnostní a asistenční systémy, jako např. sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy. Druhou příplatkovou položkou byl speciální matný lak šedá Schiste Satin za tučných 32.000 korun.
To je ale páček
Pojďme ale do kabiny, a rovnou na sedadlo řidiče. Nabízí vcelku velkorysé rozměry, navíc jeho tvarování rovněž trochu připomíná sedadla lepších verzí starých R5, zejména druhé generace.
Prostornost v přední řadě je bez výhrad, vzadu je to s jistým omezením. Přesto je vůz otypovaný jako pětimístný, přičemž jsme dokonce jízdu v pěti lidech vyzkoušeli, byť pouze krátkou. Dozadu si sedli dva průměrně vzrostlí dospělí jedinci spolu se sedmiletým dítětem sedícím v dětské sedačce.
Základní verze Evolution má před řidičem sedmipalcový displej coby přístrojový štít, vyšší úrovně dostaly desetipalcový. Stejně velká je také centrální dotyková obrazovka rozhraní openR link, které je skutečně velmi dobré. Nabízí rychlou odezvu, perfektní grafiku a navíc integrované služby Google, což znamená mimo jiné také perfektní vestavěnou navigaci využívající Google Maps.
Trochu rozpačitě působily celkem čtyři sdružené páčky pod volantem. Tři z nich se nacházejí vpravo. Ta spodní slouží k ovládání audia, jak to už léta z renaultů známe. Prostřední je klasicky na stěrače a ostřikovače a horní má funkci voliče převodovky.
Motor, jízdní vlastnosti
U voliče samočinné převodovky ještě chvíli zůstaneme. Je potažen imitací rukojeti tenisové rakety, takzvaného gripu. Zajímavější je, že má polohy R, N, D, respektive B. Chybí tedy parkovací poloha (P). Tu nahrazuje elektrická parkovací brzda, která je standardem u všech verzí, od druhé základní doplněná o funkci Auto Hold.
Z hlediska jízdy je největším nedostatkem absence nastavitelné rekuperace. Ta je tak pouze automatická, byť v praxi funguje velmi dobře. Jedinou možností, jak úroveň rekuperativního brzdění zvýšit, je přepnout převodovku do režimu B.
Ovšem, tohle už neplatí pro auta objednaná nyní do výroby. Důležitá změna se odehrála v únoru 2025, kdy vůz prošel nenápadným vylepšením, které nově zahrnuje také nastavitelnou rekuperaci pomocí páček pod volantem. K dispozici jsou tři úrovně plus jedna coby funkce One-Pedal. Testované auto ale tohle ještě nemělo, bylo vyrobené dřív.
Dvě základní výbavy Evolution a Techno se nabízejí se dvěma bateriemi – menší se 40 kWh využitelné kapacity pod názvem Urban Range a větší s využitelnými 52 kWh coby Comfort Range. Vyšší výbavy Iconic Cinq či testovaná Roland-Garros mají výhradně větší baterii. S ní se pojí také výkonnější trakční elektromotor se 110 kW, kdežto slabší má 90 kW.
Trakční motor pohánějící přední nápravu je velmi zajímavý svou koncepcí. Jedná se o synchronní stroj, ovšem nikoliv s permanentním buzením, nýbrž cizím elektrickým. Výhodou je menší množství vzácných, a tedy i drahých kovů, které se s permanentně buzenými trakčními motory pojí.
Dojezd není špatný, nabíjení je podprůměr
V případě většího akumulátoru udává výrobce až 410 km dle WLTP, nám při plném nabití auto udávalo 360 km. Spotřebu elektřiny Renault udává 14,9 kWh, my jsme s převahou jízd po Praze a jednou delší cestou mimo ni jeli i za 16,6 kWh na 100 km – pořád velmi slušné číslo. Kolega v loňském testu stejné techniky s jinou výbavou dokázal dosáhnout i 14,6 kWh/100 km.
V praxi je rekuperační brzdění, byť není nastavitelné, velmi užitečné, a také překvapivě účinné. Pokud jezdíte ve městě, rychle získáte pocit, že dojezd skoro neubývá. Není problém tak ujet po městě třeba 15 km, ale dojezd klesne třeba o pět. Tohle samozřejmě platí i u jiných elektrických aut, avšak v případě R5 nám to přišlo obzvláště výrazné.
Kritiku nicméně zaslouží nabíjení. Při stejnosměrném má výkon až 100 kW, a to už dnes není mnoho. Výrobce udává, že z 15 na 80 procent stavu nabití se dostanete za 30 minut. My jsme však nabíjeli výkonem necelých 50 kW. Zde opět vstupuje do hry fakt, že kapacita baterie není příliš velká.
Jízda s elektrickou R5 je ale velmi působivá. Auto se ochotně vrhá do zatáček, působí neutrálně a nabízí dostatek přilnavosti i díky pneumatikám 195/55 R18. Jiné mít ani nemůžete nejen u této, ale ani u slabší verze. Vůz se velmi dobře řídí. Jen nejvyšší rychlost 150 km/h představuje třeba na německé dálnici určité omezení.
|Konkurenti
|Renault 5 E-Tech elektrický
|Citroën ë-C3
|Mini Cooper E
|Motor
|elektrický
|elektrický
|elektrický
|Maximální výkon [kW/min]
|110
|83
|135
|Max. točivý moment [Nm]
|245
|124
|290
|Převodovka
|1 st.
|1 st.
|1 st.
|Max. rychlost [km/h]
|150
|132
|160
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8
|10,4
|7,3
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|14,5
|16,5
|14,3
|Emise CO2 [g/km]
|0
|0
|0
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|277
|310
|210
|Využitelná kapacita akumulátoru [kWh]
|52
|44
|36,6
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1449
|1416
|1615
|Rozměry d x š x v [mm]
|3922 x 1808 x 1489
|4015 x 1755 x 1590
|3858 x 1756 x 1460
|Rozvor [mm]
|2 540
|2540
|2526
|Cena od [Kč]
|753.000
|635.000
|699.400
Závěr
Novodobý Renault 5 s přídomkem “E-Tech elektrický” je velmi zdařilou reinkarnací původního auta nabízeného ve dvou generacích. Ve skutečnosti však vůz slavné předchůdce připomíná zejména vzhledem a skutečností, že jde o malé auto, byť v tomhle případě vlastně už docela velké.
Ve zbytku se jedná o jiný vůz. Nikoliv jen proto, že je elektrický, ale celkovým charakterem. Už nejde o to, motorizovat málo majetné jedince, jako kdysi. Tady je tomu přesně naopak. Za více než 900.000 korun můžete mít mnohem větší auta s výkonnějším motorem i delším dojezdem. Jenže R5 je hlavně o stylu, vzhledu či dokonce kráse. A to jsou atributy, kterými se nechá strhnout i jinak racionálně uvažující motorista.
|Nejlevnější verze modelu
|679.000 (Evolution 120k urban range, 90 kW)
|Základ s testovaným motorem
|753.000 (Evolution 150k comfort range, 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|903.000 (Roland-Garros 150k comfort range, 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|952.000 (Roland-Garros 150k comfort range, 110 kW)