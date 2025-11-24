TEST Renault Captur E-Tech 160 – Lepší díky novému srdci

Předplatné
Třídu SUV zastupuje Renault v segmentu B už od roku 2013 model Captur. Po loňské modernizaci a změnám ve výbavách přišel letos na řadu nový plně hybridní pohon. Čím se liší od toho předchozího?

Design, interiér

Původní captur nenahradil v roce 2013 žádný předchozí model. V rámci příchodu čtvrté generace clia pouze doplnil výrobním program s tím, že chytře využil jeho technický základ. Od roku 2019 se do nabídky dostalo od základu nové clio už páté generace, od něhož Francouzi opět odvodili tedy rovněž zbrusu nový captur, v tomhle případě druhé generace. Loni na jaře jej Renault inovoval. Kupodivu letos na podzim přijelo nové clio už šesté generace, captur se ale zatím nabízí v dřívějším vydání po již zmíněné inovaci. 

Co se tedy loni na jaře změnilo? Na první pohled je nová přední část v čele s maskou chladiče a světlomety. Ty jsou vždy diodové LED Pure Vision se světelným podpisem. Diodové lampy jsou také vzadu, přičemž vyšší výbavy Techno a testovaná vrcholná verze Esprit Alpine dostaly variantu s 3D světelným podpisem.  

V rámci loňsko inovace dorazilo také nové označování výbav. Ve snaze odkázat na prestižní značku Alpine, jmenuje se vrcholná a námi testovaná výbava Esprit Alpine. Nejedná se však o sportovní verzi, jak by mohl leckdo usuzovat, ale spíše stylovou a bohatě vybavenou variantu. Na českém trhu se navíc pojí pouze s jediným full hybridním pohonem, který je k dispozici také v prostřední výbavě Techno. Zde vyjde na 686.000 korun, v Esprit Alpine ale stojí citelně více, a sice 756.000 korun. 

Na první pohled poznáte Esprit Alpine třeba podle přední lišty F1 v šedé barvě schiste, předního a zadního loga, ale také podle černých 19palcových lehkých kol elixír s diamantovým efektem. Ta jsou vyhrazena pouze pro testovanou vrcholnou verzi a v nižších výbavách je nemůžete mít ani za příplatek. Techno tak jezdí na osmnáctkách, základní Evolution dokonce na 17palcových plechových kolech. 

Standardem je v Esprit Alpine dvoubarevný lak karoserie, v našem případě kombinující bílou a černou. U ostatních výbav za něj připlácíte 12.000 korun. 

Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Nejen nový infotainment 

Inovovalo se také v kabině. Tady je největší změnou nový infotainment openR link pracující s rychlým operačním systémem Android 12. Už v základní výbavě dostanete dotykovou 10,4palcovou obrazovku s vysokým rozlišením 960 x 1280 pixelů. Smartphone s androidem připojíte bezdtrátově. Ve výbavě Esprit Alpine je integrovaná navigace s reálnými daty z provozu. Systém se dále pojí s audiem Arkamys se 6 reproduktory. 

Pokud připlatíte 16.000 korun, bude místo audia Arkamys ještě lepší audio Harman Kardon, přičemž reproduktorů bude dokonce devět včetně subwooferu, který Arkamys nepoužívá. 

Kabina využívá větší podíl udržitelných materiálů, což je přínosné pro ekologii. S pohonem E-Tech se stejně jako dosud pojí výhradně vyšší verze palubní desky s takzvanou plovoucí středovou konzolou. Před řidičem je 10palcová barevná obrazovka, obě nižší výbavy používají sedmipalcovou. 

Od výbavy Techno je standardem samočinná klimatizace, byť pouze jednozonová. Pochvalu zaslouží fakt, že ji lze plně ovládat mechanickými tlačítky pod dotykovou obrazovkou. Pouze doplňkové funkce nastavujete na monitoru. Patří sem třeba vyhřívaní přední sedadel či čelního skla, oboje coby součást paketu Winter comfort Esprit Alpine za 18.000 korun, kterým bylo testované auto vybaveno. Jeho součástí je také elektricky ovládané sedadlo řidiče v šesti směrech. Škoda jen, že chybí možnost nastavit sklon sedáku. V nejnižší poloze se navíc sedí dost vysoko, což poněkud limituje prostor ve svislém směru. Měřím 170 cm a nad hlavou mi zbývají řádově jednotky centimetrů. V tomhle ohledu modernizace nic nezměnila. Pomohla by možnost spustit sedadlo níže. 

Motor, jízdní vlastnosti

Jestliže v loňském roce proběhly designové úpravy, v tom letošním se výrobce zaměřil na inovaci techniky. Až dosud se full hybrid označoval jako E-Tech. Jeho základem byla nepřeplňovaná šestnáctistovka v kombinaci se dvěma elektrickými stroji. Všechna tři zařízení se stýkala ve speciální samočinné multimódové převodovce DHT. 

Na ní se v rámci inovace mnoho nezměnilo, takže i nadále disponuje dvěma stupni pro elektromotor, respektive čtyřmi pro spalovací agregát. Při řazení se využívá nikoliv synchronizačních zařízení, ale zubových spojek, které kladou mimořádné nároky na přesnost řízení převodovky. 

Zůstávají také oba elektrické stroje synchronního typu s permanentními magnety. Trakční motor s výkonem 36 kW a generátor/startér nabízející 15 kW. Napájeny jsou z baterie s kapacitou 1.4 kWh při napětí 230 V. 

Naopak nový je spalovací motor, který dostal objem zvětšený z 1,6 litru na 1,8 litru. Přesněji z 1598 cm3 na 1789 cm3. Zásadním rozdílem je nová hlava válců, kterou si vyžádalo uplatnění přímého vstřikování benzinu s tlakem 350 barů. Starší motor 1.6 měl nepřímé. Výkon se zvýšil z 68 na 80 kW. Maximum točivého momentu vzrostlo o 25 procent na 172 N.m při 3500 otáčkách za minutu. 

Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Systémový nebo také kombinovaný výkon se však zástavbou většího motoru nezměnil, neboť je sice výkonnější než předchozí, jenže zároveň došlo ke snížení nejvyššího výkonu trakčního elektromotoru, a sice ze 49 na již zmíněných 36 kW. Výrazně se však zvýšilo systémové maximum točivého momentu hnací jednotky z 205 N.m na 270 N.m. Ve výsledku je tak dynamika lepší, což dokazuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,9 sekundy místo dosavadních 10,6 sekundy. Také nejvyšší rychlost se zvýšila ze 173 na 180 km/h. 

Na dálnici rychleji 

Zvětšení spalovacího motoru o 0,2 litru a jeho posílení by se mělo teoreticky projevit na subjektivně vnímané lepší dynamice, jakkoliv systémový výkon zůstal stejný. 

I nadále platí, že E-Tech se rozjíždí vždy s pomocí trakčního elektromotoru. Teprve od určité rychlosti se přidává spalovací agregát. Při jak velké, to záleží na řadě okolností. Primárně přirozeně na požadavku řidiče. Pokud je baterie dostatečně nabitá budete-li pravou nohou zacházet citlivě s pedálem akcelerace, pak lze rychlosti do 50 km/h, tedy ve městě absolvovat z velké části na elektřinu. Tímto způsobem lze projet třeba i menší město. 

Vzhledem ke snížení výkonu trakčního elektromotoru by měla být dynamika v elektrickém režimu skromnější. Praxe to však nepotvrdila, respektive subjektivně vnímaná dynamika nižším výkonem nikterak neutrpěla.

Dosavadní E-Tech se v capturu při jízdě projevoval dost zajímavě. V nízkých rychlostech auto zrychlovalo poměrně silně, jakmile jste se ale dostali do oblastí přes 100 km/h, sil najednou jako by skokově ubylo. Důvodem byl výkon dosavadní šestnáctistovky pouhých 69 kW, což je dnes už málo. Navíc v kombinaci se skutečností, že ve vyšších, řekněme dálničních rychlostech, byl podíl trakčního elektromotoru na celkovém pohonu vozidla minimální.

Zvětšení objemu motoru a tedy zvýšení jeho výkonu sice není nikterak zázračné, v praxi se ovšem podařilo výrazně zlepšit jízdní výkony a tedy i dynamiku při dálničních rychlostech. Celkově je tak jízda plynulejší, bez výkyvů v dynamice, což se u původní verze občas stávalo.  

Vzhledem ke složité konstrukci převodovky a hlavně absenci synchronizace je obdivuhodné, jak plynule dokáže řadit. Přesto můžete občas zaznamenat mírné kopnutí, tedy pokud jste vnímavější řidiči. Nebo když se na to zaměříte. Při tom můžete rovněž slyšet mechanické hluky, které činnost originální skříně provázejí. Není to nic strašného a většina řidičů to patrně ani nezaznamená. 

Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

V porovnání s předchozí verzí se podařilo mírně snížit spotřebu paliva. Dle údaje výrobce ze 4,6 až 4,8 litru na 100 km na 4,4 až 4,5 litru. Oboje v kombinaci dle WLTP.  Při běžném používání se vám ale patrně nepodaří na uvedené hodnoty dostat. Spíše postejně s apetitem, kolem 5,5 litru. Ani to však není špatné i vzhledem k výkonu pohonu 116 kW. 

Captur vždycky dobře jezdil a inovovaná verze s novým motorem není výjimkou. Na 19palcových kolech však šasi působilo až příliš tuhé. Na menších kolech bude captur jezdit určitě harmoničtěji. Na druhou stranu ovladatelnost je velmi dobrá a mezi nestejně velkými představuje vrchol.

Renault Captur full hybrid E-Tech 160 a konkurentiRenault Captur full hybrid E-Tech 160Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCS6Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 FWD
Zdvihový objem [cm3]178911991499
Výkon [kW]116 (systémový)100+15,696 (systémový)
Točivý moment [N.m] 270 (systémový)230+55120/3600–4800 (spalovací motor)
PřevodovkaAT Multimodová 2+46 DCTe-CVT
Max. rychlost [km/h]180206170
Zrychlení 0-100 km/h [s]8,98,310,7
Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]4,4-4,54,94,5-4,9
Vnější rozměry [mm]4239 x 1797 x 15754304 x 1775 x 15504180 x 1765 x 1560
Rozvor [mm]263926052560
Zavazadlový prostor [l]326-440434-1467397
Základní cena [Kč]686.000640.000639.000

Závěr

V loňském roce modernizovaný captur zůstává jedním z nejlepších SUV segmentu B. Auto je dobře vybavené, kvalitním zpracované i pohledné, což platí dvojnásob o testovací verzi Esprit Alpine. Prostornost je také solidní, pouze ve svislém směru vpředu mírně omezená.

Nový motor full-hybridní pohon je v praxi stejně hospodárný jako předchozí stejně pojmenovaný agregát, avšak po dynamické stránce došlo ke zlepšení, což platí zejména při vyšších, dálničních rychlostech. Mimochodem nový motor také zvýšil hmotnost brzděného přívěsu ze 750 kg na 1000 kg. I to může být pro někoho přínosná změna.  

Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Nejlevnější verze modelu504.000 Kč (Evolution Eco-G 100/74 kW)
Základ s testovaným motorem686.000 Kč (Techno full hybrid E-Tech 160/116 kW)
Testovaný vůz bez příplatků756.000 Kč (Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160/116 kW)
Testovaný vůz s výbavou789.000 (Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160/116 kW)

Plusy

  • Bohatá výbava
  • Vzhled
  • Zpracování
  • Hospodárný provoz
  • Ovladatelnost
  • Ergonomie
  • Vynikající infotainment
  • Lepší dynamika než dříve

Minusy

  • Vyšší cena
  • Tvrdší podvozek (průměrný jízdní komfort)
  • Atraktivní výbava Esprit Alpine pouze s tímhle pohonem

Renault Captur E-Tech 160
Cena základní sestavy
756 000 Kč
Výbava základní sestavy
adaptivní tempomat s funkcí Stop-&-Go, přední parkovací senzory, boční parkovací senzory, zadní parkovací senzory, multimediální a navigační systém OpenR Link 10,4″ se službami Google, audio systém Arkamys se 6 reproduktory, disky kol z lehkých slitin 19″ (design Elixir), 28 pokročilých asistenčních systémů řidiče, digitální přístrojový štít 10″, plovoucí středová konzola, dvoubarevné provedení karoserie, čalounění specifické pro Esprit Alpine (modro-šedé prvky, modré prošívání), volant s modrým, bílým a červeným prošíváním, pedály s hliníkovými kryty, prahy dveří s logem Alpine, ambientní osvětlení, program MULTI-SENSE, systém e-call, tlačítko My Safety, stabilizační systém ESC + ASR + asistent rozjezdu do kopce, systém upozornění na únavu řidiče, ISOFIX, 6 airbagů (přední, boční, hlavové), systém kontroly tlaku v pneumatikách, elektronická parkovací brzda s funkcí auto-hold, vyhřívaná přední sedadla (v paketu Winter Comfort), elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (6 směrů, v paketu Winter Comfort), tmavá stropnice, specifické lišty ve F1 barvě, zadní kamera a mnoho dalších bezpečnostních a komfortních prvků
Cena testované sestavy
789 000 Kč
Výbava testované sestavy
Pack city premium – zahrnuje přední a zadní parkovací senzory, kamerový systém 360 stupňů (15.000,-), pack winter comfort esprit Alpine – zahrnuje vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná přední sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech (18.000,-)
Motor
Typ motoru:
zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1789
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
80 / 5750 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
172 / 3500 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
180
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
8.9
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 4.4
Emise CO2:
99
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
326 / 440
Objem nádrže (l):
48
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1366 / 524
Rozměr pneu:
225/45 R19
Renault Captur E-Tech 160 schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4239
b) šířka (mm):
1797
c) výška (mm):
1575
d) rozvor (mm):
2639
e) rozchod vpředu (mm):
1562
f) rozchod vzadu (mm):
1547
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
870 / 1100
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
575 / 810
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
940
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
910
k) šířka vpředu (mm):
1415
l) šířka vzadu (mm):
1415
délka sedáku vpředu (mm):
520
délka sedáku vzadu (mm):
450
výška opěradla vpředu (mm):
605
výška opěradla vzadu (mm):
650
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
