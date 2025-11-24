TEST Renault Captur E-Tech 160 – Lepší díky novému srdci
Třídu SUV zastupuje Renault v segmentu B už od roku 2013 model Captur. Po loňské modernizaci a změnám ve výbavách přišel letos na řadu nový plně hybridní pohon. Čím se liší od toho předchozího?
Design, interiér
Původní captur nenahradil v roce 2013 žádný předchozí model. V rámci příchodu čtvrté generace clia pouze doplnil výrobním program s tím, že chytře využil jeho technický základ. Od roku 2019 se do nabídky dostalo od základu nové clio už páté generace, od něhož Francouzi opět odvodili tedy rovněž zbrusu nový captur, v tomhle případě druhé generace. Loni na jaře jej Renault inovoval. Kupodivu letos na podzim přijelo nové clio už šesté generace, captur se ale zatím nabízí v dřívějším vydání po již zmíněné inovaci.
Co se tedy loni na jaře změnilo? Na první pohled je nová přední část v čele s maskou chladiče a světlomety. Ty jsou vždy diodové LED Pure Vision se světelným podpisem. Diodové lampy jsou také vzadu, přičemž vyšší výbavy Techno a testovaná vrcholná verze Esprit Alpine dostaly variantu s 3D světelným podpisem.
V rámci loňsko inovace dorazilo také nové označování výbav. Ve snaze odkázat na prestižní značku Alpine, jmenuje se vrcholná a námi testovaná výbava Esprit Alpine. Nejedná se však o sportovní verzi, jak by mohl leckdo usuzovat, ale spíše stylovou a bohatě vybavenou variantu. Na českém trhu se navíc pojí pouze s jediným full hybridním pohonem, který je k dispozici také v prostřední výbavě Techno. Zde vyjde na 686.000 korun, v Esprit Alpine ale stojí citelně více, a sice 756.000 korun.
Na první pohled poznáte Esprit Alpine třeba podle přední lišty F1 v šedé barvě schiste, předního a zadního loga, ale také podle černých 19palcových lehkých kol elixír s diamantovým efektem. Ta jsou vyhrazena pouze pro testovanou vrcholnou verzi a v nižších výbavách je nemůžete mít ani za příplatek. Techno tak jezdí na osmnáctkách, základní Evolution dokonce na 17palcových plechových kolech.
Standardem je v Esprit Alpine dvoubarevný lak karoserie, v našem případě kombinující bílou a černou. U ostatních výbav za něj připlácíte 12.000 korun.
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 |
Nejen nový infotainment
Inovovalo se také v kabině. Tady je největší změnou nový infotainment openR link pracující s rychlým operačním systémem Android 12. Už v základní výbavě dostanete dotykovou 10,4palcovou obrazovku s vysokým rozlišením 960 x 1280 pixelů. Smartphone s androidem připojíte bezdtrátově. Ve výbavě Esprit Alpine je integrovaná navigace s reálnými daty z provozu. Systém se dále pojí s audiem Arkamys se 6 reproduktory.
Pokud připlatíte 16.000 korun, bude místo audia Arkamys ještě lepší audio Harman Kardon, přičemž reproduktorů bude dokonce devět včetně subwooferu, který Arkamys nepoužívá.
Kabina využívá větší podíl udržitelných materiálů, což je přínosné pro ekologii. S pohonem E-Tech se stejně jako dosud pojí výhradně vyšší verze palubní desky s takzvanou plovoucí středovou konzolou. Před řidičem je 10palcová barevná obrazovka, obě nižší výbavy používají sedmipalcovou.
Od výbavy Techno je standardem samočinná klimatizace, byť pouze jednozonová. Pochvalu zaslouží fakt, že ji lze plně ovládat mechanickými tlačítky pod dotykovou obrazovkou. Pouze doplňkové funkce nastavujete na monitoru. Patří sem třeba vyhřívaní přední sedadel či čelního skla, oboje coby součást paketu Winter comfort Esprit Alpine za 18.000 korun, kterým bylo testované auto vybaveno. Jeho součástí je také elektricky ovládané sedadlo řidiče v šesti směrech. Škoda jen, že chybí možnost nastavit sklon sedáku. V nejnižší poloze se navíc sedí dost vysoko, což poněkud limituje prostor ve svislém směru. Měřím 170 cm a nad hlavou mi zbývají řádově jednotky centimetrů. V tomhle ohledu modernizace nic nezměnila. Pomohla by možnost spustit sedadlo níže.
Motor, jízdní vlastnosti
Jestliže v loňském roce proběhly designové úpravy, v tom letošním se výrobce zaměřil na inovaci techniky. Až dosud se full hybrid označoval jako E-Tech. Jeho základem byla nepřeplňovaná šestnáctistovka v kombinaci se dvěma elektrickými stroji. Všechna tři zařízení se stýkala ve speciální samočinné multimódové převodovce DHT.
Na ní se v rámci inovace mnoho nezměnilo, takže i nadále disponuje dvěma stupni pro elektromotor, respektive čtyřmi pro spalovací agregát. Při řazení se využívá nikoliv synchronizačních zařízení, ale zubových spojek, které kladou mimořádné nároky na přesnost řízení převodovky.
Zůstávají také oba elektrické stroje synchronního typu s permanentními magnety. Trakční motor s výkonem 36 kW a generátor/startér nabízející 15 kW. Napájeny jsou z baterie s kapacitou 1.4 kWh při napětí 230 V.
Naopak nový je spalovací motor, který dostal objem zvětšený z 1,6 litru na 1,8 litru. Přesněji z 1598 cm3 na 1789 cm3. Zásadním rozdílem je nová hlava válců, kterou si vyžádalo uplatnění přímého vstřikování benzinu s tlakem 350 barů. Starší motor 1.6 měl nepřímé. Výkon se zvýšil z 68 na 80 kW. Maximum točivého momentu vzrostlo o 25 procent na 172 N.m při 3500 otáčkách za minutu.
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 |
Systémový nebo také kombinovaný výkon se však zástavbou většího motoru nezměnil, neboť je sice výkonnější než předchozí, jenže zároveň došlo ke snížení nejvyššího výkonu trakčního elektromotoru, a sice ze 49 na již zmíněných 36 kW. Výrazně se však zvýšilo systémové maximum točivého momentu hnací jednotky z 205 N.m na 270 N.m. Ve výsledku je tak dynamika lepší, což dokazuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,9 sekundy místo dosavadních 10,6 sekundy. Také nejvyšší rychlost se zvýšila ze 173 na 180 km/h.
Na dálnici rychleji
Zvětšení spalovacího motoru o 0,2 litru a jeho posílení by se mělo teoreticky projevit na subjektivně vnímané lepší dynamice, jakkoliv systémový výkon zůstal stejný.
I nadále platí, že E-Tech se rozjíždí vždy s pomocí trakčního elektromotoru. Teprve od určité rychlosti se přidává spalovací agregát. Při jak velké, to záleží na řadě okolností. Primárně přirozeně na požadavku řidiče. Pokud je baterie dostatečně nabitá budete-li pravou nohou zacházet citlivě s pedálem akcelerace, pak lze rychlosti do 50 km/h, tedy ve městě absolvovat z velké části na elektřinu. Tímto způsobem lze projet třeba i menší město.
Vzhledem ke snížení výkonu trakčního elektromotoru by měla být dynamika v elektrickém režimu skromnější. Praxe to však nepotvrdila, respektive subjektivně vnímaná dynamika nižším výkonem nikterak neutrpěla.
Dosavadní E-Tech se v capturu při jízdě projevoval dost zajímavě. V nízkých rychlostech auto zrychlovalo poměrně silně, jakmile jste se ale dostali do oblastí přes 100 km/h, sil najednou jako by skokově ubylo. Důvodem byl výkon dosavadní šestnáctistovky pouhých 69 kW, což je dnes už málo. Navíc v kombinaci se skutečností, že ve vyšších, řekněme dálničních rychlostech, byl podíl trakčního elektromotoru na celkovém pohonu vozidla minimální.
Zvětšení objemu motoru a tedy zvýšení jeho výkonu sice není nikterak zázračné, v praxi se ovšem podařilo výrazně zlepšit jízdní výkony a tedy i dynamiku při dálničních rychlostech. Celkově je tak jízda plynulejší, bez výkyvů v dynamice, což se u původní verze občas stávalo.
Vzhledem ke složité konstrukci převodovky a hlavně absenci synchronizace je obdivuhodné, jak plynule dokáže řadit. Přesto můžete občas zaznamenat mírné kopnutí, tedy pokud jste vnímavější řidiči. Nebo když se na to zaměříte. Při tom můžete rovněž slyšet mechanické hluky, které činnost originální skříně provázejí. Není to nic strašného a většina řidičů to patrně ani nezaznamená.
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 |
V porovnání s předchozí verzí se podařilo mírně snížit spotřebu paliva. Dle údaje výrobce ze 4,6 až 4,8 litru na 100 km na 4,4 až 4,5 litru. Oboje v kombinaci dle WLTP. Při běžném používání se vám ale patrně nepodaří na uvedené hodnoty dostat. Spíše postejně s apetitem, kolem 5,5 litru. Ani to však není špatné i vzhledem k výkonu pohonu 116 kW.
Captur vždycky dobře jezdil a inovovaná verze s novým motorem není výjimkou. Na 19palcových kolech však šasi působilo až příliš tuhé. Na menších kolech bude captur jezdit určitě harmoničtěji. Na druhou stranu ovladatelnost je velmi dobrá a mezi nestejně velkými představuje vrchol.
|Renault Captur full hybrid E-Tech 160 a konkurenti
|Renault Captur full hybrid E-Tech 160
|Peugeot 2008 Hybrid 145 e-DCS6
|Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 FWD
|Zdvihový objem [cm3]
|1789
|1199
|1499
|Výkon [kW]
|116 (systémový)
|100+15,6
|96 (systémový)
|Točivý moment [N.m]
|270 (systémový)
|230+55
|120/3600–4800 (spalovací motor)
|Převodovka
|AT Multimodová 2+4
|6 DCT
|e-CVT
|Max. rychlost [km/h]
|180
|206
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,9
|8,3
|10,7
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|4,4-4,5
|4,9
|4,5-4,9
|Vnější rozměry [mm]
|4239 x 1797 x 1575
|4304 x 1775 x 1550
|4180 x 1765 x 1560
|Rozvor [mm]
|2639
|2605
|2560
|Zavazadlový prostor [l]
|326-440
|434-1467
|397
|Základní cena [Kč]
|686.000
|640.000
|639.000
Závěr
V loňském roce modernizovaný captur zůstává jedním z nejlepších SUV segmentu B. Auto je dobře vybavené, kvalitním zpracované i pohledné, což platí dvojnásob o testovací verzi Esprit Alpine. Prostornost je také solidní, pouze ve svislém směru vpředu mírně omezená.
Nový motor full-hybridní pohon je v praxi stejně hospodárný jako předchozí stejně pojmenovaný agregát, avšak po dynamické stránce došlo ke zlepšení, což platí zejména při vyšších, dálničních rychlostech. Mimochodem nový motor také zvýšil hmotnost brzděného přívěsu ze 750 kg na 1000 kg. I to může být pro někoho přínosná změna.
Renault Captur full hybrid E-Tech 160 Alpine 2025 |
|Nejlevnější verze modelu
|504.000 Kč (Evolution Eco-G 100/74 kW)
|Základ s testovaným motorem
|686.000 Kč (Techno full hybrid E-Tech 160/116 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|756.000 Kč (Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160/116 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|789.000 (Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160/116 kW)