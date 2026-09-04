TEST Renault Symbioz Eco-G – Když chcete levně dojet daleko
Malé renaulty se letos začaly prodávat s pohonem na LPG, který je ekologický i ekonomický zároveň, a k tomu dojedete hodně přes tisíc kilometrů bez nutnosti zastávky u pumpy. Plynovým symbiozem jsem tak procestoval celou republiku a bylo to levnější i oproti loni testovanému hybridu.
Design, interiér
Renault Symbioz jsem měl na test relativně nedávno, na podzim loňského roku. Proč ho tedy testuji znova, a to neobvykle s francouzskými značkami? České zastoupení automobilky Renault totiž novinářům na léto připravilo výzvu – najezdit co nejvíce kilometrů s plynovým symbiozem nebo cliem a zvládnout to s co nejnižší spotřebou paliva.
Moment – plynovým? Ano, to je ta novinka – symbioz, captur a clio dostaly během letošního jara hnací ústrojí s označením Eco-G, což u Renaultu znamená pohon na zkapalněný ropný plyn, označený u čerpacích stanic jako LPG. A právě proto jsme s nimi měli najezdit co nejvíce kilometrů a spotřebovat přitom co nejméně paliva.
Vyšel na mě symbioz, proti čemuž protestovat asi nikdy nebudu. Je to totiž pořád městský crossover, ale už s dostatečně velkým kufrem, aby se dal považovat za rodinné auto. I čtyři dospělí se do něj v pohodě vejdou. Pohon na LPG mu sice ubral trochu prostoru za sloupky B karoserie, ale také mu přidal druhou padesátilitrovou nádrž. Celkem 98 litrů paliva člověku dokáže zajistit dojezd opravdu hodně přes tisíc kilometrů.
O tom ale až v druhé kapitole. Symbioz se s ústrojím Eco-G nabízí jen ve dvou nižších výbavách, Evolution a Techno. LEDkové přední světlomety, automatická klimatizace či bezklíčový přístup jsou už v základu, já dostal tu druhou, která už obsahuje infotainment openR link s 10,4" displejem a integrovanými službami od Googlu, adaptivní tempomat, parkovací čidla ze všech stran, couvací kameru nebo 18" litá kola.
Zvenčí jste už symbioz všichni viděli, přinejmenším v testu loni na podzim, ale jistě i někde „v divočině“ – i když není zrovna zadarmo, člověk ho sem tam na ulici potká. Po vizuální stránce tedy není moc co popisovat, líbí se mi však jeho tmavě modrá barva zejména v kontrastu s opravdu velkými plochami denního svícení v rozích předního nárazníku.
Naopak mě mrzí, že mlhovka je tu jen jedna, na levé straně; alespoň couvačky jsou v nárazníku párové. A o tom, jak malinký je zadní stěrač, jsem se už rozepsal. Mimochodem, v neoficiální soutěži o nejmenší zadní stěrač symbioz nevyhrává – aktuálně vede Zeekr X, jehož lišta zadního stěrače nemá snad ani 15 cm, ale to je na jinou debatu.
Řadička hezky po ruce
Ergonomicky velmi slušně rozložený interiér je pořád stejný, oproti loni testovanému kousku však má přeci jen pár rozdílů. Tím prvním je infrakamera v levém sloupku čelního skla, bedlivěji sledující řidiče, zda není rozptýlen či příliš unaven. Tím druhým zase řadicí páka manuální převodovky, kvůli níž je středová konzole trochu odlišná oproti té v hybridu. Řadicí páka je hezky vysoko a po ruce, pod ní však už není odkládací prostor, protože někudy musí vést její mechanismus.
Jinak tady těžko něco vytýkat. Jasně, prostornost pro kolena předních cestujících není kdovíjaká, ale symbioz přeci jen není obří auto. Líbí se mi, že na spoustu věcí je tu nějaké tlačítko včetně jízdních režimů, které mají „kytičku“ na volantu. Tempomat se kompletně ovládá na levé straně, rádio zase má páčku vpravo pod volantem, vlevo se zapíná konfigurovatelný režim asistentů MySafety Perso, zkrátka, chyb tu nenajdete mnoho.
Jedna tu však přeci jen je, a to ne zrovna malá – pomalá obnovovací frekvence přístrojového štítu. Je to stejný problém jako ve všech renaultech – vypadá to, jako by krásný nový software běžel na slabém hardwaru. Animace trvají neskutečně dlouho a nejsou hladké a rychlost zobrazená velkým číslem se mění po několika km/h, nikoliv jen po jednom.
Přístrojový štít však nabídne zvlášť spotřebu plynu a benzinu a zvlášť kilometry ujeté na různá paliva. Nejde však mít všechno zobrazeno najednou – ukážou se čísla podle toho, na které palivo zrovna jedete. Přepínat mezi nimi lze snadno tlačítkem vlevo dole pod volantem a na co jedete, poznáte podle trvale zobrazeného palivoměru a zelené kontrolky v dolní liště přístrojového štítu. Svítí-li tam LPG, jedete na plyn.
Proč by někdo jezdil na cokoliv jiného? To se často nestane, pochopitelně, ale zmiňuji to z konkrétního důvodu. V prvních pár dnech se mi stávalo, že auto po startu nepřepnulo samo na LPG a musel jsem to udělat tlačítkem. Pak už si zvyklo, že chci jezdit na plyn, dokud v nádrži pod podlahou zavazadelníku nějaký mám.
Nelíbí se mi naopak absence madel nade dveřmi a s tím i háčku na bundu – není ji kam pověsit, je potřeba ji položit na zadní sedačku. Vzadu však chválím slušnou prostornost; vejdu se bez problémů „za sebe“ a ještě je za sedačkami dost rozměrný kufr, který můžete prodloužit posunutím zadní lavice dopředu.
Plynová nádrž ho ovšem obrala o část objemu – verze mild hybrid 140 nabídne 695–708 litrů, Eco-G má „jen“ 610 litrů. Dokud se ale nepodíváte na úplné dno, rozdíl není poznat. Podlaha má stále dvě pozice výšky a i nad tou dolní jsou rozměry kufru totožné.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod platem
|796/646 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1.735 mm
|Šířka mezi podběhy
|1.021 mm
|Výška pod platem/stropem
|438/644 mm
|Výška prostoru pod dvojitou podlahou v horní pozici
|150 mm
Design, interiér
Hnací ústrojí Eco-G je tvořeno tříválcem o objemu 1,2 litru, který dává 120 koní a 200 Nm. Na stovku mu to trvá docela dlouho, 12,7 sekundy, ale je to verze pro spořivé řidiče a ti stejně málokdy sešlápnou plyn až na doraz, myslím. Dynamika i přes takhle papírově vysoké číslo není vyloženě špatná, dokud jedu v autě sám. Maximum točivého momentu je tu totiž dostupné ve velmi širokém – na zážehový motor – spektru otáček od 1750 až do 4000.
Klíčové tu však je něco jiného – spotřeba, a to zejména spotřeba plynu a dojezd na jeho jedno natankování. Nádrž má objem 50 litrů, o dva víc než nádrž na benzin. Vůz jsem samozřejmě dostal plně natankovaný a než v plynové nádrži tlak poklesl natolik, že se vůz sám přepínal na benzin, ujel jsem 490,8 km a poté dotankoval 42,58 litru plynu. Druhá nádrž mi vystačila o něco déle, na 561,2 km.
Celkový průměr spotřeby plynu byl 8,1 l/100 km, což je o litr víc, než udává výrobce. Nutno ale podotknout dvě věci. Jednak jsem dostal vůz s proběhem asi 600 km, takže v podstatě ještě v záběhu. A taky jsem ho nešetřil – sjezdil jsem s ním celou republiku od Mostu až po Jeseníky a nerad se loudám. Po druhé nádrži plynu jsem už zkoušel benzin a zde mi vůz ukázal průměr 6,5 l/100 km za zhruba dvě stovky kilometrů.
Jak to vychází na peníze? Budeme-li uvažovat aktuální průměrnou cenu LPG 21,81 Kč/l a průměrnou cenu benzinu 41,91 Kč/l, kilometr ujetý na plyn stál 1,77 koruny, na benzin to bylo 2,72 koruny. Jen za ten testovací týden bych tak ušetřil přes 1200 korun, s mým ročním nájezdem kolem 50 tisíc km by to bylo téměř 50 tisíc korun – samozřejmě, pokud by se ceny nezměnily, ovšem poměr mezi cenami LPG a benzinu bývá většinou stabilní, ať se absolutní částky posunou kamkoliv.
Zkraje jsem však psal o výzvě, kterou nám, motoristickým novinářům, připravilo české zastoupení Renaultu. Byla moje spotřeba nejvyšší ze všech? Neměla k ní daleko. Nejlepšího čísla dosáhl jeden z kolegů s hodnotou 4,7 l LPG/100 km. Je to úctyhodný výkon, tento kolega ovšem cíleně šel po co nejnižší spotřebě za každou cenu. Dva další, kteří to brali trochu méně vážně, se dokázali dostat pod 7 litrů a pár nás bylo s průměrem nad 8 l LPG/100 km.
Uveze nejméně, utáhne dost
Protože plynová nádrž znamená zátěž do provozní hmotnosti navíc, musíme uvažovat i to, kolik symbioz Eco-G uveze. Je totiž druhý nejtěžší z nabídky s hmotností 1406–1462 kg v závislosti na výbavě a můj kus byl mj. kvůli příplatkové prosklené střeše Solarbay určitě blíž tomu vyššímu číslu.
Užitečná hmotnost je 448–504 kg v závislosti na výbavě, což je nejméně ze všech dostupných verzí. Maximum nebrzděného přívěsu 700 kg je však po hybridu druhé nejvyšší. Brzděný přívěs může mít až 1200 kg, o 200 kg víc oproti hybridu a stejně jako manuální čtyřválcová verze mild hybrid 140. S dvouspojkou EDC tatáž motorizace zvládne ovšem až 1500 kg.
Je manuál v dnešní době už přežitek u auta, které nemá žádné sportovní ambice? Myslím si, že není – řada lidí ho stále preferuje, třebaže automaty a dvouspojky jsou dnes již zcela vychytané a oproti manuálu dokážou nezřídka jezdit i s nižší spotřebou paliva.
Ruční řazení však skýtá jednu obrovskou výhodu – zařadíte jaký kvalt chcete a kdy ho chcete a to jediné, co vám do toho mluví, je ikonka na přístrojovém štítu s indikací řazení. A tu lze celkem snadno ignorovat. Naprosto jednoduše a spolehlivě tak zajistíte, že motor nebude jezdit podtočený, což má samozřejmě zásadní vliv na jeho životnost.
K práci s řadičkou nemám velkých výhrad. Nesmí se na ni úplně spěchat, ale to nevadí, nesedíme v porsche. Příjemné je, že kvalty krásně zapadají – tím líp, jak stovky kilometrů postupně přibývaly – a že s ní můžete pracovat v podstatě jen prsty a drobným pohybem ruky, dráhy nejsou příliš dlouhé.
|Nejbližší konkurenti
|Škoda Karoq
|Hyundai Kona
|Dacia Duster
|Motorizace
|1,0 TSI 85 kW
|1,0 T-GDI
|Eco-G 120
|Zdvihový objem [cm3]
|999
|998
|1199
|Největší výkon [kW/min]
|85/5000-5500
|85/6000
|90/4500-5750
|Točivý moment [N.m/min]
|200/2000-3500
|200/2000-2500
|197/1750-4000
|Převodovka
|6st. man., FWD
|6st. man., FWD
|6st. man., FWD
|Max. rychlost [km/h]
|193
|178
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,3
|11,9
|11,0
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,9-6,4
|5,8-6,2
|6,0 (benzin)/7,5 (LPG)
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|1364-1571/1965
|1370-1510/1860
|1318-1350/1805
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|1200/670
|1210/600
|1500/695
|Rozměry d × š × v [mm]
|4390 × 1841 × 1603
|4350 × 1825 × 1585
|4343 × 1813 × 1661
|Objem zavazadelníku zákl./max. [l]
|521-588/1630-1605
|466/1300
|453/1545
|Rozvor [mm]
|2638
|2660
|2657
|Cena od [Kč]
|699.000
|537.990
|441.900
|Srovnatelná výbava s test. vozem
|Classic
|Style
|Journey
|Cena od [Kč]
|699.000
|647.990
|510.900
Závěr
Symbioz je v každém případě důstojnou náhradou někdejšího Renaultu Clio Grandtour, pokud ho přestanete vnímat jako SUV a začnete na něj nahlížet prostě jako na dostatečně prostorné normální auto se slušně velkým kufrem, za který by se nemusely stydět ani větší vozy.
S plynovým pohonem dokáže jezdit levněji než loni na podzim testovaný hybrid, ten by s průměrem 5,2 l/100 km v současnosti jezdil za 2,18 Kč/km. Kromě toho má taky díky dvěma plnohodnotným nádržím obrovský dojezd. Počítaje se spotřebami 8,1 l LPG a 6,5 l benzinu na 100 km, celkem by dokázal ujet 1356 km (resp. přesněji, realističtěji, 1146 km, když jsem do „prázdné“ plynové nádrže natlačil necelých 43 litrů a budu-li počítat s osmilitrovou rezervou v nádrži na benzin) na jedno naplnění obou nádrží.
Navíc s aktuální akční nabídkou stojí plynový symbioz vážně hezké peníze. V té lepší výbavě Techno je za 506 tisíc korun s využitím financování. Střecha Solarbay reálně potřeba není, paket výbavy City Premium s vynikajícím 360° kamerovým systémem, sledováním mrtvého úhlu a pár dalšími užitečnými asistenty si ale doporučit troufnu a vyhřívání sedaček a volantu je samozřejmost. Výsledkem je tedy zajímavé a ve výsledku ne zas tak drahé auto, s nímž mě týden a více než dvanáct stovek kilometrů opravdu bavilo.
Plusy
Minusy
|Nejlevnější verze modelu
|467.275 Kč (Symbioz Evolution, Eco-G 120, 90 kW, 6st. man.)
|Základ s testovaným motorem
|467.275 Kč (Symbioz Evolution, Eco-G 120, 90 kW, 6st. man.)
|Testovaný vůz bez příplatků
|505.750 Kč (Symbioz Techno, Eco-G 120, 90 kW, 6st.man.)
|Testovaný vůz s výbavou
|601.750 Kč (Symbioz Techno, Eco-G 120, 90 kW, 6st.man.)