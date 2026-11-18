TEST Renault Trafic Spaceclass EAG9 – Hladce a za málo
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Renault Trafic dorazil v nejkomfortnější osobní verzi se spoustou sedaček a novou devítistupňovou převodovkou. Právě ta je největším plusem, jelikož hladce řadí a i naložené auto dokáže vozit s krásnou spotřebou. Za jeho volantem jsem strávil téměř 2300 kilometrů a považuji ho za skvělé rodinné auto. Nedostatky se samozřejmě najdou, ale v ceně do 1,5 milionu včetně DPH se snadno odpouštějí.
Design, interiér
Renault Trafic současné generace je na trhu už skoro tolik let, kolik dělám motoristickou novinařinu – představil se v roce 2014. Kdysi dávno jsem ho testoval jako novinku (jen tedy měl loga Opelu, ale vůz to byl totožný), od té doby proběhlo několik modernizací a ta nejčerstvější letos na podzim.
Přinesla lepší centrální displej s nejnovějším infotainmentem R-Link, 17" litá kola i u nejlépe vybavených verzí nahradila stejně velkými „plecháči“ s aerodynamickými poklicemi a pár dalších vylepšení. Tuhle nejnovější verzi jsem začátkem října letošního roku ještě nedostal, „můj“ trafic měl, ač byl jinak velmi dobře vybaven, ještě infotainment starších dacií s nepříliš kvalitním displejem i rychlostí odezvy.
Zvenčí se však změnila jen ta kola, všechno ostatní zůstalo při starém. Máme tu tedy reflektorové LEDkové světlomety, LEDkové mlhovky, prostě všechno vpředu svítí LEDkami – ale vzadu pracují ryze žárovky. Těší mě tu nicméně párové couvačky a mám radost, že Renault využil výšku dodávky pro namontování opravdu velkých lamp, které dobře fungují a těžko na nich jde cokoliv přehlédnout. Jen tedy třetí brzdové světlo řešené jednou žárovkou nahoře v plechu, kde navíc za slunečního svitu není tak dobře vidět, je v roce 2026 už trochu přežitek i u dodávek.
Když už jsme vzadu, začněme od zadního čela. Je výklopné a vytvoří tak dost velký přístřešek, abyste mohli hrát tetris s nákladem, zatímco za vámi čekají další dva lidi s taškami v rukou a na nikoho nebude pršet. Také světlá výška pod vyklopeným čelem 1934 mm bude většině lidí stačit, aby mohli stát vzpřímeně.
Vyklopené čelo je skoro vodorovné, voda z něj nestéká do zavazadelníku, jen tedy na jeho vyklopení potřebujete za autem téměř dva metry místa. V tomto ohledu bych ocenil, kdyby vůz nabízel háčky na tašky třeba zezadu předních sedadel; jak to téměř nikdy nedělám, zrovna tady bych radši nákup umístil sem místo do kufru (kde tedy háčky na tašky též nejsou), protože bych nemusel tolik přemýšlet nad prostorem za vozem a příp. vůz po zaparkování a vyložení věcí ještě posouvat.
Renault Trafic Spaceclass EAG9 |
Prostoru královsky
Zmínil jsem ale tetris s nákladem. Bavíme se o osmimístné dodávce; trafic ve verzi Spaceclass může mít šest až osm sedaček, z nichž ty ve druhé řadě mohou být otočné a v prostoru mezi druhou a třetí řadou může být výklopný stoleček. Tohle je verze nejvíc „autobus“, takže naprosto jednoznačně dává smysl ji pořídit v provedení L2 s téměř 5,5 m celkové délky, o 40 cm víc oproti verzi L1, protože potřebujete místo pro zavazadla osmi lidí.
Kufr má dvoudílné plato uložené standardně zhruba v polovině opěradel třetí řady sedaček (575 mm nad podlahou), je však možné ho dát níž a skládat věci na něj, anebo ho z vozu zcela vyjmout a využít nákladový prostor po strop. V mém týdnu zůstalo na svém místě, protože se mi hodila jeho schopnost skrýt věci očím nenechavců – ale některá zavazadla osádky musela cestovat na sedačkách třetí řady.
Zčásti za tím stojí, že se osádka balila podle velikosti auta, tedy všelijak, jen ne úsporně, zčásti to, že manipulace se sedačkami je tu docela obtížná a prostě jsem rezignoval na posuv třetí řady co nejvíc dopředu. V obou zadních řadách zde jsou na levé straně vozu dvojsedadla a na pravé samostatné sedačky, ale posuv v masivních kolejnicích šel dost špatně. Možná se to musí trochu vychodit, možná by stačilo to lépe namazat.
|Rozměry zavazadelníku za 3. řadou sedaček
|Délka u podlahy
|836 mm
|Délka pod platem
|752 mm
|Min. šířka zavazadelníku
|1234 mm
|Výška zavazadelníku pod platem/stropem
|575/1258 mm
|Světlá výška pod vyklopeným zadním čelem
|1934 mm
Zmínil jsem dvoudílné plato. Chcete-li vézt lidi bez kufrů i vzadu, a tedy posunout třetí řadu co nejdál, aby měli co nejvíc místa, díl plata u opěradel třetí řady se dá vyjmout a tu tak lze posunout dál dozadu. V mém případě to třeba nebylo, posunul jsem kousek dozadu jen druhou řadu sedaček a prostornost na těchto třech místech byla skvělá. Díky velkorysé šířce v loktech přes 1,6 metru se sem pohodlně vešli tři pasažéři – proto jsem tohle auto chtěl – a úplně vzadu nemusel jet nikdo (kromě dvou zbytečně velkých tašek). V pohodě si tu člověk přehodí nohu přes nohu, navíc opěradla jdou naklápět v poměrně velkém rozsahu.
Druhá řada sedaček však má i své nevýhody. Třímístná lavice nemá vyhřívání, což by jeden ještě pochopil, mrzí mě však, že jsem tu kromě již zmíněných háčků na tašky nenašel ani nabíjecí porty. Vpředu jsou tři, třetí řada sedaček také má aspoň dva, ale cestující v druhé řadě mají smůlu, není tu ani 12V zásuvka autozapalovače, do níž by šlo strčit nabíječku za dvě stovky z kteréhokoliv obchodu s elektrem.
Těší mě naopak ovládání zadní zóny klimatizace ve stropě, snadno přístupné i pochopitelné komukoliv. Zadní zóna je tu řešená vlastní jednotkou klimy i topení umístěnou vzadu ve voze a výdechy jsou jak v prostoru pro nohy, tak i ve stropě. Nikomu tu tedy nebude zima ani vedro.
Elektronika ukazuje věk
Úplně vpředu kvituji ovládání klimatizace vlastním panelem. Sice pochází z dacií, ale to je úplně jedno, klimatizace je tu automatická a její ovládací panel se používá geniálně jednoduše. Stejně jednoduchý je i přístrojový štít s ovládáním tlačítky na volantu; tomu by jen, jako v každém renaultu, slušel vyšší výpočetní výkon, aby se jeho zobrazení měnilo svižněji.
Veškerá elektronika je tu stejná jako v ostatních starších renaultech, což je velká pochvala, odmyslíme-li si rychlost reakcí. Rádio se ovládá vpravo pod volantem, vlevo jsou tlačítka k nastavení jasu, sklonu světlometů i přístup k režimu jízdních asistentů MySafety Perso, v němž si můžete vypnout a zapnout, co jak chcete. Osvětlení s vámi nebojuje – snadno zapnete přední či zadní mlhovky, anebo při běžícím autě zhasnete potkávací světla, když třeba čekáte na železničním přejezdu. (Tahle možnost v řadě nových aut neexistuje, budou prostě svítit, když si to elektronika usmyslí, navzdory tomu, že u nás platí povinnost zhasnout potkávací světla, je-li člověk první čekající u zavřených závor.)
Centrální displej je místem, kde se opravdu nejvíc ukazuje dlouhá doba od posledního faceliftu; ten proběhl, nepletu-li se, v roce 2019 nebo 2020. Funkcí má spoustu, Android Auto i Apple CarPlay podporuje i bezdrátově, ale rychlost reakcí není z nejlepších a rozlišení a ostrost zobrazení také ne. Vestavěná navigace tu je i s nějakými základními dopravními daty, reálně ale nemá smysl ji upřednostnit před čímkoliv skrz Android Auto.
Naštěstí to je ale v podstatě jedno, protože trafic, který si dnes objednáte do výroby, už bude po poslední modernizaci a bude mít novější displej; tento starší už je k mání pouze ve skladových vozech.
Motor, jízdní vlastnosti
Nemám-li nový displej s infotainmentem, co je u tohoto vozu důležité? Hlavní novinkou je devítistupňová automatická převodovka – planetový automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu, který nahradil starší šestistupňovou dvouspojku. Renault neuvádí, kdo mu nový „špajz“ dodává, ale reálně ve světě existují dva devítistupňové automaty s hydroměničem pro příčnou zástavbu – ZF 9HP a GM Hydra-Matic 9TXX.
Spolupráci s GM, které se z Evropy zcela stáhlo, považuji za nepravděpodobnou, a tak pokud si Renault nevyvinul převodovku sám, máme co do činění právě s ZF 9HP. (Ostatně, naznačuje to i mazací plán Total, jelikož uvádí u tohoto traficu náplň do převodovky s normami ZF.)
Znamená to, že už pátý převod je přímý a další čtyři jsou do rychla; devítka má dokonce poměr 0,479. To je v souladu s tím, že tahle převodovka vznikala pro co nejnižší spotřebu paliva. Výsledek se, přinejmenším v případě tohoto traficu, dostavil v plné parádě. Celkový průměr spotřeby za téměř 2300 kilometrů, z nichž byla naprostá většina po dálnici (trafic jsem vzal do Benátek; ne těch nad Jizerou, nýbrž těch, které pořádají Biennale) rychlostmi kolem 130 km/h, se ustálil na 7,1 l/100 km. Na osmdesátilitrovou palivovou nádrž tedy snadno ujedete přes tisíc kilometrů.
Kromě toho dokáže převodovka řadit opravdu hezky hladce, kromě jízdy pod plným nebo téměř plným plynem není řazení skoro poznat. Nechybí tu ta skvělá vlastnost klasických automatů, že při parkování či obdobném manévrování se auto rozjíždí a zastavuje podle toho, jak měníte tlak nohy na brzdový pedál. Stejně tak se mi líbí i malý a jednoduchý volič převodovky doplněný o pádla řazení pod volantem. Na ta ale nemusím sahat často, převodovka motor nepodtáčí nadměrně a málokdy zvolí špatný kvalt. Přesto by se mohl hodit režim pro tažení přívěsu.
Jízdnímu komfortu dále pomáhá pohodlná sedačka řidiče i spolujezdce, které mají příplatkové vyhřívání. Líbí se mi jejich měkké čalounění i nastavitelná loketní opěrka směrem do středu vozu, naopak na dveřích si musím loket opírat o tvrdý plast na výplni dveří. Jeho sklon je perfektní, jen by to chtělo do této nejluxusnější verzi traficu přidat i nějaké polstrování.
Tak akorát naladěné odpružení dokáže nabídnout komfort i jistotu v hojné míře na to, že řídím dodávku, a zásadně pomáhají pneumatiky s dost vysokými bočnicemi. Větší nerovnosti jsou samozřejmě znát, trafic nedokáže zamaskovat svých téměř 2,4 tuny provozní hmotnosti, tím spíš, že v pěti lidech a s nákladem jsme někde okolo 2,9 tuny. Mrzí mě, že celková hmotnost je jen 3070 kg a na sedm lidí a jejich náklad zbývá jen necelých 700 kg užitečné hmotnosti. Aspoň ale i s plně naloženým vozem je možné táhnout 2,5t přívěs; nejvyšší hmotnost soupravy je 5570 kg.
Renault Trafic Spaceclass EAG9 |
Přístrojový štít jsem si schválně nechal na tuto kapitolu, protože souvisí s jízdou víc než s interiérem. Oproti centrálnímu displeji je kromě rychlosti reakcí citelně lepší ve své grafice i modernosti. Líbí se mi, že si tu můžu vybrat barvy a ulevit tak oranžovočerveným pozadím svým očím.
Displej ukazuje rychlost jen digitálně a pod ní můžete mít otáčkoměr bez čísel, jen s vyznačeným rozsahem otáček pro ekonomickou jízdu od 1500 do 2500, nebo výstup adaptivního tempomatu – který je ale za příplatek a „můj“ kus ho neměl, byl tu jen standardní tempomat. Radarem však vybaven byl a u renaultů to kromě samočinného nouzového brzdění znamená také zobrazení odstupu od auta vpředu v sekundách včetně barviček jako na semaforu podle toho, jaký odstup udržujete.
Také zobrazí kromě spotřeby a hodnocení, jak ekonomicky jedete, šipkové instrukce navigace, které vcelku stačí, chcete-li mít na centrálním displeji třeba rádio. Zajímavá je i informace o tom, zda je třeba regenerace filtru pevných částic, zde místo klasického DPF (Diesel Particulate Filter) označeného francouzským FAP (filtre à particules).
Stran výhledu si nemám příliš nač stěžovat, A-sloupky jsou tlusté na dodávku akceptovatelně a zrcátka mají konvexní části pro zmenšení mrtvého úhlu. Zde však je některá konkurence přeci jen dál – Ford Tourneo a odvozený Volkswagen Caravelle nabízejí zvláštní konvexní zrcátka, která fungují prostě líp. Naopak v dodávkách Stellantisu nic takového není a radarové sledování mrtvého úhlu je u nich v podstatě nutným příplatkem; v traficu se bez něj jakž takž obejdete. Je však škoda, že v tomto kousku chybí velké konvexní zrcátko Wide View ve spolujezdcově stínítku, kterým se lze lépe podívat do pravého mrtvého úhlu či do prostoru za pravým předním kolem.
|Nejbližší konkurenti
|Volkswagen Caravelle
|Peugeot Traveller
|Mercedes-Benz V 220d
|DR Style
|L3 Allure
|V 220d XL Style
|Motor
|2,0 TDI 125 kW
|2,2 BlueHDi 180 AUT
|2,0 d
|Zdvihový objem [cm3]
|1996
|2179
|1950
|Největší výkon [kW/min]
|125/-
|132/-
|120/-
|Točivý moment [N.m/min]
|390/-
|400/-
|380/-
|Převodovka
|8st. aut., FWD
|8st. aut., FWD
|9st. aut., RWD
|Max. rychlost [km/h]
|175
|185
|195
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|14,0
|11,2
|11,2
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|8,1
|6,9
|7,1
|Objem zavazadlového prostoru/délka ložné plochy v osmimístném usp.
|-/1110 mm
|989 l/872 mm
|1410 l/-
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2371/3225
|2018/2900
|2589/3319
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|2500/750
|1.900/750
|-/-
|Rozměry d x š x v [mm]
|5450 × 2032 × 1990
|5333 × 1920 × 1910
|5370 × 1928 × 1880
|Rozvor [mm]
|3500
|3275
|3430
|Cena od vč. DPH [Kč]
|1.647.614
|1.137.400
|1.707.828
Závěr
Renault Trafic Spaceclass dokáže být vynikajícím vozem pro rodinu, ať máte šest dětí, nebo klidně jenom dvě a nechcete se omezovat s prostorem. Dovedl bych si ho skvěle představit jako rodinné auto – koupil bych verzi se šesti individuálními sedačkami, ty ve třetí řadě vymontoval, za druhou řadu instaloval síť a měl za půldruhého milionu korun vystaráno pro všechny situace.
Jenže u auta, které může vážit přes tři tuny plně naložené a ještě utáhne 2,5t přívěs, chci pohon všech kol. Ten trafic bohužel nenabízí, čtyřkolku je třeba hledat u Volkswagenu, Fordu či Mercedes-Benzu. Pokud vám ale stačí jedna hnací náprava, trafic je opravdu velmi dobrým rodinným společníkem nejen na dlouhé cesty.
|Nejlevnější verze modelu
|938.000 Kč vč. DPH (Trafic Combi L1, Blue dCi 110, 81 kW, 6st. man., FWD, Equilibre)
|Základ s testovaným motorem
|1.053.000 Kč vč. DPH (Trafic Combi L1, Blue dCi 170 EAG9, 125 kW, 9st. aut., FWD, Equilibre)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.373.000 Kč vč. DPH (Trafic Spaceclass L2, Blue dCi 170 EAG9, 125 kW, 9st. aut., FWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.443.000 Kč vč. DPH (Trafic Spaceclass L2, Blue dCi 170 EAG9, 125 kW, 9st. aut., FWD)