TEST Renault Twingo E-Tech – Milé retro, důstojný vůz
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Může být evropský elektromobil za půl milionu dobrým autem, nebo je na něm tolik kompromisů, že se stane nepoužitelným? Za volantem Renaultu Twingo zjišťuji, že s pár příplatky je to dokonce vůz vynikající, u nějž se nešetřilo na nesprávných místech a který se ctí zvládá všechno, co před něj může člověk postavit.
Design, interiér
Automobilka Renault ve své době uměla nabídnout každému něco – rodinám model Espace, nadšeným řidičům třeba Clio Williams. V roce 1992 však představila model, který se líbil úplně všem – malinké twingo, roztomilé, funky, stvořené do města. Vydrželo ve výrobě roky a mělo dvě konvenční nástupnické generace, z nichž jedna byla dokonce zadokolkou.
Třetí nástupce, tedy čtvrtá generace, přišla po dvouleté odmlce s retrofuturistickým designem, který sází obrovskou měrou na roztomilost. Příď působí, jako by se usmívala, a na kapotě najdeme i odkaz na sání ventilace někdejšího modelu. Dnes samozřejmě sáním není, ale účel má – prostřední díl kryje hrdlo nádrže kapaliny do ostřikovačů. Kapota se totiž nedá normálně otevřít, dělá to jen servis.
Ze strany vypadá karoserie skoro jednoprostorová díky tomu, že podobně jako u nejednoho někdejšího MPV jsou kapota i čelní sklo skloněné ve stejném úhlu. V její konfiguraci je velký rozdíl oproti původnímu twingu, nikoliv však oproti tomu poslednímu – má dva páry bočních dveří. Jenže aby byla výroba levnější, zadní okna jsou jen výklopná. Snaha o nižší cenu také znamená, že tu nejsou žádné výmysly s klikami, kliky jsou naprosto normální, a tedy k nim pasažéři nepotřebují instruktáž, když chtějí nastoupit.
Zadní světla opakují motiv oblouků ve svých obrysovkách, ovšem jen v nich. O ostatní funkce se starají trojice kostiček uvnitř. Masivní plastový rám kolem zadního okna je svým způsobem také odkazem na původní twingo, které tu mělo podobné tvary, jen je ten rám zde citelně výraznější.
Ošizené? Kdepak
Ještě než odhalím triky po otevření pátých dveří, pojďme do prostoru pro osádku. Předně – twingo sice narostlo, ale pořád je opravdu malinké, takže vejdou se sem čtyři dospělí? Vejdou, zkoušel jsem to, a dokonce jsme takhle i ujeli pár desítek kilometrů. Ti vzadu navíc nemusí být malého vzrůstu, dokážu se posadit i za sebe, a to měřím 184 cm. Jen se vzadu opírám hlavou o tvrdý strop, nikoliv o hlavovou opěrku, což samozřejmě není ideální.
|Srovnání rozměrů Renaultu Twingo
|I. gen.
|II. gen.
|III. gen.
|IV. gen.
|Délka
|3430
|3600
|3590
|3789
|Šířka
|1630
|1655-1688
|1640
|1720
|Výška
|1420
|1470
|1550
|1491
|Rozvor náprav
|2345
|2365
|2490
|2493
Vpředu je prostoru v podstatě stejně jako v každém druhém malém autě. Dost místa mám nad hlavou – když ho zkoumám, odhaluji vyražené symboly srdíčka, židle, křížku a spoustu dalších. Pod vnitřním zrcátkem jakž takž vidím ven a ani šířka v loktech jen 1,4 metru není nedostatečná. Ovšem, právě v příčném směru jsou miniaturní rozměry twinga docela dobře znát.
Materiálová stránka věci tu je předpokládatelná – tvrdých plastů je tu docela hodně, a to i na loketních opěrkách ve dveřích nebo v prostoru poličky na palubní desce. Ta má chytře vymyšlené výstupky – ideálně na to, abyste mezi ně položili mobil připojený kabelem kvůli nabíjení a ten kabel vedl od portu telefonu mezi výstupky k zásuvce o patro níž. Bezdrátovou nabíječku nečekejte.
Co je na přední části kabiny nejdůležitější, je, že po stránce ovládacích prvků nikde není nic ošizené. Ano, ovládání klimatizace je z dacií, ale podívejte se na to optikou poloplné sklenice – je tady vlastní panel pro ovládání klimatizace a nemusíte to dělat v displeji. Totéž platí pro úpravu rekuperace – jednak to je vůbec možné a jednak tu k tomu jsou pádla pod volantem.
Ten má na sobě tlačítka a na pravé straně pod ním jsou tři páčky jako v dospělých renaultech – volič převodovky, stěrače a ovladač rádia. Vlevo od volantu na palubní desce nacházím nejen tlačítko pro aktivaci režimu jízdních asistentů MySafety Perso, ale také štelovátko sklonu světel a jasu podsvícení. A ano, všechno to jsou součástky, které Renault nevyvíjel pro twingo nově, nýbrž je prostě použil z jiného modelu; předpokládám, že včetně značné části kabeláže. Ale kdyby je sem vůbec nedal, ušetřil by na výrobě značnou částku.
Podobně to platí pro barevný panel na pravé části palubní desky, jinak poměrně mohutné. Ten panel má stejnou barvu jako exteriér, takže se musí lakovat pro každé auto jinak. A za příplatek můžete mít ve stejné barvě taky „záda“ přístupové karty. Takže ano, je tu i bezklíčový přístup a startování, byť tedy až ve vyšší výbavě Techno.
Ta stojí od 539 tisíc korun, o čtyřicet víc oproti základní Evolution, a upřímně si myslím, že základ nemá smysl. Techno totiž bez dalších příplatků nabízí adaptivní tempomat schopný stiskem tlačítka na volantu přebrat rychlost z mapových podkladů či z dopravního značení, automatickou klimatizaci, couvací kameru, zmíněná pádla pro rekuperaci, funkci one pedal, kompletně elektrická zrcátka, koženkový volant místo plastového a překvapivě kvalitní audiosystém.
Testovaný kus je ovšem vybavený o kus lépe. 18" kola řešit nebudu, nekoupil bych si je; za zmínku stojí paket Advanced Driving, který přidává nejen sledování mrtvého úhlu, což je poměrně drahý systém, a parkovací čidla kolem auta, ale i hands-free parkovací asistent. S tím vším už je twingo vybavené opravdu slušně a pokud si odpustíte ta velká kola a drahou, byť krásnou barvu, jste jen těsně nad 550 tisíci.
Desetipalcový centrální displej je naopak už v základu, a to včetně zrcadlení smartphonu. Systém v něm je v podstatě známý z ostatních renaultů, dá se v něm snadno zorientovat a kromě sekce, v níž auto hodnotí ekologičnost vaší jízdy, tu není nic převratného. Trochu hrabat se v nastavení je třeba jen pro úpravu jasu v nočním režimu, ale to stačí udělat jednou a pak už vůz mezi denním a nočním módem přepíná zcela spolehlivě. A v jednom i druhém pořád můžete ovládat jas přístrojového štítu tlačítkem vlevo od volantu a centrálního displeje po stažení horní lišty dolů.
Příslušenství vládne
Kromě panelu ovládání klimatizace si twingo vypůjčilo z dacií také systém příslušenství YouClip. Je možné pořídit řadu i celkem užitečných věcí, jako např. loketní opěrku, v níž je za zipem schovaný malý úložný prostor, nebo nákupní tašku, kterou lze srolovat a upevnit do prostoru pro nohy spolujezdce.
Co jsem původně netušil, že je také součást tohoto příslušenství, je kryt zavazadelníku. On se tedy nezvedá s otevřením pátých dveří a vyndat nejde úplně snadno, ale to jsem prostě považoval za součást snižování výrobních nákladů. Je to ale trochu jinak – snižování výrobních nákladů se na něm podepsalo způsobem, že tu bez příplatku prostě vůbec není.
I když mě občas trochu štval, osobně bych ho nevynechal – není drahý a případný nenechavec díky němu do kufru neuvidí. Že se nezvedá s pátými dveřmi, nevadí – i tak se do kufru dá naložit basa piva, ovšem jsou-li zadní sedačky ve své zadní poloze (a kufr tedy má 260 litrů), vejde se jen napříč. Odsunutím sedaček lze kufr zvětšit na 360 litrů na úkor prostoru pro zadní členy osádky, ale když žádné nevezete, je to účinný způsob, jak přepravit víc nákladu.
Pokud by to nestačilo, zadní sedačky se samozřejmě sklápí, a ve verzi Techno se umí sklopit i opěradlo spolujezdce. Takhle jsem tady mezi palubní deskou a pátými dveřmi naměřil těsně přes dva metry. A pořád zůstává prostor pod podlahou kufru (ta je navíc dvojdílná, a tak není nutné při otvírání z kufru vyložit úplně všechno), kam se vejdou oba nabíjecí kabely zároveň.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Objem zavazadelníku
|260-360 l v závislosti na podélné pozici zadních sedadel
|Délka u podlahy/pod roletkou
|461-634/249-413 mm
|Výška pod roletkou/maximální
|478/781 mm
|Šířka mezi podběhy
|992 mm
|Max. délka za sedadlem spolujezdce
|1343 mm
|Max. délka pro přepravovaný předmět při sklopeném opěradle spolujezdce
|2038 mm
|Výška nakládací hrany od asfaltu/od podlahy kufru
|743/197 mm
|Prostor na kabely pod podlahou kufru není zahrnutý, pojme kabel do 230V zásuvky i typ 2 ("Mennekes") zároveň
Motor, jízdní vlastnosti
Twingo má baterii o využitelné kapacitě jen 27,5 kWh, navíc v levnější chemii LFP. Může se tak zdát, že bude jen na cesty kolem komína, ale mimo jiné i díky hmotnosti jen 1,2 tuny je jeho spotřeba až neuvěřitelně nízká. Kolega Michal Dokoupil se dokázal ve městě dostat i na čísla 7–8 kWh/100 km, já tak nízko nebyl a většinou jsem na displeji viděl něco okolo 10 kWh/100 km.
Můj celkový průměr spotřeby se započítáním delších tras i po dálnici (kde jsem se s rychlostí držel do 120 km/h, abych udržel spotřebu jakž takž na uzdě) byl 13,1 kWh/100 km za celkem naježděných téměř tisíc kilometrů. Dvousetkilometrový dojezd na jedno nabití tedy při mém používání není reálný, spíš bych mohl počítat se 170 – 180 kilometry, pokud bych vždy nabíjel do sta procent.
To ale nakonec není až takový problém. Jednak, baterie LFP snášejí časté nabíjení do 100 % úplně v pohodě, na rozdíl od NMC ve větších a dražších autech. A jednak, protože je baterie velmi malá, nenabíjí se dlouho.
V pátek po práci jsem s plně nabitým autem vyrazil z redakce do Jeseníků s myšlenkou, že cestou nabiju a navečeřím se. K 75kW nabíječce v Hradci Králové jsem přijížděl se 44 procenty v baterii, jídlo mi včetně pětiminutové chůze od stojanu do restaurace a pak zpět zabralo 42 minut a za tu dobu se vůz dokázal nabít na 99 %. Nepřekročil přitom 40 kW nabíjecího výkonu; Renault sice uvádí až 50 kW, ale na to bych baterii musel připojit s něčím jako 10 % stavu nabití.
Abych dojel, potřeboval jsem dobít někde cestou ještě aspoň deset procent. V této snaze mě vypekla nabíječka v Moravské Třebové, kde jeden stojan nefungoval a druhý byl obsazený, i v Šumperku, která nekomunikovala s mobilní aplikací, a protože jsem neměl čip, nedokázal jsem ji spustit a musel jsem jet jinam, k nedaleké nabíječce jiného provozovatele.
Síť platební, nebo nabíjecí?
Zde musím vysvětlit, proč jsem v Hradci Králové připojil auto s tak velkým procentem v baterii, proč jsem nejel dál, když to by mi stačila jedna nabíjecí zastávka. Má to reálně dva důvody. Vynikající burgerárnu v Lačnově u Svitav, kde je rychlá nabíječka ČEZu, zavřeli, a mi šlo kromě nabíjení zároveň i o jídlo. A kromě toho jsem se potřeboval držet sítě PRE, protože aplikace tohoto provozovatele neumí spustit roamingové nabíjení u jiných provozovatelů a čip jsem u sebe neměl.
Za zmínku tu stojí, že vestavěné Mapy Google v twingu umí filtrovat nabíjecí sítě, jenže nikoliv konkrétně podle poskytovatelů, nýbrž podle způsobu platby. Možností, co vybrat, je tedy neskutečně hodně, jak ukáže video – ale protože vybíráte způsob platby, nikoliv konkrétního poskytovatele, a čipem PRE je možné v roamingu zaplatit i u cizích stanic, navigace mi do trasy navrhla i nabíječky Shellu a ČEZu. (Samozřejmě bych u nich nabil pomocí jiných aplikací, tak jsem to musel vyřešit i v tom Šumperku, ale redakční aplikace je u PRE a tu z pochopitelných důvodů chci používat primárně.)
Další nabíjení už proběhla střídavým proudem. Nejprve na dvorku, kde jsem trochu bojoval s délkou kabelu do 230V zásuvky a umístěním nabíjecího portu. Za tím však stojí spíš konfigurace parkovacího místa vedle kotelny, v níž je zásuvka až na protější zdi; přesunutí zásuvky vně dveří či namontování wallboxu tu zatím neproběhly.
Musel jsem tak autem zablokovat boční dveře do kotelny (pod nimi je škvíra na kabel, pod hlavními vraty ne), což bych udělat nemusel, kdyby byl nabíjecí port na pravé straně vzadu, ne za předním kolem. K nabíjení i pouhými 2,3 kW mi ale noc bohatě stačila, jelikož jsem přijížděl s 37 % v baterii, takže jsem hned ráno mohl twingo odpojit a posunout.
K dalšímu nabíjení posloužil AC wallbox, z nějž si auto vzalo 11 kW. Dokázal baterii nabít z 16 na 94 % během 2 h 7 min. Za tu dobu stihnete v obchoďáku holiče, oběd a nákup – ověřeno na vlastní kůži cestou zpátky Jeseníků do Prahy.
Osmnáctky zvládá
Tamní klikaté cesty s často velmi nekvalitním povrchem jsou dokonalou zkouškou pro podvozek. Měl jsem trochu obavy z toho, jak si twingo poradí s velkými a těžkými 18" koly, jejichž pneumatiky navíc mají velmi nízkou bočnici, když standardem jsou 16" kola. Velmi příjemně překvapilo – kola nezvoní, podvozek jejich pohyby výborně hlídá a i na předepsaném nahuštění pneumatik je filtrace nerovností dostatečně dobrá. Plavný vůz samozřejmě není a za velká kola bych osobně nepřiplácel, ale pokud se vám líbí, pohodlí na nich netrpí až tak, že byste z tohoto důvodu vynaložených patnácti tisíc korun litovali.
Líbí se mi také docela lehké řízení, ale nijak bleskové reakce nemá a nevybízí v člověku touhu jezdit jakkoliv sportovně. Obecně podvozek není žádným způsobem naladěn pro ostřejší jízdu, nic takového nemá v popisu práce – a je to tak v pořádku, twingo je autem do města.
Tomu odpovídá i zpřevodování elektromotoru. Navzdory pouhým 82 koním a 175 Nm je totiž nejen v nízkých rychlostech twingo skutečně velmi hbité a pocitově bych řekl, že zrychlení na stovku musí zabrat výrazně méně než katalogových 12,1 sekundy, i méně než Světem motorů naměřených 11,5 sekundy.
Pak už dynamika samozřejmě uvadá, ale ani mimo město a na dálnici se twingo neztratí. Jen prostě jedete pomaleji – i proto, že při 130 km/h je spotřeba extrémní, ale v okolí 115 km/h je celkem akceptovatelná – a plyn jde častěji na podlahu, ale že byste byli brzdou provozu, to v žádném případě.
Musím zde zmínit ukazatel dojezdu, který zobrazuje hezky názorně rozsah od ryze dálniční jízdy po město. Čím víc je rafička na straně města, tím nižší máte průměrnou spotřebu a tím dále dojedete, pochopitelně.
Závěrem dodám jen minus, který je výrazný zejména při městské jízdě – tam, kde twingo bude jezdit nejčastěji. Jde o horší výhled z vozu zejména přes hodně tlusté dolní konce A-sloupků. Chápu snahu o co nejlepší bezpečnost a co nejnižší výrobní náklady, ovšem tohle mě mrzí.
Trochu cviku vyžaduje také fakt, že vůz nemá parkovací režim na voliči převodovky. Je třeba zařadit N – volič se používá příjemně a má skvělé umístění, ale správně trefit první krok, tedy přeřadit z D nebo R na N a ne až na druhý směr pohybu, není zrovna snadné – a pak zatáhnout parkovací brzdu.
Konečně, nemá tepelné čerpadlo, do kabiny topí jen odporovým topením, a to ještě přes chladicí kapalinu, takže mám obavu, že v mrazech bude spotřeba energie opravdu vysoká. Tím spíš, že vůz nepodporuje vzdálený přístup aplikací v mobilu a nemá ani časovač nezávislého topení, takže není jak si ve voze v zimě zatopit, zatímco je ještě připojený k nabíječce.
|Nejbližší konkurenti
|Hyundai Inster
|Leapmotor T03
|Varianta
|Eco
|T03
|Motor
|elektrický PMSM
|elektrický PMSM
|Nejvyšší výkon [kW/min]
|71/-
|70/-
|Největší toč. moment [Nm/min]
|147/-
|158/-
|Převodovka
|1st. reduktor, FWD
|1st. reduktor, FWD
|Max. rychlost [km/h]
|140
|130
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11,7
|12,7
|Komb. spotřeba [WLTP, kWh/100 km]
|14,3
|16,3
|Dojezd na nabití [km]
|327
|265
|Baterie, nabíjení
|42 kWh, 11 kW AC (4 h 10-100 %), 73 kW DC (39 min 10-80 %)
|37,3 kWh, 6,6 kW AC (neznámo), 48 kW DC (36 min 30-80 %)
|Provozní/celková hmotnost [kg]
|1380-1468/1730
|1175/1475
|Rozměry d x š x v [mm]
|3825 × 1610 × 1575
|3620 × 1652 × 1577
|Objem zavazadelníku [l]
|280-351/1059
|210/880
|Rozvor [mm]
|2580
|2400
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]
|-/-
|-/-
|Cena od [Kč]
|599.990
|395.000
|Srovnatelná výbava s testovaným vozem
|Style čtyřmístný
|T03
|Cena [Kč]
|699.990
|395.000
Závěr
Renault Twingo by pohledem do ceníku mohl dávat dojem, že jde o výsledek obrovského množství kompromisů. Není už zas tak malý, stojí půl milionu, má miniaturní baterii a vývoj probíhal v Číně, třebaže vyrábí se po boku nové Dacie Spring (to je ostatně technicky stejné auto) ve Slovinsku.
Věřím, že vývojáři museli nějaké kompromisy udělat, ale výsledek tak ani v nejmenším nepůsobí. V místech, která člověk denně používá, se nejenže nešetřilo – dokonce se tu peníze vydávaly navíc. Každý by pochopil, kdyby twingo nemělo pádla pro rekuperaci nebo fyzické tlačítko pro seřízení sklonu světlometů či jasu podsvícení, ovšem ono má nejen tahle tlačítka, ale dokonce i fyzické tlačítko pro přepínání mezi automatickým a manuálním režimem dálkových světel na špičce páčky blinkrů.
Kromě toho se s ním dá cestovat i na delší vzdálenosti, zejména máte-li k tomu dobré podmínky, jako mírnou vnější teplotu. Není to však jeho hlavní určení, je autem do města a pro lidi, kteří pro cestu napříč republikou zvolí radši vlak. Ve výsledku je však twingo velmi dobrým malým elektromobilem za velmi dobrou cenu (ve vztahu k ostatním elektromobilům, ale i ke kupní síle, tj. k průměrné mzdě), která není vykoupena přílišnými kompromisy.
|Nejlevnější verze modelu
|499.000 Kč (Twingo E-Tech Urban Range, 60 kW, 27,5 kWh, FWD, Evolution)
|Základ s testovaným motorem
|499.000 Kč (Twingo E-Tech Urban Range, 60 kW, 27,5 kWh, FWD, Evolution)
|Testovaný vůz bez příplatků
|539.000 Kč (Twingo E-Tech Urban Range, 60 kW, 27,5 kWh, FWD, Techno)
|Testovaný vůz s výbavou
|601.498 Kč (Twingo E-Tech Urban Range, 60 kW, 27,5 kWh)