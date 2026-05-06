Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

TEST Seat Arona FR 1.5 TSI – Pořád fajn, ale nevyplatí se

Seat Arona FR 1.5 TSI
Seat Arona FR 1.5 TSI
Seat Arona FR 1.5 TSI
Seat Arona FR 1.5 TSI
47 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Seat Arona je stále velmi příjemné a s motorem 1.5 TSI i svižné auto, ale v roce 2026 už citelně stárne. Při pohledu do ceníku navíc přestává dávat smysl jak základní výbava, tak i testovaná „plná palba“. Vítejte u lehce bizarního výletu do minulosti.

Design, interiér

Seat je momentálně v koncernu v pozici staršího sourozence, který musí “donášet” oblečení po bratrancích, zatímco mladší Cupra dostává novou techniku a nesrovnatelně štědřejší rozpočet na marketing. Nemůže být však právě toto největší síla Seatu? Jde o osvědčenou klasiku za menší peníze, nebo o nevyhnutelný ústup značky do ústraní?

Arona stojí na základech, které pamatují ještě éru před covidem. Zatímco Cupra se snaží být futuristickou prémiovkou, Seat recykluje techniku z roku 2017 a snaží se nás zaujmout novým tvarem světlometů a mlhovek.

Jenže v tom paradoxně tkví i kouzlo. Zatímco třeba čínská konkurence vypadá jako pokus o vesmírnou loď, do které se musíte (s trochou nadsázky) přihlašovat přes otisk prstu, arona je prostě auto. Sednete, nastartujete a jedete. Žádné drama, žádná nutnost školení od náctiletých, aby člověk pochopil moderní výstřelky.

Při pohledu do interiéru vás nejdřív zaplaví pocit úlevy. Ano, jsou tu ty bájné fyzické ovladače klimatizace! Fungují na jedničku už celou dekádu. Na první pohled vypadá interiér docela dobře, jenže na druhý to je horší. 

Seat se sice chlubí měkčenými plasty na palubce, ale stačí sjet rukou o deset centimetrů níž k výplním dveří a narazíte na materiál, který svou strukturou připomíná recyklované krabice od bot. Průhledné okraje výdechů klimatizace sice vypadají, jako by měly být efektně prosvícené ambientním osvětlením, jenže nejsou.

Příliš plastový

Interiér vypadá jako složený z několika málo kusů velkých plastových výlisků. Velmi patrné je to při pohledu na řadicí páku a středovou konzoli. Tam, kde se ve Volkswagenu T-Cross střídají textury nebo třeba stříbrná linka, je v Seatu Arona jen plast a zase plast.

Jasný přešlap je pak absence portů USB vzadu. A také fakt, že musíte bojovat se zipy, když chcete nacvaknout dětskou sedačku na isofix. Nepřesvědčil mě ani větší, příplatkový displej o velikosti 9,2 palce. Grafika je sice obstojná, ale uživatelské rozhraní je dost základního rázu. Orientace v něm je zároveň méně intuitivní, než v modernějším a obsáhlejším infotainmentu Volkswagenu T-Cross. V aroně také trvá vypínání asistentů o pár kliků déle. 

Seat Arona FR 1.5 TSISeat Arona FR 1.5 TSI | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Odstranění kolečka pro hlasitost a jeho nahrazení dotykovými ploškami je potom čistý uživatelský sadismus. Ještěže podsvícená tlačítka ovládání hlasitosti zůstala na volantu. Stejně tak je tu i ovládání tempomatu, což já osobně vítám více než nepodsvícenou páčku vlevo dole od volantu, ale na toto se názory různí.

Vpředu ve výbavě FR vítají sportovně tvarovaná sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, která dobře vypadají a i díky příjemně širokým sedákům neunaví ani na delší trase. S volantem nabízejí velkorysý rozsah nastavení, takže si ideální polohu najde v podstatě každý. Také vzadu je situace na poměry segmentu překvapivě důstojná, i za řidiče s výškou okolo 180 cm se vcelku pohodlně usadí další dospělý.

Motor, jízdní vlastnosti

Technika pod kapotou je ovšem jiná káva. Čtyřválec 1.5 TSI je v tomhle segmentu už něco jako jednorožec. Znamená kultivovanost a hlavně sílu. Těch 110 kW s lehkou aronou cvičí a na semaforech budete pravidelně skalpovat i mnohem dražší auta. I z dlouhodobého hlediska víme, že tento motor je obecně velmi spolehlivý, pouze výměna rozvodů je oproti základnímu jednolitru náročnější a raději bychom ji svěřili pouze autorizovanému servisu.

Spolupráce motoru s dvouspojkovým automatem DSG je při běžné jízdě příkladná, jen při rozjezdu z křižovatky někdy lehce váhá, jindy má naopak tendenci protočit kola. Jakmile se ale rozjede, sází kvalty s kadencí samopalu. Sedmý kvalt je příjemně dlouhý, na dálnici o motoru v podstatě nevíte. Spotřeba se přitom drží lehounce nad šesti litry na sto, což je vzhledem k dynamice skoro až drzost vůči hybridům.

Tužší, nikoli sportovní

Podvozek výbavy FR je nastavený sportovněji, což v překladu znamená, že na 18" kolech ve městě pocítíte každý hlubší kanál. Není to nekomfortní ve smyslu, že by auto tlouklo do karoserie, ale je to tužší svezení. V ostrých zatáčkách se však vůz nezbavil lehké gumovosti a reakce na volant nejsou nejpohotovější. Nejde zkrátka o pravý sportovní crossover. Odhlučnění podběhů je spíše průměrné. Jakmile začne pršet, slyšíte každý kamínek a kapku vody.

Seat Arona FR 1.5 TSISeat Arona FR 1.5 TSI | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Naší vrcholné výbavě nechybí elektronická uzávěrka diferenciálu na přední nápravě. Ta skutečně zajišťuje slušnou trakci na výjezdu ze zatáček, takže ASR není výrazně nuceno nepříjemně omezovat sílu motoru. Na zakroucené okresce s dobrým asfaltem je arona i díky tomu jízdně funkční a vlastně mě i baví ji řídit.

Závěr

Pokud nenávidíte přehršel digitálna a chcete auto, které s vámi bude komunikovat hlavně fyzicky a mechanicky, je arona jednou z posledních cest, jak si udělat radost. Dostanete skvělý motor v balení, které se snadno parkuje a neztratí se ani na dálnici. Jenže i když je jako auto stále ve formě, při pohledu na aktuální tržní realitu začíná její příběh povážlivě skřípat. 

Pokud by neexistovaly akční nabídky konkurence, daly by se její vrásky a zastaralá platforma ospravedlnit slovy o vyzrálosti a cenovce, ale v přímém srovnání s koncernovým příbuzným arona zkrátka ztrácí půdu pod nohama. Srovnatelně vybavený Volkswagen T-Cross mi přišel vypiplanější snad po všech stránkách a pohled na aktuální akční ceníky ukazuje, že vychází výhodněji.

Arona Reference začíná na 498.900 Kč a už tato základní výbava obsahuje třeba povedené full LED přední světlomety. Jenže akční Volkswagen T-Cross Love startuje na prakticky identických 499.000 Kč. Skutečný cenový masakr potom nastává u testované motorizace 1.5 TSI. 

Seat si za aronu FR řekne o 664.900 Kč, což je o několik tisícovek méně, než chce Škoda za Kamiq 1.5 TSI ve srovnatelné výbavě Top Selection. Volkswagen však v edici Love naservíruje T-Cross se stejnými 110 kW za 616.000 Kč. Rozdíl 48.900 Kč ve prospěch Volkswagenu je v této třídě propastný, zvláště když uvážíte, že T-Cross k vytříbenějšímu projevu i detailům přidává i zásadní praktický trumf: posuvnou zadní lavici.

Naše konkrétní konfigurace navíc názorně ukazuje, jak snadno se lze u Seatu utrhnout ze řetězu. Kvůli příplatkům se konečná částka zastavila na hrozivých 816.900 Kč. Za auto, kterému vzadu chybí USB porty a na dálnici do něj proniká výraznější hluk, je to cena, která postrádá racionální základ. Arona FR zároveň není ani sportovní crossover. Pokud vás baví řídit, za stejné peníze pořídíte i zábavnější Ford Puma. Za 761.000 Kč je k dostání také pohodlnější Renault Captur se silným full-hybridem a ve vrcholné výbavě Esprit Alpine.

Seat Arona FR 1.5 TSISeat Arona FR 1.5 TSI | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Arona není špatné auto, ale aktuálně je to poměrně drahý pozdrav z minulosti. Pokud ji neseženete s obří dealerskou slevou, která by smazala náskok akčního T-Crossu, nedává její nákup smysl. Zaplatíte „daň z nostalgie“, přijdete o variabilitu posuvné lavice a odjedete v modelu, který v detailech i cenotvorbě už v roce 2026 definitivně ztrácí dech.

Základní cena vozu 498.900 Kč (1.0 TSI/70 kW Reference)
Cena s testovaným motorem674.900 Kč (1.5 TSI/110 kW FR)
Cena s test. motorem a výbavou845.100 Kč (1.5 TSI/110 kW FR)

Plusy

  • Silný a úsporný motor 1.5 TSI
  • Četná fyzická tlačítka
  • Ovladatelnost
  • LED světlomety či rezervní kolo v základu
  • Asistenty zasahují decentně
  • Přirozené řízení a ergonomie

Minusy

  • Aktuálně dražší než VW T-Cross
  • Uvnitř jednolité a tvrdé plasty
  • Chybějící USB porty vzadu
  • Velmi strohý infotainment
  • Tvrdší jízda na 18” kolech

Seat Arona FR 1.5 TSI
Cena základní sestavy
664 900 Kč
Výbava základní sestavy
2x ISOFIX + Top Tether pro sedadla vzadu , 6 reproduktorů , Airbag řidiče a spolujezdce (deaktivovatelný airbag spolujezdce) , Ambientní LED osvětlení interiéru , Asistent rozjezdu do kopce , Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic , Barevné orámování výdechů klimatizace (odstín černá Titan & stříbrná Metalic) , Bezpečnostní šrouby kol (pro kola z lehkých slitin) , Bez přihrádky pod předními sedadly , Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy , Centrální zamykání s dálkovým ovládáním , Černé čalounění stropu , Černé lišty oken , Čtecí lampičky vpředu a vzadu , Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel , Dešťový a světelný senzor (automatické stěrače a světlomety) , Digitální příjem rádia (DAB) , Digitální přístrojový štít (8" barevný TFT displej) , Dojezdové rezervní kolo (včetně zvedáku a sady nářadí) , Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru , eCall (funkce nouzového volání) , Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka , Elektricky ovládaná přední a zadní okna , Elektronická uzávěrka diferenciálu na přední nápravě (XDS) , Elektronický imobilizér , Elektronický stabilizační systém ESC , Front Assist (systém sledování provozu před vozidlem, funkce nouzového brzdění včetně detekce chodců a cyklistů) , Full LED přední světlomety , Handsfree Bluetooth , Hlavice řadící páky v kůži , Kapsa na zadní straně opěradel předních sedadel , Komfortní přední sedadla , Kontrastní lakování střechy a zrcátek , Kotoučové zadní brzdy (pro motorizace nad 100k) , Kožená manžeta ruční brzdy , Kryty vnějších zrcátek v barvě střechy , Lane Assist (automatické udržování vozu v jízdním pruhu) , LED osvětlení registrační značky , Light Assist (automatické přepínání dálkových a potkávacích světel) , Media System Plus 8,25" (8,25" barevný dotykový displej, 2x USB-C, handsfree Bluetooth) , Multifunkční kamera (pro systémy Front Assist, Lane Assist a rozpoznávání dopravních značek) , Nárazníky v barvě vozu , Osvětlení interiéru (osvětlení prostoru pro nohy a středové konzole) , Ozdobné krytky středů kol s logem SEAT , Paket Chrom v interiéru (chromové prvky volantu a řadící páky) , Parkovací senzory vpředu a vzadu (se zobrazením na centrálním displeji) , Podélné střešní nosiče (černé) , Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně 100 000 km , Přední mlhové světlomety , Regulace sklonu světlometů , Rozpoznávání dopravních značek , Sada nářadí a zvedák vozu , Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko , SEAT CONNECT (online služby Safety & Service a Remote Access na dobu 10 let) , SEAT Drive Profile (individuální nastavení odezvy řízení a plynového pedálu, profily Comfort, ECO, Sport, Individual) , Senzor únavy a pozornosti řidiče , Separátní denní svícení (DRLS) , Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech sedadlech , Sluneční clony řidiče a spolujezdce (s make-up zrcátky a držákem u řidiče) , Sportovní kožený multifunkční volant (perforovaná kůže Nappa, zkosený, s logem FR a pádly řazení pro DSG) , Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem , Střešní anténa , Systém sledování tlaku v pneumatikách , Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti (funkce automatické úpravy rychlosti podle dopravních značek) , Tepelně izolační čelní sklo , Textilní čalounění sedadel , Tmavá okna od B sloupku , Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu , Tři hlavové opěrky vzadu (výškově nastavitelné) , Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu , Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem , Výbavová linie FR , Výplně dveří (textilní s dekorativními lištami) , Výškově nastavitelná přední sedadla , Zadní LED světla , Zadní mlhové světlo , Zadní parkovací kamera
Cena testované sestavy
816 900 Kč
Výbava testované sestavy
Vnější lakování Graphene šedá (+23 000 Kč) , 18" kola z lehkých slitin Performance II (+21 000 Kč) , Paket Safe Driving XL (+21 000 Kč) , Cockpit Digital (+9 500 Kč) , SEAT Premium Sound (+14 000 Kč) , Příprava pro tažné zařízení (+4 500 Kč) , Paket Schránky (+14 500 Kč) , Paket Winter (+7 000 Kč) , SEAT Connect Plus (+5 000 Kč) , Navigační systém 9,2" (+32 500 Kč)
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1498
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
110 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
250 / 1500 - 3500
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
212
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
8.2
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 5
Emise CO2:
113
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
400 / 1280
Objem nádrže (l):
40
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1310 / 577
Rozměr pneu:
215/45 R18
Seat Arona FR 1.5 TSI schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4164
b) šířka (mm):
1780
c) výška (mm):
1530
d) rozvor (mm):
2555
e) rozchod vpředu (mm):
1495
f) rozchod vzadu (mm):
1513
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
900 / 1120
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
525 / 760
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1000
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
940
k) šířka vpředu (mm):
1456
l) šířka vzadu (mm):
1416
délka sedáku vpředu (mm):
525
délka sedáku vzadu (mm):
460
výška opěradla vpředu (mm):
630
výška opěradla vzadu (mm):
655
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů