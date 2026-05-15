TEST Seat Arona Style 1.0 TSI Style – Pilně pracující španělský senior
Psát test na Seat Arona, který se začal vyrábět v květnu 2017, tedy přesně před devíti lety, se může zdát skoro zbytečné. Jenže i přes velmi pokročilý věk má specifické skupině lidí malý Seat stále co nabídnout.
Design, interiér
V době razantního zájmu kupujících nových aut o třídu SUV to měl španělský Seat dobře vymyšlené. Velmi rychle totiž dokázal nabídnout hned tři různě velká auta této žádané kategorie. Ke kompaktnímu modelu Ateca přibyla malá testovaná arona a řadu záhy doplnilo velké tarraco.
Arona se letos vyrábí už desátým rokem. Dodnes vzniklo více než 750.000 kusů, což je výrobcem považováno za úspěch. V Česku ale na aronu moc často nenarazíte. Hlavní důvod se jmenuje Škoda Kamiq, která je u českých zákazníků více preferovaná. V letošním roce, tedy do dubna, tak bylo v Česku dle údajů Svazu dovozců automobilů registrováno 80 Seatů Arona, ale 4063 vozů Škoda Kamiq. Jak vidíte, rozdíl je skutečně značný.
V říjnu loňského roku navíc arona prodělala už druhou modernizaci (první byla v roce 2021, kdy auto dostalo třeba novou palubní desku), která přinesla letitému modelu osvěžení, velké změny však nečekejte. Původně arona nabízela dvě verze předních svítilen, kdy ta základní využívala dvě žárovky H7 (s mlhovými svítilnami tři). Pouze vyšší výbavy měly full LED. Už od roku 2021 se nabízejí výhradně diodové světlomety, které jsou od loňského roku nové, užší a samozřejmě opět vždy diodové. Nový je také přední nárazník a výrobce udělal změnu v umístění světlometů do špatného počasí (mlhovek).
Změnil se také design kol, které jsou dostupné ve velikostech od 16 do 18 palců. Inovace přinesla také tři nové barevné odstíny. Kromě Liminal a Hypnotic je to také šedá Oniric, do níž bylo oděno i testované auto. Jedná se o příplatkovou položku za 23.000 korun.
Testované auto přijelo v prostřední výbavě Style. Doplňuje ji základní Reference a vrcholná, lehce sportovně orientovaná FR (Formula Racing). V kombinaci s motorem 1.0 TSI 115k, tedy ve výkonnější verzi s 85 kW a ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou, stojí testované auto 549.900 korun, což je vcelku příznivá cena. Ve standardu je manuální klimatizace, testované auto ale mělo za příplatek 16.500 korun samočinnou dvouzónovou Climatronic s vyspělým kabinovým filtrem Air-care, což v tuhle dobu jistě velmi ocení zejména alergici.
Doba analogová
Po usednutí do kabiny na vás dýchne minulá dekáda. Tvar palubní desky je jednoduchý a celkový ráz kabiny nelze označit jinak než slovem konzervativní. Arona tak svým ovládáním bude velmi dobře vyhovovat konzervativněji založené klientele. Zmíněná samočinná klimatizace má vlastní ovládací panel včetně displeje, tlačítka jsou mechanická a hlavně jimi ovládáte všechny důležité funkce. Třeba vypnutí protivného stop/startu lze udělat spínačem na středovém tunelu vedle řadicí páky. Na opačné straně si vypnete parkovací asistent. Zadní parkovací senzory jsou standardem, za přední připlatíte v rámci Park assist, kterým bylo vybaveno také testované auto, 8.000 korun. Dokonce i vyhřívání předních sedadel, které je dvoustupňové a součástí paketu Winter za 7000 korun, aktivujete tlačítky na zmíněném panelu samočinné klimatizace.
I přes jistý stupeň analogového ovládání nechybí ani digitalizace. Původní arona využívala klasický přístrojový štít s rafičkovými ukazateli. V současné aroně použil španělský výrobce výhradně elektronický přístrojový štít, jehož TFT displej má úhlopříčku 8 palců. Z nabídky lze zvolit jednu ze tří variant uspořádání. Doplňuje jej Media System Plus s 8,25palcovou dotykovou obrazovkou. Kupodivu nezahrnuje dnes běžné konektivní funkce Apple CarPlay, respektive Android Auto (souhrnně CarPlay). Ty tak jsou v rámci uvedeného systému pouze za příplatek 4500 korun v rámci položky Full Link a testované auto ji obsahovalo.
Za 32.000 korun může být na místě základního infotainmentu vyspělejší verze pojmenovaná „Navigační systém 9,2 palce“, která má, jak už je zřejmé z názvu, větší obrazovku a také integrovanou navigaci. Zároveň již také zahrnuje konektivitu Full Link.
Motor, jízdní vlastnosti
V době uvedení nabízela arona alternativně také vznětový motor 1.6 TDI. Dnes jsou k dispozici pouze zážehové agregáty. Kromě větší 1.5 TSI, která se páruje se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, je to také testovaný litrový tříválec TSI ve dvou výkonových verzích. Slabší nabízí 70 kW a je spojena s manuální pětistupňovou skříní, testovaná výkonnější verze s 85 kW má standardně manuální šestistupňovou skříň, kterou jsme vyzkoušeli, alternativně ji může nahradit sedmistupňová dvouspojka.
V době uvedení modelu v roce 2017 vycházely zážehové motory jak z řady EA211, tak také z novější EA211 „evo“. Od února 2024 jsou v nabídce inovované motory z řady EA211 „evo2“. Vyrábějí se v Mladé Boleslavi, německém Chemnitzu a maďarském Rábu. Z technických prvků zmíníme třeba variabilní časování sací i výfukové strany rozvodu, které umožňuje navodit režim Millerova cyklu (zkrácení kompresního zdvihu oproti expanznímu), který stojí za velmi dobrou hospodárností. Seat udává v kombinaci 5,5 litru na 100 km, nám auto jezdilo za lehce přes šest litrů, a to s převahou městského provozu. Vstřikovací tlak dosahuje nyní až 350 barů a o přeplňování se stará vyspělejší turbodmychadlo s regulací otáček variabilně nastavitelnými lopatkami (VGT nebo VNT).
Tím nejzajímavějším je ale emisní systém MAR (motornahe Abgasreinigung). V principu se jedná o systém, který má oddělený katalyzátor od benzinového částicového filtru (GPF). V předchozí generaci, tedy EA211 „evo“, tvořily oba systémy společné kombo. Uvedené řešení pomohlo snížit množství vzácných kovů v systému čištění spalin a tím dosáhnout úspory až tisíc eur na každém vyrobeném voze. Přirozeně v závislosti na aktuální ceně drahých kovů. Díky systému MAR jsou motory řady EA211 „evo2“ již nyní kompatibilní s připravovanou normou Euro 7, jakkoliv v současnosti plní Euro 6e.
Ačkoliv někteří lidé nad přeplňovanými tříválci ohrnují nos a zmiňují slabé jízdní výkony stejně jako předpoklad krátké životnosti, ve skutečnosti ani jedno z uvedeného nemá reálný základ. S nejvyšší rychlostí 195 km/h a zrychlením z 0 na 100 km/h za rovných 10 sekund rozhodně nejste brzdou provozu. Pravdou je, že ochota ke zrychlování na dálnici je slabší, ale to se bavíme o rychlostech nad rámec tuzemského dálničního limitu.
Při jízdě si tak spíše musíte zvyknout na typický zvukový projev tříválce, který se více projevuje při zatížení. Naopak na volnoběh nebo v režimu nízké zátěže běží motor tiše a vcelku hladce. Pochvalu zaslouží přesné a lehké řazení s dobře zvoleným odstupňováním skříně.
Zejména v městském provozu se arona cítí jako ryba ve vodě. Řidič navíc ocení zvýšenou pozici sezení. Zároveň ale stále sedíte relativně nízko, podobně jako v klasickém hatchbacku. Jízda v zatáčkách odhalí spíše tužší naladění podvozku, takže přejezd nerovností není tak plavný, jak by být mohl, nicméně ve skutečnosti si toho všimnou jen velmi citliví řidiči. Běžné výmoly šasi filtruje solidně. Díky tužšímu odpružení se arona chová agilně a na zatáčkovité silnici s ní můžete jet velmi svižně, aniž to na vás klade zvýšené nároky.
|Konkurenti
|Seat Arona 1.0 TSI 115k
|Škoda Kamiq 1.0 TSI (85 kW)
|Renault Captur Tce 115
|Zdvihový objem [cm3]
|999
|999
|1199
|Výkon [kW]
|85
|85
|84
|Točivý moment [N.m]
|200
|200
|190
|Převodovka
|Šestistupňová manuální
|Šestistupňová manuální
|Šestistupňová manuální
|Max. rychlost [km/h]
|195
|180
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10
|9,9
|12,3
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,5
|5,4-5,8
|5,7
|Vnější rozměry [mm]
|4164 x 1780 x 1530
|4241 x 1793 x 1531
|4239 x 1797 x 1575
|Rozvor [mm]
|2566
|2639
|2639
|Zavazadlový prostor [l]
|400
|400-1395
|436-1389
|Základní cena [Kč]
|549.900
|514.900
|536.000
Závěr
Říká se, že občanka nelže. Pokud to vztáhneme na aronu, tak i na ní je její věk už také znát. Ani ne tak v jízdním projevu, který je stále velmi dobrý, jako spíše v designu, dostupnosti některých prvků výbavy (parkovací brzda stále mechanická, ovládaná pákou). Také paleta pohonných jednotek je menší než v době vzniku.
Zároveň jsou ale některé lehce archaické věci příjemné, zejména jste-li konzervativněji založený řidič. Většinu z nabízených funkcí ovládáte tlačítkem. Nikoliv ale tím dotykovým, ale poctivým mechanickým. S autem se tak lze velmi rychle sžít, takže kvůli deaktivaci stop/startu nemusíte nutně zastavovat.
V porovnání se Škodou Kamiq je cena základní arony o pouhých pět tisíc korun vyšší, což je zcela zanedbatelné. Pokud tak máte pocit, že kamiq vidíte v každé ulici, a chcete-li si jej přesto koupit, ale zároveň se i trochu lišit, není žádný důvod si nepořídit Seat Arona. Technika je identická, což platí také pro dostupnost servisu.
|Nejlevnější verze modelu
|499 900 Kč (1.0 TSI 95k Reference/70 kW)
|Základ s testovaným motorem
|549 900 Kč (1.0 TSI 115k Style/85 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|549 900 Kč (1.0 TSI 115k Style/85 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|742 800 Kč (1.0 TSI 115k Style/85 kW)