TEST Seat Ibiza FR 1.5 TSI: Za tyhle peníze ji musíte milovat
Testovaný Seat Ibiza představuje situaci, kdy chce automobilka v dnešní době nabídnout relativně velký motor v malém autě. Ani přes akční ceny se s vývojově téměř dekádu starým autem není problém přehoupnout přes 800 tisíc. Pro koho takové auto je, jsme zjišťovali v týdenním redakčním testu.
Design, interiér
Po svezení se skvělou Škodou Fabia 130 před pár měsíci jsem se na dlouhý týden s její španělskou verzí opravdu těšil. Seat Ibiza prošel nedávno další modernizací, díky které zvenku vypadá i po téměř 10 letech na trhu stále svěže a oproti fabii ještě sportovněji. Jestli to platí také za volantem, si řekneme v druhé kapitole.
K autu přicházím po dlouhém dni a mířím rovnou k zavazadelníku, jehož víko stále otevírám klikou skrytou ve výklopném logu. Tento dnes téměř vyhynulý designový prvek považuji za velmi důmyslný a rozhodně přidává pocit kvalitního zpracování auta s promyšlenými detaily.
Po otevření víka kufru na mě čeká zavazadelník o objemu 355 litrů, který má praktický tvar, ale například oproti zmíněné fabii má menší vstupní otvor. Zasahují do něj totiž zadní svítilny. Pod podlahou najdeme dojezdovou rezervu, což se dnes už moc často nevidí, zvláště v této třídě vozu.
Bohužel madlo pro zvednutí podlahy je děravé skrz naskrz, takže drobnější věci občas propadnou. Kvůli zmíněnému otvoru ve víku podlahy jsem u rezervního kola našel například účtenku za nákup předchozího novináře a další drobnosti, které otvorem zkrátka propadnou. Stejně tak pevné plato zavazadelníku pocitově odpovídá autu, jehož základní cena startuje pod hranicí 400.000 korun, čímž se řadí mezi nejlevnější nová auta na trhu.
Pocit jakékoli prémiovosti tedy končí při otevírání zavazadelníku výklopným logem. Příplatkové bezklíčové odemykání fungovalo u zavazadelníku bez problémů, při nastupování je bohužel nutné ibizu odemykat a zamykat vždy od řidiče. Pokud chcete nejdříve otevřít jiné boční dveře, musíte klíček z kapsy vytáhnout.
Ibiza je ale obzvlášť ve vrcholné specifikaci FR pohledným autem, které i dnes vypadá svěže. Možná je to tím, že ji na českých cestách nepotkáváme tak často jako konkurenty, nebo pomohl drobný facelift koncem minulého roku. Ten přinesl agresivnější příď s nově tvarovaným nárazníkem, agresivnější mřížkou chladiče a zejména nově tvarovanými světlomety, které vozu dodávají šmrnc a nečekaně výrazně jej omladily. Vzadu přibyla velká nelakovaná část zadního nárazníku nad difuzorem, která však kupodivu vypadá lépe než verze před faceliftem.
Námi testovaný kus dával okolí výbavu FR na odiv laserem vypáleným logem na B-sloupku a velkými 18" disky kol s povedeným designem, který i na parkovišti dodává autu dojem, jako by bylo neustále v pohybu.
Dnes to nestačí
Za příplatek 14.000 korun může mít verze FR krásná sportovní přední sedadla pošitá tkaninou Nuance v šedém odstínu, ve kterých se příjemně sedí, dobře drží tělo v zatáčkách a navíc opravdu skvěle vypadají. Navíc mohou být vyhřívaná ve dvou stupních, což bohužel nelze říci o volantu, který ani v opravdu dobře vybavené ibize není možné objednat.
Na bocích je perforovaný a drží se vcelku dobře, přesto k němu mám jednu ergonomickou výtku. Najdeme na něm fyzická tlačítka, na každé straně 6+1 a rolovací kolečko. Bohužel spodní tlačítka po stranách jsou pod zvláštním úhlem, který jejich použití dělá značně nepřirozeným.
Hnidopichy překvapí leskle šedý dekor na volantu, když na ostatních místech v interiéru použil Seat dekor matný. Celkově je zde více překvapivých rozhodnutí, mám na mysli například kulaté boční výdechy klimatizace v interiéru, který hojně využívá ostrých úhlů. Nebo prémiově působící panel navigace kontrastující s lacině vypadající středovou konzolou a řadicí pákou.
Klasiky potěší manuální ruční brzda nebo starý dobrý otočný ovladač světlometů vlevo pod volantem. Běžný uživatel také ocení dobře vyřešenou přihrádku před voličem převodovky, kde se nachází příplatková bezdrátová nabíječka. I větší zařízení se vejde, nejezdí do stran a příliš se nezahřívá, ačkoli nabíječka nenabíjí závratným výkonem.
Já oceňuji středovou loketní opěrku s možností posuvu, kterou například sesterská fabia nenabízí. Bohužel ale není možné ji zaaretovat také výškově a využití horizontálního posunu je tedy plusovým bodem jen z poloviny. Oceňuji také, že se do dveří vejde 1,5litrová lahev naprosto s přehledem.
Digitální přístrojový štít je jednoduchý a na výběr je ze tří designů, které všechny vypadají podobně, v tomto je znovu systém škodovky o něco lepší. Otravné je v Seatu vypínání asistenčních systémů. Ne snad proto, že by bylo složité, stačí na volantu kliknout „posun vpravo“ a poté rolovacím tlačítkem posunout nahoru nebo dolů. V tom momentě se otevře seznam, kde je možné odmačkat asistenční funkce, které chce člověk vypnout.
Problém nastává, když to neudělám hned po startu a přenastavím si displej řidiče tak, aby mi uprostřed zobrazoval například spotřebu. Pak si vzpomenu, že mi asistent držení jízdy v pruzích příliš zasahuje do řízení a musím již klikat vícekrát a „hledat“ stránku s nastavením asistentů, poté už stačí popojet rolovacím kolečkem nahoru a vypnout požadované funkce.
Abych tak svůj problém uvedl na pravou míru – systém není složitý, pokud si ho zažijete a před každým startem asistenty vypnete jako rituál. Pokud to neuděláte, bude to totiž o něco složitější a tato nekonzistence vede k nepozornosti a frustraci při řízení. Jednoduché tlačítko, jako má například nový Renault Clio, nebo možnost vypnout asistenty po stažení horní lišty infotainmentu jako v případě Škody Fabia, jsou z mého pohledu bezpečnější řešení.
Motor, jízdní vlastnosti
To důležité schovává testovaná ibiza pod kapotou. Na místě litrového tříválce běžných verzí tu totiž najdeme čtyřválcovou jednotku o objemu 1,5 litru, která například z nabídky sesterského VW Polo už zcela zmizela. S výkonem 110 kW (150 k) a točivým momentem 250 Nm totiž slibuje dobrou jízdní dynamiku.
Ibiza je s touto motorizací příjemným společníkem, pokud hledáte auto, které umí na požádání plynule zrychlit a nevadí mu ani vyšší cestovní rychlost kolem 150 km/h. Při takové rychlosti (na dálnici D3) motor točí lehce pod 3000 ot./min a aerodynamický hluk je očekávatelně trochu vyšší, ale hluk i vibrace motoru nejsou nikterak nepříjemné.
Na ostatních dálnicích při rychlosti 130 km/h točí motor přibližně 2600 ot./min. Právě v takové rychlosti jsem s ibizou nacestoval stovky kilometrů a dálniční přesuny s ní byly na poměry malého auta příjemné, přesně odpovídaly produkci koncernu Volkswagen z doby vývoje páté generace modelu ibiza kolem let 2015 až 2020.
Velké očekávání jsem od nejvýkonnější verze ibizy měl také na okresních cestách, ale tam přišel drobný zádrhel. Po přepnutí do sportovního režimu sice řízení ztuhne a na pokyny reaguje rychle a přesně, ale motor se chová, jako by se mu nechtělo jet. Nenechte se zmást, svižný je hodně, ovšem nejde o tak urputný projev jako třeba ve vrcholné Škodě Fabia 130, kde byl upraven ve vztahu k vyššímu výkonu i emisím.
Nejen při svižné jízdě na okresce, ale zejména ve městě jsem si nedokázal zvyknout na chování automatické převodovky DSG, která při méně delikátním používání plynového pedálu chvílemi váhala, při popojíždění v koloně s autem nepříjemně cukala a celkově bych projev systému označil za nepovedený.
Totiž tam, kde po něm chcete klid a plynulost (v plynulém městském provozu), se po sešlápnutí plynového pedálu hrne vpřed, a naopak, když po něm chcete sportovnější chování na okresní cestě, možná kvůli ploché výkonové křivce nebo absenci jakéhokoliv zajímavějšího zvukového projevu máte pocit, že auto nejede. Jak jsem již naznačil, jde většinou pouze o pocit, rychlý pohled na rychloměr znamená většinou sundání nohy z plynu.
A vůbec nejlépe se mi s ibizou žilo, když jsem s ní jezdil bez jakýchkoli očekávání a úplně zapomněl na to, že by měl pod kapotou být relativně výkonný motor. Poté ibiza fungovala tak, jak by člověk od podobného auta čekal.
Při troše snahy jsem na své oblíbené úsporné trase spotřebu dostal na 4,7 litru / 100 km a celkový průměr se za bezmála 1200 kilometrů ustálil na hodnotě rovných 6 litrů na 100 km. Odpovídá tomu i výpočet spotřeby mezi tankováním, který vyšel na 5,98 l / 100 km. Pokud ibizu budete využívat podobným způsobem, je vhodné dodat, že objem nádrže je pouze 40 litrů. I proto jsem na čerpací stanici byl častěji, než jsem z větších vozů zvyklý.
Co na to konkurence?
Zpočátku jsem od ibizy čekal jízdní dynamiku zmíněné Škody Fabia 130 a myslel jsem si, že ji v závěrečném hodnocení budu porovnávat s posledními nabízenými hot-hatchi na trhu, kterých není mnoho. Po prvních kilometrech bylo jasné, že ibiza je laděna spíše do pohodové noty a začal jsem přemýšlet jinak.
Říkal jsem si, že pokud testovaný kousek stojí alespoň o 100 tisíc méně než skvělá Škoda Fabia 130, pak to vlastně není špatné auto pro někoho, kdo již z potřeby závodit vyrostl, ale stále chce mít jistotu výkonného vozu do města. Bohužel jsem vám do nynějška tajil, že testovaný kousek, který není problém vybavit ještě například drahou panoramatickou střechou a další volitelnou výbavou, stojí skoro 800.000 korun!
Stačí se pak podívat do ceníků konkurenčních modelů a člověk nechápe, komu je takto vybavená ibiza určena. O více než sto tisíc levnější Fabia Monte Carlo se stejnou motorizací nabízí výrazně lepší poměr ceny a výkonu, přičemž ani vzhledově tolik nezaostává. Kromě toho má také o pár litrů větší zavazadelník s lepším přístupem. Navíc má už ve standardní výbavě vyhřívaný volant.
Povedený zcela nový Renault Clio nabídne za nižší cenu modernější platformu a především full-hybridní pohonný systém, který s mírně vyšším výkonem umí jezdit za příznivější spotřebu. Vrcholná verze Esprit Alpine navíc opravdu skvěle vypadá a nové clio také příjemně jezdí.
Naprostým cenovým šampionem této kategorie zůstává MG3 Hybrid+, který má výkonný hybrid s výkonem 143 kW (195 k) a i v nejvyšší výbavě Exclusive stojí o téměř 150.000 korun méně. Nemám s ním však osobní zkušenost a mezi konkurenty jej řadím pouze dle rozměrů a nabízené pohonné jednotky.
Mimo tabulku si dovolím poznámku, že cena takto vybaveného Seatu Ibiza atakuje i leckteré povedené městské elektromobily. Například poslední generace Nissanu Micra, který jsem testoval nedávno, nabídne za víceméně totožnou cenu lepší výbavu, moderní techniku a zábavnější jízdní vlastnosti. A pokud byste nad ibizou měli přemýšlet jako nad autem do města, pak čistě električtí konkurenti začnou být velmi rychle zajímavou alternativou.
Konkurenti Seat Ibiza |
|Seat Ibiza
|Škoda Fabia
|Renault Clio
|MG3
|Provedení
|FR 1.5 TSI
|Monte Carlo 1.5 TSI
|full hybrid Etech 160
|Hybrid+
|Motor
|1498 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový
|1789 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový + elektromotor
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|110 (150 k) / 5000 – 6000
|110 (150 k) / 5000 – 6000
|115 (160 k) / 5750
|143 kW (195 k) / 4500
|Točivý moment [N.m/min]
|250/1500 – 3500
|250/1500 – 3500
|270/3000-4000
|128 / 4500
|Převodovka
|7 st. DSG
|7 st. DSG
|2+4 st. automatická multimódová
|3st. automatická multimódová
(3 stupně pro spalovací motor, 1 stupeň pro elektromotor)
|Max. rychlost [km/h]
|220
|222
|180
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,1
|8
|8,3
|8,0
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,5-6,0
|5,3-5,5
|4,1
|4,4
|Baterie
|-
|-
|1,4 kWh
|1,83 kWh
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1231/1720
|1234/1670
|1316/1770
|1308/1766
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1200/610
|1200/610
|900/670
|500/500
|Rozměry d x š x v [mm]
|4070 × 1780 × 1447
|4125 × 1780 × 1482
|4116 × 1768 × 1450
|4113 × 1797 × 1502
|Rozvor [mm]
|2564
|2564
|2591
|2570
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|355/1190
|380/1190
|309/1094
|293/983
|Cena od [Kč]
|624.900
|609.900
|629.000
|569.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|FR + výbava
|Monte Carlo + výbava
|esprit Alpine + výbava
|Exclusive Hybrid+
|Cena od [Kč]
|771.400
|681.200
|730.000
|569.990
Závěr
Seat Ibiza je stále povedeným malým hatchbackem, se kterým se příjemně jezdí, který dobře vypadá a vše funguje tak, jak byste od produktu VW Group čekali. Dobrou jízdní dynamiku však nabízí i výrazně dostupnější tříválcová motorizace 1.0 TSI a kupovat 10 let staré auto za cenu moderního elektromobilu stejné kategorie mi smysl nedává.
Věřím ale, že si své kupce i takto vybavený model najde, minimálně mezi příznivci klasických vozů bez jakékoli elektrifikace. Ty potěší příjemnou spotřebou bez omezení dynamiky, klasickou ruční brzdou i spoustou fyzických ovladačů. Zamrzí krkolomné vypínání asistentů, chybějící možnost připlatit za vyhřívaný volant, ale zejména extrémně sebevědomá cena.
|Nejlevnější verze modelu
|399.900 Kč (BASE, FWD, 1.0 MPI, 59 kW)
|Základ s testovaným motorem
|624.900 Kč (FR, FWD, 1.5 TSI, 110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|624.900 Kč (FR, FWD, 1.5 TSI, 110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|771.400 Kč (FR, FWD, 1.5 TSI, 110 kW)