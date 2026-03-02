TEST Škoda Fabia 130 1.5 TSI DSG – Malé sporťáky ještě nevymřely!
Čtvrtá generace fabie je již v základu dospělým malým autem. Limitovaná edice Fabia 130 ji po více než dekádě bez silné verze přibližuje sportovním modelům RS.
Design, interiér
Čtvrtou generaci modelu Fabia asi netřeba představovat. I v sériovém provedení vypadá stále svěže. V průběhu svého pětiletého působení na trhu se dočkala výbavové linie Monte Carlo, která přidala černé doplňky v exteriéru a sportovní sedačky s červenými detaily v interiéru. Fabia tak ještě dospěla a vzhledově zesportovnila.
Na tom staví i verze 130, která sportovní vzhled Monte Carla přibrousila a přidala k němu odpovídající techniku pod povrchem. Škoda Auto představila edici na počest 130 let od založení automobilky a zároveň s ní oslavuje úspěchy závodního týmu Škoda Motorsport. Samolepky edice jsou v závodních barvách a najdete je na předních blatnících, víku zavazadelníku a prahových lištách.
Vpředu se mezi černé kontrastní doplňky řadí černá maska chladiče, pro edici 130 specifický nástavec předního nárazníku nebo zatmavená světla s technologií Bi-LED. Systém vykrývání protijedoucích vozidel Matrix sice nemají, ale svítí dobře. Na rozdíl od novějších modelů se vpředu stále nachází logo automobilky a celkově auto vypadá hezky agresivně.
Z boku zaujme černá střecha, černé kryty zrcátek (lakované) a velká 18" litá kola Libra, za nimiž prosvítají červené brzdové třmeny. Kola navíc nejsou černá, ale šedá leštěná, takže je jejich tvar hezky vidět. Při pohledu přímo z boku je také vidět agresivnější nástavec předního nárazníku a zadní difuzor.
Zezadu, odkud ji spousta aut na silnici běžně uvidí, je edice 130 rozpoznatelná nejvíce. Hlavně za to může výraznější spoiler na víku zavazadelníku a černý pruh spojující zadní světla. My jsme fabii měli v měsíční bílé, ale můžete objednat také modrou Race, červenou Velvet (za příplatek 4700 Kč) nebo černou Magic. Ve stejné černé jsou však lakované zmíněné doplňky jako kontrastní střecha či černý pruh mezi světly, při její volbě tak o tento kontrast přijdete.
Uvnitř Monte Carlo
V interiéru se tolik změn neodehrálo, nejspíš proto, že nejsou potřeba. Tříramenný volant dobře padne do rukou, je obšitý perforovanou kůží a má dokonce i výhřev, který funguje perfektně. Ovládání na volantu je logické, tlačítka jsou fyzická, tady zkrátka není co vytknout. Pro někoho možná bude zklamáním, že páčky pro řazení jsou na volantu a ne na sloupku řízení, na druhou stranu se to dá u škodovky očekávat.
Její volič je stále v podobě klasické páky, která dobře padne do ruky. Je podsvícený, asi abyste věděli, jestli máte zařazeno P, R, N nebo D. V noci ale podsvícený volič svítí do obličeje a nemyslím si, že se jedná o nutnou funkci. Zařazený stupeň člověk vidí na displeji před řidičem. Nutno však podotknout, že konkrétní převod je vidět jen v režimu sport, v režimech eko a normal je pouze E či D, což je zvláštní.
Ambientního osvětlení ve fabii není mnoho, což osobně nepovažuji za problém. V noci chci vidět na cestu, nepotřebuji jet v cirkusu. Proužek ambientního osvětlení najdeme pouze před spolujezdcem a na výběr je z červené a bílé barvy, jejichž intenzitu lze nastavit, případně osvětlení zcela vypnout.
Výborné jsou sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou. Mají dobré boční vedení, pro osoby větší postavy by mohly být možná až trochu těsné, ale mně padly skvěle. Jsou látkové, takže v nich nekloužete a navíc vypadají dobře díky červeno-šedým doplňkům. Co bych ale uvítal, je možnost nastavit loketní opěrku, pokud ne podélně, tak alespoň výškově.
Díky černé stropnici vypadá interiér sportovněji a více prémiově, na palubní desce také najdeme měkčenou část v dekoru připomínajícím karbon. Oproti verzi Monte Carlo zde chybí červené lišty, místo nich najdeme dospělejší tmavě šedý dekor, což osobně kvituji.
Displeje i tlačítka
Před řidičem najdeme displej o úhlopříčce 10,25" dobře známý z modelové řady Škoda. Po jeho stranách má světelné proužky pro teplotu motoru a stav nádrže. Konfigurovatelný je na obou stranách skrz infotainment, cyklovat lze také nabídkou dříve známou jako MDF.
Graficky je na výběr z pěti předdefinovaných zobrazení, vždy s červenou tematikou. Zajímavé je, že pouze v některých zobrazeních vás vůz informuje o jízdě v dvouválcovém režimu. Systém na vypínání válců však pracuje kultivovaně a být informován o jeho činnosti není důležité.
Displej vrcholného infotainmentu Amundsen má 9,2" a žádné fyzické tlačítko. Hlasitost médií je lepší ovládat z volantu, stejně jako asistenty. K jejich vypnutí stačí využít fyzické tlačítko na volantu. Oznámení o překročení rychlosti a opuštění jízdního pruhu jsou hned nahoře. Ideální řešení, protože hledání v infotainmentu není vždy zcela responzivní. V případě dobrodružné nálady lze zkusit ovládání gesty nebo využít hlasovou asistentku Lauru.
V podstatě jediný případ, kdy je s infotainmentem potřeba častěji interagovat, je při změně radiostanice ze seznamu při využití zrcadlení telefonu. Displej je ale příliš malý na to, aby bylo možné tuto drobnost vyřešit lépe. Potažením po displeji dolů se zobrazí uživatelský profil a zároveň je možné snížit jas displeje, což je naopak skvělé řešení. Bohužel lištu není možné stáhnout při aktivním zrcadlení.
Klimatizace je naštěstí hezky po staru ovládána fyzickými ovladači, stejně jako vyhřívání sedadel a čelního skla. To samé platí také o otočném ovladači světel vlevo od volantu, který je intuitivnější než jeho moderní verze.
Motor, jízdní vlastnosti
Škodovka o Fabii 130 říká, že jde o nejrychlejší fabii všech dob. Osazena je známým motorem 1.5 TSI, který však oproti ostatním modelům inženýři trochu přikořenili. Znamená to nárůst výkonu o 20 kW na výsledných 130 kW (177 koní) a točivý moment 250 Nm.
Skalní fanoušci už jistě žhaví klávesnice a zmiňují, že druhá generace modelu Fabia RS měla o 2 kW více, což je pravda. Fabia 130 je nejrychlejší svou nejvyšší maximální rychlostí 228 km/h, o 4 km/h více, než právě druhá generace v provedení RS.
To je ale slovíčkaření, důležitější je, že výkon pohonného ústrojí je více než dostatečný. Pružné zrychlení například při předjíždění zvládá s přehledem, a pokud se naučíte správně zacházet se sedmistupňovou převodovkou DSG, není pohonnému ústrojí příliš co vytknout.
Škoda Auto přepracovala také převodovku, která je v edici 130 rychlejší. Auto lze nastavit do tří jízdních režimů, které mají vliv také na chování převodovky. V ekologickém režimu umí převodovka hojně využívat volnoběhu a s autem se dá s trochou snahy jet i za 5 litrů na 100 kilometrů. Běžně ale počítejte se spotřebou kolem 6,5 l/100 km.
Osobně plachtění velmi rád využívám, proto jsem zpočátku týdne nastavil individuální režim s tužším řízením, ale převodovkou do eko módu. Při předjíždění nebo v řidičsky zajímavém bodě trasy jsem převodovku pouze řadicí pákou přepnul do sportovního módu a následně znovu zpět do ekologického, který umí plachtit.
Na rozdíl od jiných koncernových modelů, kterým velmi časté přepínání módu převodovky nevadí, převodovka ve fabii 130 takový jízdní styl moc nechápala. Při trochu neobvyklém používání převodovky občas chvíli trvalo, než si rozmyslela, co po ní vlastně chci, a auto nepříjemně poskočilo.
Fabia 130 ale není určena pro šetřílky, mnohem více autu vyhovuje, když je stále ve stejném režimu, ideálně ve sportovním. Druhou část týdne jsem na ekonomický režim zanevřel a s dvouspojkou jsme si na sebe zvykli tolik, že DSG dělalo vždy přesně to, co jsem od něj očekával. Kolegové v redakci mají na chování převodovky také velmi pozitivní názor, anomálii s volnoběžným režimem tedy ve výsledném hodnocení považuji za chybu uživatele.
Režim Sport navíc umí využívat meziplyn, což je velmi příjemné zejména na výjezdu ze zatáčky. Pokud člověk z nějakého důvodu nechce řadit manuálně, je auto vždy připraveno k okamžité reakci. Při ostřejší jízdě však spousta řidičů zřejmě zvolí manuální řazení pádly pod volantem. Reakce na jejich použití není okamžitá, ale rozhodně ne pomalá.
Manuálně lze řadit také řadicí pákou, ovšem stejně jako u jiných koncernových modelů je řazení nahoru a dolů prohozené. Volba manuálního režimu znamená posunutí voliče směrem ke spolujezdci a pro podřazení pohyb dozadu, pro zařazení vyššího převodového stupně pohyb dopředu. Pro ostřejší jízdu se rozhodně více hodí pádla.
A právě ostřejší jízda je to, na co „stotřicítka“ tak nějak stále čeká a odmění vás, pokud jí takovou jízdu dopřejete. Auto jde používat jako běžnou fabii. Lze s ní dojet pro rohlíky, odveze děti do školky i menší rodinu na dovolenou. Sportovní malé auto si ale kupujeme především proto, že se chceme bavit. Edici 130 k tomu napomáhá jinak naladěné řízení a kontrola trakce.
Řízení je krásně přesné a stabilizace dostala exkluzivně pro tuto verzi režim ESC Sport, který potlačuje zásahy elektroniky při ztrátě přilnavosti. Zvláště v těsných zatáčkách díky tomu jde velmi hezky pracovat s hmotností auta. Celkově nové nastavení dodává fabii špetku zábavy navíc. Naopak při běžné ostřejší jízdě díky širokým 18" kolům a nižšímu podvozku krásně drží stopu.
Kde by ještě byl prostor pro zlepšení, jsou brzdy. Sice mají příjemný nástup a účinek, ten však při delší ostré jízdě a častém využití brzd začíná relativně brzy vadnout. A jakkoli je auto na okresní cesty úžasné, zmíněná 18" kola si příliš nerozumí s krátkými ostrými nerovnostmi. Pokud tedy fabii chcete jen jako stylovku, Monte Carlo s menším průměrem kol bude určitě lepší volbou.
|Srovnání s konkurencí
|Škoda Fabia
|Mini Cooper
|MG3
|Provedení
|Fabia 130
|5dv. Cooper S
|Hybrid+
|Motor
|1498 cm3, I4 zážehový
|1998 cm3, I4 zážehový
|1498 cm3, I4 zážehový + elektromotor
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|130 (177 k)/5750 – 6000
|150 kW (204 k)/5000-6000
|143 kW (195 k)/4500
|Točivý moment [N.m/min]
|250/1500 – 4000
|300/1450 - 4500
|128/4500
|Převodovka
|7 st. DSG
|7st. dvouspojková
|3st. automatická multimódová
(3 stupně pro spalovací motor, 1 stupeň pro elektromotor)
|Max. rychlost [km/h]
|228
|242
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,4
|6,8
|8,0
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|5,5
|6,3-6,8
|4,4
|Baterie
|-
|-
|1,83 kWh
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1204/1670
|1355/1865
|1308/1766
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|-
|500/500
|500/500
|Rozměry d x š x v [mm]
|4108 × 1780 × 1459
|4036 × 1744 × 1464
|4113 × 1797 × 1502
|Rozvor [mm]
|2564
|2567
|2570
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|380/1190
|275/925
|293/983
|Cena od [Kč]
|699.900
|783.900
|569.990
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Fabia 130
|Paket JCW + výbava
|Exclusive Hybrid+
|Cena od [Kč]
|745.400
|910.925
|569.990
Závěr
U sportovního hatchbacku je nejdůležitější, zda a jak často se za jeho volantem řidič usmívá. A poměr rohlíků na obličeji k ujetým kilometrům je u Škody Fabia 130 překvapivě obrovský. Tuzemské automobilce se povedlo fabii naladit tak akorát.
Auto po designové stránce vypadá hezky, člověk se za ním leckdy i otočí. Navíc i hezky zní, jak jen to legislativa a konstrukce vozu umožňuje. Při běžném provozu se fabie chová zkrátka jako o trochu tvrdší fabie, žádné ze zmíněných úprav na autě neomezují každodenní použitelnost. Že je podvozek ve městě trochu tvrdší by měl zájemce o sportovně střižený hatchback očekávat.
Dobře svítí, jízda s ní je zábavná, umí být i úsporná a na poměry své třídy je i celkem prostorná. Drobné nedostatky jí člověk zkrátka rád odpustí. Cena se může zdát na první pohled vysoká, ale malé sportovní hatchbacky již z trhu vymizely a Škoda Fabia 130 je tak trochu ve své vlastní třídě.
Mini Cooper S je stylovější, ale bez akčních nabídek o statisíce dražší. MG3 Hybrid je zase výkonnější, ale jízdně a zpracováním se sportovně laděné fabii se bude rovnat jen těžko. A jinou konkurenci jen těžko najdete, pokud se budeme bavit o novém autě se spalovacím motorem.
Seat Ibiza ani Volkswagen Polo už totiž v Česku neobjednáte ani se 110 kW 1.5 TSI. Polo GTI už bohužel také nové nekoupíte. Naštěstí nemusíte mít pocit, že byste Škodu Fabia 130 měli koupit jen proto, protože není nic lepšího na výběr. Můžete ji s klidným svědomím jít koupit prostě proto, že jde o opravdu povedené malé auto.
|Nejlevnější verze modelu
|399.900 Kč (Classic, FWD, 1.0 MPI, 59 kW)
|Základ s testovaným motorem
|699.900 Kč (Fabia 130, FWD, 1.5 TSI, 130 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|699.900 Kč (Fabia 130, FWD, 1.5 TSI, 130 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|745.400 Kč (Fabia 130, FWD, 1.5 TSI, 130 kW)