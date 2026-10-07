TEST Škoda Superb Sportline 2.0 TSI – Ještě pořád chcete diesel?
Nový Superb Sportline s dvoulitrem TSI o výkonu 150 kW láká na skvělou dynamiku, vysoký komfort i překvapivě nízkou spotřebu. Je benzinový pohon pro vlajkovou loď Škody lepší volbou než tradiční nafta? Zjišťovali jsme v redakčním testu.
Design, interiér
Od představení čtvrté generace superbu uběhly již téměř tři roky. Stojí na platformě MQB Evo a na rozdíl od koncernového sourozence v podobě deváté generace passatu se kromě praktického kombi nabízí také v karosářské variantě liftback. Právě s ní jsme ve sportovně střižené specifikaci Sportline s bílým lakem Purity vyrazili na letošní Barumku.
Zepředu máme i po letech ve zpětném zrcátku občas problém rozpoznat stávající generaci od té předešlé. Tvar světel i světelný podpis se nápadně podobají, ačkoliv širší mřížka chladiče má tvar v souladu spíše se stávající octavií a spodní část nárazníku je velmi jednoduchá a přísně horizontální.
Varianta Sportline vzhled mírně přikořenila černými doplňky. Do tmavého hávu se oblékla maska chladiče i chromy spodní mřížky chladiče, přibylo decentní přední lízátko a chrom zmizel také z lišt kolem oken a spodní části zadního nárazníku.
Líbí se nám, že na kapotě superb stále hrdě vozí okřídlený šíp a že se automobilka v zadní části nesnažila o imitaci difuzoru či výfuků. Až na černou odtrhovou hranu zavazadelníku nic nenaznačuje tomu, že by mělo jít o výkonnou variantu se 150 kW pod kapotou. Na druhou stranu je možná trochu škoda, že přítomnost oblíbeného dvoulitru nerozeznáte od varianty Sportline se základní motorizací 1.5 TSI.
Elegantní design zadní části skrývá zavazadelník o objemu 645 litrů (+20 l oproti třetí generaci) a v našem případě je součástí výbavy také elektronicky ovládané víko s možností otevření podkopem. Potěší také bezklíčový přístup na všech dveřích nebo velmi dobře fungující Matrix LED přední světlomety.
Radiátor už nevadí
Na rozdíl od exteriéru je v kabině oproti předchozí generaci téměř vše jinak, tedy až na volant, který jen vyměnil okřídlený šíp za textové vyobrazení loga automobilky. V testované výbavě Sportline je tříramenný, standardně mu spodní rameno chybí. Dobře se drží, fyzická tlačítka ovládají klíčové funkce a zůstaly, pro automobilku Škoda typické, rolovací ovladače hlasitosti multimédií a přístrojového štítu.
Ten je samozřejmě plně digitální s úhlopříčkou 10" a kromě zobrazení mapových podkladů po celé šíři nabízí volbu z několika dalších konvenčních rozložení. Zobrazované informace lze dále konfigurovat skrz 13" centrální displej. Jeho systém konečně funguje svižně a je relativně přehledný. Potěší zkratky na horní (konfigurovatelné) i spodní liště, další zkratky dostupné po stažení horní lišty a jednoduchá úprava jasu displeje tamtéž.
Škoda Superb Sportline 2.0 TSI |
Ani jeden displej totiž do designu palubní desky není z estetického hlediska integrován zrovna přívětivě. Přístrojový štít jako by byl přilepený před kapličkou přístrojů a centrální displej jen trčí uprostřed přístrojové desky bez jakéhokoli začlenění. Za nimi je plastový dekor připomínající litinové radiátory, do kterého jsou sice hezky začleněny boční výdechy ventilace, ale proti předchozí generaci tento velký kus plastu nepůsobí příliš hodnotně.
To stejné platí také o matném karbonovém dekoru na liště spodní části palubní desky, který v testovaném kousku občas povrzával a pro řidiče většího vzrůstu může být nepříjemný z důvodu tvrdé hrany v místě pravého kolene. Jinak je ale ergonomicky interiér stále na velmi dobré úrovni, a tak na drobné nedostatky řidič rychle zapomene.
Hlavní výhodou oproti passatu jsou zde tři sdružené ovladače Smart Dials, díky kterým je výrazně snazší ovládat jednotlivé funkce po paměti. Ten uprostřed kromě rychlosti ventilátoru a hlasitosti multimédií mění také jízdní režimy příplatkového podvozku DCC+ sport. Pravděpodobně z legislativních důvodů se ale po přepínání mezi režimy znovu aktivuje stop/start, což je mírně otravné.
Co zrovna chceme nastavovat, volíme stlačením kruhového ovladače a nastavujeme otáčením za plastové stříbrné okraje imitující matný chrom. Na dotek rozhodně nepůsobí prémiovým dojmem, ale právě to, že je superb spíše větší a lepší octavií a nesnaží se hrát na prémiové auto, je mi docela sympatické. Líbí se mi také, že na displeji se zobrazí, co přesně zrovna měním. Není tak třeba koukat někam dolů.
Škoda Superb Sportline 2.0 TSI |
U bočních ovladačů je princip stejný. Kromě nastavení teploty klimatizace po stisknutí volíme intenzitu vyhřívání či ventilace sedadel. Ta jsou zde polosportovní s integrovanou hlavovou opěrkou a v naší specifikaci také s dobrou masážní funkcí, která při dlouhém dálničním přesunu na Barumku nejednou přišla vhod.
Sedadla navíc pokrývá příjemné čalounění šedou alcantarou, stejně jako některé části palubní desky a výplní dveří (i vzadu). Spodní přihrádky ve dveřích jsou polstrované filcem, plast na jejich vrchní části je ale pocitově tvrdší než v předešlé generaci. Vzadu je zejména v oblasti nohou již tradičně královsky místa a vpředu si stěžovat také nebudete (možná až na již zmiňovaný roh spodní dekorační lišty). Sedí se příjemně nízko, nasedání i vystupování ale díky velkému vstupnímu otvoru problém nedělá.
Motor, jízdní vlastnosti
Výběr motorizací je u vrcholné limuzíny stále relativně široký. Zejména u firemních zákazníků stále převažuje dvoulitrový diesel dostupný ve dvou výkonových variantách 110 a 142 kW, ale zážehové motorizace také mají co nabídnout.
Testovaný dvoulitr z řady motorů EA888 evo4 má výkon 150 kW (204 k) a představuje jakýsi střed nabídky. Stejně jako vrcholná motorizace se obejde bez elektrifikace, dostupný je však pouze s pohonem předních kol. To ale na běžné cestování stačí a výhodou je kromě nižší hmotnosti i ceny také příznivá spotřeba.
Tou ostatně testovaná Škoda Superb překvapil úplně nejvíc. Potěší tichým chodem a celkově kultivovaným projevem, na svižnou jízdu po dálnici i okreskách je jako stvořený a dech mu neschází ani při náhlém předjíždění. Tam ho mírně limitují typicky pomalejší reakce sedmistupňové samočinné převodovky DSG, ale v případě nutnosti je možné řadit manuálně pomocí pádel pod volantem.
Právě na dálnici jsem se se superbem vyskytoval úplně nejčastěji, když ale bylo potřeba objet zacpané Brno, potěšil superb i při svižné jízdě po zvlněných cestách druhé třídy.. V režimu komfort je na nich podvozek dostatečně pohodlný a především po přejetí nerovností autem nehoupe a nekomíhá, zhoupnutí velmi rychle a plynule utlumí.
Přepnutí do sportovního režimu vlastně ani není třeba, komfortní nastavení podvozku funguje skvěle a superb rozhodně není autem, se kterým byste se o víkendu jeli projet na kopec za domem. Pokud ale o svižnou jízdu po okresních cestách máte zájem, po přepnutí do sportovního režimu ztuhnou tlumiče i řízení, náklony karoserie jsou zcela minimální a přes sedadlo i volant se k řidiči najednou dostává poměrně hodně informací o povrchu cesty. Magické tlačítko sice ze superbu neudělá octavii RS, cesta se ale nepochybně stane zábavnější.
Jak už jsem ale naznačil, superb mě uchvátil zejména tam, kde se vyskytuje nejčastěji - na dálnici, kde při rychlosti 150 km/h točí na sedmý převodový stupeň 2500 ot./min. I přesto, že jsem při tomto týdenním testu příliš nebral ohled na úspornou jízdu, na palubním počítači svítilo téměř vždy kolem šesti litrů na sto kilometrů. Při čistě dálniční jízdě si řekl jen lehce nad 7 litrů, naopak na okresní cestě umí jet i hluboko pod šest. A to už se člověk ptá, zda vůbec potřebuje diesel, který je méně kultivovaný, o něco lenivější, navíc při dnešních cenách paliv provozní úspory snižuje také dražší nafta.
|Konkurence
|Škoda Superb
|Toyota Camry
|Provedení
|Sportline 2.0 TSI
|2.5 Hybrid
|Motor
|1984 cm3, I4 zážehový
|2487 cm3, I4 zážehový
|Pohon
|FWD
|FWD
|Největší výkon [kW/min]
|150 (204 k)/4500-6000
|169 (230 k)/6000
|Točivý moment [N.m/min]
|320/1500-4400
|221/3400-5200
|Převodovka
|7st. aut. (DSG)
|e-CVT
|Max. rychlost [km/h]
|248
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,4
|7,2
|Komb. spotřeba [WLTP, l/100 km]
|6,5-6,7
|4,8-5,4
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1631/2170
|1595/2100
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1800/750
|-/-
|Rozměry d x š x v [mm]
|4912 × 1849 × 1466
|4915 × 1840 × 1445
|Rozvor [mm]
|2841
|2825
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|645/1795
|493/-
|Cena od [Kč]
|1.210.000
|1.130.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Sportline + výbava
|Executive
|Cena od [Kč]
|1.315.500
|1.330.000
Závěr
Se vznětovým superbem čtvrté generace mám bohaté zkušenosti. Po týdnu se 150 kW variantou benzinového 2.0 TSI si ale troufám tvrdit, že právě tato motorizace je pro superb tou vůbec nejlepší. Nabízí dostatek výkonu, ale dokáže jezdit i pod šest litrů.
Když k tomu přidám povedený adaptivní podvozek DCC+ sport, ergonomicky povedený interiér se skvělými sedadly ErgoComfort a tradiční chytré vychytávky značky Škoda, vlastně mu téměř nemám co vytknout. Zamrzí vlastně jen větší důraz na nižší výrobní náklady, který je na některých místech v interiéru v přímém porovnání s předchozí generací poznat.
Jinak je vše v pořádku. Infotainment konečně funguje, jak má, nabízí konfigurovatelné zkratky a spolupracuje s kruhovými ovladači Smart Dials. Prostorná kabina pohodlně poslouží celé rodině i jako firemní automobil. Vše je tak, jak má být, a množství věcí, které nejsou zcela dokonalé, je jen pramálo.
|Nejlevnější verze modelu
|935.000 Kč (1,5 TSI m-HEV, Selection, 110 kW, FWD)
|Základ s testovaným motorem
|1.210.000 Kč (2.0 TSI, Sportline, 150 kW, FWD)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.210.000 Kč (2.0 TSI, Sportline, 150 kW, FWD)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.315.500 Kč (2.0 TSI, Sportline, 150 kW, FWD)