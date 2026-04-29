Test Škody Peaq, hybridní lanďák i nový pohled na multivan: Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!

Tomáš Dusil
Nový díl pořadu Svět motorů na Nova Action na vás čeká už ve čtvrtek 20:30. Co s něm uvidíte?

V pořadí už devátý díl televizního Světa motorů otevře Martin Vaculík za volantem japonské legendy Toyoty Land Cruiser. Jak jezdí v nejnovější verzi s mild-hybridním pohonem?

Škoda Peaq ještě není oficiálně venku, ale Michal Dokoupil už s budoucí elektrickou vlajkovou lodí české značky absolvoval první jízdy. A sice v Itálii v rámci akce se zamaskovanými prototypy. Mimo jiné vám také ukáže nové funkce, které vůz přinese.

Od velkých aut se nyní přesuneme k těm malým. Taky jste si jako děti hráli s autodráhou? Pokud ano, tak se možná rádi podíváte na reportáž Martina Karlíka, který vyzkoušel autodráhu se sopkou. Co všechno nabízí?

A nyní malé odlehčení. Dnešní celebritou je MUDr. Tomáš Šebek, český chirurg a také účastník misí Lékaři bez hranic. Jak se ale staví k motorismu? Na to vám odpovídá rozhovor Markéty Volfové.

Máte velkou rodinu a potřebujete auto, kterým všechny najednou odvezete? Pak přesně pro vás je určený Volkswagen Multivan Long. Jak se s tak velkým autem jezdí? A kolik v něm přepravíte pasažérů? Vše a mnohem více vám prozradí Honza Mička.

Nový díl televizního Světa motorů můžete sledovat už ve čtvrtek 30. dubna ve 20:30 na stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, v neděli před obědem na vás na tomtéž programu čeká repríza.

