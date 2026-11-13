TEST Subaru E-Outback Touring & Toyota bZ4X Executive – Rodinné kombíky z jednoho vejce
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Toyota bZ4X Touring a Subaru E-Outback nejsou jen dva podobné elektromobily postavené na společné technice. Jde o pravá jednovaječná dvojčata. Několik odlišností se najde, v každodenním provozu ale velice rychle zmizí.
Design, interiér
Volant a audio. S trochou nadsázky lze říct, že právě tyhle dva prvky jsou jediné rozdíly mezi oběma sourozenci. Toyota má klasický kulatý volant a reproduktory JBL, Subaru zploštělý „hranatý“ věnec a systém Harman Kardon. Kdybychom zakryli loga a tyto dva detaily, hledaly by se další rozdíly podstatně obtížněji.
Není to náhoda. Toyota a Subaru vyvíjely elektrický technický základ společně, pouze jej každá značka označuje vlastním jménem. Pro Toyotu jde o platformu e-TNGA, Subaru používá označení e-SGP. Toyota do projektu vložila především zkušenosti s elektrickým pohonem, Subaru zase know-how v oblasti pohonu všech kol a jízdy mimo asfalt.
Podle dostupných informací to bylo právě Subaru, kdo přišel s myšlenkou prodloužit „jednovaječný“ základ známý z Toyoty bZ4X a Subaru Solterra, narovnat zadní část střechy a vytvořit velký elektrický kombík navazující na tradici Outbacku. Ambice byla jasná: být velkým rodinným autem s prostornou karoserií, pohonem všech kol a schopností pokračovat i tam, kde končí kvalitní asfalt. Toyota souhlasila pod podmínkou, že stejnou karoserii dostane také do své nabídky. Oba sourozenci se proto vyrábějí na stejné lince v závodě Subaru Yajima v Japonsku.
Outdoorový obal, rodinné kombi uvnitř
Zvenčí se oba sourozenci snaží působit dobrodružněji, než ve skutečnosti jsou. Mají výrazné střešní podélníky, světlou výšku kolem 21 centimetrů a rozmáchlé oplastování na blatnících, prazích i náraznících. Mohutné proporce a členité tvary odpovídají současné japonské představě futuristického elektromobilu.
Pod tímhle kabátem se ale skrývá především poctivé rodinné kombi. Střecha pokračuje téměř vodorovně až dozadu, záď se nesvažuje ve jménu sportovnější siluety a dveře zavazadelníku stojí poměrně zpříma. Motto, které provázelo oba týdenní testy, zní: praktičnost.
Toyota a Subaru sdílejí rozvor 2850 milimetrů, šířku 1860 milimetrů, dveře, prosklení i základní tvar karoserie. Toyota měří na délku 4830 milimetrů, Subaru je o zanedbatelných 15 milimetrů delší; rozdíl připadá na jiné provedení vnějších dílů, nikoli na větší kabinu nebo zavazadelník.
Nejvíc se liší příď a záď. Toyota dostala vlastní světelný motiv, propojení předních světel a odlišnou grafiku zadních svítilen. Subaru má světla jinak členěná, vlastní masku i plastové díly nárazníků. Odlišný je také design dvacetipalcových kol obutých do pneumatik 235/50.
Při pohledu z boku už jsou rozdíly minimální. A po nasednutí zmizí skoro úplně.
Jeden interiér, dva volanty
Palubní deska má typicky japonskou stavbu v několika patrech a z různých materiálů. Její horní část je měkčená, před řidičem sedí vysoko umístěný sedmipalcový přístrojový displej, prostředku dominuje čtrnáctipalcová obrazovka multimediálního systému. Grafika, nabídky, rozmístění ovladačů i středová konzola jsou v obou vozech stejné.
Rozdílné volanty nejsou pouze designovou hříčkou. Kulatý věnec Toyoty působí naprosto přirozeně, zatímco na zploštělý volant Subaru jsem si musel chvíli zvykat, hlavně když se po výjezdu ze zatáčky protáčel zpět v dlaních. Ani po týdnu jsem mu úplně nepřišel na chuť, záleží ale na osobních preferencích. Výhled na vysoko umístěný přístrojový displej neblokuje ani jeden.
Vybavením si testované vrcholné verze odpovídají velmi těsně. Obě mají elektricky nastavitelná přední sedadla, paměť pro to řidičovo, vyhřívání předních i krajních zadních míst a ventilaci vpředu. Toyota Executive přidává jednu skvělou věc pro chladné dny: sálavé topné panely pro nohy přední posádky, které nehřejí vzduch, ale přímo chodidla a dolní část nohou řidiče a spolujezdce. Pocit tepla přichází takřka okamžitě a vůz nemusí kvůli dvěma lidem vytápět celou kabinu. Subaru Touring používá modročerné čalounění z přírodní kůže, zatímco černý interiér Toyoty je potažen kůží syntetickou. Na pohled i po usednutí ale sedadla působí tvarově stejně.
Pro vysokého řidiče mají i stejnou slabinu. Sedák je spíš kratší a nelze jej naklopit dostatečně dozadu, aby dlouhým nohám nabídl výraznější oporu pod stehny. Opěradlo je naopak příjemně vysoké a dobře podepře i skoro dvoumetrového člověka. Ani po delší cestě jsem ale ze sedadla nevystupoval rozlámaný, přesto by větší rozsah nastavení sedáku prospěl.
Za volantem se jinak sedí dobře. Ocenil bych možnost přitáhnout si jej ještě o kousek blíž k sobě, po několika kilometrech jsem však vhodnou polohu našel. Středová konzole na první pohled působí mohutně, do pravé nohy však netlačí. Naopak se o ni lze příjemně opřít. Dost místa zbývá také vlevo, takže při jízdě na tempomat lze nohy pohodlně stáhnout pod sebe a změnou polohy jim ulevit.
Mnohem důležitější je prostor ve druhé řadě. A je ho tam požehnaně. Střecha se směrem dozadu prakticky nesvažuje, takže nad hlavou je dost místa i pro vysokého cestujícího. Pohodlně si sednu sám za sebe a před koleny mi ještě zbývá nějakých osm až deset centimetrů. Podlaha je úplně rovná, ale prostřední cestující je na tom výrazně hůř, středová konzola s výdechy ventilace trčí dozadu docela dost. A kvůli baterii uložené v podlaze sedí dlouhonozí cestující s koleny o něco výš než jinde a opora stehen není tak velkorysá jako samotný prostor pro kolena.
Velký a pravidelně tvarovaný je také 600litrový zavazadelník. Pod podlahu se vejdou nabíjecí kabely i roleta. To má ovšem známou nevýhodu: pokud kufr naložíte až po střechu, ke kabelu se dostáváte obtížně. Přední zavazadelník, do kterého by jej bylo možné uložit, ani jedno auto nemá.
|Naměřené rozměry zavazadelníku
|Délka u podlahy/pod roletkou (mm)
|1031/730
|Výška pod roletkou/maximální výška (mm)
|463/802
|Šířka mezi podběhy (mm)
|1012
|Výška nakládací hrany (mm)
|692
|Max. délka za sedadlem spolujezdce (mm)
|1928
Spousta tlačítek, občas svérázná logika
Obě auta u mě bodují mimo jiné i tím, že nepřesunula veškeré ovládání do centrální obrazovky. Na volantu zůstala mechanická tlačítka audia, tempomatu i asistenčních systémů, pod displejem najdeme fyzické ovladače nejčastěji používaných funkcí a směr jízdy se volí otočným segmentem na středové konzole. Ten je možná zbytečně rozměrný vzhledem k tomu, že se pouze pootočí doprava nebo doleva a uprostřed má tlačítko parkovací polohy, funguje ale bez problémů.
Upozornění na překročení povolené rychlosti lze vypnout drobnou ikonkou v horní části displeje, bohužel ale napravo, takže řidič se musí vyklonit. A stejně se napoprvé většinou netrefí. Existuje ale lepší způsob: jedním ťuknutím na všech obrazovkách lze vyvolat nabídku asistentů. Jsou to velké dlaždice, a jednou z nich je rozpoznávání dopravních značek; spolu s tímto asistentem umlkne i rychlostní výstraha.
Dobře funguje digitální vnitřní zpětné zrcátko, do kterého lze přepnout obraz ze zadní kamery. S prázdným autem mi je příjemnější běžný optický obraz, oči nemusí přeostřovat na malý displej. Smysl kamerového režimu se ukáže ve chvíli, kdy výhled zakryje vysoký náklad, bagáž až ke stropu kufru nebo hlavy cestujících vzadu.
Méně přesvědčivé byly některé automatické funkce. Dešťový senzor v obou autech jeden den odmítal setřít už docela zacákané sklo, jindy naopak stíral téměř nasucho i při nastavené nejnižší citlivosti. Navigace zase při cestě po známé trase nadsadila dobu příjezdu dobře o třetinu a neznala nabíjecí stanice, které jsou v provozu už přes rok.
Nepříjemně se umí připomenout i kamera sledující pozornost řidiče. Její modul se nachází na horní části sloupku řízení a v zatáčkách jej zakrývá střed volantu. Když je zatáčka táhlejší, auto hned spustí láteření, a nezmůžete nic.
Naopak automatická klimatizace dokáže kromě teploty sama řídit vyhřívání či ventilaci sedadel a vyhřívání volantu. Ventilovaná přední sedadla mají tři stupně a na nejvyšší úroveň je proudění vzduchu opravdu výrazné včetně nepřeslechnutelného zvuku.
Toyota hraje přes osm reproduktorů JBL, Subaru prostřednictvím deseti od Harman Kardon, k tomu navíc oba disponují subwooferem. Obě soustavy dokážou velký interiér zaplnit pevným sytým zvukem: bez bezprostředního střídání na stejné skladbě a při stejné hlasitosti ale rozdíly určit nejde.
A právě tak působí celý interiér. Odlišného volantu, barev čalounění nebo loga na reproduktorech si všimnete okamžitě. Prostor, ergonomie, sedadla, ovládání i většina drobných radostí a nedostatků jsou však společné. Od této chvíle proto můžeme oba sourozence popisovat společně – a k jednotlivým značkám se vracet jen tam, kde se opravdu rozcházejí.
Motor, jízdní vlastnosti
Takže jak jinak, i technický základ je totožný. V podlaze leží lithium-iontový akumulátor o celkové kapacitě 74,7 kWh, z níž lze využít přibližně 71 kWh. Každou nápravu pohání synchronní elektromotor o výkonu 167 kW, systémový výkon je však omezen na 280 kW neboli 380 koní. Z nuly na 100 km/h oba vozy zrychlí za 4,5 sekundy a nejvyšší rychlost mají elektronicky omezenou na 180 km/h.
To jsou čísla, která by ještě před pár lety patřila spíš sportovnímu autu než velkému rodinnému kombíku s outdoorovými ambicemi.
Výkonu víc, než rodina potřebuje
Ani při hodně dynamikém rozjezdu nepřichází brutální kopanec, který by posádce zaklonil hlavy a okamžitě prověřil obsah zavazadelníku. Výkon nastupuje plynule, o to déle a přesvědčivěji ale pokračuje. Ve městě a příměstském provozu je dynamiky nadbytek a k rychlému zařazení do provozu stačí jen malý pohyb akcelerátoru.
Nejrazantněji oba vozy zrychlují přibližně do 110 nebo 120 km/h. Potom už přísun síly trochu polevuje, ani na dálnici ale nemám pocit, že by jim docházel dech. Při předjíždění nebo potřebě rychle opustit zapeklitou situaci se bez váhání dostanou ze 130 na 160 km/h. Výkon je znát i s obsazeným autem, pouze už nepůsobí tak drtivě jako z nízkých rychlostí, kde je ho i s plnou vahou dostatek.
Pohon všech kol pomáhá přenést sílu bez zbytečného dramatu. Ani při důrazném rozjezdu se volant necuká v rukou. Auto zkrátka zabere a vyrazí. Na mokru, štěrku nebo při výjezdu do kopce je jistota obou poháněných náprav ještě příjemnější než samotné zrychlení.
Na okresce není potřeba výkon složitě hledat ani předem připravovat. Elektromotory reagují okamžitě a dávkování akcelerace je přirozené, takže se s více než dvoutunovým autem zachází překvapivě snadno. Rychlost tu narůstá podstatně rychleji, než napovídá vysoký posaz a klid v kabině.
Dvacítky bez trestu
Odpružení není vyloženě měkké, nerovnosti ale zpracovává kultivovaně a bez nepříjemného odskakování. Kola se ani na rozbité silnici neroztančí, karoserie po přejezdu zvlnění nepokračuje v pohybu a auto drží zvolenou stopu. Ostrou příčnou spáru samozřejmě pocítíte, na velikost kol je však výsledný komfort překvapivě dobrý.
Stejně přesvědčivě působí podvozek v zatáčkách. Karoserie se zbytečně nerozhoupe a nízko uložený akumulátor pomáhá držet vůz pod kontrolou. Oba vozy lze do zatáčky vést snadno a přesně, aniž by řidič musel neustále korigovat stopu nebo čekat, až se vysoká karoserie usadí.
Řízení se nedá označit za úplně bezprostřední, pro charakter auta mi ale jeho nastavení dává smysl. Ve městě není zbytečně těžké, na dálnici nepůsobí nervózně a kolem středové polohy reaguje dostatečně přesně.
Subaru uvádí, že pro E-Outback použilo vlastní nastavení odpružení a elektrického posilovače řízení. Po dvou oddělených testovacích týdnech ale nedokážu přesvědčivě popsat odlišnosti. Oba vozy na mě působily stejně komfortně, stabilně a jistě.
Ve městě a nižších rychlostech jsou obě auta velice příjemně tichá. Na dálnici už se výrazněji přidává hluk, který vnímám především jako aerodynamický, přicházející z oblasti velkých vnějších zrcátek, střešních ližin a horní části karoserie. Když zatáhnu roletku panoramatické střechy, zvuk přicházející shora zeslábne. To samo o sobě pochopitelně nedokazuje, že jej způsobuje právě střecha (ližiny).
Stejné na silnici, trochu jiné v menu
Několik technických rozdílů přesto existuje. Toyota nabízí běžné jízdní nastavení a úsporný režim Eco, Subaru k nim přidává ještě Power. Ten přiostří reakci na akcelerátor, maximální výkon se nemění. Vzhledem k tomu, jak rychle oba vozy reagují už ve standardním režimu, jsem potřebu používat Power vlastně ani necítil.
Odlišný je také počet nastavení rekuperace. Toyota nabízí čtyři, Subaru pět. Právě při nejslabším zpomalování E-Outback výborně využívá kinetickou energii. Po uvolnění akcelerátoru rychlost klesá jen velmi pomalu a na otevřené silnici lze dlouho pokračovat bez dalšího přidávání energie.
Na druhé straně ani nejsilnější stupeň nefunguje jako skutečný one-pedal. Auto po uvolnění akcelerátoru citelně zpomaluje, poslední metry ale dojíždí podobně jako vůz s automatickou převodovkou. K úplnému zastavení je vždy nutné použít brzdový pedál.
Obě auta mají dvojici režimů X-MODE. Nastavení Snow/Dirt omezuje prokluz a snaží se udržet plynulou trakci na sněhu, mokré trávě nebo štěrku. Deep Snow/Mud dovolí kolům větší prokluz, aby se vůz dokázal prohrabat hlubším sněhem či měkkým podkladem. Grip Control potom funguje jako velmi pomalý tempomat pro jízdu po nezpevněném povrchu nahoru i dolů rychlostí zhruba dva až šest kilometrů za hodinu. A asistent sjíždění svahů automaticky ovládá brzdy a udržuje nízkou rychlost.
Asistenti, kteří (většinou) nepřekážejí
Velmi dobře funguje kombinace adaptivního tempomatu a aktivního vedení v jízdním pruhu. Auto se drží přirozeně uprostřed a nemá tendenci šněrovat od jedné čáry ke druhé. Ani v delším dálničním oblouku nečeká s prvním zásahem řízení tak dlouho, aby ve mně vyvolávalo potřebu převzít kontrolu.
Příjemný je kapacitní volant. Systém nevyžaduje pravidelné tahání za věnec, aby poznal přítomnost řidiče. Stačí na něm nechat položený prst nebo jej lehounce svírat a elektronika o vás ví.
Asistent změny jízdního pruhu se aktivuje delším přidržením páčky směrovky. Auto manévr potvrdí, zkontroluje vedlejší pruh, samo zapne směrovku, přejede a znovu se usadí uprostřed. Pochopitelně mu to trvá déle než řidiči, takže v hustém provozu není příliš použitelný. Na prázdnější dálnici ale funguje plynule a bez nejistých korekcí.
Zadní kamera navíc dokáže upozornit na rychle se blížící vůz. Při jízdě po dálnici člověk nemusí pokaždé správně odhadnout rychlost auta ve zpětném zrcátku a včasné varování před vozem přilétajícím zezadu je užitečnější, než by se podle popisu v seznamu výbavy mohlo zdát.
Dvacet kombinovaně, pětadvacet na dálnici
Podobně jako ostatní parametry i „papírové“ hodnoty spotřeby a dojezdu vrcholných verzí na dvacetipalcových kolech jsou prakticky totožné: Toyota uvádí 16,6 kWh/100 km a dojezd 479 kilometrů, Subaru stejnou spotřebu a 477 kilometrů.
S oběma vozy jsem ve městě jezdil za 14,5 kWh/100 km, mimo město za 17 a na dálnici přibližně za 25 kWh/100 km. Kombinovaný průměr se pohyboval kolem dvaceti kilowatthodin na sto.
Při využitelné kapacitě kolem 71 kWh to znamená teoreticky přibližně 350 kilometrů smíšeného provozu nebo zhruba 280 dálničních kilometrů od plného do úplně prázdného akumulátoru. V reálném cestovním plánu je samozřejmě potřeba počítat s rezervou, počasím a tím, že k nabíječce nepřijedete s nulou.
Oba testované vozy mají třífázovou palubní nabíječku o výkonu 22 kW. To je praktická výhoda hlavně na městských stojanech, kde lze během několika hodin doplnit podstatnou část baterie bez dražšího stejnosměrného nabíjení. Na DC oba výrobci uvádějí maximum 150 kW a přibližně 28 minut z deseti na osmdesát procent při správně předehřáté baterii.
Pro představu o rychlém nabíjení: na 200kW stojanu, který současně obsluhoval dvě auta, jsem z deseti na čtyřicet procent jsem za přibližně patnáct minut doplnil 22 kWh a nejvyšší zaznamenaný výkon činil 83 kW. Kvůli sdílenému stojanu a neznámému rozdělení výkonu tato relace nic nevypovídá o skutečném maximu vozu, navíc šlo jen o malé dobití kvůli dojezdu do cíle.
Další doplňování na samostatném 75kW stojanu dalo dobrý obrázek o průběhu ve vyšších stavech nabití. Z 32 na 100 procent jsem za 49 minut doplnil 50 kWh. Do přibližně osmdesáti procent si auto drželo výkon kolem 70 až 72 kW, při 95 procentech klesl na 33 kW a na úplném konci na 18 kW. Poslední dvě kilowatthodiny trvaly přibližně pět minut.
|Nejbližší konkurenti
|Volkswagen ID.7 Tourer
|Škoda Enyaq RS
|Kia EV6 GT-Line
|Varianta
|GTX People 4MOTION, 86 kWh
|RS 4×4
|GT-Line AWD
|Motor
|synchronní vzadu, asynchronní vpředu
|Synchronní elektromotor vzadu, asynchronní vpředu
|2× synchronní AC elektromotor
|Nejvyšší kombinovaný výkon (kW/min)
|250/–
|250/ –
|239/ –
|Největší kombinovaný točivý moment (Nm/min)
|545/–
|679/ –
|605/ –
|Převodovka
|jednostupňová redukční
|2× jednostupňový redukční převod
|Stálý redukční převod
|Maximální rychlost (km/h)
|180
|180
|188
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|5,5
|5,4
|5,3
|Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km, WLTP)
|16,6
|15,9–16,6
|17,7
|Pohotovostní/celková hmotnost (kg)
|2392/2800
|2162–2314/2750
|2075–2165/2600
|Rozměry d × š × v (mm)
|4961 × 1862 × 1541
|4660 × 1879 × 1607
|4695 × 1890 × 1550
|Objem zavazadelníku (l)
|605/1714
|585/1710
|520, resp. 490 s audiosystémem Meridian/1290
|Rozvor (mm)
|2970
|2769
|2900
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu (kg)
|1200/750
|1200 při 12% stoupání/750
|1800/750
|Cena od (Kč)
|1.764.000
|1.350.000 Kč
|1.549.980 Kč
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|GTX People + Paket Exteriér Plus se střechou Smart Glass
|RS Suite + paket Maxx + paket Klima + panoramatické střešní okno
|GT-Line AWD + paket Tech + audiosystém Meridian + elektrické střešní okno
|Cena od (Kč)
|1.795.700
|1.462.500 Kč
|1.659.980 Kč
Závěr
Toyota bZ4X Touring a Subaru E-Outback mě během dvou testovacích týdnů zaujaly především jako velká, rychlá a skutečně praktická rodinná auta. Nabízejí mimořádný prostor všude, skladný zavazadelník, jistý pohon všech kol a překvapivě dobře naladěný podvozek i na dvacetipalcových kolech. Slabší stránkou tak zůstává absence skutečného one-pedalu, vyšší hluk na dálnici a software, který občas překvapí méně příjemným způsobem.
Které z dvojčat tedy vybrat? Nepovím. Toyota má kulatý volant, JBL a několik detailů komfortní výbavy navíc, Subaru odpovídá přírodní kůží, Harman Kardonem, režimem Power, pátým nastavením rekuperace a především nižší cenou. Hledat vítěze tady ale nechci. Rozhodovat totiž bude vztah ke značce, konkrétní nabídka prodejce a několik osobních preferencí. Technicky a uživatelsky totiž jde o totéž auto, jen se dvěma občankami.
|Nejlevnější verze modelu
|1.260.000 Kč (Subaru E-Outback/SUV, 2 synchronní elektromotory 280 kW, 2× eAxle s redukčním převodem, AWD, Limited)
|Základ s testovaným motorem
|1.260.000 Kč (Subaru E-Outback/SUV, 2 synchronní elektromotory 280 kW, 2× eAxle s redukčním převodem, AWD, Limited)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.400.000 Kč (Subaru E-Outback/SUV, 2 synchronní elektromotory 280 kW, 2× eAxle s redukčním převodem, AWD, Touring)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.420.000 Kč (Subaru E-Outback/SUV, 2 synchronní elektromotory 280 kW, 2× eAxle s redukčním převodem, AWD, Touring)
|Nejlevnější verze modelu
|1.329.000 Kč (Toyota bZ4X Touring SUV kombi, 1× elektromotor 165 kW, jednostupňový redukční převod, FWD, Style)
|Základ s testovaným motorem
|1.414.000 Kč (Toyota bZ4X Touring SUV kombi, 2× elektromotor, systémový výkon 280 kW, jednostupňový redukční převod, AWD, Style)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.534.000 Kč (Toyota bZ4X Touring SUV kombi, 2× elektromotor, systémový výkon 280 kW, jednostupňový redukční převod, AWD, Executive)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.553.000 Kč (Toyota bZ4X Touring SUV kombi, 2× elektromotor, systémový výkon 280 kW, jednostupňový redukční převod, AWD, Executive)