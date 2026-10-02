TEST Subaru Solterra Touring – Lepší než originál?
Ve stínu sesterské Toyoty bZ4X se poněkud krčí Subaru Solterra, která ale představuje povedenou alternativu. Přebírá totiž to nejlepší a určité drobnosti si upravuje po svém. Výsledkem je povedené Subaru moderní doby, které je radost řídit.
Design, interiér
První elektromobil značky Subaru se v minulém roce dočkal modernizace, která jeho excentrický vzhled výrazně uhladila a sjednotila se zbývající částí modelové řady. Proporce příbuznost s modelem Toyota bZ4X nezapřou, stejně jako výrazné leskle lakované lemy blatníků.
Proti toyotě jsou však světlomety výrazně větší (i když stále dělené) a jejich světelný podpis tvoří šest diod v každém světlometu pro denní svícení. Ty jsou spojeny černou lištou, která není osvětlená, i když na některých trzích může disponovat osvětleným logem automobilky uprostřed.
Stejně jako bZ4X si ani solterra nezachovala nelakované lemy blatníků, přestože se Subaru prezentuje jako dobrodružnější z automobilek. V zadní části se ale na pohled nezměnilo vlastně nic. Zůstávají specificky tvarované zadní svítilny, které odpovídají dosavadním spalovacím modelům značky, i jejich optické protažení mezi zadní nárazník a lem blatníku.
Spodní část oplastování z větší části lakovaná není, kliky dveří zůstávají klasické s tlačítkem pro bezklíčový přístup pouze na předních dveřích v přední části kliky. Testovaný kus měl kontrastní lakování střechy a pohledný design kol o rozměru 20".
Plody spolupráce
Uvnitř podobnosti nekončí, i když nějaké rozdíly se přece jen najdou. Totožné je rozložení interiéru s displejem nad volantem, Subaru ale zvolilo cestu zploštělého volantu v horní a spodní části. Výhodou je o něco lepší výhled na přístrojový štít, nevýhodou nekonvenční tvar, na který je třeba si zvykat.
Jeho střed je ale až na logo stejný, zůstává tak ovládání fyzickými ovladači po obou stranách, přičemž levá část ovládá multimédia a pravá asistenční systémy. Za volantem najdeme pádla pro volbu úrovně intenzity rekuperace, jejichž cvakání je nezvykle hlučné (to stejné ale platí také pro toyotu).
Středobodem interiéru je 14" centrální displej se dvěma rotujícími ovladači pro rychlé nastavení teploty řidiče a spolujezdce, pro úpravu hlasitosti je uprostřed samostatný otočný ovladač. Většina funkcí se však ovládá skrz displej, přičemž infotainment je převzatý z toyoty. Jeho rozložení není z nejintuitivnějších.
Akustické upozornění na překročení rychlosti lze vypnout kliknutím na malou ikonu v horní liště, kterou není vždy snadné trefit. Při zrcadlení telefonu je navíc potřeba vrátit se do vestavěného systému. Ten ale nabízí povedený navigační systém s aktuálními daty o dopravě a nabíjecích stanicích.
Potěší 360° kamerový systém s funkcí průhledného auta, která řidiči umožní vidět i terén pod autem. To se hodí nejen na parkovišti, ale také mimo asfalt. Ve výbavě nechybí digitální centrální zpětné zrcátko. Před zvláštním (ale intuitivním) voličem převodovky se nacházejí dvě bezdrátové nabíječky, kterým chybí chlazení a nedají se vypnout.
Špatný není ani hlasový asistent, který reaguje na povely jako: Je mi zima, Nastav teplotu na 21,5 (nastaví jen u řidiče), Otevři všechna okna atd. Jaké je dnes počasí v Praze, zatím zjistit neumí, je omezen pouze na funkce vozidla. I tak má ale solterra za rychlé a přesné reakce na povely v češtině plusové body.
Materiály i zpracování odpovídají modelu bZ4X, což znamená velké množství měkčených ploch včetně koženého volantu, slunečních clon, sedadel a loketních opěrek. Ta středová je bohužel o něco výš než ta dveřní. Subaru ale nabízí dvoubarevné čalounění v kombinaci modré a černé pravé kůže. Nižší výbavové stupně mají černé čalounění syntetickou kůží, látkové čalounění jako toyota mít nemohou.
Stejně tak ani testovaná vrcholná výbava Touring nemůže mít praktické infrazářiče, které zejména v zimních měsících pomáhají efektivně zahřát přední pasažéry a kvůli kterým není před spolujezdcem přihrádka. Také audiosystém se liší, subaru sází na renomovanou značku Harman&Kardon, zatímco prémiové audio v toyotě zajišťuje JBL. Kvalita obou systémů je z mého laického pohledu na podobně dobré úrovni.
Prostornost je také obstojná, rozvor 2850 mm poskytuje dostatek místa i zadním pasažérům, jejichž sedadla jsou vyhřívaná (ta přední disponují i ventilací). Zavazadelník má objem 421 litrů s podlahou v horní poloze, u testovaného vozu ale levou část zabírá subwoofer audiosystému. Kufr tak příliš silnou stránkou vzhledem k délce 4690 mm není.
Motor, jízdní vlastnosti
Subaru Solterra je na rozdíl od Toyoty bZ4X dostupné pouze s pohonem všech kol, který je zajištěn dvěma elektromotory. Každý je umístěn na jedné nápravě a oba disponují stejným výkonem 167 kW (227 k) a točivým momentem 268 Nm. To znamená systémový výkon 252 kW (343 k) a zrychlení z nuly na sto za 5,1 sekundy.
Toto pohonné ústrojí pracuje ve spojení s baterií li-ion o kapacitě 73,1 kWh. Ta by měla vystačit na 471 km dojezdu dle WLTP, což je o 56 km více než původní solterra. Pokud se spokojíte s nižší výbavou a 18" disky kol, homologovaný dojezd vzroste na 516 km.
Při teplotě -10 °C slibuje automobilka dobití z 10 na 80 % bez předehřevu baterie za 50 minut a se čtyřicetiminutovým předehřevem za rovnou půlhodinu. Mně při teplotě kolem 20 °C trvalo dobití ze dvou na 66 % necelých 22,5 minuty, přičemž maximální nabíjecí výkon auta i nabíjecí stanice (150 kW) nabrala téměř okamžitě a udržela jej přibližně do stavu nabití baterie 35 %.
Se solterrou jsem jezdil v průměru za 17,2 kWh včetně dálničních přesunů, co je ale její nespornou výhodou, je přesnost ukazatele dojezdu. To byl hlavní důvod, proč jsem se vůbec nebál dorazit na nabíječku s 10 km dojezdu, i když přibližně 30 km před nabíječkou ukazovala solterra dojezd jen 18 km. Před nabíječkou je ale dlouhé klesání a celková odchylka ukazatele byla pouze 6,4 %.
Nejméně jsem na přístrojovém štítu viděl spotřebu 13,5 kWh/100 km při běžné plynulé jízdě na úsporné trase. Není tak vůbec problém ujet tři sta kilometrů v reálném kombinovaném provozu, při ideálních podmínkách by ale nemělo dělat problém ani 400 až 425 km, což se blíží homologované hodnotě.
Možná by pomohla silnější rekuperace, stejně jako u toyoty sice pádla umožňují nastavit její intenzitu, ale ani ta nejvyšší není mezi konkurenty kdovíjak silná. K řízení jedním pedálem má na míle daleko.
Jízda se Subaru
Flexibilně řízené rozložení výkonu mezi nápravy, vysoká tuhost karoserie a přesné řízení dělají i z rodinného SUV auto, které se řídí jako typické modely značky Subaru. Při sportovnější jízdě solterra ochotně následuje pokyny řidiče a má také specificky naladěný podvozek; v porovnání s předchozí generací se přibližně o pětinu méně naklání, v porovnání s modelem bZ4X má o něco větší světlou výšku (211 mm vs. 201 mm – hodnota závislá na specifikaci).
Kombinace vyšší světlé výšky a tužšího odpružení ale znamená, že na rozbité silnici o nerovnostech uvnitř solterry víte v porovnání s toyotou o něco víc. Na kvalitním dálničním povrchu je auto velmi pohodlné, při 130 km/h už ale je slyšet aerodynamický hluk v kabině, přestože boční skla vpředu jsou akustická.
Oceníte zde ale velmi dobře fungující vedení v jízdním pruhu. I relativně hodně zakřivené zatáčky na D4 projíždí při 130 km/h velmi plynule, volantem netrhá, udržuje se uprostřed a zbytečně nezpomaluje. Tohle se hodně povedlo.
Asistenti jsou celkově silnou stránkou solterry. Umějí sice být otravní svými hláškami v přístrojovém štítu („Nechtěli byste si udělat přestávku?“, „Narovnejte se; Obličej řidiče nezjištěn“, „Zjištěna nepozornost“), ve většině případů jsou ale nápomocné.
Vesměs jsem je nechal vždy zapnuté, například adaptivní tempomat DRCC je velmi povedený. Například pokud se člověk rozjede nad nastavenou rychlost, systém napoví, že stisknutím tlačítka „Res“ lze nastavenou rychlost změnit na tu aktuální. Automaticky také brání podjíždění zprava snížením rychlosti a při dojetí stojící kolony píše „čekání“, ukazuje auto před námi a nastavenou rychlost tempomatu. Když je to možné, upozorní pomocí textu a zvukového signálu, že se automaticky rozjíždí. V kombinaci s asistentem udržování v jízdním pruhu LTA umí po aktivaci směrovky také přejet mezi jízdními pruhy (LCA).
|Subaru Solterra
|Tesla Model Y
|Škoda Enyaq
|Provedení
|Touring
|Premium LR AWD
|Coupé RS
|Motor
|synchronní AC elektromotor vpředu i vzadu
|synchronní AC elektromotor vzadu a indukční elektromotor vpředu
|synchronní elektromotor s permanentními magnety vzadu a asynchronní elektromotor vpředu
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|252 kW (343 k)/-
|378 kW (514 k)/-
|250 kW (340 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|508/-
|493/-
|679/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|201
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,1
|4,8
|5,4
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|14,5–15,9
|14,9
|15,6
|Baterie
|73,1 kWh
|79 kWh
|84 kWh
|Dojezd [km]
|471
|600
|565
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/22
|220/11
|185/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1930-2020/2520
|1981/2416
|1814/2260
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|750/750
|1600/750
|1200/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4690 × 1860 × 1650
|4794 × 1920 × 1621
|4658 × 1879 × 1623
|Rozvor [mm]
|2850
|2890
|2766
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|452/nehomologováno
|836/2118 + 114
|585/1710
|Cena od [Kč]
|1.280.000
|1.324.900
|1.410.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Touring + lak
|Standard + lak + 20" kola
|RS + lak + tepelné čerpadlo + Maxx a klima paket
|Cena od [Kč]
|1.303.000
|1.476.000
|1.542.000
Závěr
Facelift prvnímu elektromobilu dobrodružné automobilky velice prospěl. Solterra je nyní dospělejší, zábavnější a na pohled příjemnější. Potěší pravá kůže v interiéru i zajímavé dvoubarevné provedení, i když rozložení interiéru převzaté z Toyoty má svá pro a proti.
Solterra také představuje výhodnou koupi – oproti toyotě je totiž k dostání pouze s nejvýkonnější variantou s pohonem všech kol, navíc v lepší výbavě už ve standardu. Stojí ale méně, i když cenovým šampionem ani v rámci své kategorie není. Potěšit ale dokáže jak skalní fanoušky značky, tak úplně nové zákazníky. A to vůbec není lehký úkol.
|Nejlevnější verze modelu
|1.120.000 Kč (Limited, AWD, 252 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.120.000 Kč (Limited, AWD, 252 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.280.000 Kč (Touring, AWD, 252 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.303.000 Kč (Touring, AWD, 252 kW)