TEST Subaru Uncharted 77 AWD (252 kW) – Střela na silnici i do terénu
Pro japonskou značku není elektřina už několik let sprosté slovo. Zvlášť když ji využívá v souladu se svými hodnotami.
Design, interiér
I v roce 2026 může leckomu přijít spojení elektromobilu a značky Subaru dost divné, zvlášť když si pamatuje přeplňované boxery, rallyové Imprezy WRX STI nebo provozuje někde v horách neúnavného starého forestera nebo outback. Ale nostalgií se člověk ani automobilka neuživí a je nutné jít s dobou, v tomto případě postupně na ne na sílu.
Svůj první globální elektromobil Solterra představilo Subaru již koncem roku 2021. Kompaktní SUV Uncharted následovalo v polovině loňského roku po boku modelu e-Outback. Všechny tři tyto vozy mají své protějšky u Toyoty, která použitou platformu vyvíjela již od začátku společně se Subaru. To můžete říci lidem, kteří elektrická Subaru označí za pouhé přeznačkované Toyoty. Podobnosti tu sice jsou a nemalé, ale rozdílů je také více než dost.
Zvenčí si Subaru Uncharted s Toyotou C-HR+ rozhodně nespletete. Přední nárazník je zcela jiný a osazený robustně působícím oplastováním ve spodní části, světla s šesti segmenty denního svícení v po každé straně působí zajímavě. Na bocích je už rozdílů méně. Zde se obě auta více než patrně podobají stoupající linií oken, plasty v oblasti prahů a shodují se také kliky zadních dveří, uložené v horní části, poměrně vysoko, a za které taháte směrem k přídi auta. Z hlediska aerodynamiky a stylu smysl určitě dávají, ale problém s nimi budou mít menší děti.
Zezadu pal lze pozorovat podobnost vnějších skel světel, vyražených do špičky na boky, v odlišně tvarovaných pátých dveřích u Subaru nenajdete světelný pás napříč pátými dveřmi – místo něj je zde stejně jako vpředu šestice LED segmentů po každé straně. Za zmínku dále stojí vkusná 20palcová kola v designu á la terénní speciály. Podobnosti tu tedy jsou, ale odlišností je dost na to, aby Subaru Uncharted působilo svébytně. Uvnitř je to krapet jiná písnička.
Hodně vpředu, méně vzadu, ale srozumitelně
Kdyby vás někdo posadil do Subaru a pak do Toyoty, bez hlubšího zkoumání uvěříte, že sedíte v tom samém autě. Což nepředstavuje žádný problém, protože věcí k chválení u Toyoty C-HR+ bylo hodně a to samé platí pro Subaru Uncharted. Palubní desce dominuje 14palcový displej infotainmentu s velmi dobrým rozlišením a vsazenými kruhovými ovladači klimatizace, které ve svých středech zobrazují teplotu. Dole uprostřed pak najdete rovněž kulatý ovladač hlasitosti, takže základní funkce obsluhujete pohodlně.
Ve spodní části středového displeje se vždy nachází doplňkové funkce topení a chlazení, takže ani nemusíte rozklikávat menu s jejich větším zobrazením. Kromě uvítací animace je grafika palubního systému stejná, jako v Toyotě – včetně užitečného piktogramu dopravní značky v pravém horním rohu, přes který se dá jedním ťuknutím vypnout upozornění na překročení rychlosti. Informace na obrazovce se čtou dobře, v její levé části máte ikony pro vstup do různých oblastí (audio, navigace, telefon, nastavení a tak dále) a samozřejmě se zde dají nastavit typické elektromobilní věci typu nabíjení.
Subaru Uncharted 77 AWD (252 kW) |
V menu najdete také hezky velké ikony pro aktivaci či deaktivaci jízdních asistentů. Samozřejmě nechybí bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto. Velký displej se hodí také kvůli panoramatickému kamerovému systému, který mají tři vyšší ze čtyř dostupných výbav. Ten poskytuje několik druhů pohledů na situaci okolo vozu i s dynamickými liniemi, včetně terénního po aktivaci pro Subaru typického terénního režimu X-Mode, který vám zobrazí také náklonoměry.
Rovněž digitální je sedmipalcový přístrojový štít, na který zpoza volantu koukáte přes volant. Je umístěný dost vysoko, aby na něj dohlédl i řidič nižší postavy, dobře se čte na slunci a jeho jednoduché zobrazení všeho důležitého nerozptyluje.
Když už jsme pochválili ovládání teploty a hlasitosti kolečky, musíme zmínit také festival skutečných tlačítek na volantu – tempomat, audio a telefonní funkce, vedení v pruzích, vše se dá nahmátnout po paměti, stejně tak tlačítková regulace jasu vlevo pod volantem. Další mačkátka se nacházejí v okolí voliče jednostupňového reduktoru na středovém tunelu – aktivujete zde kamerový systém, přepínáte jízdní režimy a aktivujete i již zmíněný terénní X-Mode a funkce Grip Mode, což je v podstatě terénní tempomat, a funkci pro sjíždění svahů.
Samotný středový tunel je dvoupatrový, kdy ve vrchním „fochu“ jsou dvě užitečné bezdrátové nabíječky telefonů, ve spodním „fochu“ je pak dost místa na větší předměty, najdete zde také USB-C zdířku a 12V zásuvku. Stejně jako u Toyoty sem ale z pozice řidiče hůře dosáhnete před sedák. Dále na středovém tunelu máme dva držáky nápojů a schránku pod loketní opěrkou s velmi šikovnou funkcí – dá se odklopit doleva i doprava. V druhé řadě sedadel budou nejspokojenější osoby menšího vzrůstu nebo děti, stejně jako u Toyoty C-HR+ je to s prostorem nad hlavou a pro kolena spíše průměr, výška sedáku nad podlahou je na poměry elektromobilů v pořádku.
Zavazadlový prostor má objem 403 litrů, šířka nakládacího otvoru činí 95 centimetrů, délka 89 centimetrů a mezi podběhy se vejde 98 centimetrů. Dá se to brát dvěma způsoby – samotné Subaru ve svých oficiálních materiálech uvádí, že model Uncharted bere jako elektrickou alternativu ke svému modelu Crosstrek, který v kufru nabídne jen 315 litrů. V kategorii čtyřapůlmetrových elektromobilů jde ale stejně jako u Toyoty s 416 litry o horší průměr. Podlaha se dá umístit do dvou výšek, buď v rovině s nakládací hranou, nebo pod ní, přičemž v obou případech zůstává místo pro nabíjecí kabel a povinnou výbavu. Přední kufr, tedy frunk, Subaru nemá, stejně jako Toyota.
Motor, jízdní vlastnosti
Výkonem nešetří, terénu se nebojí
Při pohledu do technických parametrů nabízí Subaru tak jako Toyota dvě předokolky, jednu s výkonem 124 kW a baterií o kapacitě 57,7 kWh, druhou se 167 kW a větší 77kW baterií, a pak testovanou vrcholnou čtyřkolku, která kombinuje přední elektromotor se 167 kW s zadním elektromotorem o 88 kW. Ta bude typického uživatele Subaru asi nejvíce zajímat.
Oproti Toyotě C-HR+ je tu ale jeden podstatný rozdíl – Subaru Uncharted má světlou výšku 211 milimetrů, tedy o 26 milimetru vyšší, což může mimo asfalt přinést typickému subaristovi to, co od auta „své“ značky očekává. S pohybem v terénu může pomoci již zmíněný X-Mode s režimy pro jízdu na kluzkém povrchu nebo hlubokém sněhu i blátě, stejně tak terénní tempomat Grip Control, který umí udržovat konstantní nízkou rychlost.
Subaru Uncharted 77 AWD (252 kW) |
Ale co si budeme povídat, i subarista tráví nejvíce času na silnici a tam se elektromobil Subaru Uncharted chová vzorně. V zatáčkách se příliš nenaklání, při rychlejších změnách směru působí stabilně a umí být pohodlné i na těchto 20palcových kolech, i když s nimi o nerovnostech s větší frekvencí v kabině budete vědět.
Celkový výkon až 252 kW samozřejmě znamená skvělou pružnost v přímce a více než slušný „odpich“ z místa, z nuly na 100 km/h auto zrychlí za rovných pět sekund, v kombinaci se sebejistým chování v zatáčkách to znamená, že si můžete na okresce střihnout velmi zábavnou rychlostní zkoušku, i když si řízení s řidičem příliš nepovídá. Za zmínku stojí slušný a celkem přirozený cit v brzdovém pedálu, zpomalování se dá jinak ovlivnit také rekuperací nastavitelnou v pěti stupních.
Lithium-iontová baterie s kapacitou 77 kWh má ohřev a chlazení kapalinou, dle tabulek má poskytovat dojezd 490 kilometrů, v reálu se dá při kombinovaném provozu v běžném tempu a s klimatizací počítat s nějakými čtyřmi sty, což sice není málo, ale k udávaným číslům trochu daleko – u Toyoty tomu není jinak. DC nabíjení je možné až 150 kW, výhodou pro některé zákazníky může být 22kW palubní nabíječka ve všech stupních výbavy, kterou C-HR+ dostává až ve vyšším stupni z dvou dostupných.
Rovněž všechny čtyři výbavové stupně mají „plnou palbu“ z hlediska bezpečnostních a asistenčních systémů. Ty se většinou chovají způsobně, na adaptivní tempomat i vedení v pruzích je spoleh, v některých situacích se ale projevuje přecitlivělost předkolizního asistenta, který vás zbytečně okřikuje třeba když se připojujete do provozu odbočením nebo se dle jeho názoru příliš rychle blížíte k jinému vozidlu.
Závěr
Schopný stroj, až na praktičnost
V modelu Uncharted má Subaru svébytné auto s vlastní identitou na sdílené technice. Ta funguje způsobem, jaký od této značky očekáváte, tedy na silnici i mimo ni, aniž by na svého uživatele kladla nějaké speciální požadavky. Auto je opravdu svižné, tiché a na 20palcových kolech rozumně pohodlné. Srovnání reality s tabulkovým dojezdem může být pro některé majitele zklamáním, kufr je pak dost podměrečný na auto s délkou 4,5 metru.
Subaru Uncharted 77 AWD (252 kW) |
Vůz se velmi snadno a příjemně obsluhuje díky tlačítkům a kolečkům, nabízí praktická řešení v přední části kabiny. Je možná krapet škoda, že Subaru vůz nabízí s pohonem všech kol pouze ve dvou vyšších a dražších výbavách ze čtyř, na druhou stranu stále platí zajímavé akční zaváděcí ceny, se kterými můžete oproti Toyotě i s jejími akčními bonusy a zvýhodněním ušetřit. Zajímavá je také záruka na 10 let do 200.000 kilometrů.
|Nejlevnější verze modelu
|880.000 Kč (58 FWD Limired/124 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.150.000 Kč (77 AWD Executive/252 kW)
|Cena s testovaným motorem a výbavou
|1.180.000 Kč (77 AWD Touring/252 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.200.000 Kč (77 AWD Touring/252 kW)