TEST Suzuki e Vitara Elegance 4x2 – Udělali si to po svém
První globální elektromobil Suzuki je na první pohled dalším „obyčejným“ elektromobilem, které nabízejí i jiné značky. Teprve druhý pohled odhalí, že tomu tak úplně není. Nejde jen o zajímavý design, ale také o skutečně funkční permanentní pohon všech kol. Ten jsem si mohli vyzkoušet na prezentaci v německé Míšni, avšak v rámci testu jsme se museli spokojit pouze s pohonem přední nápravy. I s ním je ale Suzuki e Vitara zajímavým počinem.
Design, interiér
Vitara je spolu se swiftem jedním z nejznámějších modelů Suzuki. Není proto divu, že japonská značka sáhla po tomto zavedeném jménu také u svého zcela nového elektromobilu. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o stejnou strategii, jakou zvolil Renault s modelem Megane E-Tech nebo Ford s Mustangem Mach-E. V těchto případech mají elektromobily se svými spalovacími předchůdci společné prakticky jen jméno.
Suzuki je ale v tomto ohledu o něco důslednější. Novou e Vitaru totiž s klasickou vitarou nespojuje pouze označení. Oba vozy jsou kompaktními SUV a v obou případech lze sáhnout také po pohonu všech kol. Právě ten je u elektrické novinky poměrně zajímavým prvkem. Aby toho nebylo málo, tak e Vitara má svoji paralelu v Toyotě Urban Cruiser, která dokonce přišla na českým trh o něco dříve než originál, což je trochu s podivem. Ale budiž.
Elektrická e Vitara vychází z konceptu eVX, který Suzuki představilo v lednu 2023 na výstavě Auto Expo v Indii a následně v říjnu téhož roku na Japan Mobility Show. Sériový vůz si z něj zachovává především výrazný vzhled. Design čerpá z konceptu Emotial Versatile Cruiser a rozhodně nejde o auto, které by se snažilo zapadnout do davu.
Ještě zajímavější je ovšem technický základ. Suzuki e Vitara stojí na platformě Heartect-e, kterou Japonci vyvinuli speciálně pro elektromobily. Se spalovací vitarou tak technicky nemá společného prakticky nic. A rozdíl je patrný hned po usednutí do kabiny. Zatímco u klasické vitary najdeme mezi předními sedadly středový tunel, protože jím vede kloubový hřídel k zadní nápravě, elektrická verze nabízí zcela rovnou podlahu. Trakční baterie je totiž uložena přímo v podvozkové platformě.
Právě konstrukce elektromobilu se pozitivně podepisuje také na využití vnitřního prostoru. Interiér navíc působí na poměry Suzuki překvapivě hodnotně. K dispozici jsou kvalitní materiály a vůbec poprvé lze kabinu objednat v dvoubarevném provedení.
Za volantem si rychle všimnete další zásadní novinky. Suzuki se totiž u e Vitary zbavilo klasického analogového přístrojového štítu a poprvé nabízí plně elektronickou přístrojovou desku. Druhá obrazovka slouží multimediálnímu systému a nechybí ani integrovaná navigace. Ta může pracovat dynamicky a prostřednictvím platformy Suzuki Connect nabídnout například informace o počasí nebo aktuální situaci v provozu.
Suzuki e Vitara Elegance 4x2 |
Pochvalu zaslouží také možnosti nastavení řidičova pracoviště. Elektricky nastavitelné sedadlo umožňuje nezávisle měnit výšku přední a zadní části sedáku, elektricky se ovládá také bederní opěrka. K tomu přidává Suzuki ambientní osvětlení, takže e Vitara se v tomto směru snaží nabídnout výbavu, na jakou jsme u japonské značky dosud nebyli zvyklí.
A pokud vám záleží na komfortu posádky, přijde vhod i prémiové audio s devíti reproduktory a subwooferem. Ještě větší technologickou novinkou jsou Matrix LED světlomety. Ty jsou totiž u Suzuki také vůbec poprvé v nabídce.
Výbava je na českém trhu rozdělena do dvou stupňů. Základem je úroveň Premium za cenu od 747.500 korun. V tomhle případě ovšem ve spojení s menší baterií o kapacitě 49 kWh. Alternativou je větší akumulátor s 61 kWh. Ani to není bohužel žádný zázrak, ovšem vzhledem k velikosti vozu a jeho určení bude nabízená kapacita kupujícím patrně dostačovat.
Výrobce označuje e Vitaru za první elektromobil s permanentním pohonem všech kol. K dispozici je jak v nižší výbavě Premium, tak vyšší Elegance. Kdo čtyřkolku nevyužije, má možnost sáhnout po variantě s poháněnou přední nápravou. Cenový rozdíl 4x2 versus 4x4 v testované vyšší výbavě Elegance činí 55.000 korun. Testované auto v úrovni Elegance přijelo s pohonem předních kol a jeho základní cena činí 945.000 korun. Na příplatky se již tradičně nehraje, takže jedinou položkou navíc byl dvoutónový metalický lak za 22.500 korun.
Zatímco design e Vitary zaujme na první pohled, její skutečně silnou stránkou je nečekaně velký prostor v kabině. Především na zadních sedadlech je místa překvapivě hodně. Hlavní zásluhu na tom má rozvor 2700 mm, který je o celých 100 mm delší než u modelu S-Cross. A právě tady e Vitara ukazuje, že elektrický pohon nemusí znamenat pouze jiné řešení techniky, ale může přinést i praktickou výhodu v podobě lépe využitelného interiéru. Za volantem zase máte pocit, že vás auto tak trochu obklopuje. Důvodem je robustní středový tunel typický spíše pro sportovní auta. Ve skutečnosti trochu omezuje prostornost v příčném směru. Pokud ale nejste příliš vysoké postavy, možná si toho ani nevšimnete.
V rámci výbavy Elegance je sedadlo řidiče nastavitelné elektricky dokonce v deseti směrech. Nechybí tedy ani možnost měnit sklon sedáku či tuhost bederní opěrky, což velmi chválime. Coby čalounění tvůrci zvolili kombinaci textilu a syntetické kůže. Překvapila ale pouze jednozónová samočinná klimatizace, kterou lze částečně ovládat mechanickými tlačítky. Zbytek na dotykové 10,1palcové obrazovce rozhraní.
Motor, jízdní vlastnosti
Jak už jsme zmínili dříve, Suzuki e Vitara je k dispozici se dvěma trakčními akumulátory. Základem je menší baterie s kapacitou 49 kWh, alternativou k ní je větší 61 kWh, kterou disponoval také testovaný vůz. Menší akumulátor se kombinuje výhradně s pohonem předních kol, jejichž elektromotor nabízí výkon 106 kW.
Větší baterii lze naopak pořídit hned ve dvou provedeních. S pohonem předních kol a tady v případě zkoušeného vozu poskytuje elektromotor 128 kW, zatímco vrcholná varianta využívá systém pohonu všech kol Allgrip-e s výkonem 135 kW. Na zadní nápravě je v tomto případě vlastní elektromotor o výkonu 48 kW, zatímco přední jednotka zůstává na 128 kilowattech.
Trakční baterie využívá technologii lithium-železo-fosfátových článků (LFP). Při rychlonabíjení zvládne doplnit energii z 10 na 80 procent za 45 minut. Při nabíjení střídavým proudem výkonem 11 kW trvá celý proces 5,5 hodiny. Pokud e Vitaru připojíte k běžné domácí jednofázové zásuvce 230 V, počítejte s přibližně devíti hodinami.
Suzuki pro verzi s větší baterií a pohonem předních kol udává dojezd 400 km. V praxi ale počítejte s o něco nižší vzdáleností. Varianta s pohonem všech kol má dojezd kratší o 50 km, tedy 350 km.
Samočinná jednostupňová převodovka využívá elektrický otočný volič. Kupodivu mu chybí režim zvýšené rekuperace B. Tu lze sice nastavit, ovšem samotný proces změny není zrovna přátelský vůči řidiči, jelikož k tomu musíte vstoupit do příslušného podmenu rozhraní. Páčky pod volantem, které známe z mnoha jiných elektromobilů, chybějí.
Odpružením nám přišlo poněkud tužší, takže pokud se pohybujete po městě nízkými rychlostmi, máte pocit, že e Vitara není moc komfortním vozem. Jenže jakmile zrychlíte, začnou tuhé tlumiče pracovat a jízda je najednou úplně jiná. Velmi poddajná, komfortní, což jsme vyzkoušeli při svižné jízdě po rozbité silnici.
Suzuki e Vitara Elegance 4x2 |
V porovnání s verzí s pohonem všech kol jsou průjezdy zatáčkami ve znamení pocitově výraznější nedotáčivosti. Také reakce na otočení volantem se nám u verze 4x4 zdála hbitější. Naopak spotřeba elektřiny byla u dvoukolky výrazně nižší, běžně 18 kWh na 100 km (výrobce udává 15,0 kWh). U verze 4x4 jsme jezdili i za 22 kWh. Pravdou je, že šlo o krátké jízdy a panovalo zimní počasí. Takže tak.
Závěr
Nové Suzuki e Vitara není nejlevnější, nejvýkonnější, a dokonce ani nenabízí nejdelší dojezd. Naopak ve všech uvedených parametrech je vlastně průměrná. Jenže to neznamená, že nejde o zajímavé auto. Už design je velmi zdařilý. Zpracování je tradičně výborně a jízdní vlastnosti skvělé.
Pokud bychom si Suzuki e Vitara kupovali, sáhli bychom po verzi 4x4. Právě čtyřkolka je na tomto voze tím úplně nejzajímavějším. Jen se musíte spokojit s průměrnou hospodárností. Verze 4x2 je úspornější a také velmi zajímavá. To hlavní ji však chybí.
Suzuki e Vitara Elegance 4x2 |
|Nejlevnější verze modelu
|747.500 (49 kWh Premium 4x2)
|Základ s testovaným motorem
|847.500 (61 kWh Premium 4x2)
|Testovaný vůz bez příplatků
|922.500 (61 kWh Elegance 4x2)
|Testovaný vůz s výbavou
|945.500 (61 kWh Elegance 4x2)