TEST Suzuki S-Cross Black Edition 1.4 Boosterjet 6AT – Stará láska nerezaví
Už šestým rokem se nabízí model S-Cross ve stávající podobě. Ve snaze oživit jeho prodeje a také nabídnout něco navíc, připravilo Suzuki zajímavou limitovanou edici Black Edition. To ale nejsou zdaleka všechny noviny.
Design, interiér
Suzuki S-Cross se původně jmenovalo SX4 S-Cross. Uvedlo se už v roce 2013 coby první model na nové modulární platformě HEARTEC. O tři roky později prošlo auto modernizací, přičemž z názvu bylo vypuštěno označení SX4, kterým se měl model S-Cross odvolávat na předchozí řadu. V roce 2021 představilo Suzuki současnou generaci. V rámci strategie značky jde o druhé vydání, ve skutečnosti se však jedná o výraznou modernizaci původního auta. Na první pohled se změnil design, který se měl dle přání tvůrců více přiblížit typickému SUV.
Navenek se změnil tvar lemů blatníků, kabina dostala novou palubní desku a i z ostatních detailů vůz působil jako nové auto. Podlahová plošina ale zůstala zachována, byť prošla drobnými změnami, mimo jiné se slov zasvěcených dokonce trochu upravoval tvar podélníků v motorovém prostoru. A ty jsou obecně určujícím prvkem podlahové plošiny. Pokud ji tedy nějaký model sdílí s jiným, jsou tvary těchto částí identické.
Paleta pohonných jednotek se omezila na motor 1.4 BoosterJet už ve své novější verzi s mild-hybridem a výkonem sníženým ze 103 kW na 95 kW. Novinkou se od roku 2022 stala plně hybridní verze s pohonem Strong Hybrid, která už se však nenabízí.
Pojďme ale do současnosti. Nejnovějším počinem je limitovaná edice Black Edition. Vyrábí se od února letošního roku a kromě modelu S-Cross se týká také Vitary. Vychází z nejvyššího výbavového stupně Elegance a vyznačuje se atraktivními laky karoserie Sphere Blue Pearl, Titan Dark Gray Pearl Metallic a nově také Savanna Ivory Metallic. V exteriéru tvůrci uplatnili černá lakování například na střešní podélníky (ližiny), vnější zpětná zrcátka, vnější kliky dveří a také na lehká hliníková 17palcová kola s pneumatikami 215/55.
V podobném duchu se nese také interiér. Panel kolem řadicí (v našem případě volicí) páky je rovněž černý. Velmi atraktivní jsou sedadla čalouněná kombinací umělé kůže a semiše doplněné o oranžové prošívání. Oranžovou nití je obšitá také páka voliče samočinné převodovky, případně manuální. Black Edition má základ ve výbavě Elegance, přičemž k dispozici jsou čtyři verze. S manuální převodovkou a pohonem předních, respektive všech kol 4x4 AllGrip a dále se samočinnou opět s pohonem předních nebo obou náprav. Ceny jsou stejné jako v případě odpovídající motorizace ve výbavě Elegance. A to včetně bonusu 40.000 korun.
Jediným rozdílem je, že pouze se samočinnou převodovkou a pohonem všech kol se pojí verze „Panorama“, což znamená přítomnost střešního okna se dvěma skleněnými elektricky ovládanými posuvnými panely. Jde o velmi atraktivní prvek, který jsme si díky teplému počasí mohli vyzkoušet. Testované auto s velmi bohatou výbavou tak díky zmíněnému bonusu, který platí od 1. dubna, vyjde v základu na 693.900 korun. Součástí akční nabídky je také první servisní prohlídka zdarma.
Musíte zastavit
Pokud odhlédneme od bohaté výbavy a atraktivních designových doplňků, zůstává testované auto stejné jako ty dosavadní. Palubní deska je z dnešního pohledu jednodušší. Celá kabina by se dala shrnout do jednoho slova: analog. Skutečně, namísto obrazovky řidiči kouká na klasické ručičkové elektromechanické ukazatele. Dokonce i palivoměr a teploměr motoru jsou mechanické. Celek doplňuje uprostřed umístěný malý barevný displej. Čitelnost je díky tomu vynikající.
Dotyková obrazovka je u s-crossu tak skutečně pouze infotainmentem, čili na ní nenastavíte funkce vozu související bezprostředně s jízdou. Standardem je integrovaná navigace, jejíž úroveň je dnes již překonaná. Nejen, že neukazuje aktuální dopravní situaci, ale dokonce i samotné navigování má své úskalí, jak jsem se přesvědčil při cestě se stejným modelem, byť z roku 2024 do Rakouska na akci k 55 letům pohonu všech kol u Suzuki.
Systém přirozeně nabízí konektivitu Apple CarPlay i Android Auto. Druhý jmenovaný mi byl při zmíněné cestě do Rakouska spásným pomocníkem při navigování. K tomu, aby se systém propojil s telefonem, jej však napoprvé musíte spojit kabelem. Poté už to umí bezdrátově, žel na dlouhé cestě mi několikrát zatuhnul, takže bylo třeba jej odpojit a znovu připojit. Je ale také možné, že příčinou byla jízda v horských oblastech z důvodu kolísání síly signálu.
|Konkurenti
|Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet AT 4x4
|Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4
|Hyundai Kona 1.6 T-GDI 4x4
|Zdvihový objem [cm3]
|1373
|1199
|1598
|Výkon [kW]
|81
|113
|132
|Točivý moment [N.m]
|235
|230
|265
|Převodovka
|Samočinná šestistupňová planetová
|Samočinná šestistupňová dvouspojková
|Samočinná sedmistupňová dvouspojková
|Max. rychlost [km/h]
|180
|180
|209
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11
|9,9
|8,4
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,8-5,9
|6
|6,9-7,1
|Vnější rozměry [mm]
|4305 x 1785 x 1585
|4343 x 1813 x 1661
|4350 x 1825 x 1570
|Rozvor [mm]
|2600
|2657
|2660
|Zavazadlový prostor [l]
|430-1230
|400-1527
|466-1300
|Základní cena [Kč]
|675.900
|645.900
|767.990
Motor, jízdní vlastnosti
Od srpna loňského roku skončila v s-crossu hybridní motorizace Strong Hybrid, která se pojila výhradně se speciální samočinnou převodovkou. V rámci zpřísnění emisních limitů coby takový „zlatý hřeb“ normy Euro 6 muselo Suzuki upravit stávající čtyřválec 1.4 BoosterJet z řady K14D. Zatímco původní verze nabízela nejvyšší výkon 95 kW při 5500 otáčkách za minutu, ta nová, testovaná jej má snížený na 81 kW, ovšem dostupných už při 4500/min. V praxi tak vlastně došlo ke snížení otáček nejvyššího výkonu. Vrchol točivého momentu 235 N.m zůstal, pouze se mírně upravil rozsah otáček. Nyní je 2000 až 2500/min, dříve byl 2000 až 3000/min. Kompresní poměr 10,9:1 zůstal stejný. Co nadále platí, je spojení s vyspělým mild-hybridem se 48 volty a s pomocnou lithium-iontovou baterií pod sedadlem spolujezdce, naopak řidič sedí na měniči napětí.
Co uvedené změny přinášejí při jízdě? Pokud jezdíte normálně byť svižně a občas někoho předjedete, možná si uvedeného snížení výkonu ani nevšimnete. Jisté limity tak odhalíte až při jízdě po dálnici, kde se starší verze projevovala dynamičtěji. Jde zejména o jízdu v kopcích, pokud je vůz více zatížen. Důvodem, proč úbytek výkonu v praxi tolik nevadí, tkví právě ve snížení otáček. Abyste dříve využili těch 95 kW, museli jste motor dotočit do 5500/min, což ne každý udělal, dnes stačí k 81 kW vytočit motor na 4500/min, což je pro běžné řidiče mnohem přístupnější.
Specifikem testovaného vozu byla samočinná převodovka. Právě ta filtrovala dynamiku možná více než uvedené snížení nejvyššího výkonu. Ústrojí od firmy Aisin, tedy planetové s měničem momentu, má šest stupňů, což je už dnes málo. Trochu archaicky působí také mechanický volič klasickou pákou. Převodovka nabízí také manuální řazení, ovšem pouze páčkami pod volantem. Pákou manuálně řadit nelze, jelikož chybí příslušný slot.
Převodovka se v režimu Auto snaží možná až příliš dlouho držet zařazený stupeň. K tomu, aby podřadila, tak musíte plyn stlačit skutečně výrazně. V módu Sport je přirozeně mnohem lepší. Jde opět za daň za poslední level normy Euro 6. S manuální převodovkou by bylo auto jistě jízdně dynamičtější. Převodovka jako taková ale řadí plynule a hladce.
Testovaný vůz měl také pohon všech kol 4x4 AllGrip Select. Řidič má k dispozici jízdní režimy Auto, Sport, Snow a Lock. Posledně jmenovaný režim supluje uzávěrku klasického diferenciálu. Aktivovat jej lze z režimu Snow do rychlosti 60 km/h. Základem pohonu je elektromagnetická lamelová spojka, která aktivně na základě mnoha vstupních údajů připojuje pohon zadních kol. Ta je kupodivu stále jednoduchá s torzní příčkou a tedy s polonezávislým zavěšením kol.
Jízdní vlastnosti byly vždy chloubou s-crossu a na tom se nic nemění. Pokud vám nevadí spíše tužší odpružení, pak budete z vozu nadšeni. Jen málokteré SUV téhle velikosti dokáže v zatáčkách tak srdnatě vzdorovat nedotáčivosti. Také ochota k rychlým změnám směru je působivá. Vůz ale umí být také úsporný. Výrobce udává spotřebu paliva v kombinaci 5,8 až 5,9 litrů na 100 km, v praxi lze jezdit i za 6,5 litru na 100 km, což je skvělé.
Závěr
Suzuki podpořilo prodej stále zajímavého, leč stárnoucího modelu S-Cross velmi zajímavou edicí Black Edition. Zaujme atraktivním vzhledem, velmi bohatou výbavou stejně jako atributy, které vždy dělaly tohle auto žádané. Jde zejména o skvělý pohon všech kol, výbornou ovladatelnost a solidní prostornost. Také dílenské zpracování zůstává na velmi dobré úrovni.
Nedostatky vyplývají z již trochu stárnoucího konceptu. Jde zejména o ovládání některých bezpečnostních a asistenčních systémů stejně jako nedostatky v dostupnosti nejmodernějších prvků výbavy a techniky (pokročilá navigace, obrazovky). Snížení výkonu motoru naproti tomu v praxi vadí méně, než by mnozí řekli. Dynamiku tak filtruje spíše váhavější samočinná převodovka. I proto bychom raději zvolili manuální, s níž bude dynamika lepší.
|Nejlevnější verze modelu
|491.900 Kč (1.4 BoosterJet Comfort 4x2, 81 kW)
|Základ s testovaným motorem
|491.900 Kč (1.4 BoosterJet Comfort 4x2, 81 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|693.900 Kč (1.4 BoosterJet Black Edition Elegance Panorama 4x4 AT, 81 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|706.900 Kč (1.4 BoosterJet Black Edition Elegance Panorama 4x4 AT, 81 kW)