TEST Tesla Model Y Standard RWD – Stačí základ?
Vyzkoušeli jsme nejlevnější variantu oblíbené Tesly Model Y. Konstruktéři se netají tím, jak se na cenu jen lehce nad milion korun dostali, stále však jde o povedený spotřebič, který vás z místa A do místa B dopraví rychle, levně a pohodlně. Trochu překvapivě jeho kvality sráží systém, díky kterému se automobilka proslavila.
Design, interiér
Automobilka Tesla s designem svých vozů dlouho hrála na konzervativní a nadčasovou notu. O designu Modelu S prohlásil zakladatel automobilky Elon Musk, že byl schválně navržen tak, aby nikoho neurážel a design nebránil oslovení nikoho, kdo chce zažít budoucnost v podobě elektromobility. Možná proto vypadají i modely staré přes 13 let stále moderně.
To stejné platilo také pro originální duo Model 3 a Y. Ten větší, dnes testovaný Model Y se pak na přelomu let 2024 a 2025 dočkal modernizace značené Juniper. Tesla se už více než etablovala a mohla si dovolit design trochu radikalizovat. Modernizace přinesla výrazný světelný podpis v podobě světelných lišt na obou koncích vozu.
O něco později se v nabídce objevila dnes testovaná základní varianta, jejíhož designu tyto charakteristické prvky ovšem zcela postrádají. Místo cybertrucku připomíná zepředu díky úzkým a hlavně odděleným světlometům spíše modernizovaný Model 3.
Světlomety svítí obstojně, ale neumějí vykrývat protijedoucí vozidla. Automatická dálková světla se sice zapínají už za šera, ale zapínají se také ve městě a občas na protijedoucí řidiče reagují pomalu. Navíc se po faceliftu ovládají tlačítkem na volantu, což umí způsobit zbytečné situace, kdy člověk nechtěně „problikává“ protijedoucí řidiče.
V zadní části působí základní model na první pohled jako chudý příbuzný vybavenějších modelů. Svítí pouze světlomety na kraji karoserie, které více vybavené Tesly Model Y používají jako světla brzdová. Zamrzí relativně malá část pro směrovku.
Chybějící světelný pruh není jediným důvodem, proč při pohledu zezadu působí základní varianta na první pohled chudě. V rámci modernizace se totiž registrační značka přesunula z víka zavazadelníku na nárazník a výsledkem je relativně velká beztvará plocha.
Naštěstí to u testovaného kusu skrývá příplatkový lak Stealth Grey (+ 32.000 Kč), ale v základní bílé barvě není vzhledově o co stát. Světelný pruh vybavenějších verzí vizuálně vysoké zádi pomáhá opravdu hodně.
Základní model v sériové podobě poznáte také podle menších kol, která jsou navíc schovaná za plastovými kryty. Trochu nejspíš pomáhají dojezdu a díky vysoké bočnici také komfortu, ale vzhledově povedené objektivně nejsou. Mám podezření, že je jimi základní model vybaven proto, aby lidé připlatili za verzi Premium (hezčí 19" disky Crossflow jsou u varianty Standard za mastný příplatek 59.600 Kč a sníží dojezd o cca 30 km).
S tím souvisí také fakt, že se automobilce Tesla očividně nevyplatilo na základní Teslu Model Y vyvíjet jinou střechu, a tak je stejně jako na ostatních variantách prosklená. Při pohledu z interiéru to však nepoznáte, protože střecha je kompletně skryta pod čalouněním. Za panoramatické okno si nelze ani připlatit. Někteří zákazníci to však berou jako výhodu, interiér se nezahřívá tak rychle a naopak vyšší verze s prosklenou střechou zase nenabízejí roletku na její zakrytí.
V hlavní roli kamery
Za povšimnutí stojí také hladké nárazníky. Klasické a nevzhledné parkovací senzory totiž nahradil systém Tesla Vision, který si vzdálenost dokáže spočítat z dat senzorů a obrazu kamer. Na kliky dveří se dá rychle zvyknout a bezrámová okna vypadají parádně, navíc kvůli nim ani netrpí hluk v kabině. Ta je odhlučněná opravdu dobře, a to i na dálnici.
Tvar karoserie přináší dvě zásadní nepříjemnosti, které se ale snaží řešit technologické vychytávky. Mám na mysli tlusté sloupky A karoserie, přes které je špatně vidět a je potřeba ještě víc než obvykle sledovat dění a předvídat. Cyklista se za sloupek skryje každou chvíli. Výhled není nejlepší ani směrem dozadu, ovšem s tím pomáhá kamerový systém.
Kamery je možné ponechat zapnuté v jakékoliv rychlosti, takže výhled za vůz by problém být neměl. Navíc je zobrazíte jednoduše kliknutím na jedno z tlačítek na volantu. A přestože vnější zpětná zrcátka nepatří k těm největším, mají intuitivně umístěné varovné kontrolky systému hlídání mrtvých úhlů a ještě je komplementují kamery, které mrtvý úhel automaticky ukazují v levé části displeje při odbočování.
Kamery jsou skvělé nejen svým rozlišením, ale především možností nahrát jakoukoliv dopravní událost (i zpětně) a režimem Sentry. Pokud je aktivovaný, nahrává okolí. Když se k autu něco nebo někdo přiblíží příliš blízko, uloží určitý časový úsek do své paměti. Tato videa a kamery je možné kontrolovat také na dálku z aplikace v mobilním telefonu.
Pozvednutý minimalismus
Interiéry automobilky Tesla jsou proslulé tím, že by nejraději měly jen centrální displej a nic jiného. Jelikož autonomní technologie to zatím neumožňují, najdeme tu zatím také volant a pedály.
Volant je ve faceliftovaném Modelu Y nový a oceňuji, že se designéři přece jen trochu snaží – tvar jeho ramen totiž připomíná logo automobilky. Nově na něm navíc najdeme také tlačítka, která jsou naprosto intuitivní a při každé jízdě je člověk používá. Nechápu, jak bez nich mohou žít majitelé vozidel před modernizací.
Je to ale trochu jako být mezi dvěma mlýnskými kameny, protože stará verze volantu se zase lépe drží. Tvar volantu připomínající logo automobilky totiž znamená, že horní dvě ramena jsou umístěna výš, než je běžné, a je potřeba si na jiné uchopení volantu zvyknout.
Majitel staršího modelu to na nabíječce poznal okamžitě, kolega v redakci po týdenním testu vůbec. Nejspíše to tedy bude velmi individuální. Čím více jsem s novým Modelem Y jezdil, tím méně jsem trochu jinak umístěná ramena volantu vnímal, tudíž to berte spíše jako zajímavost než problém či negativum. Hodí se podotknout, že v základní verzi je poloha volantu nastavitelná jen manuálně.
Čáry a magie
V diskuzích je běžné, že produkty Tesly lidé buďto bez přestávky chválí, nebo naopak nesmyslně haní. Kde ale nelze jejím produktům upřít vůbec nic, je schopnost prostorově uspořádat interiér vozu tak jako nikdo jiný. Model Y svým tvarem připomíná nafouklý hatchback v podobě Modelu 3, uvnitř je však prostoru jako v MPV.
Velký zavazadelník nenabízí jen malý prostor pod podlahou, nýbrž gigantický úložný box za zadní nápravou, kam se vejde i další cestovní kufr a ještě jeden menší přímo nad nápravou. Zamrzí absence krycí roletky a fakt, že se víko zavazadelníku nezvedá moc vysoko, dokonce zůstane v maximální možné poloze níže než u menšího Modelu 3.
Absence krycí roletky je problém také kvůli tomu, že při dešti po svažité skleněné střeše teče voda přímo do zavazadelníku. Špatně vyřešený odtok je také při stírání čelního skla, kdy spousta vody nebo i směsi z ostřikovače teče po bočním okně řidiče.
Vpředu slibuje po modernizaci výrazně větší kapota také velký přední zavazadelník, tzv. frunk je ale relativně malý a mělký. V základní verzi je navíc prostor kolem něj zcela obnažený. Verze Premium má toto vyřešeno o poznání lépe, stejně jako zadní sedadla (i když hlavová opěrka pro pasažéra uprostřed chybí všem verzím).
V základní verzi ale vzadu nenajdeme ani loketní opěrku, musíme se spokojit se sklopným prostředním sedadlem. Do jeho zadní strany jsou sice integrovány dva nápojové držáky, ale vyšší výbavy mají klasickou loketní opěrku, která je nejen bezpečnější, ale také pohodlnější.
Naopak elektronicky sklopná zadní sedadla mi v základním modelu nechyběla vůbec, stejně jako displej na ovládání zadní klimatizace, ten v základní verzi nenajdeme ani za příplatek. Výdechy tu však jsou a pod nimi také dva nabíjecí porty USB-C. Pro někoho může být problém nemožnost objednat třetí řadu sedadel, verze Premium ji nabídnout umí.
Co se neliší, je prostor, kterého je v obou řadách dostatek. Přední sedadla díky absenci středové konzole působí o něco vzdušněji, a pokud člověk parkuje v úzkém parkovacím místě, může řidič vystoupit přes spolujezdce. Vzdáváte se sice jedné úložné přihrádky a polstrovaného prostoru bezdrátových nabíječek, ty ale i v základní verzi zůstávají dvě.
Šetřilo se také na takových věcech, jako je ovládání sedadel. Ta přední jsou elektrická, ale ovládají se výhradně skrz centrální displej. Spolujezdec se navíc musí spokojit s podélným pohybem sedáku a naklápěním opěradla. Nahoru ani dolů jej nenastavíte a bederní opěrka je nastavitelná jen u řidiče. Skrz displej se v kombinaci s užitím joysticků na volantu nastavují také vnější zpětná zrcátka. Ta v základní výbavě nejsou stmívací, což v noci při hustém provozu není zrovna ideální.
Nastavení přes obrazovku je trochu nezvyklé, ale u řidiče si stačí nastavit sedadlo jednou a poté využívat aplikaci k přístupu do vozu. Pak se sedadlo vždy vrátí do vámi uložené polohy. Vyšší výbavy mají pro nastavení sedadel klasické ovladače z boku. U testovaného základního modelu jsou ale ovladače stahování bočních oken a elektronické uvolnění dveří téměř jediná tlačítka v interiéru, povinné varovné svítilny na stropě a tlačítka na volantu nepočítaje.
Ovládání oken i otevírání dveří funguje perfektně a vše působí kvalitně zpracované. Za dobu testu v interiéru nic nevrzalo ani neskřípalo, z tohoto pohledu je vše naprosto v pořádku. Displej taktéž fungoval bez sebemenšího zaváhání, příjemné je i to, že každou funkci ovládáte maximálně na dvě kliknutí. Neexistují tu žádná podmenu a složité listování.
Motor, jízdní vlastnosti
Základní model nazvaný v českém ceníku „Tesla Model Y Standard“ má pohon zadních kol, který zajišťuje elektromotor o výkonu 220 kW (300 k) a točivém momentu 420 Nm. Maximální rychlost je 201 km/h a ani jízda rychlostí kolem 180 km/h nijak zvlášť nepříjemná.
Naopak dálniční rychlost prospívá komfortu, jelikož základní varianta si musí vystačit pouze s pasivními tlumiči. Ostatní varianty Modelu Y spoléhají na frekvenčně selektivní tlumiče (případně adaptivní podvozek v případě vrcholné verze Performance), které na hrbolaté cestě otevřou mechanický ventil a změkčí jízdu.
To základní varianta nedokáže a v nižších rychlostech tak o nerovnostech víte. Díky bezmála dvoutunové hmotnosti však auto alespoň moc neposkakuje a třeba kostky zvládá (nejspíš také díky vysokým bočnicím pneumatik) dobře.
Jízdní projev je ale silně neutrální, přes nízké těžiště tohle opravdu není auto pro nadšence. Základní podvozek znamená překvapivě velké náklony při ostré změně směru, a přestože pružná dynamika je skvělá, na sportovní jízdu se Model Y opravdu nehodí.
Čemu vyšší rychlost určitě neprospívá, je spotřeba, i když Tesla má v tomto ohledu nespornou výhodu oproti jakémukoli jinému elektromobilu. Nemluvím teď o dojezdu 534 km dle WLTP, nabíjení výkonem až 225 kW (DC)/11 kW (AC) ani obrovské baterii. Ta má totiž spíše průměrnou využitelnou kapacitu 60 kWh.
Mluvím o síti nabíjecích stanic Tesla Supercharger, ke kterým stačí zacouvat a auto připojit. Okamžitě se začne nabíjet rychlostí, kterou může většina konkurence jen závidět. Žádné skenování QR kódu, žádné lovení platební karty, auto se se sítí samo propojí, nabíjení začne a do 15 minut máte nabito na dalších 260 km (dle automobilky, ale realita není daleko; záleží samozřejmě na stavu předehřevu a úrovni nabití baterie). Jak se brzy dočtete, takhle jednoduše a spolehlivě to funguje také v zahraničí.
V kombinovaném režimu se po dobu testu spotřeba pohybovala kolem hodnoty 17 kWh/100 km, což je na relativně velké auto moc pěkná hodnota. Na okresních cestách a ve městě není problém dostat se pod 14 kWh/100 km, naopak na dálnici počítejte kolem 20 až 22 kWh/100 km.
Reakce na pohyby volantu jsou rychlé a docela přesné, vadily mi však brzdy, ve které rozhodně nemám důvěru a do krizové situace bych se dostat nechtěl. Při běžné jízdě lze využívat jen rekuperaci, což je intuitivní a příjemné. Příznivci značky mi to asi neodpustí, ale základní varianta Modelu Y je pro mě zkrátka dobrý spotřebič.
Je to přesně to auto, se kterým si chcete rychle a bez rozmyslu skočit na nákup, odvézt děti do školky, půjčit ho manželce nebo kamarádovi, no a potom odjet na víkend na chalupu se spoustou věcí a celou rodinou. Pro běžné užívání za tuhle cenu asi není jednodušší auto. Možná vás tedy zarazí, proč se to zcela neodráží v bodovém hodnocení.
Rozpolcený Autopilot
Testovaný kousek přece jen nebyl úplným základem, a možná že mu to uškodilo. Kromě příplatkové barvy měl totiž také připlaceno za systém Enhanced Autopilot, který umí auto vést v pruhu a v podstatě řídit sám. Do 21. 5. 2026 to znamená jednorázový příplatek ve výši 100.000 Kč, poté Tesla přejde na systém měsíční platby. Pravděpodobně bude ve výši kolem 2500 Kč, na jiných trzích je poplatek ve výši 99 €/99 $. Nikdo z dotázaných cenu na českém trhu bohužel nechtěl komentovat.
Důležité upozornění hned na začátek. Systém Enhanced Autopilot není přes zavádějící název schopný auto řídit zcela sám. Takový systém automobilka Tesla nazývá Full Self-Driving a zatím je v Evropě povolen pouze pod dohledem (Supervised) na území Nizozemska.
Přišlo mi ale, že i Enhanced Autopilot dovoluje nechat ruce z volantu sundané o něco déle než jiná moderní auta, je tak možné se za jízdy například pohodlně napít. Určitě ale není dobré na systém zcela spoléhat. Proč?
Z mé týdenní zkušenosti jsem si totiž odnesl, že tento systém zkrátka není dobrým asistentem. Nerad bych si sypal popel na hlavu a dovolím si toto tvrzení rozvést. Asistenta si osobně představuji tak, že řídím já a systém mi pomáhá. Pokud chci přejet do jiného pruhu, mohu to udělat, kdykoli chci, a po přejetí se systém držení v pruhu aktivuje automaticky znovu. Alespoň tak to funguje snad v každém konkurenčním autě. Stačí „přetlačit“ volant a konkurenční systémy udržují rychlost, ale než dokončíte manévr, dočasně vypnou systém udržování jízdy v pruhu. Takhle však systém Enhanced Autopilot nefunguje.
Systém v Tesle Model Y chce řídit sám a váš dohled snáší jen proto, že legislativně musí. Jakmile mu do řízení sáhnete, tak se na vás zcela vykašle. Chcete se vyhnout kanálu či díře na cestě? Po přetlačení volantu se Autopilot ihned vypíná, a to včetně tempomatu. To znamená, že pokud jedete po dálnici, musíte ihned zareagovat a sešlápnout plynový pedál, jinak auto začne velmi razantně zpomalovat.
Má totiž také opravdu silný rekuperační účinek, v podstatě po vás chce, abyste ho ovládali pouze jedním pedálem. Neumí plachtit a intenzitu lze nastavit skrz infotainment pouze na hodnotu velká nebo menší (rozhodně ne malá).
Abych systému Enhanced Autopilot nekřivdil, jsou situace, ve kterých funguje perfektně, a dokonce lépe než u konkurence. Například ve zúžení mu většinou nedělají problém žluté provizorní čáry a vede si bravurně.
To však platí jen do chvíle, než se něčeho vyděsí a z ničeho nic silně zabrzdí. Takzvaný „phantom braking“ se bohužel objevuje výrazně častěji než u konkurence (počet takových situací bych za svou řidičskou kariéru napočítal na prstech jedné ruky, u tesly by za testovací týden nestačily ani obě ruce).
Na začátku testovacího týdne se navíc nedokázal vypořádat s automatickým přejetím mezi pruhy v momentě, kdy se vedle objevil ještě třeba pruh odbočovací, sjezd či nájezd a podobně. Po aktualizaci na software 2026.14.3 ale tento problém zcela zmizel, což je zase velké plus Tesly obecně. Aktualizace chyby reálně opravují a přidávají i užitečné věci, jako například ukončení nabíjení podržením kliky zadních dveří nebo možnost sledovat spotřebu na několika vlastních grafech.
Zpět ale k přejíždění z pruhu do pruhu, které má svá specifika. Nejhorší situace je, když si auto myslí, že pruh vedle není. To se samozřejmě systém při vybočení vypne, jak jsem popisoval dříve. Pokud ale systém pruh vidí a vy dáte směrovku, je také potřeba mírně pootočit volantem a systém poté sám přejede. Například vozy koncernu Stellantis vyžadují volant pouze držet a manévr provedou zcela samy.
Pokud vám mírný pohyb volantem chvíli trvá, systém se ostrým trhnutím volantu vrátí do původního pruhu, což doprovází zakvedlání celého auta a samozřejmě nepříjemná aktivace rekuperace. Pokud podvědomě budete chtít mezi pruhy přejet rychleji a volantem otočíte o trochu více, následuje stejná frustrující situace okamžitého vypnutí systému.
Proč měnit to, co funguje
Řešením by byla možnost přepnutí do režimu běžného adaptivního tempomatu, jenže to má také svá specifika. Z naprosto nepochopitelného důvodu to jde, jen když auto stojí, a navíc musí být v režimu P! Komu tohle přišlo jako dobrý nápad?
Tohle nešťastné řešení je ještě umocněno tím, že po modernizaci zmizel fyzický volič převodovky a je potřeba řadit na displeji. Ne vždy, někdy to můžete svěřit umělé inteligenci, která v běžných situacích na základě dat z kamer a senzorů často ví, co dělat. Občas je však zmatená, a jako na potvoru je to vždy v těch nejvíce stresujících situacích. Řazení na displeji jako takové je ale hodně o zvyku a osobně mi ke konci týdne už vůbec nevadilo.
Systémů, které fungují po svém, je v autě víc. Zmíním ještě onen adaptivní tempomat, ať už s držením v jízdním pruhu, nebo bez. Nikde totiž nemá tlačítko reset, které by vás vrátilo na nastavenou rychlost, tu je potřeba vždy nastavit znovu otočným joystickem na volantu.
Napřed je ale potřeba v infotainmentu zvolit, zda spuštění tempomatu stlačením pravého joysticku bude znamenat nastavení aktuální rychlosti, nebo maximální povolené. Zpočátku testu mi dávala smysl druhá možnost, ale bohužel se mi několikrát stalo, že tesla přečetla na dálnici rychlost 80, ale skončení omezení už nezaznamenala.
Proč je to problém? Protože mi nedovolila nastavit rychlost tempomatu o více než 10 km/h vyšší než maximální povolenou. Snažil jsem se to následně v menu nastavit, ale marně, a než abych jezdil po dálnici 90, používal jsem tempomat v módu „spuštění v aktuální rychlosti“ a následně kolečkem točil tak dlouho, dokud jsem se nedostal na tu kýženou.
Tempomat je navíc omezený na 140 km/h. V Německu jsem tedy musel jet tzv. „na nohu“ a nemohl využívat Autopilot, na D3 jsem se spokojil se 140 km/h, i když bych legálně mohl využít rychlosti 150 km/h.
|Konkurenti
|Tesla Model Y
|Škoda Enyaq Coupé
|Toyota bZ4X
|Provedení
|Standard RWD
|85 Selection RWD
|Style
|Motor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|Pohon
|zadních kol
|všech kol
|předních kol
|Největší výkon [kW/min]
|220 kW (299 k)/-
|210 kW (286 k)/-
|165 kW (224 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|420/-
|545/-
|269/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|201
|180
|160
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,2
|6,7
|7,4
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|13,1
|14,7
|14,3
|Baterie
|60 kWh
|85 kWh
|73,1 kWh
|Dojezd [km]
|534
|591
|511-569
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|220/11
|135/11
|150/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1981/2416
|2145-2276/2650
|1930-2020/2520
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1600/750
|1200/750
|750/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4794 × 1920 × 1621
|4658 × 1879 × 1623
|4690 × 1860 × 1650
|Rozvor [mm]
|2890
|2766
|2850
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|836/2118 + 114
|585/1710
|452/nehomologováno
|Cena od [Kč]
|1.004.990
|1.190.000
|1.229.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Standard + lak + Enhanced Autopilot
|Selection + lak + Clever paket + tep. čerpadlo
|Style + lak
|Cena od [Kč]
|1.162.490
|1.280.500
|1.254.000
Závěr
V běžných situacích a za ideálních podmínek je základní Tesla Model Y příjemný dopravní prostředek, který je milován spoustou lidí po celém světě. V Evropě je stále nejprodávanějším elektromobilem a má své nesporné výhody, mezi které patří zejména prostor, dobrá spotřeba, skvělý displej a hlavně bezkonkurenční nabíjení.
I kdyby byl zbytek auta sebevíc špatný, je to právě síť nabíjecích stanic, kvůli které žádný model Tesly nelze hodnotit příliš negativně. Pokud se sžijete s Autopilotem (na spoustu zmíněných vlastností si časem zvyknete) a nevadí vám spousta míst, na kterých se v porovnání s vyššími výbavami velmi očividně šetřilo, pak budete mít ypsilon rádi.
Už ale nepředstavuje absolutní vrchol, kterému konkurence nesahá ani po ošklivé kryty kol, vůbec ne. Konkurence roste ze všech směrů a výběr je čím dál větší. Základní verze pak představuje skvělou alternativu například ke konkurenčním kompaktním vozům, jejichž cenu se stále nedaří dostat dostatečně nízko.
|Nejlevnější verze modelu
|1.004.990 Kč (Pohon zadních kol, RWD, 220 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.004.990 Kč (Pohon zadních kol, RWD, 220 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.004.990 Kč (Pohon zadních kol, RWD, 220 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.162.490 Kč (Pohon zadních kol, RWD, 220 kW)